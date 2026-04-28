Công nghệ số
Blockchain

KYC, AML và hàng rào bảo vệ dữ liệu người dùng trên sàn tài sản số

Đình Tưởng

Đình Tưởng

10:21 | 28/04/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Trước khi giao dịch trên bất kỳ sàn tài sản mã hóa nào, người dùng đều phải trải qua quy trình xác minh danh tính. Đằng sau thao tác tưởng chừng đơn giản đó là một hệ thống nghĩa vụ pháp lý phức tạp liên quan đến phòng chống rửa tiền, bảo vệ dữ liệu cá nhân và giám sát dòng tiền xuyên biên giới. Nghị quyết 05/2025/NQ-CP thiết lập các yêu cầu cao hơn nhiều so với hệ thống ngân hàng truyền thống, đồng thời đặt ra câu hỏi về năng lực bảo vệ thông tin của nhà đầu tư trong bối cảnh các xu hướng mới như DeFi, NFT và stablecoin đang thu hút hàng triệu người tham gia.
Coin và token, cuộc đua phát hành tài sản số và huy động vốn từ cộng đồng Coin và token, cuộc đua phát hành tài sản số và huy động vốn từ cộng đồng
Ví điện tử và lưu ký tài sản số, ai thực sự nắm giữ tiền của nhà đầu tư trên sàn giao dịch Ví điện tử và lưu ký tài sản số, ai thực sự nắm giữ tiền của nhà đầu tư trên sàn giao dịch
Sàn giao dịch tài sản số vận hành ra sao và những rủi ro nào đang chờ nhà đầu tư Sàn giao dịch tài sản số vận hành ra sao và những rủi ro nào đang chờ nhà đầu tư

Khi thị trường tài sản số Việt Nam bước vào giai đoạn thí điểm, ba trụ cột pháp lý gồm xác minh danh tính khách hàng, phòng chống rửa tiền và bảo vệ dữ liệu cá nhân trở thành hàng rào tối thiểu mà mọi sàn giao dịch muốn được cấp phép bắt buộc phải vượt qua.

Đây không chỉ là yêu cầu nội địa mà còn là điều kiện để Việt Nam thực hiện cam kết quốc tế với Lực lượng đặc nhiệm tài chính FATF, tổ chức liên chính phủ đặt ra chuẩn mực toàn cầu về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

KYC và AML, tiêu chuẩn cao hơn ngân hàng truyền thống và áp lực thoát khỏi danh sách xám FATF

KYC là viết tắt của Know Your Customer, tạm dịch là biết khách hàng của bạn. Đây là quy trình các tổ chức tài chính phải thực hiện để xác minh danh tính trước khi cung cấp dịch vụ. Trên các sàn tài sản mã hóa, KYC thường bao gồm nộp ảnh căn cước công dân, chụp ảnh selfie kèm giấy tờ và xác minh thông tin cá nhân qua hệ thống tự động. Quy trình này nghe quen thuộc vì ngân hàng cũng làm tương tự. Điểm khác biệt nằm ở ngưỡng kích hoạt.

Quy trình KYC yêu cầu người dùng cung cấp giấy tờ và xác minh danh tính trước khi giao dịch.
Quy trình KYC yêu cầu người dùng cung cấp giấy tờ và xác minh danh tính trước khi giao dịch.

Theo tìm hiểu của phóng viên Tạp chí Điện tử và Ứng dụng, Điều 8 Nghị quyết 05/2025 đặt ngưỡng nhận biết khách hàng cho giao dịch không thường xuyên ở mức 1.000 USD, tương đương khoảng 25 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại. Ngưỡng này thấp hơn 12 lần so với mức 300 triệu đồng đang áp dụng với ngân hàng truyền thống.

Nói cách khác, sàn tài sản mã hóa bị đặt dưới mức giám sát chặt chẽ hơn ngân hàng thương mại, một quyết định phản ánh trực tiếp yêu cầu kỹ thuật của FATF đối với nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo.

AML là viết tắt của Anti-Money Laundering, phòng chống rửa tiền. Báo cáo của Chainalysis năm 2024 ước tính khoảng 24,2 tỷ USD tài sản mã hóa liên quan đến hoạt động phạm tội trong năm 2023.

Tài sản số từ lâu được các tổ chức tội phạm sử dụng như kênh chuyển tiền xuyên biên giới vì tốc độ nhanh, phí thấp và khó truy vết hơn so với chuyển khoản ngân hàng truyền thống khi không có hệ thống giám sát on-chain.

Tiền điện tử, tiền ảo và tài sản số: Phân biệt để không nhầm lẫn khi thị trường bước vào giai đoạn thí điểm
Tiền điện tử, tiền ảo và tài sản số: Phân biệt để không nhầm lẫn khi thị trường bước vào giai đoạn thí điểm

Việt Nam nằm trong danh sách xám của FATF từ năm 2023 về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Một trong những lý do quan trọng thúc đẩy ban hành Nghị quyết 05/2025 chính là chứng minh với FATF rằng Việt Nam có khả năng giám sát hiệu quả các giao dịch tài sản ảo.

Nghị quyết 05/2025 yêu cầu sàn tài sản mã hóa phải tuân thủ Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 và báo cáo định kỳ cho ba cơ quan là Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và Bộ Công an vào ngày 10 hằng tháng, đồng thời thông báo khẩn trong 24 giờ khi phát sinh sự cố bất thường.

Theo ghi nhận của phóng viên, nhà đầu tư nước ngoài muốn giao dịch trên thị trường thí điểm còn bắt buộc phải mở tài khoản thanh toán VND tại ngân hàng trong nước, một cơ chế kiểm soát dòng tiền xuyên biên giới chưa từng có tiền lệ với tài sản mã hóa ở bất kỳ quốc gia nào trong khu vực Đông Nam Á.

Tiến sĩ Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế trưởng của BIDV, từng nhận định với báo chí rằng việc Việt Nam đưa ra khung pháp lý cho tài sản mã hóa là cần thiết không chỉ để phát triển thị trường mà còn để tránh nguy cơ bị FATF nâng mức cảnh báo, điều có thể ảnh hưởng tiêu cực đến xếp hạng tín nhiệm quốc gia và chi phí vay vốn của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Dữ liệu cá nhân người dùng, rủi ro thực chất không kém rủi ro tài chính

Dữ liệu cá nhân trên sàn có nguy cơ bị rò rỉ nếu hệ thống bảo mật không đủ mạnh.
Dữ liệu cá nhân trên sàn có nguy cơ bị rò rỉ nếu hệ thống bảo mật không đủ mạnh.

Khi người dùng hoàn thành KYC trên một sàn tài sản mã hóa, họ đã cung cấp một lượng dữ liệu cá nhân đáng kể bao gồm ảnh chân dung, số căn cước công dân, số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ cư trú và thông tin tài khoản ngân hàng liên kết. Điều 15 Nghị quyết 05/2025 yêu cầu toàn bộ dữ liệu này phải được lưu trữ trên máy chủ đặt tại Việt Nam trong ít nhất 10 năm, bao gồm lịch sử giao dịch, địa chỉ ví, lịch sử thiết bị đăng nhập và địa chỉ IP.

Yêu cầu nội địa hóa dữ liệu này là nghiêm ngặt nhất mà ngành tài chính Việt Nam từng áp dụng, căn cứ theo Điều 26 Luật An ninh mạng năm 2018 về nghĩa vụ lưu trữ dữ liệu người dùng Việt Nam trong lãnh thổ Việt Nam. Nhiều sàn tài sản mã hóa hiện đang sử dụng dịch vụ đám mây quốc tế đặt tại Singapore, Hoa Kỳ hoặc Hàn Quốc.

Nếu dữ liệu KYC của người dùng Việt Nam nằm trên máy chủ nước ngoài, đây là vấn đề tuân thủ pháp luật thực chất, không phải lý thuyết. Theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân, tổ chức thu thập và xử lý dữ liệu phải có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu, chỉ thu thập đủ cho mục đích đã tuyên bố và thông báo cho người dùng trong thời gian sớm nhất khi xảy ra rò rỉ.

Blockchain là gì và vì sao là nền tảng của toàn bộ thị trường tài sản số? Blockchain là gì và vì sao là nền tảng của toàn bộ thị trường tài sản số?

Chỉ với vài thao tác trên điện thoại, một giao dịch tài sản số có thể được thực hiện xuyên biên giới mà không cần ...

Vụ rò rỉ dữ liệu của nhà cung cấp ví phần cứng Ledger năm 2020 minh họa rõ loại rủi ro này. Thông tin cá nhân của hơn 270.000 khách hàng bị lộ ra ngoài, tin tặc gửi email giả mạo yêu cầu nhập seed phrase trên website giả để đánh cắp tài sản, một số nạn nhân còn bị đe dọa tống tiền vật lý tại địa chỉ nhà đã bị lộ.

Theo ghi nhận của phóng viên Tạp chí Điện tử và Ứng dụng, khi thị trường tài sản số Việt Nam mở rộng với hàng triệu người dùng mới, rủi ro tương tự hoàn toàn có thể xảy ra nếu các sàn không đầu tư đúng mức vào bảo mật hạ tầng dữ liệu.

Luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty Luật ANVI, từng trả lời báo chí rằng người dùng Việt Nam hiện gần như không có cơ sở pháp lý để kiện đòi bồi thường khi dữ liệu cá nhân bị rò rỉ từ một sàn tài sản mã hóa chưa được cấp phép, và đây là một trong những lý do quan trọng nhất khiến việc chỉ giao dịch trên các nền tảng được cấp phép trong khuôn khổ thị trường thí điểm là lựa chọn ưu tiên của nhà đầu tư cá nhân.

DeFi, NFT và stablecoin, từ làn sóng đổi mới đến vòng xoáy rủi ro chưa có lưới bảo vệ

Ngoài các sàn giao dịch tập trung, thị trường tài sản số còn chứa đựng một hệ sinh thái các sản phẩm tài chính phi truyền thống mà Nghị quyết 05/2025 chưa điều chỉnh trực tiếp. DeFi, tài chính phi tập trung, cho phép người dùng thực hiện các hoạt động như vay, cho vay, gửi tiết kiệm và giao dịch thông qua hợp đồng thông minh trên blockchain mà không cần trung gian.

Thay vì gửi tiền vào ngân hàng để nhận lãi, người dùng gửi tài sản số vào các giao thức như Aave, Compound hay Lido để nhận lợi nhuận từ phí giao dịch và hoạt động cho vay trong hệ thống.

Sức hút của DeFi đến từ tính tiếp cận. Bất kỳ ai có ví điện tử đều có thể tham gia mà không cần xét duyệt tín dụng, không cần tài khoản ngân hàng và không bị giới hạn giờ giao dịch. Một số giao thức từng đưa ra mức lãi suất hằng năm lên tới 20-30%, cao hơn nhiều lần so với tiết kiệm ngân hàng. Nhưng lợi nhuận cao đi kèm rủi ro cao. DeFi không có cơ chế bảo hiểm tiền gửi, không có tổ chức đứng ra bảo vệ người dùng.

Năm 2022, giao thức Anchor Protocol trên blockchain Terra hứa hẹn lãi suất gần 20% mỗi năm đã sụp đổ khi stablecoin UST mất chốt với USD, xóa sạch khoảng 40 tỷ USD vốn hóa thị trường trong vài ngày và gây thiệt hại trực tiếp cho hàng chục nghìn nhà đầu tư Việt Nam tham gia qua các nhóm đầu tư trực tuyến.

Các sản phẩm DeFi, NFT và stablecoin mang lại lợi nhuận cao nhưng tiềm ẩn rủi ro lớn.
Các sản phẩm DeFi, NFT và stablecoin mang lại lợi nhuận cao nhưng tiềm ẩn rủi ro lớn.

NFT, viết tắt của Non-Fungible Token, là loại tài sản số đại diện cho quyền sở hữu đối với một nội dung cụ thể và không thể thay thế. Năm 2021, tác phẩm kỹ thuật số Everydays: The First 5000 Days của nghệ sĩ Beeple được bán với giá 69 triệu USD tại nhà đấu giá Christie's, châm ngòi cơn sốt NFT toàn cầu. Các bộ sưu tập như Bored Ape Yacht Club hay CryptoPunks đạt giá hàng triệu USD mỗi token.

Tuy nhiên, theo số liệu của DappRadar, khối lượng giao dịch NFT toàn cầu đã giảm hơn 97% từ đỉnh năm 2021 về đến năm 2023. Nhiều người mua NFT ở đỉnh sóng hiện nắm tài sản gần như không có người mua lại, minh chứng điển hình cho rủi ro khi tham gia thị trường mang tính đầu cơ cao mà không hiểu rõ cơ chế tạo giá trị.

Stablecoin là loại tài sản số được thiết kế để giữ giá ổn định, thường neo theo USD. Đây là công cụ quan trọng trong thị trường crypto vì giúp nhà đầu tư giữ tài sản ở trạng thái trung gian giữa các lần giao dịch mà không cần chuyển về tiền pháp định. Hai loại phổ biến nhất là stablecoin bảo chứng bằng tài sản thực như USDT của Tether và USDC của Circle, và stablecoin thuật toán dựa trên cơ chế cung cầu. Loại sau tiềm ẩn rủi ro lớn hơn nhiều, và vụ sụp đổ của UST tháng 5/2022 là bằng chứng.

Coin và token, cuộc đua phát hành tài sản số và huy động vốn từ cộng đồng Coin và token, cuộc đua phát hành tài sản số và huy động vốn từ cộng đồng

Không chỉ dừng lại ở hoạt động giao dịch tiền điện tử, nhiều dự án tài sản số còn tự phát hành “đồng tiền riêng” ...

Khi cơ chế giữ giá của stablecoin thuật toán không còn hoạt động, quá trình mất chốt xảy ra theo hiệu ứng xoáy, giá càng giảm càng kích hoạt lệnh thanh lý dây chuyền và không thể đảo chiều.

Theo tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng, DeFi, NFT và stablecoin đang hoạt động hoàn toàn ngoài phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết 05/2025, và đây là khoảng trống pháp lý cần được lấp đầy trong Luật Tài sản số đang soạn thảo, bởi hàng triệu người Việt Nam đang tham gia các sản phẩm này mà không có bất kỳ cơ chế bảo vệ nào từ phía Nhà nước.

Những dấu hiệu cảnh báo sớm cần lưu ý khi tham gia các sản phẩm DeFi, NFT hoặc stablecoin thuật toán gồm lợi nhuận cam kết bất thường cao, thiếu thông tin minh bạch về đội ngũ và mã nguồn hợp đồng thông minh chưa được kiểm toán độc lập, tăng trưởng nhanh nhưng không rõ nguồn dòng tiền thực.

Các giao thức uy tín đều công bố mã nguồn mở và có báo cáo kiểm toán bảo mật từ các công ty như CertiK hay Trail of Bits. Thiếu yếu tố này là dấu hiệu rủi ro đáng kể mà nhà đầu tư không nên bỏ qua.

Trong các bài tiếp theo, phóng viên Tạp chí Điện tử và Ứng dụng sẽ tiếp tục phân tích các trò chơi và mô hình lừa đảo phổ biến nhất trong thị trường tài sản số, từ Ponzi biến tướng dưới vỏ bọc blockchain đến các hình thức thao túng tâm lý nhà đầu tư được xây dựng hệ thống.

KYC AML xác minh danh tính chống rửa tiền dữ liệu cá nhân bảo mật crypto rủi ro DeFi sàn giao dịch tài sản số Việt Nam

Bài liên quan

Siết trách nhiệm sàn tài sản mã hóa, buộc tách biệt tài sản nhà đầu tư

Siết trách nhiệm sàn tài sản mã hóa, buộc tách biệt tài sản nhà đầu tư

10 dấu hiệu cảnh báo tài khoản của bạn đang bị theo dõi hoặc truy cập trái phép

10 dấu hiệu cảnh báo tài khoản của bạn đang bị theo dõi hoặc truy cập trái phép

Doanh nghiệp tự trói mình bằng các công cụ bảo mật, sàn tài sản số Việt Nam có tránh được vết xe đó?

Doanh nghiệp tự trói mình bằng các công cụ bảo mật, sàn tài sản số Việt Nam có tránh được vết xe đó?

Có thể bạn quan tâm

Ví lạnh là gì? Cơ chế hoạt động và giới hạn bảo mật

Ví lạnh là gì? Cơ chế hoạt động và giới hạn bảo mật

Blockchain
Giữa hàng loạt vụ sàn giao dịch bị tấn công trong nhiều năm qua, ví lạnh nổi lên như lựa chọn nhiều nhà đầu tư tiền điện tử tin dùng để tự bảo vệ tài sản, nhờ khả năng cách ly hoàn toàn khóa riêng tư khỏi internet, dù bản thân thiết bị này cũng từng để lộ giới hạn bảo mật qua một số sự cố thực tế.
Dòng tiền 3,2 tỷ USD đổ vào các quỹ tiền mã hóa trong một tuần

Dòng tiền 3,2 tỷ USD đổ vào các quỹ tiền mã hóa trong một tuần

Blockchain
Các quỹ đầu tư tiền mã hóa ghi nhận dòng vốn ròng 3,2 tỷ USD chỉ trong một tuần, mức cao nhất kể từ tháng 10/2025, cho thấy nhu cầu của nhà đầu tư tổ chức đang tăng trở lại.
Từ 1/9, giao dịch tiền số sai quy định có thể bị phạt 100 triệu đồng

Từ 1/9, giao dịch tiền số sai quy định có thể bị phạt 100 triệu đồng

Blockchain
Từ ngày 1/9/2026, nhà đầu tư trong nước giao dịch tài sản mã hóa không qua đơn vị được Bộ Tài chính cấp phép có thể bị phạt đến 50 triệu đồng. Một số giao dịch với tài sản chỉ dành cho nhà đầu tư nước ngoài có thể bị phạt đến 100 triệu đồng.
FASB đề xuất coi một số stablecoin như tương đương tiền mặt

FASB đề xuất coi một số stablecoin như tương đương tiền mặt

Fintech
FASB đề xuất cho phép một số stablecoin đáp ứng điều kiện được hạch toán như các khoản tương đương tiền mặt theo chuẩn mực kế toán Mỹ, mở hướng tiếp cận mới với tài sản số.
Bitcoin, Ether tăng vọt nhờ Đạo luật Minh bạch tiền điện tử

Bitcoin, Ether tăng vọt nhờ Đạo luật Minh bạch tiền điện tử

Blockchain
Bitcoin và Ether tăng mạnh sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Quốc hội thông qua Đạo luật Minh bạch tiền điện tử, làm gia tăng kỳ vọng về một khung pháp lý thuận lợi hơn cho tài sản số tại Mỹ.
Xem thêm

Đọc nhiều

Nữ Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số Bộ Công Thương là ai?

Nữ Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số Bộ Công Thương là ai?

Sử liệu Pháp được công bố, làm rõ nhiều vấn đề về cuộc kháng chiến Tây Sơn

Sử liệu Pháp được công bố, làm rõ nhiều vấn đề về cuộc kháng chiến Tây Sơn

Thanh tra chỉ ra một số tồn tại về phòng, chống rửa tiền tại Mi Hồng Bà Chiểu

Thanh tra chỉ ra một số tồn tại về phòng, chống rửa tiền tại Mi Hồng Bà Chiểu

Thanh tra tỉnh Hưng Yên: Nước khoáng thiên nhiên Oris dùng đồng hồ đo lưu lượng hết hạn kiểm định

Thanh tra tỉnh Hưng Yên: Nước khoáng thiên nhiên Oris dùng đồng hồ đo lưu lượng hết hạn kiểm định

AVES và Hòa Phát đổ vốn vào xe điện theo hai hướng trái ngược

AVES và Hòa Phát đổ vốn vào xe điện theo hai hướng trái ngược

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Hà Nội

27°C

Cảm giác: 31°C
mây rải rác
Thứ ba, 29/09/2026 00:00
29°C
Thứ ba, 29/09/2026 03:00
32°C
Thứ ba, 29/09/2026 06:00
36°C
Thứ ba, 29/09/2026 09:00
36°C
Thứ ba, 29/09/2026 12:00
28°C
Thứ ba, 29/09/2026 15:00
27°C
Thứ ba, 29/09/2026 18:00
27°C
Thứ ba, 29/09/2026 21:00
26°C
Thứ tư, 30/09/2026 00:00
27°C
Thứ tư, 30/09/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 30/09/2026 06:00
34°C
Thứ tư, 30/09/2026 09:00
34°C
Thứ tư, 30/09/2026 12:00
29°C
Thứ tư, 30/09/2026 15:00
27°C
Thứ tư, 30/09/2026 18:00
27°C
Thứ tư, 30/09/2026 21:00
26°C
Thứ năm, 01/10/2026 00:00
27°C
Thứ năm, 01/10/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 01/10/2026 06:00
33°C
Thứ năm, 01/10/2026 09:00
31°C
Thứ năm, 01/10/2026 12:00
28°C
Thứ năm, 01/10/2026 15:00
27°C
Thứ năm, 01/10/2026 18:00
26°C
Thứ năm, 01/10/2026 21:00
26°C
Thứ sáu, 02/10/2026 00:00
27°C
Thứ sáu, 02/10/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 02/10/2026 06:00
32°C
Thứ sáu, 02/10/2026 09:00
31°C
Thứ sáu, 02/10/2026 12:00
27°C
Thứ sáu, 02/10/2026 15:00
27°C
Thứ sáu, 02/10/2026 18:00
26°C
Thứ sáu, 02/10/2026 21:00
26°C
Thứ bảy, 03/10/2026 00:00
27°C
TP Hồ Chí Minh

27°C

Cảm giác: 31°C
mây đen u ám
Thứ ba, 29/09/2026 00:00
28°C
Thứ ba, 29/09/2026 03:00
31°C
Thứ ba, 29/09/2026 06:00
33°C
Thứ ba, 29/09/2026 09:00
31°C
Thứ ba, 29/09/2026 12:00
28°C
Thứ ba, 29/09/2026 15:00
27°C
Thứ ba, 29/09/2026 18:00
26°C
Thứ ba, 29/09/2026 21:00
26°C
Thứ tư, 30/09/2026 00:00
27°C
Thứ tư, 30/09/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 30/09/2026 06:00
33°C
Thứ tư, 30/09/2026 09:00
32°C
Thứ tư, 30/09/2026 12:00
29°C
Thứ tư, 30/09/2026 15:00
27°C
Thứ tư, 30/09/2026 18:00
26°C
Thứ tư, 30/09/2026 21:00
25°C
Thứ năm, 01/10/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 01/10/2026 03:00
28°C
Thứ năm, 01/10/2026 06:00
29°C
Thứ năm, 01/10/2026 09:00
30°C
Thứ năm, 01/10/2026 12:00
27°C
Thứ năm, 01/10/2026 15:00
27°C
Thứ năm, 01/10/2026 18:00
26°C
Thứ năm, 01/10/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 02/10/2026 00:00
26°C
Thứ sáu, 02/10/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 02/10/2026 06:00
30°C
Thứ sáu, 02/10/2026 09:00
28°C
Thứ sáu, 02/10/2026 12:00
27°C
Thứ sáu, 02/10/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 02/10/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 02/10/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 03/10/2026 00:00
26°C
Đà Nẵng

26°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ ba, 29/09/2026 00:00
27°C
Thứ ba, 29/09/2026 03:00
29°C
Thứ ba, 29/09/2026 06:00
29°C
Thứ ba, 29/09/2026 09:00
29°C
Thứ ba, 29/09/2026 12:00
28°C
Thứ ba, 29/09/2026 15:00
27°C
Thứ ba, 29/09/2026 18:00
26°C
Thứ ba, 29/09/2026 21:00
26°C
Thứ tư, 30/09/2026 00:00
26°C
Thứ tư, 30/09/2026 03:00
29°C
Thứ tư, 30/09/2026 06:00
29°C
Thứ tư, 30/09/2026 09:00
29°C
Thứ tư, 30/09/2026 12:00
28°C
Thứ tư, 30/09/2026 15:00
27°C
Thứ tư, 30/09/2026 18:00
26°C
Thứ tư, 30/09/2026 21:00
26°C
Thứ năm, 01/10/2026 00:00
26°C
Thứ năm, 01/10/2026 03:00
29°C
Thứ năm, 01/10/2026 06:00
29°C
Thứ năm, 01/10/2026 09:00
29°C
Thứ năm, 01/10/2026 12:00
28°C
Thứ năm, 01/10/2026 15:00
27°C
Thứ năm, 01/10/2026 18:00
26°C
Thứ năm, 01/10/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 02/10/2026 00:00
26°C
Thứ sáu, 02/10/2026 03:00
28°C
Thứ sáu, 02/10/2026 06:00
28°C
Thứ sáu, 02/10/2026 09:00
28°C
Thứ sáu, 02/10/2026 12:00
27°C
Thứ sáu, 02/10/2026 15:00
27°C
Thứ sáu, 02/10/2026 18:00
26°C
Thứ sáu, 02/10/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 03/10/2026 00:00
26°C
Thừa Thiên Huế

26°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ ba, 29/09/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 29/09/2026 03:00
32°C
Thứ ba, 29/09/2026 06:00
33°C
Thứ ba, 29/09/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 29/09/2026 12:00
25°C
Thứ ba, 29/09/2026 15:00
24°C
Thứ ba, 29/09/2026 18:00
24°C
Thứ ba, 29/09/2026 21:00
23°C
Thứ tư, 30/09/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 30/09/2026 03:00
33°C
Thứ tư, 30/09/2026 06:00
34°C
Thứ tư, 30/09/2026 09:00
30°C
Thứ tư, 30/09/2026 12:00
25°C
Thứ tư, 30/09/2026 15:00
24°C
Thứ tư, 30/09/2026 18:00
23°C
Thứ tư, 30/09/2026 21:00
23°C
Thứ năm, 01/10/2026 00:00
26°C
Thứ năm, 01/10/2026 03:00
33°C
Thứ năm, 01/10/2026 06:00
33°C
Thứ năm, 01/10/2026 09:00
30°C
Thứ năm, 01/10/2026 12:00
25°C
Thứ năm, 01/10/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 01/10/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 01/10/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 02/10/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 02/10/2026 03:00
32°C
Thứ sáu, 02/10/2026 06:00
33°C
Thứ sáu, 02/10/2026 09:00
30°C
Thứ sáu, 02/10/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 02/10/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 02/10/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 02/10/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 03/10/2026 00:00
25°C
Hà Giang

25°C

Cảm giác: 27°C
mây cụm
Thứ ba, 29/09/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 29/09/2026 03:00
29°C
Thứ ba, 29/09/2026 06:00
28°C
Thứ ba, 29/09/2026 09:00
32°C
Thứ ba, 29/09/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 29/09/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 29/09/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 29/09/2026 21:00
25°C
Thứ tư, 30/09/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 30/09/2026 03:00
28°C
Thứ tư, 30/09/2026 06:00
28°C
Thứ tư, 30/09/2026 09:00
29°C
Thứ tư, 30/09/2026 12:00
25°C
Thứ tư, 30/09/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 30/09/2026 18:00
25°C
Thứ tư, 30/09/2026 21:00
25°C
Thứ năm, 01/10/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 01/10/2026 03:00
29°C
Thứ năm, 01/10/2026 06:00
32°C
Thứ năm, 01/10/2026 09:00
31°C
Thứ năm, 01/10/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 01/10/2026 15:00
25°C
Thứ năm, 01/10/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 01/10/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 02/10/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 02/10/2026 03:00
25°C
Thứ sáu, 02/10/2026 06:00
28°C
Thứ sáu, 02/10/2026 09:00
28°C
Thứ sáu, 02/10/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 02/10/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 02/10/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 02/10/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 03/10/2026 00:00
24°C
Hải Phòng

29°C

Cảm giác: 36°C
bầu trời quang đãng
Thứ ba, 29/09/2026 00:00
30°C
Thứ ba, 29/09/2026 03:00
31°C
Thứ ba, 29/09/2026 06:00
31°C
Thứ ba, 29/09/2026 09:00
32°C
Thứ ba, 29/09/2026 12:00
27°C
Thứ ba, 29/09/2026 15:00
27°C
Thứ ba, 29/09/2026 18:00
27°C
Thứ ba, 29/09/2026 21:00
26°C
Thứ tư, 30/09/2026 00:00
27°C
Thứ tư, 30/09/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 30/09/2026 06:00
32°C
Thứ tư, 30/09/2026 09:00
31°C
Thứ tư, 30/09/2026 12:00
27°C
Thứ tư, 30/09/2026 15:00
27°C
Thứ tư, 30/09/2026 18:00
26°C
Thứ tư, 30/09/2026 21:00
26°C
Thứ năm, 01/10/2026 00:00
28°C
Thứ năm, 01/10/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 01/10/2026 06:00
31°C
Thứ năm, 01/10/2026 09:00
29°C
Thứ năm, 01/10/2026 12:00
27°C
Thứ năm, 01/10/2026 15:00
27°C
Thứ năm, 01/10/2026 18:00
26°C
Thứ năm, 01/10/2026 21:00
26°C
Thứ sáu, 02/10/2026 00:00
28°C
Thứ sáu, 02/10/2026 03:00
29°C
Thứ sáu, 02/10/2026 06:00
31°C
Thứ sáu, 02/10/2026 09:00
30°C
Thứ sáu, 02/10/2026 12:00
27°C
Thứ sáu, 02/10/2026 15:00
27°C
Thứ sáu, 02/10/2026 18:00
26°C
Thứ sáu, 02/10/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 03/10/2026 00:00
27°C
Khánh Hòa

27°C

Cảm giác: 30°C
mây đen u ám
Thứ ba, 29/09/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 29/09/2026 03:00
34°C
Thứ ba, 29/09/2026 06:00
37°C
Thứ ba, 29/09/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 29/09/2026 12:00
25°C
Thứ ba, 29/09/2026 15:00
24°C
Thứ ba, 29/09/2026 18:00
24°C
Thứ ba, 29/09/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 30/09/2026 00:00
26°C
Thứ tư, 30/09/2026 03:00
34°C
Thứ tư, 30/09/2026 06:00
34°C
Thứ tư, 30/09/2026 09:00
29°C
Thứ tư, 30/09/2026 12:00
25°C
Thứ tư, 30/09/2026 15:00
24°C
Thứ tư, 30/09/2026 18:00
24°C
Thứ tư, 30/09/2026 21:00
23°C
Thứ năm, 01/10/2026 00:00
26°C
Thứ năm, 01/10/2026 03:00
33°C
Thứ năm, 01/10/2026 06:00
35°C
Thứ năm, 01/10/2026 09:00
29°C
Thứ năm, 01/10/2026 12:00
25°C
Thứ năm, 01/10/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 01/10/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 01/10/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 02/10/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 02/10/2026 03:00
33°C
Thứ sáu, 02/10/2026 06:00
32°C
Thứ sáu, 02/10/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 02/10/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 02/10/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 02/10/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 02/10/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 03/10/2026 00:00
25°C
Nghệ An

23°C

Cảm giác: 23°C
mây rải rác
Thứ ba, 29/09/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 29/09/2026 03:00
28°C
Thứ ba, 29/09/2026 06:00
32°C
Thứ ba, 29/09/2026 09:00
32°C
Thứ ba, 29/09/2026 12:00
25°C
Thứ ba, 29/09/2026 15:00
24°C
Thứ ba, 29/09/2026 18:00
22°C
Thứ ba, 29/09/2026 21:00
22°C
Thứ tư, 30/09/2026 00:00
23°C
Thứ tư, 30/09/2026 03:00
29°C
Thứ tư, 30/09/2026 06:00
34°C
Thứ tư, 30/09/2026 09:00
33°C
Thứ tư, 30/09/2026 12:00
25°C
Thứ tư, 30/09/2026 15:00
24°C
Thứ tư, 30/09/2026 18:00
24°C
Thứ tư, 30/09/2026 21:00
23°C
Thứ năm, 01/10/2026 00:00
24°C
Thứ năm, 01/10/2026 03:00
30°C
Thứ năm, 01/10/2026 06:00
34°C
Thứ năm, 01/10/2026 09:00
31°C
Thứ năm, 01/10/2026 12:00
25°C
Thứ năm, 01/10/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 01/10/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 01/10/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 02/10/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 02/10/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 02/10/2026 06:00
32°C
Thứ sáu, 02/10/2026 09:00
28°C
Thứ sáu, 02/10/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 02/10/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 02/10/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 02/10/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 03/10/2026 00:00
23°C
Phan Thiết

27°C

Cảm giác: 27°C
mây đen u ám
Thứ ba, 29/09/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 29/09/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 29/09/2026 06:00
32°C
Thứ ba, 29/09/2026 09:00
29°C
Thứ ba, 29/09/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 29/09/2026 15:00
26°C
Thứ ba, 29/09/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 29/09/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 30/09/2026 00:00
26°C
Thứ tư, 30/09/2026 03:00
30°C
Thứ tư, 30/09/2026 06:00
31°C
Thứ tư, 30/09/2026 09:00
30°C
Thứ tư, 30/09/2026 12:00
27°C
Thứ tư, 30/09/2026 15:00
26°C
Thứ tư, 30/09/2026 18:00
26°C
Thứ tư, 30/09/2026 21:00
25°C
Thứ năm, 01/10/2026 00:00
26°C
Thứ năm, 01/10/2026 03:00
29°C
Thứ năm, 01/10/2026 06:00
30°C
Thứ năm, 01/10/2026 09:00
29°C
Thứ năm, 01/10/2026 12:00
27°C
Thứ năm, 01/10/2026 15:00
26°C
Thứ năm, 01/10/2026 18:00
26°C
Thứ năm, 01/10/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 02/10/2026 00:00
26°C
Thứ sáu, 02/10/2026 03:00
29°C
Thứ sáu, 02/10/2026 06:00
30°C
Thứ sáu, 02/10/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 02/10/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 02/10/2026 15:00
26°C
Thứ sáu, 02/10/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 02/10/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 03/10/2026 00:00
26°C
Quảng Bình

22°C

Cảm giác: 23°C
mây đen u ám
Thứ ba, 29/09/2026 00:00
24°C
Thứ ba, 29/09/2026 03:00
28°C
Thứ ba, 29/09/2026 06:00
31°C
Thứ ba, 29/09/2026 09:00
29°C
Thứ ba, 29/09/2026 12:00
24°C
Thứ ba, 29/09/2026 15:00
23°C
Thứ ba, 29/09/2026 18:00
23°C
Thứ ba, 29/09/2026 21:00
23°C
Thứ tư, 30/09/2026 00:00
24°C
Thứ tư, 30/09/2026 03:00
30°C
Thứ tư, 30/09/2026 06:00
32°C
Thứ tư, 30/09/2026 09:00
31°C
Thứ tư, 30/09/2026 12:00
25°C
Thứ tư, 30/09/2026 15:00
24°C
Thứ tư, 30/09/2026 18:00
23°C
Thứ tư, 30/09/2026 21:00
22°C
Thứ năm, 01/10/2026 00:00
24°C
Thứ năm, 01/10/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 01/10/2026 06:00
33°C
Thứ năm, 01/10/2026 09:00
27°C
Thứ năm, 01/10/2026 12:00
24°C
Thứ năm, 01/10/2026 15:00
23°C
Thứ năm, 01/10/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 01/10/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 02/10/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 02/10/2026 03:00
31°C
Thứ sáu, 02/10/2026 06:00
27°C
Thứ sáu, 02/10/2026 09:00
27°C
Thứ sáu, 02/10/2026 12:00
23°C
Thứ sáu, 02/10/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 02/10/2026 18:00
22°C
Thứ sáu, 02/10/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 03/10/2026 00:00
23°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 14,443
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,409 1,439
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,409 144
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,384 1,429
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,485 141,485
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,536 107,336
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,532 97,332
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,528 87,328
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,669 83,469
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,945 59,745
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17711 17985 18561
CAD 17835 18109 18730
CHF 30704 31080 31738
CNY 0 3827 3923
EUR 28962 29181 30262
GBP 33624 34013 34950
HKD 0 3181 3384
JPY 158 162 169
KRW 0 18 20
NZD 0 14381 14976
SGD 19787 20069 20651
THB 693 756 810
USD (1,2) 25715 0 0
USD (5,10,20) 25754 0 0
USD (50,100) 25782 25796 26166
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,800 25,800 26,180
USD(1-2-5) 24,768 - -
USD(10-20) 24,768 - -
EUR 28,966 28,989 30,365
JPY 159.62 159.91 169.6
GBP 33,720 33,811 34,976
AUD 17,889 17,954 18,641
CAD 18,026 18,084 18,749
CHF 30,949 31,045 31,971
SGD 19,891 19,953 20,734
CNY - 3,797 3,942
HKD 3,246 3,256 3,393
KRW 17.61 18.37 20
THB 740.77 749.92 802.72
NZD 14,369 14,502 14,935
SEK - 2,572 2,664
DKK - 3,885 4,022
NOK - 2,681 2,776
LAK - 0.88 1.23
MYR 5,955.48 - 6,723.75
TWD 738.54 - 894.78
SAR - 6,803.17 7,166.27
KWD - 82,177 87,444
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,780 25,810 26,190
EUR 29,037 29,154 30,363
GBP 33,760 33,896 34,915
HKD 3,247 3,260 3,378
CHF 30,877 31,001 31,935
JPY 159.97 160.61 168.59
AUD 17,900 17,972 18,563
SGD 19,975 20,055 20,646
THB 758 761 799
CAD 18,055 18,128 18,718
NZD 14,492 15,032
KRW 18.24 20.22
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25795 25795 26165
AUD 17909 18009 18931
CAD 18014 18114 19128
CHF 30920 30950 32524
CNY 3809.7 3834.7 3970.2
CZK 0 1170 0
DKK 0 3970 0
EUR 29144 29174 30896
GBP 33895 33945 35703
HKD 0 3315 0
JPY 160.86 161.36 171.9
KHR 0 6.097 0
KRW 0 18.8 0
LAK 0 1.0945 0
MYR 0 6470 0
NOK 0 2745 0
NZD 0 14515 0
PHP 0 380 0
SEK 0 2635 0
SGD 19950 20080 20802
THB 0 723.3 0
TWD 0 810 0
SJC 9999 14140000 14140000 14440000
SBJ 13000000 13000000 14440000
Cập nhật: 28/09/2026 07:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

Nghị định mới: Phạt đến 500 triệu đồng đối với vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí

Nghị định mới: Phạt đến 500 triệu đồng đối với vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí

Lễ tưởng niệm 726 năm Ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo

Lễ tưởng niệm 726 năm Ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo

'Hòn đảo quên lãng' kể chuyện thần thoại Philippines trên màn ảnh Việt

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Honor Pad V9 có thể thay laptop tới đâu

Honor Pad V9 có thể thay laptop tới đâu

vivo V80 Lite 5G chính thức ra mắt tại Việt Nam

vivo V80 Lite 5G chính thức ra mắt tại Việt Nam

JBL Live Beam 4 chính thức ra mắt

JBL Live Beam 4 chính thức ra mắt

Levoit Eleva 300X: máy lọc không khí AI thế hệ mới

Levoit Eleva 300X: máy lọc không khí AI thế hệ mới

Khoa học

Khoa học quân sự Vũ trụ - Thiên văn Công trình khoa học Phát minh khoa học
Việt Nam lần đầu đăng cai Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế

Việt Nam lần đầu đăng cai Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế

Mỹ mua 4.000 drone tấn công, một người điều khiển cả đàn

Mỹ mua 4.000 drone tấn công, một người điều khiển cả đàn

Trung Quốc hé lộ hệ thống laser có thể trang bị cho J-36

Trung Quốc hé lộ hệ thống laser có thể trang bị cho J-36

Trực thăng NH90 New Zealand lập kỷ lục 3.000 giờ bay đầu tiên thế giới

Trực thăng NH90 New Zealand lập kỷ lục 3.000 giờ bay đầu tiên thế giới

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Đại học Victoria Hòa Bình chính thức bước sang giai đoạn phát triển mới

Đại học Victoria Hòa Bình chính thức bước sang giai đoạn phát triển mới

RMIT thách thức sinh viên thiết kế môi trường làm việc hòa nhập

RMIT thách thức sinh viên thiết kế môi trường làm việc hòa nhập

Đề xuất chuyển EVN về Bộ Công Thương để triển khai Quy hoạch điện VIII

Đề xuất chuyển EVN về Bộ Công Thương để triển khai Quy hoạch điện VIII

Nhận diện và gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số quốc gia từ 3 góc nhìn

Nhận diện và gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số quốc gia từ 3 góc nhìn

Kinh tế số

Fintech Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Thanh tra chỉ ra một số tồn tại tại OCB chi nhánh Đà Nẵng

Thanh tra chỉ ra một số tồn tại tại OCB chi nhánh Đà Nẵng

Chứng khoán tuần 21-25/9: VN-Index giảm 1,68%, dòng tiền phân hóa

Chứng khoán tuần 21-25/9: VN-Index giảm 1,68%, dòng tiền phân hóa

Nhận định chứng khoán tuần 28/9-2/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760-1.800 điểm

Nhận định chứng khoán tuần 28/9-2/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760-1.800 điểm

Dữ liệu và AI trở thành trụ cột của tài chính số Việt Nam

Dữ liệu và AI trở thành trụ cột của tài chính số Việt Nam

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
ACB tiếp tục Hành trình Hy vọng, trao 500 triệu đồng cho bệnh nhi tại Huế

ACB tiếp tục Hành trình Hy vọng, trao 500 triệu đồng cho bệnh nhi tại Huế

Visa tiếp tục cam kết với các mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam

Visa tiếp tục cam kết với các mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam

VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

ACB được vinh danh tại hạng mục “Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026” tại IR Awards 2026

ACB được vinh danh tại hạng mục “Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026” tại IR Awards 2026

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

Vespa Primavera được Euipo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 3D và bảo hộ thiết kế

Vespa Primavera được Euipo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 3D và bảo hộ thiết kế

VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu