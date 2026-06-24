10 dấu hiệu cảnh báo nguy cơ tài khoản cá nhân bị xâm phạm quyền kiểm soát dữ liệu

1. Xuất hiện lần đăng nhập hoặc những phiên hoạt động bất thường

Nhiều tài khoản trực tuyến hiện nay đều lưu lại lịch sử truy cập, bao gồm thời gian đăng nhập, thiết bị sử dụng, địa chỉ IP hoặc vị trí truy cập. Đây là một trong những dấu hiệu đầu tiên giúp người dùng phát hiện tài khoản có đang bị người khác truy cập hay không.

Nếu trong danh sách thiết bị đăng nhập xuất hiện điện thoại, máy tính hoặc địa điểm mà bạn không nhận diện được, khả năng cao tài khoản đã được truy cập trái phép. Ngoài ra, những thông báo về lần đăng nhập thất bại liên tục cũng có thể cho thấy có người đang thử dò mật khẩu.

Tuy nhiên, người dùng cần lưu ý rằng việc sử dụng mạng riêng ảo (VPN) có thể khiến địa chỉ IP hoặc vị trí hiển thị thay đổi. Trong trường hợp này, một lần đăng nhập lạ chưa chắc đồng nghĩa với việc tài khoản bị xâm nhập.

Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, người dùng nên đổi mật khẩu ngay, kiểm tra thông tin khôi phục tài khoản và đăng xuất khỏi toàn bộ thiết bị không xác định.

2. Liên tục nhận mã xác thực hoặc yêu cầu đổi mật khẩu

Việc bất ngờ nhận được nhiều mã xác thực hai lớp (2FA), mã đăng nhập, email yêu cầu đặt lại mật khẩu hoặc thông báo thay đổi thông tin tài khoản là dấu hiệu cần cảnh giác.

Nếu bạn không thực hiện bất kỳ thao tác nào nhưng vẫn nhận được các yêu cầu này, có thể một người khác đang cố gắng truy cập tài khoản. Trong nhiều trường hợp, kẻ tấn công đã có được một phần thông tin đăng nhập và đang tìm cách vượt qua lớp bảo mật tiếp theo.

Người dùng tuyệt đối không cung cấp mã xác thực cho bất kỳ ai, kể cả người tự nhận là nhân viên hỗ trợ. Đây là thủ đoạn phổ biến trong các vụ chiếm đoạt tài khoản trực tuyến. Ngoài ra, cần lưu ý nguy cơ tráo đổi SIM, khi kẻ xấu chiếm quyền sử dụng số điện thoại để nhận mã xác thực. Nếu nghi ngờ số điện thoại bị can thiệp, người dùng nên liên hệ nhà mạng để kiểm tra.

Tài khoản bị xâm phạm có thể được cảnh báo từ những lần đăng nhập bất thường. Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân

3. Email rác, tin nhắn lừa đảo hoặc cuộc gọi đáng ngờ tăng mạnh

Một lượng lớn email giả mạo, tin nhắn chứa đường dẫn lạ hoặc cuộc gọi yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân có thể là dấu hiệu dữ liệu của bạn đã bị lộ.

Tội phạm mạng thường sử dụng các thông tin thu thập được để thực hiện các hành vi lừa đảo. Chúng có thể giả danh ngân hàng, nền tảng mạng xã hội hoặc dịch vụ trực tuyến nhằm lấy mật khẩu và mã bảo mật.

Khi nhận được nội dung đáng ngờ, người dùng không nên truy cập trực tiếp vào đường dẫn được gửi kèm. Thay vào đó, hãy tự mở ứng dụng hoặc trang web chính thức để kiểm tra thông tin. Ngoài ra, nên báo cáo các email lừa đảo và kiểm tra xem thông tin cá nhân có từng xuất hiện trong những vụ rò rỉ dữ liệu hay chưa.

4. Email có hoạt động bất thường

Email thường là mục tiêu trong các vụ tấn công của tội phạm mạnh vì đây có thể là chìa khóa để khôi phục nhiều tài khoản khác. Nếu người quen phản ánh rằng họ nhận được thư lạ từ địa chỉ của bạn, đây có thể là dấu hiệu email đã bị chiếm quyền. Kẻ xâm nhập có thể sử dụng email để gửi liên kết độc hại, phát tán thư rác hoặc giả danh bạn để lừa đảo.

Người dùng cần kiểm tra thư đã gửi, thư nháp, lịch sử đăng nhập và các cài đặt chuyển tiếp email. Một số kẻ tấn công có thể tạo quy tắc tự động chuyển tiếp thư sang một địa chỉ khác để âm thầm theo dõi thông tin. Nếu phát hiện bất thường, hãy đổi mật khẩu, bật xác thực hai lớp và đăng xuất các thiết bị không quen thuộc.

Email và tin nhắn có thể là “cửa ngõ” của kẻ xâm nhập tài khoản trái phép. Ảnh: Vietnetwork

5. Mạng xã hội xuất hiện hành vi không do bạn thực hiện

Các hoạt động như đăng bài, gửi tin nhắn, bình luận, nhấn thích hoặc theo dõi tài khoản lạ mà bạn không thực hiện có thể cho thấy mạng xã hội đã bị người khác truy cập. Một dấu hiệu khác là tin nhắn riêng tư bị đánh dấu đã đọc dù bạn chưa mở hoặc xuất hiện những thay đổi trong hồ sơ cá nhân.

Kẻ xấu có thể sử dụng tài khoản mạng xã hội để phát tán nội dung quảng cáo, gửi liên kết lừa đảo hoặc giả danh chủ tài khoản nhằm tiếp cận bạn bè. Khi phát hiện tình trạng này, người dùng nên thay đổi mật khẩu, kiểm tra email và số điện thoại khôi phục, đồng thời xóa các thiết bị đăng nhập đáng ngờ.

6. Thiết bị có dấu hiệu hoạt động bất thường

Máy tính hoặc điện thoại hoạt động chậm, nóng bất thường, xuất hiện quảng cáo lạ hoặc trình duyệt tự chuyển hướng có thể là dấu hiệu cần kiểm tra. Tuy nhiên, những biểu hiện này không phải lúc nào cũng do tài khoản bị xâm nhập. Nguyên nhân có thể đến từ lỗi phần mềm, ứng dụng mới cài đặt hoặc các chương trình chạy nền.

Người dùng nên rà soát danh sách ứng dụng trên thiết bị, kiểm tra quyền truy cập của từng ứng dụng và gỡ bỏ những phần mềm không rõ nguồn gốc. Việc quét mã độc định kỳ cũng giúp phát hiện các chương trình, ứng dụng có khả năng thu thập dữ liệu trái phép.

Những thay đổi bất thường trên thiết bị và tài khoản mạng xã hội. Ảnh: Báo Chính phủ

7. Xuất hiện ứng dụng hoặc thiết bị lạ được cấp quyền truy cập

Nhiều dịch vụ trực tuyến cho phép người dùng kiểm tra danh sách ứng dụng, trình duyệt hoặc thiết bị đang có quyền truy cập tài khoản. Nếu phát hiện một ứng dụng hoặc thiết bị mà bạn không nhớ đã cấp quyền, đó có thể là dấu hiệu tài khoản đang bị theo dõi.

Một số ứng dụng độc hại có thể duy trì quyền truy cập ngay cả khi người dùng không sử dụng chúng thường xuyên. Trong trường hợp này, hãy thu hồi quyền truy cập, xóa ứng dụng đáng ngờ, thay đổi mật khẩu và đăng xuất toàn bộ phiên hoạt động khác.

8. Xuất hiện giao dịch tài chính không xác định

Các tài khoản ngân hàng, ví điện tử hoặc dịch vụ thanh toán luôn cần được theo dõi thường xuyên. Một giao dịch nhỏ nhưng không rõ nguồn gốc cũng có thể là dấu hiệu tài khoản đang gặp rủi ro. Kẻ gian có thể thử thực hiện những khoản thanh toán nhỏ trước khi tiến hành hành vi chiếm đoạt lớn hơn.

Khi phát hiện giao dịch bất thường, người dùng cần liên hệ ngay với ngân hàng hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ để khóa tài khoản, thẻ hoặc yêu cầu kiểm tra. Không nên sử dụng số điện thoại hoặc đường dẫn trong email thông báo giao dịch đáng ngờ, vì đó có thể là một hình thức lừa đảo giả mạo.

Ứng dụng lạ, giao dịch lạ và nguy cơ mất quyền kiểm soát tài khoản cá nhân. Ảnh: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ

9. Tài khoản bị khóa hoặc mất quyền truy cập bất ngờ

Việc không thể đăng nhập vào tài khoản có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có khả năng người khác đã thay đổi mật khẩu hoặc thông tin bảo mật. Một số trường hợp, tài khoản bị khóa do hoạt động bất thường phát sinh từ chính kẻ xâm nhập.

Khi gặp tình trạng này, người dùng nên sử dụng các phương thức khôi phục chính thức như email, số điện thoại liên kết hoặc trung tâm hỗ trợ của dịch vụ. Sau khi lấy lại quyền truy cập, cần đổi mật khẩu ngay và tránh sử dụng một mật khẩu cho nhiều nền tảng khác nhau.

10. Quảng cáo trực tuyến thay đổi theo hướng quá cá nhân hóa

Quảng cáo xuất hiện trên internet thường dựa trên dữ liệu tìm kiếm, lịch sử truy cập, hoạt động mua sắm hoặc thông tin người dùng chia sẻ. Nếu nhận thấy quảng cáo liên tục đề cập đến những chủ đề rất sát với thói quen cá nhân, có thể dữ liệu trực tuyến của bạn đang được thu thập và phân tích.

Không phải mọi trường hợp đều liên quan đến việc tài khoản bị xâm nhập, bởi nhiều nền tảng sử dụng công nghệ theo dõi hành vi để cá nhân hóa quảng cáo. Tuy nhiên, người dùng có thể giảm lượng dữ liệu bị thu thập bằng cách kiểm tra quyền truy cập ứng dụng, hạn chế chia sẻ thông tin và tắt các tính năng quảng cáo cá nhân hóa trong cài đặt.

Từ mất quyền truy cập tài khoản đến lộ dữ liệu cá nhân. Ảnh: Thư viện Pháp luật

Cần làm gì khi phát hiện tài khoản có dấu hiệu bị xâm nhập?

Khi nghi ngờ tài khoản bị theo dõi hoặc truy cập trái phép, người dùng cần hành động nhanh chóng để giảm nguy cơ mất dữ liệu.

Những bước quan trọng gồm đổi mật khẩu, bật xác thực hai lớp, kiểm tra thiết bị đăng nhập, xóa quyền truy cập đáng ngờ và rà soát thông tin khôi phục tài khoản. Đặc biệt, email chính, mạng xã hội và tài khoản tài chính cần được ưu tiên bảo vệ vì đây có thể là điểm truy cập đến nhiều dịch vụ khác.

Việc chủ động kiểm tra và duy trì thói quen bảo mật sẽ giúp người dùng phát hiện sớm nguy cơ, hạn chế ảnh hưởng đến thông tin cá nhân, tài sản và danh tiếng trong môi trường số.