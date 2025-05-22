Điện tử tiêu dùng
Computing

Synology ra mắt giải pháp C2 Surveillance và PAS7700 tại Computex 2025

Hùng Cường

Hùng Cường

12:02 | 22/05/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Hôm qua 21 tháng 5 năm 2025, trong khuôn khổ triển lãm Computex 2025, Synology đã giới thiệu C2 Surveillance và giải pháp lưu trữ NVMe active-active cho doanh nghiệp PAS7700.
Synology giới thiệu giải pháp giám sát an ninh toàn diện mới Synology mang gì đến Synology Solution Day 2024? Synology ActiveProtect: giải pháp bảo vệ dữ liệu chuyên dụng dành cho doanh nghiệp

Được thiết kế nhằm cung cấp khả năng giám sát đám mây không cần máy chủ, triển khai nhanh chóng, không gây gián đoạn và có thể mở rộng cho nhiều địa điểm, C2 giúp đơn giản hóa việc triển khai và quản lý hệ thống giám sát, đặc biệt phù hợp với các hoạt động đa địa điểm. Người dùng có thể dễ dàng thêm camera mà không cần lo lắng về chi phí hay các giới hạn phát sinh.

"Mục tiêu của chúng tôi luôn là xây dựng một hệ sinh thái giám sát toàn diện, cho phép tích hợp và quản lý liền mạch cho khách hang. Với sự bổ sung của C2 Surveillance, khách hàng hiện có thêm sự linh hoạt trong việc triển khai các giải pháp giám sát – hoàn toàn tại chỗ hoặc trên đám mây – tùy theo nhu cầu riêng." Ông Josh Lin, Giám đốc Nhóm Giải pháp Giám sát của Synology, chia sẻ.

C2 Surveillance và PAS7700
C2 Surveillance là giải pháp Video Surveillance as a Service (VSaaS) mới của Synology được thiết kế để cung cấp giám sát đám mây không cần máy chủ

Cụ thể, C2 Surveillance là giải pháp Video Surveillance as a Service (VSaaS) mới của Synology được thiết kế để cung cấp giám sát đám mây không cần máy chủ, triển khai nhanh chóng và không gây gián đoạn với khả năng mở rộng đa địa điểm.

Theo đó, C2 Surveillance được xây dựng với sự dễ dàng trong triển khai và quản lý là cốt lõi. Quá trình cài đặt được thiết kế để hoàn thành trong vài phút ngay cả trên các thiết bị di động. Nhờ trải nghiệm cài đặt trực quan, administrators có thể nhanh chóng đưa các địa điểm mới trực tuyến mà không cần đào tạo chuyên biệt, làm cho nó dễ tiếp cận cho các doanh nghiệp ở mọi quy mô.

Đồng thời, C2 Surveillance cũng sở hữu kiến trúc ưu tiên tính liên tục, đảm bảo việc ghi hình không bị gián đoạn ngay cả khi mất kết nối mạng. Toàn bộ cảnh quay được ghi lại tại chỗ trên thẻ microSD, kèm tùy chọn sao lưu bản ghi lên C2 Cloud để tăng cường bảo vệ. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ chế độ ngoại tuyến dự phòng, cho phép giám sát cục bộ ngay cả khi mất kết nối Internet.

C2 Surveillance và PAS7700
Đáng chú ý, C2 Surveillance tận dụng hạ tầng đám mây để quản lý tập trung hệ thống camera tại nhiều địa điểm

Và để bảo vệ cảnh quay nhạy cảm và đảm bảo quyền truy cập an toàn, hệ thống tích hợp mã hóa AES-128, xác thực đa yếu tố và cài đặt phân quyền chi tiết. Đồng thời, giải pháp này tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật hàng đầu trong ngành như ISO 27001, SOC 2 Type II và NDAA.

Đáng chú ý, C2 Surveillance tận dụng hạ tầng đám mây để quản lý tập trung hệ thống camera tại nhiều địa điểm. Nhờ tích hợp liền mạch với Windows Active Directory, người dùng có thể thực hiện quản lý danh tính và truy cập một cách tập trung. Tính năng phân quyền theo vai trò cho phép người quản trị dễ dàng ủy quyền truy cập theo nhóm hoặc từng địa điểm cụ thể.

Bên cạnh đó, C2 Surveillance còn hỗ trợ chế độ băng thông thấp, giúp giảm tới 50% mức tiêu thụ băng thông mà vẫn duy trì chất lượng hình ảnh, lý tưởng cho những môi trường có hạn chế về kết nối mạng.

Dự kiến C2 Surveillance sẽ chính thức ra mắt vào cuối năm nay.

C2 Surveillance và PAS7700
PAS7700 tích hợp hai bộ điều khiển cùng 48 khe cắm SSD NVMe trong một khung máy 4U

Bên cạnh đó, Synology cũng đồng thời ra mắt giải pháp lưu trữ NVMe active dành cho doanh nghiệp Synology PAS7700. Đây là giải pháp lưu trữ all-flash NVMe được thiết kế active-active, mang đến hiệu suất cao và khả năng hoạt động liên tục cho các khối lượng công việc quan trọng trong doanh nghiệp.

"PAS7700 là thành quả của 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý và lưu trữ dữ liệu của Synology. Bằng cách kết hợp chuyên môn sâu rộng về phần cứng và phần mềm cùng sự hợp tác chặt chẽ với đối tác và khách hàng doanh nghiệp, chúng tôi đã phát triển PAS7700 để mang đến hiệu suất vượt trội với mức giá chưa từng có trong phân khúc lưu trữ doanh nghiệp." Ông Kenneth Hsu, Giám đốc Nhóm Hệ thống tại Synology, chia sẻ.

PAS7700 tích hợp hai bộ điều khiển cùng 48 khe cắm SSD NVMe trong một khung máy 4U, có thể mở rộng lên đến 1,65PB dung lượng thô thông qua bảy thiết bị mở rộng. Thiết bị hỗ trợ đầy đủ các giao thức tệp và khối, bao gồm cả NVMe-over-Fabrics (NVMe-oF). Bộ nhớ có thể nâng cấp lên đến 2.048GB* và hỗ trợ kết nối mạng 100GbE, đáp ứng nhu cầu về hiệu suất, độ sẵn sàng và khả năng mở rộng trong các môi trường doanh nghiệp hiện đại.

Với kiến trúc bộ điều khiển kép active-active, PAS7700 đảm bảo hoạt động không gián đoạn trên toàn bộ hệ thống – từ lưu trữ, bộ nhớ, phần mềm đến mạng và giao thức. Giải pháp còn tích hợp khả năng bảo vệ dữ liệu theo mô hình 3-2-1-1, bao gồm: bản sao bất biến, tính năng sao chép, phân tầng dữ liệu và sao lưu offsite, giúp bảo vệ tính toàn vẹn của dữ liệu ở mọi cấp độ.

Đồng thời, PAS7700 cũng được xây dựng với thiết kế NVMe từ đầu đến cuối, mang lại độ trễ thấp ở cấp độ mili giây và hiệu năng IOPS vượt trội, với khả năng đạt 2 triệu IOPS và thông lượng tuần tự 30GB/s. Thiết bị hỗ trợ đầy đủ các ứng dụng doanh nghiệp của Synology như Synology Drive và Synology Office, tăng gấp ba lần số lượng người dùng đồng thời so với các dòng sản phẩm hiện tại.

Đáng chú ý, PAS7700 mang đến hiệu suất cao cấp với chi phí cạnh tranh, giúp doanh nghiệp tiếp cận được tiêu chuẩn lưu trữ chính với ngân sách hợp lý. Nhờ hỗ trợ tính năng khử trùng lặp dữ liệu trực tuyến và ngoại tuyến, thiết bị giúp tối ưu hóa chi phí lưu trữ mà không ảnh hưởng đến hiệu suất vận hành.

PAS7700 dự kiến sẽ được phát hành vào nửa cuối năm 2025.

7 yếu tố quan trọng để khôi phục dữ liệu sau khi bị tấn công ransomware 7 yếu tố quan trọng để khôi phục dữ liệu sau khi bị tấn công ransomware

Gần đây, các cuộc tấn công ransomware liên tục xảy ra, dẫn đến nhiều hệ quả nghiêm trọng, để giúp các tổ chức, doanh nghiệp ...
Synology ActiveProtect: giải pháp bảo vệ dữ liệu chuyên dụng dành cho doanh nghiệp Synology ActiveProtect: giải pháp bảo vệ dữ liệu chuyên dụng dành cho doanh nghiệp

Đây là dòng thiết bị bảo vệ dữ liệu chuyên dụng mới, kết hợp phần mềm sao lưu doanh nghiệp, máy chủ và kho lưu ...
Giải pháp nào cho doanh nghiệp giữa thời đại ransomware? Giải pháp nào cho doanh nghiệp giữa thời đại ransomware?

Thế giới đã và đang chứng kiến hàng loạt cuộc tấn công ransomware nghiêm trọng, nhiều vụ tấn công trực diện vào chính các Tập ...
Synology Computex 2025 giải pháp C2 Surveillance PAS7700

Bài liên quan

MSI giành được nhiều giải thưởng tại COMPUTEX 2025

MSI giành được nhiều giải thưởng tại COMPUTEX 2025

Kingston ra mắt loạt giải pháp thúc đẩy kỷ nguyên AI tại Computex 2025

Kingston ra mắt loạt giải pháp thúc đẩy kỷ nguyên AI tại Computex 2025

Synology tăng trưởng ấn tượng tại Việt Nam

Synology tăng trưởng ấn tượng tại Việt Nam

Synology ra mắt bản nâng cấp AI cho Office Suite

Synology ra mắt bản nâng cấp AI cho Office Suite

ASUS trình làng hệ sinh thái AI toàn diện tại Computex 2025

ASUS trình làng hệ sinh thái AI toàn diện tại Computex 2025

Có thể bạn quan tâm

AI PC và những tính năng thực tế dành cho người dùng

AI PC và những tính năng thực tế dành cho người dùng

Computing
Những vấn đề này đã được đại diện của Intel giải đáp trong buổi workshop “Trải nghiệm AI PC” dành cho người dùng phổ thông, giúp họ có thể sử dụng các mẫu AI PC hiện có trên thị trường được trang bị bộ vi xử lý Intel® Core™ Ultra để tăng hiệu suất làm việc, khả năng sáng tạo một cách hiệu quả.
LG nâng cấp màn hình gaming LG UltraGear lên 300Hz

LG nâng cấp màn hình gaming LG UltraGear lên 300Hz

Văn phòng
LG cho biết, dòng màn hình gaming LG UltraGear không chỉ đạt tần số quét lên đến 300Hz, mà còn là bước đi chiến lược của LG để mang những trải nghiệm chơi game mượt mà và sống động nhất đến với đa dạng người dùng.
Logitech G ra mắt loạt sản phẩm gaming tạo đột phá tại sự kiện Logitech G Play

Logitech G ra mắt loạt sản phẩm gaming tạo đột phá tại sự kiện Logitech G Play

Computing
Logitech G - thương hiệu phụ kiện gaming hàng đầu thế giới của Logitech, vừa chính thức giới thiệu hàng loạt sản phẩm, thiết bị gamning nổi bật nhằm hỗ trợ các game thủ chinh phục các đỉnh cao đột phá cũng như tối ưu hóa các trải nghiệm game của mình. Với việc ra mắt hàng loạt sản phẩm gaming nổi bật, Logitech G cũng thể hiện cam kết của mình trong việc không ngừng hỗ trợ cộng đồng gaming vượt qua các giới hạn, đột phá trong trò chơi.
ASUS ra mắt loạt giải pháp giúp dành cho doanh nghiệp Việt bứt phá trong kỷ nguyên AI

ASUS ra mắt loạt giải pháp giúp dành cho doanh nghiệp Việt bứt phá trong kỷ nguyên AI

Văn phòng
Ngoài tập trung vào các yếu tố quan trọng của một doanh nghiệp như độ bền, bảo mật, thì dải sản phẩm năm nay còn được tích hợp AI để hỗ trợ công việc, đi kèm với đó là chính sách hậu mãi linh hoạt và mức giá vô cùng hấp dẫn.
Hoàn thiện dải sản phẩm laptop AI, ASUS tung ra 4 mẫu laptop Vivobook trước thềm năm học mới

Hoàn thiện dải sản phẩm laptop AI, ASUS tung ra 4 mẫu laptop Vivobook trước thềm năm học mới

Computing
Việc mang đến sự lựa chọn đa dạng hơn cho người dùng Việt Nam trong quá trình chuyển dịch sang laptop tích hợp trí tuệ nhân tạo của ASUS đã giúp cho người dùng ở mọi phân khúc đều có cơ hội sở hữu và trải nghiệp laptop AI thế hệ mới.
Xem thêm

Đọc nhiều

Đại diện Việt Nam giành thắng lợi đầu tiên tại Chung kết thế giới Liên Minh Huyền thoại 2025

Đại diện Việt Nam giành thắng lợi đầu tiên tại Chung kết thế giới Liên Minh Huyền thoại 2025

OPPO Find X9 Series sẽ ra mắt tại Việt Nam vào ngày 29 tháng 10

OPPO Find X9 Series sẽ ra mắt tại Việt Nam vào ngày 29 tháng 10

Vitamin K2 - MenaQ7 mở hướng mới trong phát triển chiều cao cho trẻ em Việt Nam

Vitamin K2 - MenaQ7 mở hướng mới trong phát triển chiều cao cho trẻ em Việt Nam

Công nghệ 6G trở thành trọng tâm thảo luận tại Hội nghị quốc tế ATC 2025

Công nghệ 6G trở thành trọng tâm thảo luận tại Hội nghị quốc tế ATC 2025

Trường Đại học Quy Nhơn đăng cai Hội nghị quốc tế ATC 2026

Trường Đại học Quy Nhơn đăng cai Hội nghị quốc tế ATC 2026

Editor'sChoice

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hà Nội

24°C

Cảm giác: 24°C
bầu trời quang đãng
Thứ tư, 29/10/2025 00:00
21°C
Thứ tư, 29/10/2025 03:00
23°C
Thứ tư, 29/10/2025 06:00
25°C
Thứ tư, 29/10/2025 09:00
24°C
Thứ tư, 29/10/2025 12:00
24°C
Thứ tư, 29/10/2025 15:00
22°C
Thứ tư, 29/10/2025 18:00
22°C
Thứ tư, 29/10/2025 21:00
22°C
Thứ năm, 30/10/2025 00:00
22°C
Thứ năm, 30/10/2025 03:00
22°C
Thứ năm, 30/10/2025 06:00
22°C
Thứ năm, 30/10/2025 09:00
22°C
Thứ năm, 30/10/2025 12:00
22°C
Thứ năm, 30/10/2025 15:00
22°C
Thứ năm, 30/10/2025 18:00
21°C
Thứ năm, 30/10/2025 21:00
21°C
Thứ sáu, 31/10/2025 00:00
21°C
Thứ sáu, 31/10/2025 03:00
20°C
Thứ sáu, 31/10/2025 06:00
20°C
Thứ sáu, 31/10/2025 09:00
20°C
Thứ sáu, 31/10/2025 12:00
20°C
Thứ sáu, 31/10/2025 15:00
20°C
Thứ sáu, 31/10/2025 18:00
20°C
Thứ sáu, 31/10/2025 21:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 00:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 03:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 06:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 09:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 12:00
19°C
Thứ bảy, 01/11/2025 15:00
19°C
Thứ bảy, 01/11/2025 18:00
19°C
Thứ bảy, 01/11/2025 21:00
19°C
TP Hồ Chí Minh

25°C

Cảm giác: 26°C
mây cụm
Thứ tư, 29/10/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 29/10/2025 03:00
28°C
Thứ tư, 29/10/2025 06:00
29°C
Thứ tư, 29/10/2025 09:00
28°C
Thứ tư, 29/10/2025 12:00
25°C
Thứ tư, 29/10/2025 15:00
24°C
Thứ tư, 29/10/2025 18:00
24°C
Thứ tư, 29/10/2025 21:00
24°C
Thứ năm, 30/10/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 30/10/2025 03:00
25°C
Thứ năm, 30/10/2025 06:00
28°C
Thứ năm, 30/10/2025 09:00
25°C
Thứ năm, 30/10/2025 12:00
24°C
Thứ năm, 30/10/2025 15:00
24°C
Thứ năm, 30/10/2025 18:00
24°C
Thứ năm, 30/10/2025 21:00
24°C
Thứ sáu, 31/10/2025 00:00
24°C
Thứ sáu, 31/10/2025 03:00
27°C
Thứ sáu, 31/10/2025 06:00
28°C
Thứ sáu, 31/10/2025 09:00
27°C
Thứ sáu, 31/10/2025 12:00
25°C
Thứ sáu, 31/10/2025 15:00
24°C
Thứ sáu, 31/10/2025 18:00
24°C
Thứ sáu, 31/10/2025 21:00
24°C
Thứ bảy, 01/11/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 01/11/2025 03:00
28°C
Thứ bảy, 01/11/2025 06:00
30°C
Thứ bảy, 01/11/2025 09:00
28°C
Thứ bảy, 01/11/2025 12:00
25°C
Thứ bảy, 01/11/2025 15:00
25°C
Thứ bảy, 01/11/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 01/11/2025 21:00
24°C
Đà Nẵng

26°C

Cảm giác: 26°C
mưa nhẹ
Thứ tư, 29/10/2025 00:00
26°C
Thứ tư, 29/10/2025 03:00
26°C
Thứ tư, 29/10/2025 06:00
26°C
Thứ tư, 29/10/2025 09:00
26°C
Thứ tư, 29/10/2025 12:00
26°C
Thứ tư, 29/10/2025 15:00
26°C
Thứ tư, 29/10/2025 18:00
26°C
Thứ tư, 29/10/2025 21:00
25°C
Thứ năm, 30/10/2025 00:00
25°C
Thứ năm, 30/10/2025 03:00
25°C
Thứ năm, 30/10/2025 06:00
26°C
Thứ năm, 30/10/2025 09:00
26°C
Thứ năm, 30/10/2025 12:00
26°C
Thứ năm, 30/10/2025 15:00
26°C
Thứ năm, 30/10/2025 18:00
26°C
Thứ năm, 30/10/2025 21:00
26°C
Thứ sáu, 31/10/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 31/10/2025 03:00
27°C
Thứ sáu, 31/10/2025 06:00
27°C
Thứ sáu, 31/10/2025 09:00
27°C
Thứ sáu, 31/10/2025 12:00
26°C
Thứ sáu, 31/10/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 31/10/2025 18:00
26°C
Thứ sáu, 31/10/2025 21:00
26°C
Thứ bảy, 01/11/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 01/11/2025 03:00
26°C
Thứ bảy, 01/11/2025 06:00
26°C
Thứ bảy, 01/11/2025 09:00
26°C
Thứ bảy, 01/11/2025 12:00
26°C
Thứ bảy, 01/11/2025 15:00
26°C
Thứ bảy, 01/11/2025 18:00
26°C
Thứ bảy, 01/11/2025 21:00
26°C
Hải Phòng

24°C

Cảm giác: 24°C
bầu trời quang đãng
Thứ tư, 29/10/2025 00:00
21°C
Thứ tư, 29/10/2025 03:00
23°C
Thứ tư, 29/10/2025 06:00
23°C
Thứ tư, 29/10/2025 09:00
23°C
Thứ tư, 29/10/2025 12:00
22°C
Thứ tư, 29/10/2025 15:00
22°C
Thứ tư, 29/10/2025 18:00
21°C
Thứ tư, 29/10/2025 21:00
22°C
Thứ năm, 30/10/2025 00:00
22°C
Thứ năm, 30/10/2025 03:00
23°C
Thứ năm, 30/10/2025 06:00
24°C
Thứ năm, 30/10/2025 09:00
23°C
Thứ năm, 30/10/2025 12:00
23°C
Thứ năm, 30/10/2025 15:00
22°C
Thứ năm, 30/10/2025 18:00
22°C
Thứ năm, 30/10/2025 21:00
21°C
Thứ sáu, 31/10/2025 00:00
21°C
Thứ sáu, 31/10/2025 03:00
21°C
Thứ sáu, 31/10/2025 06:00
21°C
Thứ sáu, 31/10/2025 09:00
20°C
Thứ sáu, 31/10/2025 12:00
20°C
Thứ sáu, 31/10/2025 15:00
20°C
Thứ sáu, 31/10/2025 18:00
20°C
Thứ sáu, 31/10/2025 21:00
19°C
Thứ bảy, 01/11/2025 00:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 03:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 06:00
21°C
Thứ bảy, 01/11/2025 09:00
21°C
Thứ bảy, 01/11/2025 12:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 15:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 18:00
19°C
Thứ bảy, 01/11/2025 21:00
19°C
Khánh Hòa

23°C

Cảm giác: 24°C
mây đen u ám
Thứ tư, 29/10/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 29/10/2025 03:00
30°C
Thứ tư, 29/10/2025 06:00
28°C
Thứ tư, 29/10/2025 09:00
26°C
Thứ tư, 29/10/2025 12:00
24°C
Thứ tư, 29/10/2025 15:00
24°C
Thứ tư, 29/10/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 29/10/2025 21:00
23°C
Thứ năm, 30/10/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 30/10/2025 03:00
27°C
Thứ năm, 30/10/2025 06:00
29°C
Thứ năm, 30/10/2025 09:00
27°C
Thứ năm, 30/10/2025 12:00
24°C
Thứ năm, 30/10/2025 15:00
24°C
Thứ năm, 30/10/2025 18:00
24°C
Thứ năm, 30/10/2025 21:00
24°C
Thứ sáu, 31/10/2025 00:00
25°C
Thứ sáu, 31/10/2025 03:00
30°C
Thứ sáu, 31/10/2025 06:00
27°C
Thứ sáu, 31/10/2025 09:00
26°C
Thứ sáu, 31/10/2025 12:00
24°C
Thứ sáu, 31/10/2025 15:00
24°C
Thứ sáu, 31/10/2025 18:00
23°C
Thứ sáu, 31/10/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 01/11/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 01/11/2025 03:00
26°C
Thứ bảy, 01/11/2025 06:00
25°C
Thứ bảy, 01/11/2025 09:00
25°C
Thứ bảy, 01/11/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 01/11/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 01/11/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 01/11/2025 21:00
23°C
Nghệ An

20°C

Cảm giác: 20°C
mây đen u ám
Thứ tư, 29/10/2025 00:00
19°C
Thứ tư, 29/10/2025 03:00
20°C
Thứ tư, 29/10/2025 06:00
19°C
Thứ tư, 29/10/2025 09:00
19°C
Thứ tư, 29/10/2025 12:00
19°C
Thứ tư, 29/10/2025 15:00
19°C
Thứ tư, 29/10/2025 18:00
19°C
Thứ tư, 29/10/2025 21:00
20°C
Thứ năm, 30/10/2025 00:00
20°C
Thứ năm, 30/10/2025 03:00
20°C
Thứ năm, 30/10/2025 06:00
20°C
Thứ năm, 30/10/2025 09:00
20°C
Thứ năm, 30/10/2025 12:00
20°C
Thứ năm, 30/10/2025 15:00
20°C
Thứ năm, 30/10/2025 18:00
20°C
Thứ năm, 30/10/2025 21:00
20°C
Thứ sáu, 31/10/2025 00:00
21°C
Thứ sáu, 31/10/2025 03:00
21°C
Thứ sáu, 31/10/2025 06:00
21°C
Thứ sáu, 31/10/2025 09:00
21°C
Thứ sáu, 31/10/2025 12:00
20°C
Thứ sáu, 31/10/2025 15:00
20°C
Thứ sáu, 31/10/2025 18:00
20°C
Thứ sáu, 31/10/2025 21:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 00:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 03:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 06:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 09:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 12:00
19°C
Thứ bảy, 01/11/2025 15:00
19°C
Thứ bảy, 01/11/2025 18:00
19°C
Thứ bảy, 01/11/2025 21:00
19°C
Phan Thiết

25°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ tư, 29/10/2025 00:00
26°C
Thứ tư, 29/10/2025 03:00
28°C
Thứ tư, 29/10/2025 06:00
28°C
Thứ tư, 29/10/2025 09:00
27°C
Thứ tư, 29/10/2025 12:00
25°C
Thứ tư, 29/10/2025 15:00
25°C
Thứ tư, 29/10/2025 18:00
25°C
Thứ tư, 29/10/2025 21:00
25°C
Thứ năm, 30/10/2025 00:00
25°C
Thứ năm, 30/10/2025 03:00
26°C
Thứ năm, 30/10/2025 06:00
27°C
Thứ năm, 30/10/2025 09:00
26°C
Thứ năm, 30/10/2025 12:00
25°C
Thứ năm, 30/10/2025 15:00
25°C
Thứ năm, 30/10/2025 18:00
24°C
Thứ năm, 30/10/2025 21:00
24°C
Thứ sáu, 31/10/2025 00:00
25°C
Thứ sáu, 31/10/2025 03:00
28°C
Thứ sáu, 31/10/2025 06:00
29°C
Thứ sáu, 31/10/2025 09:00
28°C
Thứ sáu, 31/10/2025 12:00
26°C
Thứ sáu, 31/10/2025 15:00
25°C
Thứ sáu, 31/10/2025 18:00
25°C
Thứ sáu, 31/10/2025 21:00
24°C
Thứ bảy, 01/11/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 01/11/2025 03:00
28°C
Thứ bảy, 01/11/2025 06:00
27°C
Thứ bảy, 01/11/2025 09:00
26°C
Thứ bảy, 01/11/2025 12:00
25°C
Thứ bảy, 01/11/2025 15:00
25°C
Thứ bảy, 01/11/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 01/11/2025 21:00
24°C
Quảng Bình

20°C

Cảm giác: 21°C
mây đen u ám
Thứ tư, 29/10/2025 00:00
18°C
Thứ tư, 29/10/2025 03:00
18°C
Thứ tư, 29/10/2025 06:00
18°C
Thứ tư, 29/10/2025 09:00
18°C
Thứ tư, 29/10/2025 12:00
18°C
Thứ tư, 29/10/2025 15:00
17°C
Thứ tư, 29/10/2025 18:00
18°C
Thứ tư, 29/10/2025 21:00
18°C
Thứ năm, 30/10/2025 00:00
19°C
Thứ năm, 30/10/2025 03:00
19°C
Thứ năm, 30/10/2025 06:00
20°C
Thứ năm, 30/10/2025 09:00
20°C
Thứ năm, 30/10/2025 12:00
19°C
Thứ năm, 30/10/2025 15:00
19°C
Thứ năm, 30/10/2025 18:00
20°C
Thứ năm, 30/10/2025 21:00
20°C
Thứ sáu, 31/10/2025 00:00
20°C
Thứ sáu, 31/10/2025 03:00
21°C
Thứ sáu, 31/10/2025 06:00
20°C
Thứ sáu, 31/10/2025 09:00
20°C
Thứ sáu, 31/10/2025 12:00
19°C
Thứ sáu, 31/10/2025 15:00
19°C
Thứ sáu, 31/10/2025 18:00
19°C
Thứ sáu, 31/10/2025 21:00
19°C
Thứ bảy, 01/11/2025 00:00
19°C
Thứ bảy, 01/11/2025 03:00
19°C
Thứ bảy, 01/11/2025 06:00
19°C
Thứ bảy, 01/11/2025 09:00
19°C
Thứ bảy, 01/11/2025 12:00
18°C
Thứ bảy, 01/11/2025 15:00
18°C
Thứ bảy, 01/11/2025 18:00
18°C
Thứ bảy, 01/11/2025 21:00
18°C
Thừa Thiên Huế

26°C

Cảm giác: 26°C
mưa vừa
Thứ tư, 29/10/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 29/10/2025 03:00
24°C
Thứ tư, 29/10/2025 06:00
24°C
Thứ tư, 29/10/2025 09:00
24°C
Thứ tư, 29/10/2025 12:00
23°C
Thứ tư, 29/10/2025 15:00
23°C
Thứ tư, 29/10/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 29/10/2025 21:00
23°C
Thứ năm, 30/10/2025 00:00
23°C
Thứ năm, 30/10/2025 03:00
24°C
Thứ năm, 30/10/2025 06:00
25°C
Thứ năm, 30/10/2025 09:00
25°C
Thứ năm, 30/10/2025 12:00
23°C
Thứ năm, 30/10/2025 15:00
23°C
Thứ năm, 30/10/2025 18:00
23°C
Thứ năm, 30/10/2025 21:00
23°C
Thứ sáu, 31/10/2025 00:00
23°C
Thứ sáu, 31/10/2025 03:00
26°C
Thứ sáu, 31/10/2025 06:00
26°C
Thứ sáu, 31/10/2025 09:00
25°C
Thứ sáu, 31/10/2025 12:00
23°C
Thứ sáu, 31/10/2025 15:00
23°C
Thứ sáu, 31/10/2025 18:00
23°C
Thứ sáu, 31/10/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 01/11/2025 00:00
23°C
Thứ bảy, 01/11/2025 03:00
23°C
Thứ bảy, 01/11/2025 06:00
23°C
Thứ bảy, 01/11/2025 09:00
23°C
Thứ bảy, 01/11/2025 12:00
23°C
Thứ bảy, 01/11/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 01/11/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 01/11/2025 21:00
22°C
Hà Giang

20°C

Cảm giác: 21°C
mây đen u ám
Thứ tư, 29/10/2025 00:00
20°C
Thứ tư, 29/10/2025 03:00
25°C
Thứ tư, 29/10/2025 06:00
23°C
Thứ tư, 29/10/2025 09:00
22°C
Thứ tư, 29/10/2025 12:00
21°C
Thứ tư, 29/10/2025 15:00
21°C
Thứ tư, 29/10/2025 18:00
20°C
Thứ tư, 29/10/2025 21:00
20°C
Thứ năm, 30/10/2025 00:00
20°C
Thứ năm, 30/10/2025 03:00
25°C
Thứ năm, 30/10/2025 06:00
26°C
Thứ năm, 30/10/2025 09:00
24°C
Thứ năm, 30/10/2025 12:00
22°C
Thứ năm, 30/10/2025 15:00
21°C
Thứ năm, 30/10/2025 18:00
21°C
Thứ năm, 30/10/2025 21:00
21°C
Thứ sáu, 31/10/2025 00:00
21°C
Thứ sáu, 31/10/2025 03:00
21°C
Thứ sáu, 31/10/2025 06:00
21°C
Thứ sáu, 31/10/2025 09:00
21°C
Thứ sáu, 31/10/2025 12:00
20°C
Thứ sáu, 31/10/2025 15:00
20°C
Thứ sáu, 31/10/2025 18:00
19°C
Thứ sáu, 31/10/2025 21:00
19°C
Thứ bảy, 01/11/2025 00:00
19°C
Thứ bảy, 01/11/2025 03:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 06:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 09:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 12:00
19°C
Thứ bảy, 01/11/2025 15:00
19°C
Thứ bảy, 01/11/2025 18:00
19°C
Thứ bảy, 01/11/2025 21:00
19°C

Tỷ giáGiá vàng

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16715 16984 17561
CAD 18291 18567 19181
CHF 32387 32770 33416
CNY 0 3470 3830
EUR 29976 30249 31272
GBP 34298 34689 35618
HKD 0 3256 3458
JPY 165 169 175
KRW 0 17 19
NZD 0 14845 15429
SGD 19747 20029 20549
THB 719 783 836
USD (1,2) 26040 0 0
USD (5,10,20) 26081 0 0
USD (50,100) 26110 26129 26351
Cập nhật: 28/10/2025 06:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,110 26,110 26,351
USD(1-2-5) 25,066 - -
USD(10-20) 25,066 - -
EUR 30,166 30,190 31,358
JPY 168.75 169.05 176.24
GBP 34,631 34,725 35,580
AUD 16,954 17,015 17,468
CAD 18,504 18,563 19,103
CHF 32,705 32,807 33,517
SGD 19,886 19,948 20,587
CNY - 3,647 3,747
HKD 3,331 3,341 3,426
KRW 17 17.73 19.05
THB 768.98 778.48 829.02
NZD 14,869 15,007 15,366
SEK - 2,763 2,846
DKK - 4,033 4,154
NOK - 2,594 2,671
LAK - 0.93 1.28
MYR 5,845.13 - 6,561.45
TWD 774.18 - 932.89
SAR - 6,907.41 7,236.69
KWD - 83,642 88,519
Cập nhật: 28/10/2025 06:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,170 26,171 26,351
EUR 30,052 30,173 31,254
GBP 34,474 34,612 35,547
HKD 3,325 3,338 3,440
CHF 32,524 32,655 33,539
JPY 168.40 169.08 175.78
AUD 16,865 16,933 17,455
SGD 19,957 20,037 20,550
THB 785 788 822
CAD 18,492 18,566 19,077
NZD 14,931 15,409
KRW 17.66 19.29
Cập nhật: 28/10/2025 06:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26169 26169 26351
AUD 16893 16993 17603
CAD 18469 18569 19178
CHF 32642 32672 33559
CNY 0 3667.1 0
CZK 0 1210 0
DKK 0 4100 0
EUR 30166 30196 31222
GBP 34604 34654 35765
HKD 0 3390 0
JPY 168.69 169.19 176.23
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.9 0
LAK 0 1.191 0
MYR 0 6400 0
NOK 0 2600 0
NZD 0 14954 0
PHP 0 423 0
SEK 0 2773 0
SGD 19908 20038 20766
THB 0 748.9 0
TWD 0 855 0
SJC 9999 14690000 14690000 14840000
SBJ 13000000 13000000 14840000
Cập nhật: 28/10/2025 06:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,114 26,164 26,351
USD20 26,114 26,164 26,351
USD1 26,114 26,164 26,351
AUD 16,871 16,971 18,083
EUR 30,268 30,268 31,583
CAD 18,389 18,489 19,802
SGD 19,953 20,103 20,571
JPY 168.78 170.28 174.87
GBP 34,613 34,763 35,850
XAU 14,738,000 0 14,892,000
CNY 0 3,545 0
THB 0 784 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 28/10/2025 06:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,400 148,300
Hà Nội - PNJ 145,400 148,300
Đà Nẵng - PNJ 145,400 148,300
Miền Tây - PNJ 145,400 148,300
Tây Nguyên - PNJ 145,400 148,300
Đông Nam Bộ - PNJ 145,400 148,300
Cập nhật: 28/10/2025 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,690 14,840
Miếng SJC Nghệ An 14,690 14,840
Miếng SJC Thái Bình 14,690 14,840
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,540 14,840
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,540 14,840
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,540 14,840
NL 99.99 14,480
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 14,480
Trang sức 99.9 14,470 14,830
Trang sức 99.99 14,480 14,840
Cập nhật: 28/10/2025 06:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,484
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,469 14,842
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,469 14,843
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 145 1,475
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 145 1,476
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,435 1,465
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 14,055 14,505
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 102,536 110,036
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 9,228 9,978
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 82,024 89,524
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 78,068 85,568
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 53,747 61,247
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,484
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,484
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,484
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,484
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,484
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,484
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,484
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,484
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,484
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,484
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,484
Cập nhật: 28/10/2025 06:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent:

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent: 'Tôi cũng cảm thấy đau đớn vì là nông dân trồng đậu nành'

Chặng chung kết VBC 2025 chính thức khởi tranh tại Hà Nội

Chặng chung kết VBC 2025 chính thức khởi tranh tại Hà Nội

'Ngành Nhựa Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình': Bản lề cho tư duy mới

Xử lý nghiêm tình trạng ca khúc có lời lẽ phản cảm, lệch chuẩn văn hóa

Xử lý nghiêm tình trạng ca khúc có lời lẽ phản cảm, lệch chuẩn văn hóa

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Thách Thức Starlink của Elon Musk trong tương lai là gì?

Thách Thức Starlink của Elon Musk trong tương lai là gì?

Tận dụng GPT-5 thúc đẩy hệ sinh thái AI Việt Nam

Tận dụng GPT-5 thúc đẩy hệ sinh thái AI Việt Nam

Cuộc đua tiêu chuẩn hóa 6G bắt đầu

Cuộc đua tiêu chuẩn hóa 6G bắt đầu

NetApp tiên phong tích hợp khả năng phát hiện xâm phạm dữ liệu ngay trong Hệ thống lưu trữ doanh nghiệp

NetApp tiên phong tích hợp khả năng phát hiện xâm phạm dữ liệu ngay trong Hệ thống lưu trữ doanh nghiệp

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Tạo điện từ nước và áp suất trong lỗ rỗng silicon

Tạo điện từ nước và áp suất trong lỗ rỗng silicon

Nhận dạng chính xác con người chỉ bằng tín hiệu Wifi

Nhận dạng chính xác con người chỉ bằng tín hiệu Wifi

Bàn tay robot thực hiện điệu nhảy moonwalk

Bàn tay robot thực hiện điệu nhảy moonwalk

Giải pháp kỹ thuật giúp pin mặt trời mỏng, rẻ và hiệu quả hơn

Giải pháp kỹ thuật giúp pin mặt trời mỏng, rẻ và hiệu quả hơn

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
AI phân tích sức khỏe cộng đồng cho 1.100 người dân Huế

AI phân tích sức khỏe cộng đồng cho 1.100 người dân Huế

Hưng Yên: Phát động Chương trình Y tế thông minh dành cho cộng đồng

Hưng Yên: Phát động Chương trình Y tế thông minh dành cho cộng đồng

Học viện Tài chính và Đại học Greenwich củng cố hợp tác, nâng tầm đào tạo công dân toàn cầu

Học viện Tài chính và Đại học Greenwich củng cố hợp tác, nâng tầm đào tạo công dân toàn cầu

Việt Nam tham gia mạng lưới toàn cầu về AI y tế minh bạch

Việt Nam tham gia mạng lưới toàn cầu về AI y tế minh bạch

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Nikkei 225 lần đầu vượt mốc 50.000 điểm trước cuộc gặp giữa Takaichi và Trump

Nikkei 225 lần đầu vượt mốc 50.000 điểm trước cuộc gặp giữa Takaichi và Trump

Novartis chi 12 tỷ đô la thâu tóm Avidity Biosciences, mở rộng lĩnh vực liệu pháp RNA tiên tiến

Novartis chi 12 tỷ đô la thâu tóm Avidity Biosciences, mở rộng lĩnh vực liệu pháp RNA tiên tiến

Lạm phát Mỹ thấp hơn dự kiến thổi bùng lạc quan thị trường

Lạm phát Mỹ thấp hơn dự kiến thổi bùng lạc quan thị trường

Lệnh cấm phô mai của Anh gây căng thẳng mới với EU

Lệnh cấm phô mai của Anh gây căng thẳng mới với EU

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
RMIT và KOTO xác lập kỷ lục Guinness, gây quỹ cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn

RMIT và KOTO xác lập kỷ lục Guinness, gây quỹ cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn

Logo FPT xuất hiện trên áo đấu Chelsea, mang công nghệ Việt ra thế giới

Logo FPT xuất hiện trên áo đấu Chelsea, mang công nghệ Việt ra thế giới

Nokia gia hạn hợp tác với VNPT nâng cấp hạ tầng viễn thông Việt Nam

Nokia gia hạn hợp tác với VNPT nâng cấp hạ tầng viễn thông Việt Nam

FPT trình diễn

FPT trình diễn 'Lá chắn số' tại lễ ký Công ước Hà Nội

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Yadea Plus Phạm Hùng chính thức khai trương

Yadea Plus Phạm Hùng chính thức khai trương

Tesla hợp tác Samsung và TSMC sản xuất Chip AI5 tại Mỹ

Tesla hợp tác Samsung và TSMC sản xuất Chip AI5 tại Mỹ

BYD chạm mốc lịch sử 14 triệu xe năng lượng mới xuất xưởng tại Brasil

BYD chạm mốc lịch sử 14 triệu xe năng lượng mới xuất xưởng tại Brasil

BYD SEAL 5 ra mắt Việt Nam: Sedan hạng C đầu tiên tích hợp công nghệ DM-i Super Hybrid tiên tiến

BYD SEAL 5 ra mắt Việt Nam: Sedan hạng C đầu tiên tích hợp công nghệ DM-i Super Hybrid tiên tiến

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Chung kết thế giới Liên Minh huyền thoại 2025: Đại diện Việt Nam không làm nên bất ngờ

Chung kết thế giới Liên Minh huyền thoại 2025: Đại diện Việt Nam không làm nên bất ngờ

ASUS ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X chính thức lên kệ

ASUS ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X chính thức lên kệ

Đại diện Việt Nam giành thắng lợi đầu tiên tại Chung kết thế giới Liên Minh Huyền thoại 2025

Đại diện Việt Nam giành thắng lợi đầu tiên tại Chung kết thế giới Liên Minh Huyền thoại 2025

Chung kết thế giới Liên Minh huyền thoại 2025 chính thức khởi tranh

Chung kết thế giới Liên Minh huyền thoại 2025 chính thức khởi tranh