Synology ra mắt bộ đôi camera tích hợp AI BC510 và TC510

Theo ông Josh Lin, Giám đốc Nhóm Giám sát của Synology, chia sẻ: "Chiến lược của Synology là tập trung xây dựng một hệ sinh thái liền mạch, kết nối giữa camera, hệ thống quản lý video (VMS), phân tích AI, lưu trữ và nền tảng đám mây. BC510 và TC510 hiện thực hóa tầm nhìn này bằng cách mang đến các tùy chọn lắp đặt linh hoạt. Thiết bị không chỉ tích hợp sâu với hệ sinh thái giải pháp của Synology và nền tảng VSaaS sắp ra mắt, mà còn tương thích rộng rãi với các hệ thống của bên thứ ba thông qua các giao thức tiêu chuẩn trong ngành."

Bộ đôi camera tích hợp AI mới của Synology

Cụ thể, BC510 và TC510 đạt chuẩn kháng nước và bụi IP66, IP67, đảm bảo hoạt động bền bỉ trong cả môi trường trong nhà lẫn ngoài trời. Cả hai đều cung cấp chất lượng video sắc nét với độ phân giải 2880x1620 ở tốc độ 30 FPS, góc nhìn ngang rộng 110° cùng khả năng quan sát ban đêm lên đến 30 mét, mang lại tầm nhìn toàn diện trong mọi điều kiện ánh sáng.

Synology camera TC510

Đặc biệt, nhờ được trang bị các tính năng AI mạnh mẽ, nên BC510 và TC510 dễ dàng Đếm người và phương tiện, Phát hiện xâm nhập và Tìm kiếm tức thì (Instant Search), cũng như giúp nâng cao hiệu quả vận hành bằng cách tự động xử lý các tác vụ phát hiện. Việc phân tích dữ liệu tại chỗ này không chỉ mang lại tốc độ phản hồi theo thời gian thực mà còn giúp giảm tải đáng kể cho máy chủ.

Synology camera BC510

Ngoài ra, được thiết kế để tối đa hóa tính linh hoạt, BC510 và TC510 có thể tích hợp mượt mà vào hệ sinh thái Synology hoặc kết nối với hạ tầng NVR/VMS của bên thứ ba thông qua giao thức ONVIF. Đặc biệt, cả hai thiết bị đều sẵn sàng hỗ trợ nền tảng giám sát đám mây sắp ra mắt của Synology, mang đến khả năng mở rộng không giới hạn cho doanh nghiệp trong tương lai.

Hiện BC510 và TC510 đã được phân phối chính thức thông qua mạng lưới đối tác và đại lý của Synology tại Việt Nam.

Chi tiết xem tại: https://www.synology.com/products/BC510 và https://www.synology.com/products/TC510