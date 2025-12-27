Mỹ giải phóng băng tần 7.125-7.4 GHz phát triển mạng 6G

Tổng thống Mỹ, Donald Trump vừa ký ban hành bản ghi nhớ yêu cầu người dùng liên bang trong băng tần 7.125-7.4 GHz bắt đầu lập kế hoạch chuyển hệ thống sang băng tần khác. Quyết định nhằm giải phóng sóng vô tuyến cho việc sử dụng thương mại 6G công suất đầy đủ, giúp Mỹ giữ vị trí dẫn đầu toàn cầu về 6G.

Ảnh minh họa

Bản ghi nhớ từ Nhà Trắng công bố ngày 19/12/2025 cho người dùng liên bang thời hạn 12 tháng để nộp kế hoạch di dời. Các kế hoạch này phải bảo vệ nhiệm vụ an ninh quốc gia trong khi giải phóng băng tần quan trọng cho ngành công nghiệp Mỹ.

Tổng thống Mỹ đồng thời chỉ đạo khảo sát ngay hai băng tần quan trọng khác là 2.69-2.9 GHz và 4.4-4.94 GHz. Việc khảo sát nhằm tìm cách giải phóng thêm phổ tần phục vụ triển khai 6G thương mại công suất tối đa.

Tổng thống Mỹ chỉ đạo Ngoại trưởng Mỹ cùng các thành viên chính quyền thúc đẩy vai trò dẫn đầu của Mỹ trong 6G thông qua gắn kết ngoại giao. Các quốc gia khác dự kiến sẽ nhận được lời mời thảo luận về 6G vào đầu năm mới.

Mạng 6G sẽ cung cấp nền tảng vận hành các công nghệ tiên tiến trong thập kỷ tới, bao gồm trí tuệ nhân tạo, robot, công nghệ cấy ghép và nhiều tiến bộ khác. Công nghệ này mang lại tốc độ kết nối nhanh hơn nhiều lần, độ trễ cực thấp và dung lượng dữ liệu cao hơn.

Donald Trump ký luật giảm thuế cho người lao động nhằm đưa Mỹ thắng trong cuộc đua 6G toàn cầu. Luật cho phép đấu giá phổ tần, mở đường Mỹ dẫn đầu về công nghệ 6G.

Bản ghi nhớ công bố rõ phổ tần nào sẽ được giải phóng, giúp các doanh nghiệp Mỹ và các nước đồng minh triển khai mạng 6G ngay.

Donald Trump đặt mục tiêu đưa Mỹ dẫn đầu thế giới về trí tuệ nhân tạo. Ông vừa khởi động Sứ mệnh Genesis nhằm tăng tốc các nghiên cứu khoa học đột phá.

Tổng thống Mỹ cũng ký sắc lệnh khôi phục Khoa học tiêu chuẩn vàng làm nền tảng cho nghiên cứu liên bang. Sắc lệnh này giúp Mỹ giữ vững vị trí số một toàn cầu về khoa học và công nghệ.

Tổng thống Mỹ ban hành sắc lệnh tăng cường an ninh mạng quốc gia bằng cách tập trung bảo vệ quan trọng chống lại các mối đe dọa mạng nước ngoài. Ông cũng ký sắc lệnh thúc đẩy hàng không siêu thanh ở Mỹ, loại bỏ rào cản quy định để các công ty Mỹ thống trị bay siêu thanh một lần nữa.