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Dassault Systèmes và NVIDIA hợp tác phát triển nền tảng AI cho bản sao số

Anh Tuấn

Anh Tuấn

17:26 | 04/02/2026
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Quan hệ hợp tác chiến lược dài hạn giữa Dassault Systèmes và NVIDIA sẽ làm nền tảng cho các hệ thống trí tuệ nhân tạo mang tính then chốt trong nhiều ngành công nghiệp.
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Theo đó, với hạ tầng AI, các mô hình mở và các nền tảng phần mềm được tối ưu hóa của NVIDIA sẽ tạo nền tảng cho các mô hình số mô phỏng thế giới thực trong công nghiệp, được xây dựng trên cơ sở khoa học, đồng thời mở ra những phương thức làm việc mới thông qua các cộng sự ảo có chuyên môn trên nền tảng 3DEXPERIENCE tích hợp AI tác nhân (agentic), giúp đội ngũ chuyên gia nâng cao năng lực và mở rộng chuyên môn.

Dassault Systèmes và NVIDIA hợp tác phát triển
Dassault Systèmes và NVIDIA hợp tác phát triển nền tảng AI

Chia sẻ nhân sự kiện này, ông Pascal Daloz, Tổng Giám đốc điều hành Dassault Systèmes, cho biết: “Chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên mà trí tuệ nhân tạo không chỉ giới hạn ở khả năng dự đoán hay tạo nội dung, mà còn có thể thấu hiểu thế giới thực. Khi AI được phát triển dựa trên nền tảng khoa học, vật lý và tri thức công nghiệp đã được kiểm chứng, công nghệ này sẽ trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy sức sáng tạo của con người. Hợp tác cùng NVIDIA, chúng tôi đang xây dựng các mô hình số mô phỏng thế giới thực cho ngành công nghiệp, kết hợp công nghệ Bản sao số (Virtual Twin) với năng lực xử lý tính toán hiệu năng cao, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thiết kế, mô phỏng và vận hành các hệ thống phức tạp trong các lĩnh vực sinh học, khoa học vật liệu, kỹ thuật và sản xuất một cách hiệu quả và đáng tin cậy. Quan hệ hợp tác này đặt nền móng mới cho AI công nghiệp – một nền tảng được phát triển trên cơ sở bảo đảm độ tin cậy và có khả năng mở rộng đổi mới sáng tạo trên phạm vi toàn bộ nền kinh tế số.”

Dassault Systèmes và NVIDIA hợp tác phát triển
Ông Pascal Daloz và Ông Jensen Huang

Ông Jensen Huang, Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc điều hành NVIDIA, khẳng định: “AI vật lý là hướng phát triển tiếp theo của trí tuệ nhân tạo, dựa trên các quy luật của thế giới thực. Cùng với Dassault Systèmes, chúng tôi kết hợp kinh nghiệm tích lũy qua nhiều thập kỷ trong lĩnh vực công nghiệp với các nền tảng AI và Omniverse của NVIDIA, qua đó góp phần đổi mới cách thức làm việc của hàng triệu nhà nghiên cứu, nhà thiết kế và kỹ sư trong việc xây dựng và phát triển các ngành công nghiệp quy mô lớn trên toàn cầu".

Được biết, Dassault Systèmes, với thương hiệu OUTSCALE, đang phát triển các nhà máy AI như một phần trong chiến lược điện toán đám mây bền vững và có chủ quyền của tập đoàn. Các nhà máy AI của OUTSCALE sẽ khai thác hạ tầng AI mới nhất của NVIDIA, được triển khai trên ba châu lục, qua đó tăng cường khả năng vận hành các mô hình AI trên nền tảng 3DEXPERIENCE, đồng thời bảo đảm quyền riêng tư dữ liệu, bảo vệ tài sản trí tuệ và chủ quyền dữ liệu cho khách hàng của Dassault Systèmes.

Trong khi đó, NVIDIA đang sử dụng phương pháp kỹ thuật hệ thống dựa trên mô hình (Model-Based Systems Engineering – MBSE) của Dassault Systèmes để thiết kế các nhà máy AI, trước mắt với nền tảng NVIDIA Rubin và đưa vào khung triển khai NVIDIA Omniverse™ DSX, nhằm triển khai các nhà máy AI ở quy mô lớn.

Hạ tầng này sẽ vận hành các Bản sao số (Virtual Twin) công nghiệp của Dassault Systèmes, khai thác các mô hình và giải pháp AI mở của NVIDIA, qua đó mở ra những cơ hội mới trong các lĩnh vực sinh học, khoa học vật liệu, kỹ thuật và sản xuất, bao gồm:

Đẩy nhanh nghiên cứu trong lĩnh vực sinh học và khoa học vật liệu: Nền tảng NVIDIA BioNeMo™, khi kết hợp với các mô hình số mô phỏng thế giới thực đã được kiểm chứng khoa học của BIOVIA, sẽ rút ngắn thời gian khám phá các phân tử mới và vật liệu thế hệ tiếp theo.

Thiết kế và kỹ thuật dựa trên AI: Các Bản sao số (Virtual Twin) dựa trên AI của SIMULIA, mô phỏng các đặc tính vật lý của hệ thống, khai thác nền tảng CUDA-X™ và các công cụ AI mô phỏng vật lý của NVIDIA, giúp nhà thiết kế và kỹ sư dự báo kết quả một cách chính xác và nhanh chóng.

Bản sao số cho các nhà máy: Các công cụ AI vật lý của NVIDIA Omniverse, khi được tích hợp vào các Bản sao số (Virtual Twin) do DELMIA phát triển cho các hệ thống sản xuất toàn cầu, sẽ tạo điều kiện triển khai các hệ thống sản xuất tự chủ, được điều khiển bằng phần mềm.

Trợ lý ảo hỗ trợ nâng cao hiệu quả cho người dùng của Dassault Systèmes: Nền tảng 3DEXPERIENCE tích hợp AI tác nhân (agentic), kết hợp các công nghệ AI và mô hình AI mở NVIDIA Nemotron™ với các mô hình số mô phỏng thế giới thực cho ngành công nghiệp của Dassault Systèmes, vận hành các trợ lý ảo có khả năng khai thác bối cảnh hoạt động công nghiệp, từ đó cung cấp thông tin phân tích đáng tin cậy, có thể áp dụng vào thực tiễn, với hiệu quả vận hành ở quy mô công nghiệp.

Thoả thuận hợp tác giữa Dassault Systèmes và NVIDIA theo định hướng dài hạn trong việc xây dựng, kiểm chứng và triển khai AI công nghiệp ở quy mô lớn, dựa trên sự kết hợp giữa các nhà máy Bản sao số của Dassault Systèmes và các công nghệ AI của NVIDIA, hướng tới ứng dụng trong nhiều ngành công nghiệp.

Bản sao số (Virtual Twin) Hợp tác chiến lược NVIDIA Dassault Systèmes AI vật lý

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,700 141,600
Hà Nội - PNJ 136,700 141,600
Đà Nẵng - PNJ 136,700 141,600
Miền Tây - PNJ 136,700 141,600
Tây Nguyên - PNJ 136,700 141,600
Đông Nam Bộ - PNJ 136,700 141,600
Cập nhật: 31/07/2026 05:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,770 14,170
Miếng SJC Nghệ An 13,770 14,170
Miếng SJC Thái Bình 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,770 14,170
NL 99.99 12,950
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,850
Trang sức 99.9 13,360 14,060
Trang sức 99.99 13,370 14,070
Cập nhật: 31/07/2026 05:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,377 14,172
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,377 14,173
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Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,015 94,815
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,527 8,507
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Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,402 58,202
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
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Hàn Quốc cải tổ mạng băng thông rộng quân sự sau sự cố thiếu băng thông

Hàn Quốc cải tổ mạng băng thông rộng quân sự sau sự cố thiếu băng thông

IEEE Convene 2026 tại Hà Nội khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ khoa học

IEEE Convene 2026 tại Hà Nội khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ khoa học

Trung Quốc phát triển công nghệ sạc drone bằng laser giữa không trung

Trung Quốc phát triển công nghệ sạc drone bằng laser giữa không trung

NASA phát hiện phân tử hữu cơ phức tạp trên Sao Hỏa

NASA phát hiện phân tử hữu cơ phức tạp trên Sao Hỏa

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RMIT: Rào cản lớn nhất khiến người lớn tuổi ngại thanh toán số không phải công nghệ

RMIT: Rào cản lớn nhất khiến người lớn tuổi ngại thanh toán số không phải công nghệ

VNPT và Agribank chung tay đưa TingPay đến hàng triệu hộ kinh doanh

VNPT và Agribank chung tay đưa TingPay đến hàng triệu hộ kinh doanh

FPT Retail tăng trưởng hai chữ số, Long Châu mở rộng y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

FPT Retail tăng trưởng hai chữ số, Long Châu mở rộng y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Giá vàng hôm nay 30/7: Nhẫn trơn vượt 143 triệu đồng, SJC giữ mốc 142,5 triệu

Giá vàng hôm nay 30/7: Nhẫn trơn vượt 143 triệu đồng, SJC giữ mốc 142,5 triệu

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VNPT và Agribank chung tay đưa TingPay đến hàng triệu hộ kinh doanh

VNPT và Agribank chung tay đưa TingPay đến hàng triệu hộ kinh doanh

DENSO Factory Hacks 2026 chính thức khởi động

DENSO Factory Hacks 2026 chính thức khởi động

FPT Retail tăng trưởng hai chữ số, Long Châu mở rộng y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

FPT Retail tăng trưởng hai chữ số, Long Châu mở rộng y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Đăng ký doanh nghiệp qua mạng đơn giản hơn nhờ dữ liệu số liên thông

Đăng ký doanh nghiệp qua mạng đơn giản hơn nhờ dữ liệu số liên thông

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Honda Việt Nam triệu hồi hơn 6.400 mô tô do nguy cơ mất an toàn

Honda Việt Nam triệu hồi hơn 6.400 mô tô do nguy cơ mất an toàn

Trung Quốc thử nghiệm pin xe điện sạc siêu nhanh, đạt 70% trong hơn 3 phút

Trung Quốc thử nghiệm pin xe điện sạc siêu nhanh, đạt 70% trong hơn 3 phút

Cục CSGT đề xuất

Cục CSGT đề xuất 'làn vượt xe' trên đường cao tốc

Việt Nam cung cấp bằng chứng mới về tiềm năng của hệ thống chống bó cứng phanh ABS

Việt Nam cung cấp bằng chứng mới về tiềm năng của hệ thống chống bó cứng phanh ABS

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Gumayusi chia sẻ về meta hiện tại của Liên Minh Huyền Thoại

Gumayusi chia sẻ về meta hiện tại của Liên Minh Huyền Thoại

Ubisoft: Game remake mang lại lợi nhuận cao hơn dự án IP mới

Ubisoft: Game remake mang lại lợi nhuận cao hơn dự án IP mới

Chủ tịch SEGA: Đĩa game vẫn còn chỗ đứng trong kỷ nguyên game số

Chủ tịch SEGA: Đĩa game vẫn còn chỗ đứng trong kỷ nguyên game số

Lenovo hé lộ Legion C700, tay cầm chơi game đám mây với độ trễ 10 mili giây

Lenovo hé lộ Legion C700, tay cầm chơi game đám mây với độ trễ 10 mili giây