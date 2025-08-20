Dassault Systèmes thúc đẩy sự phát triển ngành bán dẫn

Quan hệ hợp tác này khẳng định cam kết của Việt Nam trong việc đào tạo 50.000 kỹ sư bán dẫn đến năm 2030, hướng tới xây dựng một lực lượng lao động đổi mới sáng tạo, sẵn sàng cho tương lai.

TS. Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia

Tại diễn đàn, các phiên thảo luận tập trung vào các giải pháp bản sao song sinh kỹ thuật số ứng dụng AI, Mô hình hóa và Mô phỏng tích hợp (MODSIM), cùng công nghệ sản xuất tiên tiến nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư.

Đóng vai trò là nền tảng chiến lược cho đối thoại đa phương về khát vọng của Việt Nam trong việc đạt được năng lực tự chủ về thiết kế, sản xuất và kiểm thử chip vào năm 2027, đồng thời khẳng định vị thế là một quốc gia chủ chốt trong khu vực và toàn cầu, các cuộc thảo luận tập trung vào việc phát triển hệ sinh thái bán dẫn thông qua đổi mới sáng tạo dựa trên trí tuệ nhân tạo, giải quyết những thách thức trong ngành và ứng dụng công nghệ bản sao song sinh kỹ thuật số (Virtual Twin). Bên cạnh đó là các chủ đề sản xuất dựa trên dữ liệu và tối ưu hóa đồng thời công nghệ với nhà máy sản xuất (FTCO), cùng với các chiến lược phát triển nguồn lực lao động sẵn sàng cho tương lai, với các góc nhìn chuyên sâu và bài học thực tiễn trong khu vực nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu của Việt Nam.

Khai mạc sự kiện, TS. Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia đã có bài phát biểu đầy cảm hứng về các hoạt động của Việt Nam trong quá trình hiện thực hoá các định hướng của Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã nêu rõ tầm nhìn: tạo đột phá về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số quốc gia cũng như Quyết định số 1131/QĐ-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó xác định 11 nhóm công nghệ chiến lược và 35 nhóm sản phẩm công nghệ chiến lược là những ưu tiên phát triển quốc gia. Ông nói, “Nâng cao năng lực kỹ thuật số của Việt Nam là trọng tâm trong sứ mệnh của chúng tôi. Diễn đàn này vun đắp những kết nối và nguồn lực quan trọng nhằm thúc đẩy khát vọng phát triển ngành bán dẫn của đất nước và củng cố vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.”

Cùng với đó, bà Marie Keller, Quyền Đại diện lâm thời, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, cũng nhấn mạnh cam kết của Pháp trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hợp tác công nghệ với Việt Nam.

Ông Samson Khaou, Phó Chủ tịch thường trực, phụ trách khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của Dassault Systèmes

Ông Samson Khaou, Phó Chủ tịch thường trực, phụ trách khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của Dassault Systèmes cũng có bài phát biểu tại phiên khai mạc, ông Samson Khaou cho biết “Chúng tôi rất vinh dự được hợp tác cùng NIC để tích hợp các giải pháp bản sao song sinh kỹ thuật số (Virtual Twin), những thực tiễn tốt nhất trong ngành và chuyên môn toàn cầu để hỗ trợ khát vọng phát triển ngành bán dẫn của Việt Nam. Cùng với NIC, Dassault Systèmes cam kết thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật số cho Việt Nam.”

Diễn đàn này tiếp nối Biên bản Ghi nhớ đã được Dassault Systèmes và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia ký kết vào năm 2024 nhằm thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số và củng cố hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.