Công nghệ số
Bảo mật

Cảnh báo nguy cơ lộ thông tin cá nhân khi đăng tải thẻ cử tri lên mạng xã hội

Tạ Thành

11:06 | 16/03/2026
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 là sự kiện chính trị quan trọng. Trong bối cảnh mạng xã hội trở thành kênh giao tiếp phổ biến, các cơ quan chức năng đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân khi người dân đăng tải hình ảnh thẻ cử tri lên các nền tảng trực tuyến.

Theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, quyền bầu cử là một trong những quyền chính trị cơ bản của công dân. Thông qua việc tham gia bỏ phiếu, cử tri trực tiếp lựa chọn những đại diện tiêu biểu để tham gia vào cơ quan quyền lực nhà nước. Do đó, mỗi kỳ bầu cử đều có ý nghĩa quan trọng đối với đời sống chính trị – xã hội của đất nước, đồng thời thể hiện quyền làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước.

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của mạng xã hội, nhiều người dân có xu hướng chia sẻ các khoảnh khắc cá nhân trong những sự kiện quan trọng. Sau khi nhận thẻ cử tri hoặc hoàn thành việc bỏ phiếu, không ít người đã chụp ảnh thẻ cử tri và đăng tải lên các nền tảng phổ biến như Facebook, Zalo để lưu giữ kỷ niệm hoặc chia sẻ với bạn bè, người thân. Tuy nhiên, hành động tưởng chừng đơn giản này lại tiềm ẩn nhiều rủi ro liên quan đến an toàn thông tin cá nhân.

Thẻ cử tri thường hiển thị nhiều dữ liệu cá nhân quan trọng như họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi cư trú, số căn cước công dân hoặc thông tin về đơn vị bầu cử. Khi những thông tin này được công khai trên mạng xã hội, các đối tượng xấu có thể dễ dàng thu thập và khai thác cho nhiều mục đích khác nhau. Thực tế cho thấy, các dữ liệu cá nhân khi bị lộ lọt có thể trở thành nguồn thông tin để phục vụ các hoạt động lừa đảo trực tuyến, giả mạo danh tính hoặc buôn bán dữ liệu cá nhân trái phép.

Người dân cẩn thận trọng khi chia sẻ hình ảnh liên quan đến thẻ cử tri trên không gian mạng. Ảnh: Thông tin Chính phủ.
Các chuyên gia an toàn thông tin nhận định, chỉ cần một số dữ liệu cơ bản như họ tên, ngày sinh và địa chỉ cư trú, đối tượng xấu đã có thể kết hợp với nhiều nguồn dữ liệu khác trên internet để xây dựng hồ sơ thông tin cá nhân tương đối đầy đủ. Từ đó, chúng có thể thực hiện các hành vi lừa đảo qua điện thoại, mạng xã hội hoặc sử dụng danh tính giả nhằm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, việc thông tin cá nhân bị phát tán trên mạng còn có thể gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cá nhân nếu các đối tượng lợi dụng để đăng tải thông tin sai sự thật hoặc xuyên tạc. Trong môi trường mạng có tính lan truyền nhanh và khó kiểm soát, một khi dữ liệu cá nhân đã bị phát tán thì việc thu hồi hoặc kiểm soát trở nên rất khó khăn.

Trước nguy cơ trên, các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cẩn thận trọng khi chia sẻ hình ảnh liên quan đến thẻ cử tri trên không gian mạng. Người dân không nên đăng tải công khai toàn bộ hình ảnh thẻ cử tri khi các trường thông tin quan trọng vẫn hiển thị rõ ràng. Trong trường hợp muốn chia sẻ hình ảnh, cử tri cần chủ động che hoặc làm mờ các thông tin nhạy cảm như họ tên đầy đủ, ngày sinh, số căn cước công dân hoặc địa chỉ cư trú.

Ngoài ra, người dân cần nâng cao cảnh giác trước các hành vi thu thập thông tin cá nhân trên mạng internet. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn liên quan đến việc khai thác hoặc sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để được hỗ trợ xử lý theo quy định của pháp luật.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng bảo vệ dữ liệu cá nhân là trách nhiệm của mỗi công dân trong môi trường số. Việc sử dụng mạng xã hội một cách có trách nhiệm không chỉ giúp bảo vệ bản thân và gia đình trước các rủi ro về an ninh mạng mà còn góp phần xây dựng môi trường thông tin an toàn, lành mạnh.

Trong thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng như bầu cử, việc nâng cao ý thức bảo mật thông tin cá nhân càng trở nên cần thiết. Mỗi cử tri cần chủ động bảo vệ dữ liệu cá nhân, đồng thời thận trọng trong việc chia sẻ thông tin trên mạng xã hội để tránh những rủi ro không đáng có. Qua đó, góp phần bảo đảm an toàn thông tin và giữ gìn sự ổn định của môi trường truyền thông trong quá trình diễn ra cuộc bầu cử.

Theo đó, nhóm tội phạm lợi dụng tính năng thông báo của Google Tasks nhằm đánh lừa người dùng doanh nghiệp tiết lộ thông tin đăng nhập tài khoản của họ.
Thales vừa thử nghiệm thành công công nghệ nâng cấp bảo mật chống máy tính lượng tử cho hàng triệu thẻ SIM và eSIM 5G đang hoạt động qua mạng không dây, mở ra kỷ nguyên mới cho ngành viễn thông toàn cầu.
Chính vì thế năm Bính Ngọ 2026 này sẽ có những đặc tính của hình tượng Ngựa trong văn hóa Á Đông, mang đến một hệ quy chiếu thú vị cho các mục tiêu an ninh mạng. Những đặc điểm này không còn đơn thuần mang tính biểu tượng, mà nay đã trở thành điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp tồn tại trong kỷ nguyên số.
Nhiều doanh nghiệp không bị hack mà đang tự làm lộ bí mật khi chỉ cần một nhân viên nhập dữ liệu nội bộ lên một công cụ AI công cộng và nhờ AI đó hỗ trợ.
Trước khi đi vào tìm hiểu chi tiết hơn về tính năng này trên Samsung Galaxy S26 Ultra, chúng ta cũng tìm lời giải "vì sao chúng ta cần tính năng 'Chống Nhìn Trộm' trên điện thoại?"
