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Synology® ActiveProtect Manager 2.0, mở rộng hỗ trợ nền tảng và tăng cường bảo mật với AI

Hồng Anh

Hồng Anh

19:40 | 16/09/2026
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Bản cập nhật này giúp mở rộng khả năng hỗ trợ nhiều nền tảng, bổ sung khả năng sao lưu và khôi phục dữ liệu giữa các môi trường khác nhau, đồng thời tăng cường bảo mật. Synology cho biết trong bản cập nhật tiếp theo họ sẽ tiếp tục tích hợp các tính năng phát hiện và giảm thiểu mối đe dọa ứng dụng AI.
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"Việc quản lý nhiều hệ thống sao lưu riêng lẻ không chỉ làm tăng chi phí mà còn khiến quá trình khôi phục dữ liệu trở nên phức tạp và mất nhiều thời gian. ActiveProtect Appliance tích hợp thiết bị lưu trữ chuyên dụng và phần mềm quản lý dữ liệu trong một giải pháp thống nhất, giúp doanh nghiệp dễ dàng dự toán và kiểm soát chi phí. APM 2.0 tiếp tục phát huy những lợi thế này, giúp các tổ chức bảo vệ toàn diện hạ tầng hybrid thông qua một nền tảng tập trung, linh hoạt và có khả năng mở rộng." Ông Jia-Yu Liu, Phó Chủ tịch Điều hành, Synology Data Protection Group, cho biết.

Cụ thể, APM 2.0 mở rộng khả năng bảo vệ dữ liệu cho Amazon EC2, Azure VM, Proxmox VE, Nutanix AHV và Google Workspace. Tính năng khôi phục đa nền tảng cho phép doanh nghiệp sao lưu và khôi phục workload giữa các môi trường khác nhau, đáp ứng nhu cầu khôi phục sau thảm họa (Disaster Recovery) cũng như di chuyển workload.

Bản cập nhật cũng mang đến nhiều lựa chọn hơn để lưu trữ bản sao dữ liệu. ActiveProtect Vault hiện tương thích với nhiều dòng NAS Synology hơn, trong khi Azure Blob Storage được bổ sung vào danh sách các đích sao chép và phân tầng dữ liệu được hỗ trợ.

Synology® ActiveProtect Manager 2.0, mở rộng hỗ trợ nền tảng và tăng cường bảo mật với AI
Synology® ActiveProtect Manager 2.0, mở rộng hỗ trợ nền tảng và tăng cường bảo mật với AI

Đáng chú ý, các bản sao lưu được lưu trên Amazon S3 Storage hoặc Azure Blob Storage có thể được khôi phục trực tiếp lên Amazon EC2 hoặc Azure VM. Doanh nghiệp có thể triển khai chiến lược Cloud DR mà không cần chuyển dữ liệu qua hệ thống phần cứng tại chỗ, qua đó rút ngắn thời gian khôi phục.

Để tăng cường bảo vệ và phục hồi dữ liệu với AI, APM 2.0 còn bổ sung tính năng mã hóa volume bằng phần mềm, giúp bảo vệ dữ liệu ngay trong quá trình lưu trữ. Nhờ đó, dữ liệu sao lưu và cấu hình hệ thống vẫn được bảo vệ ngay cả khi ổ đĩa bị đánh cắp hoặc thiết bị phần cứng bị thất lạc.

Và trong bản cập nhật APM 2.1 sắp tới, Synology sẽ bổ sung tính năng phát hiện bất thường bằng AI/ML. Tính năng này theo dõi từng phiên bản sao lưu để nhận diện những thay đổi bất thường, chẳng hạn như tốc độ thay đổi dữ liệu tăng đột biến, số lượng lớn tệp bị chỉnh sửa hoặc xóa, hay những thay đổi bất thường về entropy.

Các bản sao lưu có dấu hiệu đáng ngờ sẽ được tự động đưa vào vùng cách ly (quarantine) để quản trị viên kiểm tra, giúp hạn chế nguy cơ mã độc xâm nhập vào dữ liệu sao lưu. Hệ thống cũng có khả năng học hỏi từ kết quả kiểm tra để cải thiện độ chính xác và giảm các cảnh báo sai.

APM 2.1 cũng sẽ hỗ trợ quét mã độc trong bản sao lưu trước khi khôi phục thông qua các giải pháp chống vi-rút của bên thứ ba được tích hợp, bao gồm Microsoft Defender, Bitdefender và ESET. Nếu phát hiện mã độc trong bản sao lưu mới nhất, tính năng Auto Fallback sẽ tự động chọn và khôi phục phiên bản sạch gần nhất.

ActiveProtect Manager 2.0 hiện đã khả dụng trên tất cả thiết bị ActiveProtect dòng DP mà không phát sinh thêm chi phí.

Chi tiết, tham khảo thêm tại trang sản phẩm.

Synology Synology® ActiveProtect Manager 2.0 phần mềm quản lý dữ liệu giải pháp bảo vệ dữ liệu ActiveProtect giải pháp bảo vệ dữ liệu dành cho doanh nghiệp AI

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,500 ▲1200K 146,500 ▲1200K
Hà Nội - PNJ 143,500 ▲1200K 146,500 ▲1200K
Đà Nẵng - PNJ 143,500 ▲1200K 146,500 ▲1200K
Miền Tây - PNJ 143,500 ▲1200K 146,500 ▲1200K
Tây Nguyên - PNJ 143,500 ▲1200K 146,500 ▲1200K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,500 ▲1200K 146,500 ▲1200K
Cập nhật: 16/09/2026 23:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,350 ▲120K 14,650 ▲120K
Miếng SJC Nghệ An 14,350 ▲120K 14,650 ▲120K
Miếng SJC Thái Bình 14,350 ▲120K 14,650 ▲120K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,300 ▲70K 14,650 ▲70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,300 ▲70K 14,650 ▲70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,300 ▲70K 14,650 ▲70K
NL 99.99 13,600
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500
Trang sức 99.9 13,960 ▲70K 14,560 ▲70K
Trang sức 99.99 13,970 ▲70K 14,570 ▲70K
Cập nhật: 16/09/2026 23:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,435 ▲12K 14,652 ▲120K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,435 ▲12K 14,653 ▲120K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 143 ▼1275K 146 ▼1302K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 143 ▼1275K 1,461 ▲12K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,405 ▲12K 145 ▼1293K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,564 ▲1188K 143,564 ▲1188K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,111 ▲900K 108,911 ▲900K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,896 ▼79248K 9,876 ▼88068K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,809 ▲732K 88,609 ▲732K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,893 ▲699K 84,693 ▲699K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,821 ▲500K 60,621 ▲500K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
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