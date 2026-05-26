KOSPI lập đỉnh lịch sử, chứng khoán châu Á phân hóa.

KOSPI tăng mạnh nhờ kỳ vọng hạ nhiệt Trung Đông

Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc tăng vọt lên mức cao kỷ lục mới trong phiên giao dịch ngày 26/5 sau kỳ nghỉ lễ, khi tâm lý nhà đầu tư được cải thiện nhờ tín hiệu tích cực từ các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran.

Trong phiên đầu ngày, KOSPI có thời điểm chạm 8.094,90 điểm trước khi duy trì mức tăng hơn 3%, lên 8.086,89 điểm. Đà tăng này giúp thị trường chứng khoán Hàn Quốc trở thành điểm sáng nổi bật nhất châu Á.

Nhà đầu tư phản ứng tích cực sau khi Tổng thống Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán với Iran “đang diễn ra tốt đẹp”, dù Washington vẫn để ngỏ khả năng nối lại các cuộc tấn công nếu đàm phán thất bại.

Tâm lý thị trường cải thiện kéo theo dòng tiền quay trở lại nhóm cổ phiếu công nghệ và bán dẫn, vốn đóng vai trò dẫn dắt thị trường Hàn Quốc trong thời gian gần đây.

Chỉ số Kosdaq của nhóm doanh nghiệp vốn hóa vừa và nhỏ cũng tăng 1,44%, cho thấy khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư đang được cải thiện đáng kể.

Giá dầu biến động mạnh vì rủi ro địa chính trị

Dù thị trường tài chính phản ứng tích cực, căng thẳng tại Trung Đông vẫn là yếu tố gây biến động lớn với giá dầu toàn cầu.

Giá dầu Brent kỳ hạn tháng 7 giảm gần 4,9% xuống 91,9 USD/thùng trong một thời điểm giao dịch, trước khi phục hồi lên quanh 97,78 USD/thùng. Nhà đầu tư liên tục điều chỉnh vị thế do lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu qua eo biển Hormuz.

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ cho biết quân đội nước này đã tiến hành các “cuộc tấn công tự vệ” nhằm vào các địa điểm phóng tên lửa của Iran và các tàu bị nghi đang triển khai thủy lôi ở phía nam nước này.

Cựu Giám đốc CIA David Petraeus nhận định Iran đang có dấu hiệu “nhượng bộ” liên quan đến eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20% lượng dầu toàn cầu.

Diễn biến này khiến thị trường năng lượng trở nên nhạy cảm hơn với mọi phát biểu chính trị từ Washington và Tehran.

Chứng khoán châu Á giao dịch trái chiều

Trong khi Hàn Quốc bứt phá mạnh, nhiều thị trường lớn tại châu Á lại điều chỉnh do áp lực chốt lời và tâm lý thận trọng.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,61% sau khi vừa vượt mốc 65.000 điểm lần đầu tiên trong lịch sử ở phiên trước đó. Chỉ số Topix giảm 0,19%.

Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Ryozo Himino cho biết thời điểm tăng lãi suất vẫn đang được cân nhắc, khi cơ quan này tiếp tục theo dõi diễn biến địa chính trị tại Trung Đông.

Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite giảm 0,36%, trong khi CSI 300 gần như đi ngang. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 0,49% sau kỳ nghỉ lễ hôm trước.

Tại Úc, S&P/ASX 200 giảm 0,53% do áp lực bán ở nhóm cổ phiếu tài nguyên và năng lượng.

Thị trường Mỹ chờ tín hiệu mới từ dầu và lãi suất

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ tăng mạnh trong phiên châu Á. Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0,78%, Nasdaq 100 tăng 1,14%, còn Dow Jones tăng hơn 370 điểm.

Thị trường Mỹ đóng cửa ngày thứ Hai nhân kỳ nghỉ Memorial Day, khiến thanh khoản toàn cầu giảm và làm biên độ dao động giá dầu trở nên mạnh hơn bình thường.

Giới đầu tư hiện tập trung theo dõi hai yếu tố chính gồm tiến triển đàm phán Mỹ – Iran và định hướng lãi suất của các ngân hàng trung ương lớn.

Với các thị trường châu Á, đặc biệt là Hàn Quốc và Nhật Bản, giá dầu và triển vọng thương mại toàn cầu tiếp tục là biến số quan trọng ảnh hưởng đến dòng tiền đầu tư trong ngắn hạn.

Thị trường chứng khoán Việt Nam hưởng lợi từ tâm lý tích cực toàn cầu

Tại Việt Nam, diễn biến của thị trường chứng khoán cũng đang chịu tác động lớn từ xu hướng hạ nhiệt căng thẳng địa chính trị và kỳ vọng dòng tiền quốc tế quay trở lại các thị trường mới nổi.

Trong những phiên gần đây, VN Index duy trì trạng thái tích cực nhờ lực đỡ từ nhóm ngân hàng, chứng khoán và công nghệ. Tâm lý nhà đầu tư cải thiện khi áp lực tỷ giá và giá dầu chưa tạo cú sốc lớn lên kinh tế vĩ mô trong nước.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán tiếp tục hút dòng tiền nhờ kỳ vọng thanh khoản thị trường cải thiện trong bối cảnh Việt Nam được đánh giá có cơ hội nâng hạng thị trường trong thời gian tới. Các cổ phiếu ngân hàng lớn cũng duy trì vai trò dẫn dắt nhờ triển vọng tín dụng phục hồi và mặt bằng lãi suất ổn định.

Đáng chú ý, diễn biến tích cực của các cổ phiếu công nghệ toàn cầu, đặc biệt là nhóm AI và bán dẫn tại Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản, đang tạo hiệu ứng lan tỏa sang một số doanh nghiệp công nghệ niêm yết tại Việt Nam.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng thị trường Việt Nam vẫn cần theo dõi chặt chẽ biến động giá dầu thế giới. Nếu căng thẳng tại Trung Đông leo thang trở lại và dầu Brent duy trì vùng giá cao, áp lực lạm phát và chi phí đầu vào có thể ảnh hưởng đến biên lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp trong nước.

Ngoài ra, khối ngoại cũng đang là biến số quan trọng. Trong bối cảnh đồng USD có dấu hiệu hạ nhiệt và lợi suất trái phiếu Mỹ ổn định hơn, dòng vốn ngoại được kỳ vọng sẽ cải thiện tại các thị trường cận biên và mới nổi, trong đó có Việt Nam.

Một số công ty chứng khoán trong nước nhận định vùng dao động hiện nay của VN Index đang phản ánh tâm lý “thận trọng tích cực”, khi nhà đầu tư vẫn ưu tiên các nhóm ngành có nền tảng cơ bản tốt như ngân hàng, công nghệ, hạ tầng và xuất khẩu.