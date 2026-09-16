"Việc quản lý nhiều hệ thống sao lưu riêng lẻ không chỉ làm tăng chi phí mà còn khiến quá trình khôi phục dữ liệu trở nên phức tạp và mất nhiều thời gian. ActiveProtect Appliance tích hợp thiết bị lưu trữ chuyên dụng và phần mềm quản lý dữ liệu trong một giải pháp thống nhất, giúp doanh nghiệp dễ dàng dự toán và kiểm soát chi phí. APM 2.0 tiếp tục phát huy những lợi thế này, giúp các tổ chức bảo vệ toàn diện hạ tầng hybrid thông qua một nền tảng tập trung, linh hoạt và có khả năng mở rộng." Ông Jia-Yu Liu, Phó Chủ tịch Điều hành, Synology Data Protection Group, cho biết.

Cụ thể, APM 2.0 mở rộng khả năng bảo vệ dữ liệu cho Amazon EC2, Azure VM, Proxmox VE, Nutanix AHV và Google Workspace. Tính năng khôi phục đa nền tảng cho phép doanh nghiệp sao lưu và khôi phục workload giữa các môi trường khác nhau, đáp ứng nhu cầu khôi phục sau thảm họa (Disaster Recovery) cũng như di chuyển workload.

Bản cập nhật cũng mang đến nhiều lựa chọn hơn để lưu trữ bản sao dữ liệu. ActiveProtect Vault hiện tương thích với nhiều dòng NAS Synology hơn, trong khi Azure Blob Storage được bổ sung vào danh sách các đích sao chép và phân tầng dữ liệu được hỗ trợ.

Synology® ActiveProtect Manager 2.0, mở rộng hỗ trợ nền tảng và tăng cường bảo mật với AI

Đáng chú ý, các bản sao lưu được lưu trên Amazon S3 Storage hoặc Azure Blob Storage có thể được khôi phục trực tiếp lên Amazon EC2 hoặc Azure VM. Doanh nghiệp có thể triển khai chiến lược Cloud DR mà không cần chuyển dữ liệu qua hệ thống phần cứng tại chỗ, qua đó rút ngắn thời gian khôi phục.

Để tăng cường bảo vệ và phục hồi dữ liệu với AI, APM 2.0 còn bổ sung tính năng mã hóa volume bằng phần mềm, giúp bảo vệ dữ liệu ngay trong quá trình lưu trữ. Nhờ đó, dữ liệu sao lưu và cấu hình hệ thống vẫn được bảo vệ ngay cả khi ổ đĩa bị đánh cắp hoặc thiết bị phần cứng bị thất lạc.

Và trong bản cập nhật APM 2.1 sắp tới, Synology sẽ bổ sung tính năng phát hiện bất thường bằng AI/ML. Tính năng này theo dõi từng phiên bản sao lưu để nhận diện những thay đổi bất thường, chẳng hạn như tốc độ thay đổi dữ liệu tăng đột biến, số lượng lớn tệp bị chỉnh sửa hoặc xóa, hay những thay đổi bất thường về entropy.

Các bản sao lưu có dấu hiệu đáng ngờ sẽ được tự động đưa vào vùng cách ly (quarantine) để quản trị viên kiểm tra, giúp hạn chế nguy cơ mã độc xâm nhập vào dữ liệu sao lưu. Hệ thống cũng có khả năng học hỏi từ kết quả kiểm tra để cải thiện độ chính xác và giảm các cảnh báo sai.

APM 2.1 cũng sẽ hỗ trợ quét mã độc trong bản sao lưu trước khi khôi phục thông qua các giải pháp chống vi-rút của bên thứ ba được tích hợp, bao gồm Microsoft Defender, Bitdefender và ESET. Nếu phát hiện mã độc trong bản sao lưu mới nhất, tính năng Auto Fallback sẽ tự động chọn và khôi phục phiên bản sạch gần nhất.

ActiveProtect Manager 2.0 hiện đã khả dụng trên tất cả thiết bị ActiveProtect dòng DP mà không phát sinh thêm chi phí.

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