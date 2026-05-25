Nikkei 225 vượt 65.000 điểm nhờ giá dầu hạ nhiệt

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản đã lập kỷ lục và lần đầu tiên vượt mốc 65.000 điểm.

Nikkei 225 lần đầu vượt 65.000 điểm

Chỉ sốNikkei 225 của Nhật Bản lần đầu tiên vượt mốc 65.000 điểm trong phiên giao dịch ngày 25/5, sau khi giá dầu lao dốc hơn 5% nhờ kỳ vọng eo biển Hormuz có thể sớm được mở cửa trở lại.

Nikkei 225 có thời điểm tăng hơn 3%, lên mức kỷ lục 65.408,87 điểm trước khi thu hẹp nhẹ đà tăng. Chỉ số Topix cũng tăng 1,36%, phản ánh tâm lý lạc quan lan rộng trên thị trường Nhật Bản.

Diễn biến này xuất hiện sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán với Iran đang “tiến triển một cách có trật tự và mang tính xây dựng”. Ông cũng khẳng định Washington không vội vàng đạt thỏa thuận vì “thời gian đang có lợi”.

Thông tin trên ngay lập tức kéo giá dầu đi xuống, giúp giảm áp lực chi phí năng lượng đối với các nền kinh tế phụ thuộc nhập khẩu dầu như Nhật Bản và Hàn Quốc.

Hợp đồng dầu Brent giao tháng 7 giảm hơn 5%, xuống quanh 92 USD/thùng trong phiên giao dịch đầu ngày tại châu Á. Dầu WTI cũng giảm hơn 4%, về gần 99 USD/thùng.

Giá dầu giảm kéo tâm lý thị trường phục hồi

Trước đó, giá dầu tăng mạnh sau khi Mỹ siết các biện pháp phong tỏa cảng Iran và Tehran đóng cửa eo biển Hormuz, tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới.

Khoảng 20% lượng dầu toàn cầu được vận chuyển qua khu vực này. Vì vậy, bất kỳ tín hiệu hạ nhiệt nào tại Hormuz đều tác động trực tiếp đến tâm lý nhà đầu tư toàn cầu.

Đối với Nhật Bản, giá dầu giảm giúp giảm nguy cơ lạm phát nhập khẩu và cải thiện triển vọng lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp sản xuất, điện tử và vận tải.

Các cổ phiếu công nghệ và xuất khẩu tiếp tục dẫn dắt đà tăng của thị trường Nhật Bản. Nhà đầu tư cũng kỳ vọng chi phí đầu vào hạ nhiệt sẽ tạo thêm dư địa cho tiêu dùng và hoạt động sản xuất tại nền kinh tế lớn thứ ba thế giới.

Chứng khoán châu Á đồng loạt đi lên

Không chỉ Nhật Bản, nhiều thị trường châu Á cũng tăng điểm trong phiên giao dịch đầu tuần.

Chỉ số Taiex của Đài Loan lần đầu vượt 43.000 điểm, tăng 2,73% lên 43.420,37 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hong Kong tăng 0,86%, trong khi S&P/ASX 200 của Úc tăng 0,45%.

Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite tăng 0,6%, còn CSI 300 tăng gần 0,5%.

Một số thị trường lớn như Hàn Quốc và Hong Kong đóng cửa nghỉ lễ, trong khi thị trường Mỹ nghỉ giao dịch nhân Ngày Tưởng niệm.

Dù vậy, tâm lý tích cực vẫn được duy trì sau khi chứng khoán Mỹ khép lại tuần trước ở vùng đỉnh lịch sử. Chỉ số Dow Jones tăng 0,58% lên hơn 50.579 điểm, còn S&P 500 và Nasdaq tiếp tục lập các mốc cao mới.

Nhà đầu tư vẫn theo dõi rủi ro địa chính trị

Dù thị trường phản ứng tích cực với khả năng hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông, giới phân tích cho rằng biến động giá dầu vẫn sẽ là yếu tố rủi ro lớn trong ngắn hạn.

Eo biển Hormuz tiếp tục giữ vai trò then chốt đối với chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu. Chỉ cần xuất hiện thêm căng thẳng quân sự hoặc các biện pháp trừng phạt mới, giá dầu có thể đảo chiều rất nhanh.

Trong bối cảnh đó,thị trường chứng khoán châu Á nhiều khả năng sẽ còn nhạy cảm với các phát biểu từ Mỹ và Iran trong những tuần tới.

Góc nhìn với thị trường chứng khoán Việt Nam

Diễn biến tích cực của thị trường chứng khoán châu Á cũng có thể tạo hiệu ứng lan tỏa đối với thị trường Việt Nam trong ngắn hạn, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu dầu khí, vận tải, xuất khẩu và công nghệ.

Việc giá dầu giảm mạnh sau tín hiệu hạ nhiệt tại eo biển Hormuz giúp giảm áp lực chi phí nhập khẩu năng lượng và nguy cơ lạm phát. Đây là yếu tố hỗ trợ tâm lý cho nhà đầu tư trong nước sau giai đoạn thị trường biến động mạnh vì căng thẳng địa chính trị Trung Đông.

Các chuyên gia cho rằng nếu giá dầu duy trì xu hướng giảm, nhóm doanh nghiệp vận tải biển, logistics, hàng không và sản xuất tiêu dùng tại Việt Nam có thể hưởng lợi nhờ chi phí nhiên liệu hạ nhiệt. Trong khi đó, nhóm dầu khí có thể xuất hiện rung lắc ngắn hạn do giá dầu quốc tế điều chỉnh mạnh.

Ở chiều ngược lại, dòng tiền quốc tế vẫn đang ưu tiên các thị trường châu Á có nền tảng công nghệ và xuất khẩu mạnh như Nhật Bản, Đài Loan hay Hàn Quốc. Điều này đặt ra áp lực cạnh tranh thu hút vốn đối với các thị trường cận biên và mới nổi, trong đó có Việt Nam.

Dù vậy, việc chứng khoán Mỹ và châu Á liên tiếp lập đỉnh lịch sử vẫn được xem là tín hiệu tích cực đối với tâm lý nhà đầu tư toàn cầu, nhất là trong bối cảnh kỳ vọng hạ lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn chưa hoàn toàn bị loại bỏ.