Mỹ giải phóng băng tần 7.125-7.4 GHz phát triển mạng 6G

Đạt Xanh

Đạt Xanh

10:32 | 27/12/2025
Tổng thống Donald Trump ra lệnh các cơ quan liên bang Mỹ lập kế hoạch di dời hệ thống khỏi băng tần 7.125-7.4 GHz trong vòng 12 tháng để phục vụ triển khai thương mại mạng 6G công suất đầy đủ.

Tổng thống Mỹ, Donald Trump vừa ký ban hành bản ghi nhớ yêu cầu người dùng liên bang trong băng tần 7.125-7.4 GHz bắt đầu lập kế hoạch chuyển hệ thống sang băng tần khác. Quyết định nhằm giải phóng sóng vô tuyến cho việc sử dụng thương mại 6G công suất đầy đủ, giúp Mỹ giữ vị trí dẫn đầu toàn cầu về 6G.

Mỹ giải phóng băng tần 7.125-7.4 GHz phát triển mạng 6G
Bản ghi nhớ từ Nhà Trắng công bố ngày 19/12/2025 cho người dùng liên bang thời hạn 12 tháng để nộp kế hoạch di dời. Các kế hoạch này phải bảo vệ nhiệm vụ an ninh quốc gia trong khi giải phóng băng tần quan trọng cho ngành công nghiệp Mỹ.

Tổng thống Mỹ đồng thời chỉ đạo khảo sát ngay hai băng tần quan trọng khác là 2.69-2.9 GHz và 4.4-4.94 GHz. Việc khảo sát nhằm tìm cách giải phóng thêm phổ tần phục vụ triển khai 6G thương mại công suất tối đa.

Mạng 6G sẽ thay thế 5G vào năm 2031

Tổng thống Mỹ chỉ đạo Ngoại trưởng Mỹ cùng các thành viên chính quyền thúc đẩy vai trò dẫn đầu của Mỹ trong 6G thông qua gắn kết ngoại giao. Các quốc gia khác dự kiến sẽ nhận được lời mời thảo luận về 6G vào đầu năm mới.

Mạng 6G sẽ cung cấp nền tảng vận hành các công nghệ tiên tiến trong thập kỷ tới, bao gồm trí tuệ nhân tạo, robot, công nghệ cấy ghép và nhiều tiến bộ khác. Công nghệ này mang lại tốc độ kết nối nhanh hơn nhiều lần, độ trễ cực thấp và dung lượng dữ liệu cao hơn.

Donald Trump ký luật giảm thuế cho người lao động nhằm đưa Mỹ thắng trong cuộc đua 6G toàn cầu. Luật cho phép đấu giá phổ tần, mở đường Mỹ dẫn đầu về công nghệ 6G.

Bản ghi nhớ công bố rõ phổ tần nào sẽ được giải phóng, giúp các doanh nghiệp Mỹ và các nước đồng minh triển khai mạng 6G ngay.

Viettel công bố lộ trình nghiên cứu phát triển 6G
Viettel công bố lộ trình nghiên cứu phát triển 6G

Donald Trump đặt mục tiêu đưa Mỹ dẫn đầu thế giới về trí tuệ nhân tạo. Ông vừa khởi động Sứ mệnh Genesis nhằm tăng tốc các nghiên cứu khoa học đột phá.

Tổng thống Mỹ cũng ký sắc lệnh khôi phục Khoa học tiêu chuẩn vàng làm nền tảng cho nghiên cứu liên bang. Sắc lệnh này giúp Mỹ giữ vững vị trí số một toàn cầu về khoa học và công nghệ.

Tổng thống Mỹ ban hành sắc lệnh tăng cường an ninh mạng quốc gia bằng cách tập trung bảo vệ quan trọng chống lại các mối đe dọa mạng nước ngoài. Ông cũng ký sắc lệnh thúc đẩy hàng không siêu thanh ở Mỹ, loại bỏ rào cản quy định để các công ty Mỹ thống trị bay siêu thanh một lần nữa.

Việt Nam sẽ thử nghiệm 6G năm 2030 Việt Nam sẽ thử nghiệm 6G năm 2030

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành kế hoạch phát triển hạ tầng số giai đoạn 2025-2030. Việt Nam đặt mục tiêu số ...
Cuộc đua tiêu chuẩn hóa 6G bắt đầu Cuộc đua tiêu chuẩn hóa 6G bắt đầu

Hai gã khổng lồ công nghệ châu Á ký kết thỏa thuận nghiên cứu chung về mạng thế hệ thứ sáu và hệ thống truy ...
Quy hoạch băng tần tầm trung để làm chủ kỷ nguyên 6G Quy hoạch băng tần tầm trung để làm chủ kỷ nguyên 6G

Mới đây, GSMA cảnh báo hơn nửa dân số đô thị trên toàn cầu sẽ bị quá tải mạng di động vào 2030 và khuyến ...

Viettel công bố lộ trình nghiên cứu phát triển 6G

Viettel công bố lộ trình nghiên cứu phát triển 6G

Quy hoạch băng tần tầm trung để làm chủ kỷ nguyên 6G

Quy hoạch băng tần tầm trung để làm chủ kỷ nguyên 6G

Mạng 6G sẽ thay thế 5G vào năm 2031

Mạng 6G sẽ thay thế 5G vào năm 2031

MyTV B2B được nhiều bệnh viện tin dùng

MyTV B2B được nhiều bệnh viện tin dùng

Viễn thông - Internet
Cùng với việc đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng chuyên môn, nhiều bệnh viện đã chú trọng hơn tới trải nghiệm của bệnh nhân trong quá trình lưu trú và điều trị. Bên cạnh yếu tố khám chữa bệnh, các tiện ích hỗ trợ sinh hoạt, cung cấp thông tin và giải trí được xem là một phần giúp người bệnh ổn định tâm lý, phối hợp tốt hơn với đội ngũ y tế.
Viettel công bố lộ trình nghiên cứu phát triển 6G

Viettel công bố lộ trình nghiên cứu phát triển 6G

Viễn thông - Internet
Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel) vừa cho biết chiến lược nghiên cứu và lộ trình phát triển mạng 6G: làm chủ công nghệ 5G Advanced trong giai đoạn 2025-2028, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng chuyển đổi sang 6G khi tiêu chuẩn quốc tế hoàn thành vào quý 2/2028.
Cloudflare lại trục trặc, người dùng toàn cầu liên tục gặp lỗi truy cập web

Cloudflare lại trục trặc, người dùng toàn cầu liên tục gặp lỗi truy cập web

Viễn thông - Internet
Chưa đầy một tháng sau lần gián đoạn trước, Cloudflare tiếp tục gặp sự cố khiến nhiều website báo lỗi.
Trung Quốc đăng cai Hội nghị Thông tin Vô tuyến Thế giới 2027

Trung Quốc đăng cai Hội nghị Thông tin Vô tuyến Thế giới 2027

Viễn thông - Internet
Liên minh Viễn thông Quốc tế công bố Trung Quốc đăng cai tổ chức Hội nghị Thông tin Vô tuyến Thế giới lần thứ nhất tại châu Á-Thái Bình Dương, quy tụ 4.000 đại biểu từ 194 nước thành viên xây dựng khuôn khổ điều phối tần số vô tuyến toàn cầu.
Malaysia chặn 2,98 triệu cuộc gọi lừa đảo bằng xác minh danh tính số

Malaysia chặn 2,98 triệu cuộc gọi lừa đảo bằng xác minh danh tính số

Viễn thông - Internet
Các nhà mạng viễn thông Malaysia tích hợp công nghệ xác minh danh tính MyDigital ID vào ứng dụng di động từ ngày 1 tháng 12 năm 2025, sau khi số cuộc gọi lừa đảo trong nước tăng từ 1,63 triệu cuộc năm 2023 lên 2,98 triệu cuộc năm 2024.
Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

