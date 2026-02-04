Dassault Systèmes và NVIDIA hợp tác phát triển nền tảng AI cho bản sao số

Theo đó, với hạ tầng AI, các mô hình mở và các nền tảng phần mềm được tối ưu hóa của NVIDIA sẽ tạo nền tảng cho các mô hình số mô phỏng thế giới thực trong công nghiệp, được xây dựng trên cơ sở khoa học, đồng thời mở ra những phương thức làm việc mới thông qua các cộng sự ảo có chuyên môn trên nền tảng 3DEXPERIENCE tích hợp AI tác nhân (agentic), giúp đội ngũ chuyên gia nâng cao năng lực và mở rộng chuyên môn.

Dassault Systèmes và NVIDIA hợp tác phát triển nền tảng AI

Chia sẻ nhân sự kiện này, ông Pascal Daloz, Tổng Giám đốc điều hành Dassault Systèmes, cho biết: “Chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên mà trí tuệ nhân tạo không chỉ giới hạn ở khả năng dự đoán hay tạo nội dung, mà còn có thể thấu hiểu thế giới thực. Khi AI được phát triển dựa trên nền tảng khoa học, vật lý và tri thức công nghiệp đã được kiểm chứng, công nghệ này sẽ trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy sức sáng tạo của con người. Hợp tác cùng NVIDIA, chúng tôi đang xây dựng các mô hình số mô phỏng thế giới thực cho ngành công nghiệp, kết hợp công nghệ Bản sao số (Virtual Twin) với năng lực xử lý tính toán hiệu năng cao, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thiết kế, mô phỏng và vận hành các hệ thống phức tạp trong các lĩnh vực sinh học, khoa học vật liệu, kỹ thuật và sản xuất một cách hiệu quả và đáng tin cậy. Quan hệ hợp tác này đặt nền móng mới cho AI công nghiệp – một nền tảng được phát triển trên cơ sở bảo đảm độ tin cậy và có khả năng mở rộng đổi mới sáng tạo trên phạm vi toàn bộ nền kinh tế số.”

Ông Pascal Daloz và Ông Jensen Huang

Ông Jensen Huang, Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc điều hành NVIDIA, khẳng định: “AI vật lý là hướng phát triển tiếp theo của trí tuệ nhân tạo, dựa trên các quy luật của thế giới thực. Cùng với Dassault Systèmes, chúng tôi kết hợp kinh nghiệm tích lũy qua nhiều thập kỷ trong lĩnh vực công nghiệp với các nền tảng AI và Omniverse của NVIDIA, qua đó góp phần đổi mới cách thức làm việc của hàng triệu nhà nghiên cứu, nhà thiết kế và kỹ sư trong việc xây dựng và phát triển các ngành công nghiệp quy mô lớn trên toàn cầu".

Được biết, Dassault Systèmes, với thương hiệu OUTSCALE, đang phát triển các nhà máy AI như một phần trong chiến lược điện toán đám mây bền vững và có chủ quyền của tập đoàn. Các nhà máy AI của OUTSCALE sẽ khai thác hạ tầng AI mới nhất của NVIDIA, được triển khai trên ba châu lục, qua đó tăng cường khả năng vận hành các mô hình AI trên nền tảng 3DEXPERIENCE, đồng thời bảo đảm quyền riêng tư dữ liệu, bảo vệ tài sản trí tuệ và chủ quyền dữ liệu cho khách hàng của Dassault Systèmes.

Trong khi đó, NVIDIA đang sử dụng phương pháp kỹ thuật hệ thống dựa trên mô hình (Model-Based Systems Engineering – MBSE) của Dassault Systèmes để thiết kế các nhà máy AI, trước mắt với nền tảng NVIDIA Rubin và đưa vào khung triển khai NVIDIA Omniverse™ DSX, nhằm triển khai các nhà máy AI ở quy mô lớn.

Hạ tầng này sẽ vận hành các Bản sao số (Virtual Twin) công nghiệp của Dassault Systèmes, khai thác các mô hình và giải pháp AI mở của NVIDIA, qua đó mở ra những cơ hội mới trong các lĩnh vực sinh học, khoa học vật liệu, kỹ thuật và sản xuất, bao gồm:

Đẩy nhanh nghiên cứu trong lĩnh vực sinh học và khoa học vật liệu: Nền tảng NVIDIA BioNeMo™, khi kết hợp với các mô hình số mô phỏng thế giới thực đã được kiểm chứng khoa học của BIOVIA, sẽ rút ngắn thời gian khám phá các phân tử mới và vật liệu thế hệ tiếp theo.

Thiết kế và kỹ thuật dựa trên AI: Các Bản sao số (Virtual Twin) dựa trên AI của SIMULIA, mô phỏng các đặc tính vật lý của hệ thống, khai thác nền tảng CUDA-X™ và các công cụ AI mô phỏng vật lý của NVIDIA, giúp nhà thiết kế và kỹ sư dự báo kết quả một cách chính xác và nhanh chóng.

Bản sao số cho các nhà máy: Các công cụ AI vật lý của NVIDIA Omniverse, khi được tích hợp vào các Bản sao số (Virtual Twin) do DELMIA phát triển cho các hệ thống sản xuất toàn cầu, sẽ tạo điều kiện triển khai các hệ thống sản xuất tự chủ, được điều khiển bằng phần mềm.

Trợ lý ảo hỗ trợ nâng cao hiệu quả cho người dùng của Dassault Systèmes: Nền tảng 3DEXPERIENCE tích hợp AI tác nhân (agentic), kết hợp các công nghệ AI và mô hình AI mở NVIDIA Nemotron™ với các mô hình số mô phỏng thế giới thực cho ngành công nghiệp của Dassault Systèmes, vận hành các trợ lý ảo có khả năng khai thác bối cảnh hoạt động công nghiệp, từ đó cung cấp thông tin phân tích đáng tin cậy, có thể áp dụng vào thực tiễn, với hiệu quả vận hành ở quy mô công nghiệp.

Thoả thuận hợp tác giữa Dassault Systèmes và NVIDIA theo định hướng dài hạn trong việc xây dựng, kiểm chứng và triển khai AI công nghiệp ở quy mô lớn, dựa trên sự kết hợp giữa các nhà máy Bản sao số của Dassault Systèmes và các công nghệ AI của NVIDIA, hướng tới ứng dụng trong nhiều ngành công nghiệp.