Ford hỗ trợ 100% phí trước bạ cho khách hàng mua xe trong tháng 7

Cụ thể, tất cả các khách hàng mua xe các dòng xe Territory, Ranger Sport và Ranger Wildtrak đã hoàn tất thủ tục thanh toán 100% và xuất hóa đơn VAT từ ngày 01/07/2025 đến hết 31/07/2025 sẽ được ưu đãi giảm giá tương đương 100% lệ phí trước bạ.

Chương tình hỗ trợ lệ phí trước bạ được đóng góp bởi Ford Việt Nam và hệ thống đại lý, căn cứ trên giá bán lẻ khuyến nghị của Ford Việt Nam và lệ phí trước bạ 6% cho xe bán tải, 10% cho xe du lịch, áp dụng chung cho tất cả các tỉnh thành.

Chương trình ưu đãi trong tháng 7 áp dụng cho Territory, Ranger Sport và Ranger Wildtrak

Riêng đối với dòng xe Ranger Raptor, Ford Việt Nam và hệ thống đại lý sẽ dành tặng khách hàng mua xe 02 năm bảo hiểm vật chất trị giá lên đến 31 triệu đồng, hoặc quy đổi sang ưu đãi tiền mặt trị giá 20 triệu đồng.

Tương tự, khách hàng mua dòng xe Ranger XLS phiên bản XLS 4x2 và XLS 4x4 cũng sẽ nhận được ưu đãi 02 năm bảo hiểm vật chất, kèm theo quà tặng hiện vật là 01 Camera Vietmap TS-2K. Tổng trị giá quà tặng lên đến 25 triệu đồng. Các phần quà này có thể được quy đổi sang ưu đãi tiền mặt trị giá 14 triệu đồng tuỳ theo lựa chọn của khách hàng.

Khách hàng mua xe Everest phiên bản Titanium 4x4 sẽ được tặng 02 năm bảo hiểm vật chất

Đối với khách mua xe Everest phiên bản Titanium 4x4 cũng được Ford Việt Nam và hệ thống đại lý đề xuất ưu đãi tặng 02 năm bảo hiểm vật chất, kèm theo 01 Camera Vietmap TS-2K, với tổng trị giá lên đến 31 triệu đồng. Ngoài ra, khách hàng cũng có thể lựa chọn quy đổi quà tặng sang ưu đãi tiền mặt trị giá 25 triệu đồng.

Chi tiết chương trình khuyến mãi tháng 7 xem thêm tại: https://www.ford.com.vn/about/news-events/2025/chuong-trinh-khuyen-mai-thang-7/

Khách hàng thân thiết của Ford kí hợp đồng và hoàn tất các thủ tục mua xe Everest hay Ranger sẽ nhận ngay ưu đãi tiền mặt trị giá 10 triệu đồng.

Không chỉ nỗ lực mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho các khách hàng thân thiết, Ford Việt Nam và hệ thống đại lý trên toàn quốc còn tiếp tục triển khai chương trình tri ân khách hàng thân thiết. Theo đó, từ ngày 01/07/2025 đến ngày 31/07/2025, các khách hàng thân thiết của Ford kí hợp đồng và hoàn tất các thủ tục mua dòng xe Everest và Ranger sẽ nhận ngay ưu đãi tiền mặt trị giá 10 triệu đồng. Đối với khách hoàn tất thủ tục mua các dòng xe Territory và Transit, sẽ tiếp tục nhận được gói OSP loại 3 lần sử dụng trong 18 tháng lần lượt trị giá 3.351.852 đồng và 6.636.364 đồng.

Chương trình Tri ân cho khách hàng thân thiết tháng 7 xem thêm tại: https://www.ford.com.vn/owner/vehicle-support/incentives/

Chương trình ưu đãi đặc biệt được Ford Việt Nam và hệ thống đại lý triển khai hàng tháng nhằm khẳng định cam kết trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy đối với khách hàng

Các chương trình ưu đãi đặc biệt, cùng quà tặng hấp dẫn được Ford Việt Nam và hệ thống đại lý triển khai hàng tháng nhằm khẳng định cam kết trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy, tiếp sức cho mỗi hành trình của khách hàng được an toàn, thuận lợi và ghi dấu trọn vẹn với nhiều cung bậc đáng nhớ hơn. Đồng thời, đây là cơ hội để Ford Việt Nam tri ân người dùng vì đã tin tưởng đồng hành trong suốt ba thập kỷ vừa qua.