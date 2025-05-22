Synology ra mắt giải pháp C2 Surveillance và PAS7700 tại Computex 2025

Được thiết kế nhằm cung cấp khả năng giám sát đám mây không cần máy chủ, triển khai nhanh chóng, không gây gián đoạn và có thể mở rộng cho nhiều địa điểm, C2 giúp đơn giản hóa việc triển khai và quản lý hệ thống giám sát, đặc biệt phù hợp với các hoạt động đa địa điểm. Người dùng có thể dễ dàng thêm camera mà không cần lo lắng về chi phí hay các giới hạn phát sinh.

"Mục tiêu của chúng tôi luôn là xây dựng một hệ sinh thái giám sát toàn diện, cho phép tích hợp và quản lý liền mạch cho khách hang. Với sự bổ sung của C2 Surveillance, khách hàng hiện có thêm sự linh hoạt trong việc triển khai các giải pháp giám sát – hoàn toàn tại chỗ hoặc trên đám mây – tùy theo nhu cầu riêng." Ông Josh Lin, Giám đốc Nhóm Giải pháp Giám sát của Synology, chia sẻ.

Cụ thể, C2 Surveillance là giải pháp Video Surveillance as a Service (VSaaS) mới của Synology được thiết kế để cung cấp giám sát đám mây không cần máy chủ, triển khai nhanh chóng và không gây gián đoạn với khả năng mở rộng đa địa điểm.

Theo đó, C2 Surveillance được xây dựng với sự dễ dàng trong triển khai và quản lý là cốt lõi. Quá trình cài đặt được thiết kế để hoàn thành trong vài phút ngay cả trên các thiết bị di động. Nhờ trải nghiệm cài đặt trực quan, administrators có thể nhanh chóng đưa các địa điểm mới trực tuyến mà không cần đào tạo chuyên biệt, làm cho nó dễ tiếp cận cho các doanh nghiệp ở mọi quy mô.

Đồng thời, C2 Surveillance cũng sở hữu kiến trúc ưu tiên tính liên tục, đảm bảo việc ghi hình không bị gián đoạn ngay cả khi mất kết nối mạng. Toàn bộ cảnh quay được ghi lại tại chỗ trên thẻ microSD, kèm tùy chọn sao lưu bản ghi lên C2 Cloud để tăng cường bảo vệ. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ chế độ ngoại tuyến dự phòng, cho phép giám sát cục bộ ngay cả khi mất kết nối Internet.

Và để bảo vệ cảnh quay nhạy cảm và đảm bảo quyền truy cập an toàn, hệ thống tích hợp mã hóa AES-128, xác thực đa yếu tố và cài đặt phân quyền chi tiết. Đồng thời, giải pháp này tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật hàng đầu trong ngành như ISO 27001, SOC 2 Type II và NDAA.

Đáng chú ý, C2 Surveillance tận dụng hạ tầng đám mây để quản lý tập trung hệ thống camera tại nhiều địa điểm. Nhờ tích hợp liền mạch với Windows Active Directory, người dùng có thể thực hiện quản lý danh tính và truy cập một cách tập trung. Tính năng phân quyền theo vai trò cho phép người quản trị dễ dàng ủy quyền truy cập theo nhóm hoặc từng địa điểm cụ thể.

Bên cạnh đó, C2 Surveillance còn hỗ trợ chế độ băng thông thấp, giúp giảm tới 50% mức tiêu thụ băng thông mà vẫn duy trì chất lượng hình ảnh, lý tưởng cho những môi trường có hạn chế về kết nối mạng.

Dự kiến C2 Surveillance sẽ chính thức ra mắt vào cuối năm nay.

PAS7700 tích hợp hai bộ điều khiển cùng 48 khe cắm SSD NVMe trong một khung máy 4U

Bên cạnh đó, Synology cũng đồng thời ra mắt giải pháp lưu trữ NVMe active dành cho doanh nghiệp Synology PAS7700. Đây là giải pháp lưu trữ all-flash NVMe được thiết kế active-active, mang đến hiệu suất cao và khả năng hoạt động liên tục cho các khối lượng công việc quan trọng trong doanh nghiệp.

"PAS7700 là thành quả của 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý và lưu trữ dữ liệu của Synology. Bằng cách kết hợp chuyên môn sâu rộng về phần cứng và phần mềm cùng sự hợp tác chặt chẽ với đối tác và khách hàng doanh nghiệp, chúng tôi đã phát triển PAS7700 để mang đến hiệu suất vượt trội với mức giá chưa từng có trong phân khúc lưu trữ doanh nghiệp." Ông Kenneth Hsu, Giám đốc Nhóm Hệ thống tại Synology, chia sẻ.

PAS7700 tích hợp hai bộ điều khiển cùng 48 khe cắm SSD NVMe trong một khung máy 4U, có thể mở rộng lên đến 1,65PB dung lượng thô thông qua bảy thiết bị mở rộng. Thiết bị hỗ trợ đầy đủ các giao thức tệp và khối, bao gồm cả NVMe-over-Fabrics (NVMe-oF). Bộ nhớ có thể nâng cấp lên đến 2.048GB* và hỗ trợ kết nối mạng 100GbE, đáp ứng nhu cầu về hiệu suất, độ sẵn sàng và khả năng mở rộng trong các môi trường doanh nghiệp hiện đại.

Với kiến trúc bộ điều khiển kép active-active, PAS7700 đảm bảo hoạt động không gián đoạn trên toàn bộ hệ thống – từ lưu trữ, bộ nhớ, phần mềm đến mạng và giao thức. Giải pháp còn tích hợp khả năng bảo vệ dữ liệu theo mô hình 3-2-1-1, bao gồm: bản sao bất biến, tính năng sao chép, phân tầng dữ liệu và sao lưu offsite, giúp bảo vệ tính toàn vẹn của dữ liệu ở mọi cấp độ.

Đồng thời, PAS7700 cũng được xây dựng với thiết kế NVMe từ đầu đến cuối, mang lại độ trễ thấp ở cấp độ mili giây và hiệu năng IOPS vượt trội, với khả năng đạt 2 triệu IOPS và thông lượng tuần tự 30GB/s. Thiết bị hỗ trợ đầy đủ các ứng dụng doanh nghiệp của Synology như Synology Drive và Synology Office, tăng gấp ba lần số lượng người dùng đồng thời so với các dòng sản phẩm hiện tại.

Đáng chú ý, PAS7700 mang đến hiệu suất cao cấp với chi phí cạnh tranh, giúp doanh nghiệp tiếp cận được tiêu chuẩn lưu trữ chính với ngân sách hợp lý. Nhờ hỗ trợ tính năng khử trùng lặp dữ liệu trực tuyến và ngoại tuyến, thiết bị giúp tối ưu hóa chi phí lưu trữ mà không ảnh hưởng đến hiệu suất vận hành.

PAS7700 dự kiến sẽ được phát hành vào nửa cuối năm 2025.