Giải pháp nào cho doanh nghiệp giữa thời đại ransomware?

Tại Việt Nam, nhiều tổ chức và doanh nghiệp cũng đã trở thành nạn nhân của ransomware. Những sự cố này không chỉ ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh đối với nhiều doanh nghiệp về thách thức trong việc bảo vệ dữ liệu.

Đáng nghiêm trọng hơn khi mà công nghệ AI đang bước vào giai đoạn chuyển giao cam go nhất thì bài toán về bảo mật càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Vậy làm thế nào để các tổ chức, doanh nghiệp hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của vấn đề này, cũng như chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa.

Ở góc độ IT, việc bảo vệ toàn diện một khối lượng dữ liệu lớn chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng. Việc duy trì dữ liệu mỗi ngày có thể trở thành gánh nặng, nhất là khi doanh nghiệp đang vận hành hệ thống kết hợp nhiều phần mềm và phần cứng từ nhiều nhà cung cấp khác nhau. Trước bối cảnh đó, các mô hình thiết bị sao lưu tích hợp giữa phần cứng và phần mềm đang dần trở thành lựa chọn đáng cân nhắc.

Tái định nghĩa tiêu chuẩn sao lưu

Trước hết, doanh nghiệp cần đảm bảo rằng dữ liệu nguồn có thể được sao lưu nhanh chóng, chính xác và phục hồi hoàn toàn. Với các thiết bị sử dụng công nghệ chống trùng lặp toàn cầu, doanh nghiệp có thể giảm thiểu thời gian sao lưu và băng thông, từ đó cải thiện hiệu suất và đạt được mục tiêu phục hồi dữ liệu (RPO).

Để giảm thiểu tác động của các cuộc tấn công ransomware, doanh nghiệp nên kết hợp giữa sao lưu tại chỗ và sao lưu ngoài hệ thống. Các bản sao lưu này có thể được bảo vệ bằng công nghệ lưu trữ bất biến (immutable) và WORM (Write Once, Read Many), đảm bảo dữ liệu không bị chỉnh sửa hay xóa trong suốt thời gian lưu trữ. Ngoài ra, sao lưu ngoài hệ thống (offsite) còn được mã hóa trước khi truyền đi, đảm bảo dữ liệu được chuyển an toàn đến các vị trí từ xa.

Bên cạnh sao lưu, việc xác thực khả năng phục hồi cũng quan trọng không kém. Doanh nghiệp có thể tạo môi trường sandbox ngay trên thiết bị để kiểm thử kịch bản khôi phục thảm họa mà không ảnh hưởng đến môi trường vận hành. Đồng thời, có thể kiểm tra các bản sao lưu bằng cách tự động tạo video xác minh khả năng phục hồi khi có sự cố. Các tác vụ phục hồi như khôi phục từng hệ thống, từng tệp hoặc chuyển đổi từ máy vật lý sang ảo (P2V) hoặc từ ảo sang ảo (V2V) đều có thể được thực hiện linh hoạt tùy theo mục tiêu khôi phục (RTO) khi bị ransomware tấn công.



ActiveProtect cho phép giám sát quản lý tới 2.500 máy chủ và 150.000 khối lượng công việc từ một bảng điều khiển duy nhất

Bảo vệ dữ liệu sạch, tư duy mới trong kỷ nguyên ransomware

Không nên tin rằng máy chủ sao lưu là vùng an toàn tuyệt đối. Các giải pháp sao lưu hiện đại với kiến trúc bảo mật toàn diện thường tập trung vào ba yếu tố chính:

Phân quyền theo vai trò, giúp kiểm soát chính xác ai được phép truy cập, ai không, đảm bảo mỗi người dùng chỉ có quyền phù hợp với vai trò của họ trong tổ chức.

Chặn truy cập trái phép qua IP bằng cách giới hạn quyền truy cập vào thiết bị sao lưu, chỉ cho các địa chỉ IP đã được cấp phép, qua đó giảm nguy cơ truy cập trái phép hoặc tấn công từ bên ngoài.

Sao lưu ngoại tuyến, cách ly máy chủ khỏi mạng khi không cần thiết. Ngoài chiến lược sao lưu 3-2-1 (ba bản sao, trên hai loại phương tiện, trong đó một bản offsite), doanh nghiệp có thể bổ sung thêm một bản copy ngoại tuyến, từ đó bảo toàn bản sao sạch, sẵn sàng phục hồi khi có sự cố.

Những giải pháp như ActiveProtect của Synology đang giúp các tổ chức giảm thiểu khối lượng công việc thủ công, chuẩn hóa quy trình sao lưu và phục hồi, tiết kiệm thời gian đồng thời đảm bảo khả năng vận hành liên tục

Tuy nhiên, vẫn cần quản lý tập trung, nâng cao hiệu suất vận hành

Cụ thể, đối với các doanh nghiệp có nhiều chi nhánh, việc quản lý sao lưu phân tán thường tạo ra lỗ hổng. Khi sự cố xảy ra tại một chi nhánh, nếu không có cái nhìn tổng thể, đội ngũ IT rất khó phản ứng kịp thời.

Chính vì vậy, ngày nay một số thiết bị sao lưu đã có thể hỗ trợ quản lý tập trung, ví dụ như ActiveProtect cho phép giám sát quản lý tới 2.500 máy chủ và 150.000 khối lượng công việc từ một bảng điều khiển duy nhất. Nhờ đó, việc phát hiện sự cố, kiểm tra tình trạng máy chủ và phục hồi dữ liệu từ xa trở nên dễ dàng hơn, giúp doanh nghiệp duy trì liên tục hoạt động, kể cả khi gặp sự cố nghiêm trọng tại một điểm nào đó.

Để đối phó với các mối đe dọa ngày càng gia tăng, doanh nghiệp cần xây dựng một chiến lược bảo vệ dữ liệu toàn diện, không chỉ dựa vào một giải pháp đơn lẻ. Những giải pháp như ActiveProtect của Synology đang giúp các tổ chức giảm thiểu khối lượng công việc thủ công, chuẩn hóa quy trình sao lưu và phục hồi, tiết kiệm thời gian đồng thời đảm bảo khả năng vận hành liên tục.

Một chiến lược an ninh vững chắc và giải pháp sao lưu hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp an tâm bảo vệ tài sản số và duy trì hoạt động trong mọi tình huống, đặc biệt là khi đối mặt với các cuộc tấn công ransomware.