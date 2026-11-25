Tuy nhiên, vấn đề gây ô nhiễm không khí không chỉ đến từ môi trường bên ngoài như khói xe trên đường phố hay khí thải từ các khu công nghiệp. Thực tế, bụi mịn và các hạt ô nhiễm siêu nhỏ được sinh ra từ nhiều nguồn khác nhau, từ hoạt động giao thông, sản xuất công nghiệp đến việc đốt rơm rạ, đều có thể theo không khí bên ngoài xâm nhập vào nhà qua cửa sổ, cửa ra vào và những khe hở trong không gian sống.

Chính vì thế ngoài việc theo dõi chất lượng không khí ngoài trời, thì mỗi gia đình cũng cần quan tâm hơn đến chất lượng không khí trong nhà.

Vậy làm thế nào để nhận biết không khí bên trong không gian sống của gia đình bạn có bị ô nhiễm hay không?

Theo các chuyên gia của Dyson, có 5 bước để chúng ta có thể dễ dàng nhận biết chất lượng không khí trong nhà.

Cần đặt máy lọc ở những nơi thông thoáng

1. Kiểm tra lạ vị trí đặt máy lọc không khí

Đặt máy lọc không khí ở góc phòng hay phía sau các món đồ nội thất có vẻ giúp tiết kiệm diện tích. Nhưng thực chất, việc bố trí máy lọc quá sát tường hoặc bị bao quanh bởi quá nhiều vật dụng, cửa hút và cửa thổi gió của máy rất dễ bị cản trở, làm giảm hiệu quả luân chuyển không khí trong toàn bộ căn phòng.

Để tối ưu khả năng lưu thông của luồng không khí, cần đặt máy ở những nơi thoáng đãng, chừa khoảng cách đủ rộng xung quanh thiết bị theo đúng khuyến nghị của nhà sản xuất.

“Máy lọc không khí chỉ có thể làm sạch lượng không khí mà nó có thể hút vào. Các sản phẩm lọc không khí của Dyson được thiết kế để đưa luồng khí sạch lan tỏa khắp phòng, và hút không khí ô nhiễm vào hệ thống màng lọc, với điều kiện máy cần được bố trí ở vị trí đủ thông thoáng. Đặt máy ở nơi rộng rãi, tránh sát tường hoặc bị đồ nội thất che khuất, đồng thời đặt máy trong căn phòng bạn thường xuyên sinh hoạt sẽ giúp thiết bị lọc khí toàn bộ không gian một cách hiệu quả nhất,”bà Tammy Lim, Quản lý Sản phẩm tại Dyson, chia sẻ.

Chú ý đến công suất máy và diện tích phòng

2. Lưu ý mức độ tương thích giữa công suất máy và diện tích phòng

Không phải chiếc máy lọc không khí nào cũng phù hợp với mọi không gian. Một thiết bị dành cho phòng ngủ nhỏ sẽ không đáp ứng hiệu quả nhu cầu lọc khí tại khu vực phòng khách rộng hoặc thiết kế liên thông phòng khách và bếp hay phòng ăn. Khi lựa chọn máy, người dùng cần ưu tiên diện tích và cách bày trí của căn phòng, đối chiếu với phạm vi khuyến nghị từ nhà sản xuất.

Tuỳ vào diện tích phòng mà lựa chọn máy lọc cho phù hợp

Với không gian sinh hoạt rộng, chúng ta có thể lựa chọn dòng máy lọc không khí Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde.

Đây là dòng máy được thiết kế để lọc khí cho diện tích lên đến 100 m², đồng thời đưa luồng khí sạch lan tỏa khắp phòng.

Đối với phòng ngủ hay phòng làm việc thì, Dyson HushJet™ Purifier Compact mang lại khả năng lọc sạch toàn diện cho cả căn phòng trong một thiết kế tối giản, tiết kiệm diện tích.

Ưu tiên sử dụng máy ở những nơi chúng ta thường xuyên sinh hoạt như phòng khách hay phòng ngủ

3. Học thói quen sử dụng máy lọc không khí mỗi ngày

Bụi mịn và các tác nhân gây ô nhiễm trong không khí không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thay vì chỉ bật máy lọc khi thấy bầu trời mù mịt, chúng ta nên tuân thủ khuyến nghị từ nhà sản xuất và ưu tiên sử dụng tại những khu vực cả gia đình sinh hoạt nhiều nhất như phòng khách hay phòng ngủ.

Theo dữ liệu từ báo cáo của Dyson đầu năm 2024, nồng độ bụi mịn PM2.5 trong nhà thường chạm đỉnh trong khung giờ từ 18h đến 24h – khi phần lớn thành viên trong gia đình đã trở về nhà và quây quần sinh hoạt.

Ngoài ra thì nấu nướng, chiên rán, thắp hương, đốt nến thơm, hút thuốc hay sử dụng một số loại hóa chất tẩy rửa... cũng có thể phát sinh thêm nhiều tác nhân gây ô nhiễm ngay trong không gian sống.

Với những gia đình muốn xử lý đồng thời cả bụi mịn lẫn các loại khí độc hại, thì dòng máy lọc không khí Dyson Purifier CoolPC2 De-NOx TP12 kết hợp bộ lọc chuẩn HEPA H13 cùng màng lọc than hoạt tính K-Carbon giúp hấp thụ thêm 50% lượng khí nitơ đioxit (NO₂) - một tác nhân gây ô nhiễm phổ biến và tiềm ẩn nhiều rủi ro trong nhà. Với cơ chế tạo gió mát, thiết bị cũng sẽ là một lựa chọn thiết thực cho các gia đình ở khu vực phía Nam vốn có thời tiết nóng ẩm quanh năm.

Bên cạnh khả năng lọc không khí, người dùng cũng nên cân nhắc những thiết bị có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng quanh năm, bất kể điều kiện thời tiết như dòng máy lọc Dyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOxtích hợp ba chức năng lọc khí, sưởi ấm và làm mát trong cùng một thiết bị. Nhờ đó, máy vừa hỗ trợ duy trì chất lượng không khí trong nhà, vừa mang lại hơi ấm khi trời lạnh và gió mát khi thời tiết ấm hơn.

Kiểm tra và vệ sinh lõi lọc định kỳ

4. Kiểm tra bộ lọc định kỳ

Bộ lọc có nhiệm vụ giữ lại bụi mịn và các tác nhân gây ô nhiễm trong không khí, tuy nhiên đa số người dùng chưa chú ý đến việc bảo dưỡng và thay bộ lọc định kỳ. Hãy thường xuyên theo dõi chỉ số báo tuổi thọ bộ lọc trực tiếp trên thân máy hoặc qua ứng dụng MyDyson™ (với các dòng máy có hỗ trợ) và thay thế kịp thời khi có thông báo. Ngoài ra, cần đảm bảo các cửa hút và cửa thổi khí luôn thông thoáng, không bị bụi bẩn hay đồ vật cản trở.

“Bộ lọc là nơi giữ lại toàn bộ các tác nhân gây ô nhiễm. Nhờ thiết kế khép kín hoàn toàn của máy lọc không khí Dyson, mọi hạt bụi hay chất độc hại sau khi bị hút vào sẽ bị giữ lại bên trong thiết bị thay vì thoát ngược trở lại phòng. Lỗi sai phổ biến của người dùng là tiếp tục sử dụng bộ lọc đã quá hạn thay thế, hoặc vô tình để rèm cửa hay đồ nội thất che khuất các cửa hút gió. Với Dyson, bạn không cần phải đoán khi nào cần thay bộ lọc, bởi chỉ số thông báo tuổi thọ màng lọc trên màn hình thiết bị hoặc ứng dụng MyDyson™ sẽ tự động thông báo chính xác thời điểm cần thay mới”, bà Tammy Lim, Quản lý Sản phẩm tại Dyson, cho biết.

Chỉ mở mở cửa đón gió lúc môi trường không khí bên ngoài không bị ô nhiễm

5. Mở cửa đón gió đúng lúc

Nhiều gia đình có thói quen mở cửa đón gió và lưu thông không khí. Tuy nhiên, vào những thời điểm không khí ngoài trời đang ở mức ô nhiễm, điều này lại vô tình tạo điều kiện cho các tác nhân gây ô nhiễm len lỏi vào không gian sống.

Trước khi mở cửa, hãy kiểm tra chỉ số chất lượng không khí (AQI) và nồng độ bụi mịn PM2.5 tại khu vực sinh sống. Khi mức độ ô nhiễm cao, nên hạn chế mở cửa sổ và cửa ra vào. Ngược lại, hãy tận dụng những thời điểm chất lượng không khí tốt hơn để lưu thông không khí tự nhiên.

Để nhận biết chất lượng không khí trong nhà theo thời gian thực, nên sử dụng các dòng máy lọc không khí có hiển thị thông tin về những chất ô nhiễm ngay trên màn hình LCD và ứng dụng.

Thường xuyên sử dụng chế độ Tự động (Auto), để thiết bị có thể tự phát hiện và lọc các tác nhân ô nhiễm, đồng thời điều chỉnh luồng gió phù hợp với chất lượng không khí trong phòng, giúp duy trì môi trường sống trong lành mà không cần điều chỉnh thủ công.

Có thể nói, chủ động bảo vệ chất lượng không khí trong nhà bằng những thói quen nhỏ như kiểm tra chất lượng không khí trước khi mở cửa, lựa chọn máy lọc phù hợp với diện tích phòng, đặt máy đúng vị trí và bảo dưỡng bộ lọc định kỳ... sẽ góp phần duy trì không gian sống trong lành, dễ chịu, đặc biệt là trong mùa khô như hiện nay.