Xác thực danh tính, ngăn nguy cơ mạo danh

Trước tình trạng một số cá nhân bị sử dụng trái phép thông tin cá nhân để đứng tên thành lập doanh nghiệp, Bộ Tài chính đang nghiên cứu luật hóa việc đăng ký doanh nghiệp trên môi trường số, trong đó có đề xuất sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID để xác thực danh tính người thành lập.

Đây là hướng tiếp cận nhằm tăng cường xác thực thông tin trong quá trình đăng ký doanh nghiệp, hạn chế nguy cơ các đối tượng lợi dụng giấy tờ cá nhân để thực hiện hành vi mạo danh.Thực tế, đã có những trường hợp người dân bất ngờ phát hiện tên và giấy tờ tùy thân của mình bị sử dụng để đăng ký thành lập doanh nghiệp khi bản thân không hề hay biết. Việc bị đứng tên trong một doanh nghiệp ngoài ý muốn có thể khiến người bị mạo danh đối mặt với nhiều rắc rối liên quan đến thuế, nợ nần và trách nhiệm pháp lý phát sinh từ hoạt động của doanh nghiệp.

Không dừng lại ở những thiệt hại đối với cá nhân, tình trạng này còn tạo kẽ hở cho các hành vi gian lận, trốn thuế, lừa đảo, ảnh hưởng đến tính minh bạch của môi trường kinh doanh. Việc sử dụng VNeID để xác thực danh tính được kỳ vọng giúp bảo đảm người đứng tên thành lập doanh nghiệp đúng là người thực hiện đăng ký và có sự xác nhận của chính chủ. Qua đó, hạn chế tình trạng lợi dụng thông tin cá nhân hoặc giấy tờ bị đánh cắp để đăng ký doanh nghiệp trái phép.

Ảnh minh hoạ.

VNeID góp phần minh bạch hóa đăng ký doanh nghiệp

Nếu được áp dụng, giải pháp xác thực qua VNeID có thể mang lại lợi ích thiết thực cho cả người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Trước hết, người dân có thêm cơ chế bảo vệ danh tính, giảm nguy cơ bị kẻ gian sử dụng thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp trái phép. Việc xác thực rõ ràng người đăng ký cũng góp phần hạn chế tình trạng thành lập doanh nghiệp không đúng chủ thể, lợi dụng tư cách pháp nhân để gian lận hóa đơn hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Đối với môi trường kinh doanh, xác thực danh tính người thành lập doanh nghiệp là một trong những giải pháp góp phần nâng cao tính minh bạch trong hoạt động đăng ký kinh doanh. Khi thông tin chủ thể được kiểm tra chặt chẽ hơn, các doanh nghiệp hoạt động chân chính cũng được bảo vệ trước những hệ lụy từ tình trạng mạo danh. Đề xuất sử dụng VNeID phù hợp với định hướng đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, ứng dụng dữ liệu dân cư và định danh điện tử vào các thủ tục hành chính. Tuy nhiên, đây hiện vẫn là nội dung Bộ Tài chính đang nghiên cứu, chưa phải quy định đã được ban hành và áp dụng.

Chủ động bảo vệ thông tin cá nhân

Trong thời gian chờ chính sách được hoàn thiện, người dân cần chủ động bảo vệ giấy tờ tùy thân và thông tin cá nhân, không cung cấp tùy tiện cho người lạ hoặc các dịch vụ không rõ nguồn gốc. Trường hợp phát hiện hoặc nghi ngờ thông tin cá nhân bị sử dụng để thành lập doanh nghiệp trái phép, người bị ảnh hưởng cần sớm liên hệ cơ quan chức năng để được hướng dẫn, hỗ trợ xử lý. Việc kết hợp các biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân với công cụ định danh điện tử như VNeID được kỳ vọng góp phần hạn chế rủi ro mạo danh, bảo vệ quyền lợi người dân và xây dựng môi trường đăng ký, thành lập doanh nghiệp minh bạch hơn.