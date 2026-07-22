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Vì sao Nike cắt hàng nghìn nhà phân phối trực tuyến tại Trung Quốc?

Thế Kiên

Thế Kiên

10:25 | 22/07/2026
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Nike sẽ chấm dứt hợp tác với hàng nghìn nhà phân phối trực tuyến tại Trung Quốc từ đầu năm sau, chuyển trọng tâm sang các kênh bán hàng do hãng trực tiếp vận hành. Quyết định này nhằm giải quyết tình trạng phân mảnh trên thị trường số, nhưng cũng làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lặp lại bài học thất bại tại Bắc Mỹ.
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Vì sao Nike cắt hàng nghìn nhà phân phối trực tuyến tại Trung Quốc?
Cửa hàng flagship của Nike trên phố đi bộ đường Nam Kinh ở Thượng Hải. Ảnh: Getty.

Nike sẽ chấm dứt hợp tác với hàng nghìn nhà phân phối trực tuyến tại Trung Quốc từ tháng 1 năm sau. Quyết định này đánh dấu sự thay đổi lớn trong chiến lược bán lẻ số của hãng tại một trong những thị trường quan trọng nhất thế giới. Mục tiêu không phải giảm số lượng điểm bán, mà là giành lại quyền kiểm soát đối với giá bán, hình ảnh thương hiệu và trải nghiệm mua sắm của người tiêu dùng.

Thông báo được Nike đưa ra hôm 22/7. Theo đó, hãng sẽ tập trung hoạt động thương mại điện tử vào website, ứng dụng chính thức và các gian hàng do Nike trực tiếp vận hành trên Tmall, JD.com và Douyin.

Muốn chấm dứt tình trạng "mỗi nơi bán một kiểu"

Trong nhiều năm qua, người tiêu dùng Trung Quốc có thể mua sản phẩm Nike từ hàng nghìn cửa hàng trực tuyến khác nhau. Phần lớn các cửa hàng này thuộc hệ thống đối tác bán lẻ truyền thống hoặc các nhà phân phối thứ cấp.

Mô hình này giúp Nike phủ sóng thị trường nhanh và mở rộng khả năng tiếp cận người tiêu dùng. Tuy nhiên, khi số lượng điểm bán tăng quá lớn, thương hiệu cũng dần mất quyền kiểm soát.

Cùng một mẫu giày có thể xuất hiện với nhiều mức giá khác nhau trên các nền tảng thương mại điện tử. Hình ảnh sản phẩm, chương trình khuyến mại, dịch vụ khách hàng và trải nghiệm mua sắm cũng không đồng nhất giữa các cửa hàng.

Theo bà Cathy Sparks, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Nike tại Trung Quốc Đại lục, các cửa hàng chính thức sẽ trở thành điểm đến trung tâm của Nike trên từng nền tảng số.

Bà cho biết mục tiêu của kế hoạch là giảm sự phân mảnh trong hệ thống bán hàng, giúp người tiêu dùng có trải nghiệm thống nhất và mang đậm dấu ấn thương hiệu Nike.

Giành lại quyền kiểm soát trên thương mại điện tử

Việc thu hẹp hệ thống phân phối phản ánh xu hướng nhiều thương hiệu toàn cầu đang theo đuổi là bán hàng trực tiếp đến người tiêu dùng thông qua các kênh chính hãng.

Khi kiểm soát trực tiếp các gian hàng trên Tmall, JD.com và Douyin, Nike có thể chủ động điều chỉnh giá bán, xây dựng chương trình thành viên, thu thập dữ liệu khách hàng và triển khai các chiến dịch tiếp thị thống nhất.

Đây cũng là cách để hãng hạn chế tình trạng cạnh tranh về giá giữa các đại lý, vốn có thể làm suy giảm giá trị thương hiệu trong dài hạn.

Đối với Nike, việc tái cấu trúc diễn ra trong bối cảnh doanh số tại Trung Quốc liên tục chịu sức ép và hãng đang tìm cách đưa thị trường này trở lại quỹ đạo tăng trưởng.

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Bên cạnh kỳ vọng nâng cao hiệu quả quản trị, quyết định của Nike cũng khiến giới đầu tư đặt ra nhiều dấu hỏi.

Thông tin về kế hoạch này được truyền thông Trung Quốc tiết lộ từ cuối tháng trước. Khi đó, nhà phân tích Laurent Vasilescu của BNP Paribas cho rằng động thái trên gợi nhớ đến chiến lược Nike từng áp dụng tại Bắc Mỹ.

Theo ông, việc cắt giảm hệ thống bán buôn trước đây đã tạo khoảng trống để các đối thủ mở rộng thị phần. Do đó, nếu áp dụng cách tiếp cận tương tự tại Trung Quốc, Nike có thể đối mặt với những rủi ro tương tự.

Ông Vasilescu nhận định vấn đề lớn nhất của Nike hiện nay không nằm ở mạng lưới phân phối mà ở sức hấp dẫn của sản phẩm. BNP Paribas vẫn giữ quan điểm đánh giá cổ phiếu Nike ở mức "hoạt động kém hiệu quả".

Kế hoạch của Nike chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới các doanh nghiệp bán lẻ vốn phụ thuộc vào doanh số từ thương hiệu này.

Topsports, nhà phân phối lớn nhất của Nike tại Trung Quốc đại lục, thừa nhận việc điều chỉnh sẽ tạo áp lực trong ngắn hạn đối với hoạt động kinh doanh.

Tuy nhiên, Giám đốc điều hành Yu Wu cho rằng việc tái cấu trúc sẽ giúp hình thành hệ sinh thái bán lẻ có trật tự hơn và bền vững hơn trong dài hạn.

Theo ông, Topsports sẽ tiếp tục hợp tác với Nike thông qua hệ thống cửa hàng vật lý, dịch vụ khách hàng và mạng lưới bán lẻ tại nhiều địa phương nhằm mang lại trải nghiệm mua sắm tốt hơn cho người tiêu dùng.

Cuộc chơi thương mại điện tử đang thay đổi

Quyết định của Nike phản ánh xu hướng mới trên thị trường thương mại điện tử, khi các thương hiệu quốc tế không còn ưu tiên mở rộng số lượng điểm bán bằng mọi giá.

Thay vào đó, doanh nghiệp tập trung xây dựng hệ sinh thái bán hàng chính hãng, kiểm soát dữ liệu khách hàng, giá bán và hình ảnh thương hiệu trên các nền tảng số.

Dù vậy, thành công của chiến lược này vẫn còn là dấu hỏi. Nếu trải nghiệm mua sắm được cải thiện nhưng sản phẩm không đủ sức cạnh tranh, việc thu hẹp mạng lưới phân phối có thể khiến Nike đánh mất thêm thị phần vào tay các đối thủ đang tăng trưởng mạnh tại Trung Quốc. Ngược lại, nếu hãng cân bằng được giữa kiểm soát thương hiệu và sức hấp dẫn của sản phẩm, đây có thể trở thành nền tảng để Nike khôi phục vị thế tại thị trường tiêu dùng lớn thứ hai thế giới.

Nike Trung Quốc Thương mại Điện tử Tmall JD.com thị trường thương mại điện tử nhà phân phối trực tuyến Nền tảng số

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Thứ hai, 27/07/2026 00:00
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Thứ hai, 27/07/2026 03:00
36°C

Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 0 0
Kim TT/AVPL 0 0
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG - -
Nguyên Liệu 99.99 0 0
Nguyên Liệu 99.9 0 0
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ -137,000 -142,000
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,650 14,150
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,580 14,130
Cập nhật: 22/07/2026 12:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 140,800 ▲600K 145,800 ▲600K
Hà Nội - PNJ 140,800 ▲600K 145,800 ▲600K
Đà Nẵng - PNJ 140,800 ▲600K 145,800 ▲600K
Miền Tây - PNJ 140,800 ▲600K 145,800 ▲600K
Tây Nguyên - PNJ 140,800 ▲600K 145,800 ▲600K
Đông Nam Bộ - PNJ 140,800 ▲600K 145,800 ▲600K
Cập nhật: 22/07/2026 12:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,400 ▲60K 14,700 ▲60K
Miếng SJC Nghệ An 14,400 ▲60K 14,700 ▲60K
Miếng SJC Thái Bình 14,400 ▲60K 14,700 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 ▲100K 14,700 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 ▲100K 14,700 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 ▲100K 14,700 ▲100K
NL 99.99 13,200 ▲200K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,100 ▲200K
Trang sức 99.9 13,890 ▲100K 14,590 ▲100K
Trang sức 99.99 13,900 ▲100K 14,600 ▲100K
Cập nhật: 22/07/2026 12:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1290K 147 ▼1317K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 144 ▼1290K 14,702 ▲60K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 144 ▼1290K 14,703 ▲60K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,425 ▲6K 146 ▼1308K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,425 ▲6K 1,461 ▲6K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,395 ▲6K 144 ▼1290K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,574 ▲122076K 142,574 ▲128376K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,361 ▲450K 108,161 ▲450K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,828 ▼79044K 9,808 ▼87864K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,199 ▲366K 87,999 ▲366K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,431 ▼66530K 8,411 ▼75350K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,404 ▲250K 60,204 ▲250K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1290K 147 ▼1317K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1290K 147 ▼1317K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1290K 147 ▼1317K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1290K 147 ▼1317K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1290K 147 ▼1317K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1290K 147 ▼1317K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1290K 147 ▼1317K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1290K 147 ▼1317K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1290K 147 ▼1317K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1290K 147 ▼1317K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1290K 147 ▼1317K
Cập nhật: 22/07/2026 12:00
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Cập nhật: 22/07/2026 12:00
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Cập nhật: 22/07/2026 12:00
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Cập nhật: 22/07/2026 12:00

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