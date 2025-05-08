Ford Việt Nam triển khai chương trình khuyến mãi tháng 5

Tiếp nối chương trình tri ân đặc biệt được triển khai từ tháng 4/2025, khách hàng thân thiết kí hợp đồng mua xe và hoàn tất các thủ tục mua các mẫu xe SUV và xe thương mại trong tháng 5/2024 sẽ nhận được loạt quà tặng vô cùng hấp dẫn từ Ford Việt Nam trên phạm vi toàn quốc.

Tất cả các khách hàng mua xe đã hoàn tất thủ tục thanh toán 100% và xuất hóa đơn VAT từ ngày 01/05/2025 đến hết ngày 31/05/2025 sẽ được tặng 100% lệ phí trước bạ

Theo đó, tất cả các khách hàng mua xe đã hoàn tất thủ tục thanh toán 100% và xuất hóa đơn VAT từ ngày 01/05/2025 đến hết ngày 31/05/2025 sẽ được tặng 100% lệ phí trước bạ đối với các dòng xe Ranger Wildtrack, Territory phiên bản Titanium X, Sport, Titanium và Trend.

Hỗ trợ lệ phí trước bạ căn cứ trên giá bán lẻ khuyến nghị của Ford Việt Nam và lệ phí trước bạ 6% cho xe bán tải, 10% cho xe du lịch, áp dụng chung cho tất cả các tỉnh thành.

Khách hàng mua dòng xe Ranger Sport, mức giảm giá tương đương hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ

Đối với khách hàng mua dòng xe Ranger Sport, mức giảm giá tương đương hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Ngoài ra, đối với dòng xe Ranger Raptor, Ford Việt Nam đề xuất ưu đãi tặng 1 năm bảo hiểm vật chất hoặc tiền mặt trị giá 10 triệu đồng. Và khách hàng mua xe Ford Explorer sẽ nhận được giá mua ưu đãi đặc biệt chỉ 1 tỷ 999 triệu đồng, tương đương với mức giảm 100 triệu đồng.

Khách hàng mua xe Ranger Raptor, Ford Việt Nam đề xuất ưu đãi tặng 1 năm bảo hiểm vật chất hoặc tiền mặt trị giá 10 triệu đồng

Thông tin chi tiết chương trình xem tại https://www.ford.com.vn/about/news-events/2025/chuong-trinh-khuyen-mai-thang-5/

Trong tháng 5 này, Ford Việt Nam tiếp tục nối dài chương trình tri ân đặc biệt áp dụng cho tất cả các mẫu xe SUV và xe thương mại

Cũng trong tháng 5 này, với mong muốn mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho các khách hàng thân thiết, Ford Việt Nam tiếp tục nối dài chương trình tri ân đặc biệt áp dụng cho tất cả các mẫu xe SUV và xe thương mại từ tháng 4/2025. Cụ thể, các khách hàng đã từng mua xe Ford mới tại các Đại lý ủy quyền của Ford Việt Nam và quay trở lại mua xe mới dưới tên dưới tên mình hoặc tên của thành viên khác trong gia đình, bao gồm vợ hoặc chồng, anh chị em ruột, cha, mẹ, con trai và con gái ruột. Khách hàng đại diện doanh nghiệp, quay trở lại mua xe mới dưới tên công ty mẹ và mua xe tiếp theo dưới công ty con hoặc ngược lại, hay quay trở lại mua xe mới dưới tên công ty và mua xe tiếp theo dưới tên công ty khác có người đại diện là bản thân hoặc đại điện thành viên khác trong gia đình cũng là những khách hàng thân thiết được hưởng chương trình tri ân.

Theo đó, các khách hàng thân thiết của Ford kí hợp đồng mua xe và hoàn tất các thủ tục mua mẫu xe Ranger Raptor và Explorer trong thời gian từ ngày 01/05/2025 đến ngày 31/05/2025 trên phạm vi toàn quốc sẽ nhận được ưu đãi tiền mặt 10 triệu đồng.

Đối với mẫu xe Ford Territory, khác hàng thân thiết được nhận gói OSP loại 3 lần sử dụng trong 18 tháng trị giá 3.351.852 đồng, trong khi đó hai mẫu Ford Everest và Ford Ranger nhận gói OSP loại 3 lần sử dụng trong 18 tháng trị giá 5,318,182 đồng. Riêng mẫu xe Transit, giá trị gói OSP loại 3 lần sử dụng trong 18 tháng được trao tặng cho khách hàng thân thiết có giá trị tới 6.636.364 đồng.

Thông tin chi tiết chương trình tri ân đặc biệt xem tại https://www.ford.com.vn/owner/vehicle-support/incentives/

Ford Territory

Nỗ lực mang đến những sản phẩm ngày một chất lượng, Ford Việt Nam cũng luôn bền bỉ đồng hành cùng người dùng Việt thông qua dịch vụ bảo hành tiêu chuẩn cao với nhiều sáng kiến về dịch vụ đã được triển khai như ứng dụng FordPass, đặt lịch dịch vụ trực tuyến, tư vấn sản phẩm trực tiếp và video hướng dẫn sử dụng xe.

Nhiều chương trình khuyến mãi chăm sóc khách hàng đang sở hữu xe Ford cũng liên tục được Ford Việt Nam thực hiện nhằm nâng cao khả năng sở hữu các phương tiện an toàn, hiện đại với chi phí hợp lý cho khách hàng, qua đó duy trì và mở rộng khả năng di chuyển trong công việc và cuộc sống của họ.

"Ford triển khai các sáng kiến và chương trình với mong muốn sẽ là cầu nối để giữ gìn và phát triển mối quan hệ lâu dài, bền vững giữa Ford và cộng đồng người dùng tại Việt Nam. Ford cam kết không ngừng cải tiến sản phẩm và dịch vụ, tăng khả năng sở hữu cho người dùng, từ đó mang đến những hành trình an toàn và thoải mái cho mỗi người Việt.” Ông Ruchik Shah – Tổng Giám Đốc Ford Việt Nam chia sẻ.

Chi tiết về các chương trình, xem thêm tại www.ford.com.vn.