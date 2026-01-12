Nintendo ra mắt tay cầm Joy-Con mới cho Nintendo Switch 2

Joy-Con 2 với phiên bản màu sắc mới dành cho hệ máy Nintendo Switch 2

Theo thông báo từ Nintendo, hai phiên bản Light Purple (tím nhạt) và Light Green (xanh lá nhạt) sẽ được phát hành toàn cầu vào ngày 12/2/2026. Người dùng hiện đã có thể đặt trước sản phẩm trên cửa hàng trực tuyến Nintendo Store.

Giá bán tại Mỹ là 99,99 USD, tương đương với bộ Joy-Con 2 tiêu chuẩn, trong khi tại Anh là 74,99 bảng Anh. Dù vậy, nguồn hàng tại thị trường này hiện đã tạm thời hết.

Về thiết kế, Joy-Con 2 phiên bản màu mới thể hiện sự thay đổi trong triết lý phối màu của Nintendo. Thay vì phủ màu toàn bộ thân tay cầm như các thế hệ trước, Nintendo vẫn giữ tông đen nhám làm chủ đạo. Hai gam màu pastel chỉ được nhấn nhá ở một số chi tiết nhỏ như phần chân cần analog và thanh trượt kết nối với thân máy, tạo nên sự tương phản nhẹ nhàng với tổng thể thiết kế của Switch 2.

Joy-Con 2 không có thay đổi về tính năng

Về tính năng, Joy-Con 2 màu mới không có thay đổi so với các phiên bản hiện hành. Tay cầm vẫn được trang bị HD Rumble, cảm biến chuyển động, chức năng chuột, cùng nút C chuyên dụng cho tính năng GameChat trên Switch 2. Phụ kiện đi kèm vẫn là dây đeo cổ tay màu đen tiêu chuẩn.

Đáng chú ý, thời điểm phát hành Joy-Con 2 màu mới trùng với ngày ra mắt tựa game Mario Tennis Fever. Tuy nhiên, Nintendo khẳng định đây không phải phiên bản giới hạn hay sản phẩm ăn theo trò chơi này. Tay cầm không mang logo, họa tiết hay màu sắc gắn với bất kỳ nhân vật nào trong game.

Với việc bổ sung hai gam màu pastel, Nintendo được cho là đang hướng tới nhóm người dùng yêu thích phong cách tối giản, tinh tế, đồng thời tạo thêm lựa chọn cá nhân hóa cho Switch 2. Dù không thay đổi về công nghệ, Joy-Con 2 màu mới vẫn được kỳ vọng sẽ giúp hệ sinh thái Switch 2 trở nên đa dạng hơn trong năm 2026.