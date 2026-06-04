Synology giới thiệu loạt giải pháp quản trị dữ liệu thế hệ mới

Chia sẻ tại sự kiện, ông Philip Wong, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Synology khẳng định: “Dữ liệu là trung tâm trong mọi sản phẩm chúng tôi xây dựng, còn niềm tin là nền tảng. Từ hạ tầng doanh nghiệp đến giải pháp đám mây cá nhân, chúng tôi phát triển sản phẩm để người dùng có toàn quyền kiểm soát dữ liệu, lấy bảo mật, độ tin cậy và quyền riêng tư làm yếu tố cốt lõi”.

ActiveProtect Manager 2.0

ActiveProtect Manager 2.0:

Trước sự bùng nổ của công nghệ AI đang khiến các mối đe dọa an ninh mạng tăng nhanh về cả tần suất lẫn mức độ tinh vi. Để giúp doanh nghiệp chuyển trọng tâm từ khôi phục bị động sang phòng thủ chủ động, Synology đã nâng cấp hệ điều hành ActiveProtect Manager 2.0 bằng việc mở rộng phạm vi hỗ trợ, bổ sung thêm các môi trường hạ tầng phổ biến hiện nay như Azure Virtual Machines, Amazon EC2, Nutanix AHV, Proxmox VE và Google Workspace. Điều này giúp nâng cao khả năng tương thích của hệ thống, cho phép doanh nghiệp quản lý tập trung và bảo vệ toàn diện nhiều nguồn dữ liệu trên cùng nền tảng quản trị.

Theo Synology, nhờ khả năng khôi phục linh hoạt giữa đám mây và máy chủ nội bộ, doanh nghiệp có thể đưa toàn bộ hệ thống hoạt động trở lại bình thường rất nhanh sau sự cố.

Đặc biệt, tính năng khôi phục máy ảo (VM) giờ đây đã hỗ trợ đa nền tảng, cho phép linh hoạt đưa hệ thống lên môi trường đám mây hoặc hạ tầng tại chỗ. Thay đổi này giúp các đội ngũ kỹ thuật tối ưu hóa quy trình tái triển khai hệ thống. Đồng thời, phiên bản mới cũng hỗ trợ lưu trữ các bản sao dự phòng lên nền tảng Azure Blob Storage.

Doanh nghiệp có thể khôi phục dữ liệu đám mây (cloud-to-cloud) trực tiếp từ các điểm sao lưu về lại hệ thống máy ảo hiện hành, giúp rút ngắn đáng kể thời gian gián đoạn vận hành và giảm thiểu thiệt hại kinh tế.

Điểm mới trên ActiveProtect Manager 2.0 đó chính là việc ứng dụng công nghệ học máy (Machine Learning) để phân tích hành vi của hệ thống theo thời gian thực. Bằng cách đối chiếu với lịch sử các phiên sao lưu trước đó, hệ thống sẽ cảnh báo khi xuất hiện dấu hiệu bất thường như: tỷ lệ thay đổi dữ liệu đột biến, hành vi xóa tệp hàng loạt hoặc các thay đổi bất thường trong cấu trúc mã hóa dữ liệu. Các tệp dữ liệu trong diện nghi ngờ sẽ tự động được đưa vào vùng cách ly để ngăn chặn việc vô tình khôi phục dữ liệu lỗi vào hệ thống.

ActiveProtect Manager 2.0

Song song với đó, để đảm bảo tính an toàn dữ liệu sau khôi phục, giải pháp này liên kết với cácphần mềm diệt virus từ bên thứ ba để quét sạch mã độc. Đồng thời, cơ chế chuyển đổi dự phòng tự động (Auto Fallback) sẽ lập tức kích hoạt để đưa hệ thống về điểm sao lưu sạch gần nhất nếu phát hiện điểm khôi phục hiện tại có lỗ hổng, đảm bảo doanh nghiệp luôn phục hồi dữ liệu từ một nền tảng an toàn.

Để hiện thực hóa toàn bộ các năng lực phần mềm này trên quy mô lớn, Synology cũng bổ sung thêm thiết bị phần cứng chuyên dụng mã hiệu DP5200 vào dòng sản phẩm ActiveProtect. Sự kết hợp này mang lại cấu hình mạnh mẽ và tính linh hoạt cao, giúp các doanh nghiệp và tập đoàn lớn dễ dàng mở rộng hạ tầng bảo mật trên thực tế.

Hệ điều hành DSM mới

Hệ điều hành DSM mới

Đây không chỉ là một hệ điều hành đơn thuần, mà đã được Synology định vị lại thành một nền tảng dữ liệu thông minh, phục vụ cho các quy trình AI nội bộ được kiểm soát chặt chẽ.

DSM thế hệ mới có khả năng tập hợp toàn bộ thông tin kinh doanh, dữ liệu hoạt động và nhật ký vận hành của doanh nghiệp thành một nguồn tư liệu trung tâm thông minh. Nguồn tư liệu này chính là "bộ não" đầu vào, được sắp xếp tối ưu để các công cụ AI có thể đọc hiểu và khai thác trực tiếp nhằm xử lý công việc.

Hệ thống được phân tách thành các giải pháp chuyên biệt độc lập nhằm đáp ứng các nhu cầu khác nhau từ AI Assistant để hỗ trợ tác vụ văn phòng, cho tới phân tích, phản hồi dữ liệu tại chỗ. Mọi hoạt động tính toán của AI sẽ diễn ra trên mạng lưới nội bộ, giúp giảm thiểu đáng kể rủi ro bảo mật khi phải gửi dữ liệu ra các nền tảng đám mây ngoài hệ thống.

Công cụ DSM Agent cung cấp quy trình hướng dẫn quản trị hệ thống trực quan, dễ tiếp cận, hỗ trợ đội ngũ CNTT theo dõi và quản lý hệ thống tập trung hơn. Từ đó, doanh nghiệp có thể kiểm soát chặt chẽ phạm vi dữ liệu mà AI được phép tiếp cận và sử dụng trong tổ chức.

Synology® cập nhật chức năng API và webhook để giám sát nhanh chóng Sau khi phát hành phiên bản Surveillance Station 9.1.2 gần đây, Synology đã nhanh chóng tích hợp loạt tính năng mới cho phép người dùng ...

Ở quy mô lớn hơn, tính năng quản lý tập trung (Cluster Manager) sẽ hợp nhất tất cả về một màn hình quản lý duy nhất. Các ứng dụng và dịch vụ lưu trữ được chia nhỏ thành từng khối vận hành độc lập để người quản trị dễ dàng di chuyển các khối công việc này giữa các máy chủ trên toàn hệ thống, kiểm soát chặt chẽ chất lượng dịch vụ (QoS) và cài đặt các chế độ bảo vệ tự động mà không phải tốn nhiều công sức như trước.

Bên cạnh đó, việc thiết lập hệ thống cho các môi trường phân tán như chuỗi văn phòng hay chi nhánh sẽ được tối ưu với tính năng Triển khai hàng loạt (Mass Deployment) trên nền tảng Active Insight. Tính năng sẽ giúp đội ngũ IT có thể cấu hình thiết bị từ xa, đưa các máy chủ mới vào hoạt động ổn định một cách nhanh chóng.

Song song với năng lực quản lý quy mô lớn, hệ điều hành DSM thế hệ mới thắt chặt an ninh bằng cách mở rộng hệ thống quản lý danh tính với tính năng phân quyền truy cập chi tiết theo từng vị trí công việc (RBAC). Trung tâm quản lý nhật ký (Log Center) cũng được cải tiến để gom toàn bộ nhật ký vận hành của hệ thống và nhật ký của ứng dụng về một màn hình hiển thị duy nhất phục vụ cho mục đích giám sát và kiểm toán, đồng thời hỗ trợ xuất dữ liệu gốc trực tiếp sang các nền tảng phân tích hệ thống tiêu chuẩn của ngành.

Nhằm mang lại sự đảm bảo an ninh tối đa cho các môi trường có quy định pháp lý nghiêm ngặt, hệ thống được tích hợp sẵn yếu tố bảo mật (secure element) và đang trong lộ trình hoàn thiện chứng nhận tiêu chuẩn FIPS 140-3 của chính phủ Mỹ.

Hệ sinh thái giám sát mới của Synology

Hệ thống bao gồm camera an ninh và thiết bị kiểm soát ra vào

Ngoài ra, Synology cũng nâng cấp hệ sinh thái giám sát thành nền tảng quản trị toàn diện, kết hợp chặt chẽ giữa hệ thống camera an ninh và thiết bị kiểm soát ra vào (gồm bộ điều khiển cửa AC100, đầu đọc thẻ AR và camera gắn trần thế hệ mới). Nhờ các thiết bị phân tích video thông minh (DVA), người quản lý có thể tìm kiếm sự kiện theo ngữ cảnh hoặc tự động truy vết hành trình của đối tượng qua nhiều camera mà không cần xem lại video thủ công.

Để hoàn thiện hệ sinh thái, giải pháp đám mây Surveillance 365 tích hợp liền mạch với hệ thống Surveillance Station triển khai tại chỗ (on-premises), giúp doanh nghiệp xây dựng nền tảng đám mây lai (hybrid cloud) thống nhất cho hoạt động giám sát an ninh từ xa và đa địa điểm.

Bộ ứng dụng Synology Office mở rộng với hai công cụ mới: ChatPlus và Meet

Cuối cùng là bộ ứng dụng Synology Office mở rộng với hai công cụ mới: ChatPlus và Meet

Theo đó, ChatPlus (nhắn tin nội bộ) và Meet (họp trực tuyến) mang đến các công cụ giao tiếp cấp doanh nghiệp với khả năng phân quyền và quản trị chặt chẽ.

Điểm nhấn của hai công cụ này là việc tích hợp công nghệ AI để tự động chuyển đổi lời thoại thành văn bản và dịch thuật trực tiếp theo thời gian thực, giúp đội ngũ nhân sự cộng tác làm việc hiệu quả hơn trong khi toàn bộ dữ liệu vẫn được lưu trữ nội bộ và nằm dưới sự kiểm soát của doanh nghiệp.

BeeStation và BeeStation Plus

Ở danh mục sản phẩm BeeStation và BeeStation Plus cũng được mở rộng với nhiều lựa chọn hơn. Trong đó, BeeCamera cho phép người dùng triển khai giám sát gia đình trên BeeStation Plus thông qua camera Synology.

Ngoài ra, Synology Deep Search mang đến khả năng tìm kiếm cục bộ bằng AI trên nội dung cá nhân trên macOS và Windows, giúp người dùng tìm kiếm dữ liệu dễ dàng hơn mà vẫn đảm bảo quyền riêng tư.

Thông qua loạt sản phẩm và giải pháp vừa được giới thiệu tại COMPUTEX 2026, Synology cho thấy định hướng mở rộng từ lưu trữ dữ liệu sang một hệ sinh thái quản trị dữ liệu toàn diện. Trong đó, AI, bảo mật, khả năng phục hồi và quyền kiểm soát dữ liệu trở thành các yếu tố trung tâm, phù hợp với nhu cầu vận hành ngày càng phức tạp của doanh nghiệp lẫn người dùng cá nhân.

Website: https://www.synology.com/vi-vn/company