Đàm phán hạt nhân Mỹ - Iran bế tắc, giá dầu Brent rơi xuống gần 65 USD/thùng

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Seyed Abbas Araghchi cho biết vòng đàm phán mới nhất giữa Mỹ và Iran là “vòng đàm phán căng thẳng nhất từ ​​trước đến nay”.

Vòng đàm phán hạt nhân mới nhất giữa Mỹ và Iran đã khép lại mà không đạt được bất kỳ bước đột phá nào, dù cả hai bên đều nhất trí tiếp tục đối thoại. Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi mô tả đây là “cuộc đàm phán căng thẳng nhất từ trước đến nay”.

Phát biểu sau các cuộc thảo luận, ông Araghchi cho biết Iran và Mỹ đã đạt được “một số tiến triển”, đồng thời thống nhất sẽ tiếp tục trao đổi chi tiết hơn về các vấn đề then chốt, bao gồm việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ và những bước đi liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Oman Badr Al Busaidi, quốc gia đóng vai trò trung gian hòa giải, cho biết các cuộc đàm phán tại Geneva đã ghi nhận “tiến bộ đáng kể”. Hai bên dự kiến sẽ gặp lại nhau vào tuần tới tại Vienna để thảo luận các chi tiết kỹ thuật.

Theo MS Now, ông Al-Busaidi sẽ tới Washington vào thứ Sáu để gặp Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cùng các quan chức cấp cao khác. Trước đó, ông Vance đã tìm cách hạ nhiệt lo ngại rằng Mỹ có thể bị cuốn vào một cuộc chiến kéo dài với Iran, bất chấp những tuyên bố cứng rắn ngày càng gia tăng từ cả hai phía.

Đầu tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Iran đang cần một thỏa thuận hơn Washington. Tuy nhiên, việc Tehran từ chối cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân vẫn là rào cản lớn nhất đối với tiến trình đàm phán.

Trong bài phát biểu Thông điệp Liên bang gần đây, ông Trump nhấn mạnh rằng Mỹ chưa nghe được cam kết rõ ràng từ Iran rằng nước này sẽ “không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân”.

Căng thẳng tiếp tục leo thang khi Washington tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông. Tuần trước, ông Trump cảnh báo rằng “những điều tồi tệ” có thể xảy ra nếu Iran không chấp nhận một thỏa thuận về tương lai chương trình hạt nhân của mình.

Vòng đàm phán thứ ba trong tuần này do đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner dẫn đầu, trong khi ông Araghchi đứng đầu phái đoàn Iran.

Theo The Wall Street Journal, phía Mỹ đã đưa ra những yêu cầu cứng rắn, bao gồm việc Iran phải phá hủy ba cơ sở hạt nhân chủ chốt tại Fordow, Natanz và Isfahan, đồng thời bàn giao toàn bộ uranium làm giàu còn lại. Các quan chức Iran đã bác bỏ những yêu cầu này.

Ngoài ra, Washington còn muốn bất kỳ thỏa thuận nào đạt được phải có hiệu lực vĩnh viễn, không bao gồm các “điều khoản hết hạn” như trong thỏa thuận hạt nhân trước đây.

Bên cạnh vấn đề hạt nhân, Mỹ cũng gây áp lực buộc Iran phải kiềm chế chương trình tên lửa đạn đạo và chấm dứt hỗ trợ các nhóm vũ trang trong khu vực. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng việc Tehran từ chối thảo luận về tên lửa đạn đạo liên lục địa là một trở ngại nghiêm trọng.

Các nhà phân tích cảnh báo rằng nếu không đạt được đột phá ngoại giao, nguy cơ xung đột quân sự tại Trung Đông sẽ gia tăng, kéo theo những hệ lụy lớn đối với thị trường năng lượng toàn cầu. Ông Michael Hanna, Giám đốc của International Crisis Group, cho rằng Washington đang đưa ra quá nhiều yêu cầu cùng lúc, trong khi mục tiêu cuối cùng của Mỹ vẫn chưa thực sự rõ ràng.

Diễn biến đàm phán Mỹ - Iran đang được giới đầu tư theo dõi sát sao do tác động trực tiếp đến giá dầu. Phiên giao dịch ngày thứ Sáu ghi nhận giá dầu Brent giảm xuống 64,97 USD/thùng, trong khi dầu WTI giảm còn 70,54 USD/thùng.

Theo ông Warren Patterson, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa của ING, thị trường dầu mỏ sẽ chỉ phản ứng mạnh khi quy mô hành động tiềm tàng của Mỹ đối với Iran trở nên rõ ràng hơn, đặc biệt trong bối cảnh OPEC+ sắp đưa ra quyết định về sản lượng trong thời gian tới.