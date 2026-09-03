JFrog vào Việt Nam, giải bài toán bảo mật AI trong phát triển phần mềm

Dự báo đến năm 2027 thị trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICT) của Việt Nam được dự báo sẽ vượt 17 tỷ USD, với tốc độ tăng trưởng khoảng 20% mỗi năm, nhanh nhất Đông Nam Á.

Ngoài ra, Việt Nam cũng đang đứng thứ 2 trong khu vực về năng lực cung cấp phần mềm, với lực lượng lao động hơn 530.000 lập trình viên.

Điều đáng nói là song song với tốc độ tăng trưởng thì Việt Nam cũng đứng trước làn sóng tấn công mạng khốc liệt, đặc biệt là trong thời đại công nghệ AI phát triển như vũ bão hiện nay.

Đứng trước bối cảnh đó, bảo mật chuỗi cung ứng phần mềm không còn là bài toán nội bộ của từng doanh nghiệp, mà trở thành năng lực kỹ thuật cốt lõi ở quy mô quốc gia.

Đại diện JFrog chia sẻ về nền tảng quản trị chuỗi cung ứng phần mềm

Để đáp ứng nhu cầu cấp thiết này, Jfrog - gã khổng lồ công nghệ toàn cầu về quản trị chuỗi cung ứng phần mềm, cái tên đã và đang được nhiều tập đoàn thuộc danh sách Fortune 100 tin dùng - đã chính thức có mặt tại Việt Nam thông qua đối tác Softribution.

Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Jfrog và Softribution vừa được hoàn tất vào ngày 31 tháng 8 vừa qua sẽ mang đến cho các doanh nghiệp Việt Nam giải pháp bảo mật toàn diện đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa JFrog và Softribution

Theo đại diện Softribution, thỏa thuận hợp tác chiến lược này sẽ mang đến cho các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng, một trong những lĩnh vực chịu áp lực tuân thủ khắt khe nhất và cũng là mục tiêu hàng đầu của tội phạm mạng có thể ngăn chặn những lỗ hổng ngay từ khi bắt đầu triển khai hệ thống.

Ông Sunny Rao, Phó Chủ tịch cấp cao khu vực Châu Á - Thái Bình Dương chia sẻ hạ tầng JFrog Platform sẽ mang đến 3 lợi ích chiến lược

Với vai trò đối tác tư vấn và triển khai độc quyền hạ tầng JFrog Platform tại Việt Nam, Softribution sẽ mang lại cho các ngân hàng và tổ chức tài chính ba lợi ích chiến lược:

Bảo vệ toàn diện: JFrog được thiết kế để đóng vai trò như một lớp bảo vệ ngay tại điểm tiếp nhận, ngăn chặn các package, model hoặc dependency có rủi ro trước khi chúng tiếp cận developer hoặc agent. JFrog Artifactory đóng vai trò là nguồn dữ liệu chuẩn duy nhất cho mọi artifact, binary và tài sản AI; JFrog Curation ngăn chặn các thành phần độc hại hoặc không tuân thủ ngay tại thời điểm được tải xuống; trong khi JFrog AI Catalog mở rộng khả năng quản trị này tới các model, MCP server và agent skill.

Khắc phục rủi ro nhanh chóng: JFrog Xray with Advanced Security được thiết kế để cung cấp khả năng SCA, SAST và phát hiện secrets thống nhất trên mọi loại artifact. Tính năng Contextual Analysis giúp giảm tới 90% lượng cảnh báo không cần thiết, để đội ngũ tập trung xử lý những rủi ro đã được xác nhận thay vì các nguy cơ chỉ tồn tại trên lý thuyết. Trong khi đó, JFrog Runtime thu hẹp phạm vi đánh giá vào những thành phần thực sự đang chạy trong môi trường production; JFrog Zero Touch Remediation và Agentic Remediation tự động khép kín quy trình khắc phục trước khi các pipeline bị ảnh hưởng.

Kiểm soát 24/7: Luật An ninh mạng và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân của Việt Nam đặt ra yêu cầu về mức độ kiểm soát nhất định đối với chuỗi cung ứng phần mềm, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp có khả năng chứng minh hoạt động quản trị và tuân thủ tại bất kỳ thời điểm nào. JFrog AppTrust được thiết kế để đáp ứng yêu cầu này thông qua mô hình DevGovOps: chính sách được thực thi dưới dạng code xuyên suốt SDLC; bằng chứng được ký bằng mật mã và ghi nhận tại từng giai đoạn; các framework tuân thủ được tích hợp sẵn ngay từ đầu; đồng thời cung cấp bằng chứng sẵn sàng cho kiểm toán chỉ trong vài giây thay vì nhiều tuần.

Ông Nguyễn Đức Quế, Tổng Giám đốc Softribution

Ông Nguyễn Đức Quế, Tổng Giám đốc Softribution, cho biết, phần lớn doanh nghiệp không thể giảm tốc độ chuyển đổi số hay tuyển mới toàn bộ đội ngũ bảo mật. Việc bắt tay với JFrog cho phép các ngân hàng và tập đoàn tại Việt Nam thừa hưởng ngay hạ tầng bảo mật đã qua kiểm chứng toàn cầu, kết hợp với năng lực bản địa hóa của Softribution để tối ưu chi phí và đổi mới an toàn.

“Phần lớn các doanh nghiệp không thể giảm tốc độ chuyển đổi hoặc tuyển thêm một đội ngũ bảo mật hoàn toàn mới để giải quyết bài toán này. Chúng tôi rất vui mừng hợp tác với JFrog để mang đến cho các doanh nghiệp Việt Nam một nền tảng hạ tầng đã được kiểm chứng, giúp xây dựng và phát hành phần mềm an toàn, có khả năng kiểm soát, kết hợp với chuyên môn, năng lực tích hợp và tư vấn tuân thủ của Softribution tại thị trường Việt Nam, giúp các tổ chức trong lĩnh vực ngân hàng, viễn thông, sản xuất và khu vực công đổi mới nhanh hơn, phát hành phần mềm an toàn hơn và tối ưu chi phí.” Ông Nguyễn Đức Quế, Tổng Giám đốc Softribution, cho biết.

Ông Nguyễn Đức Quế, Tổng Giám đốc Softribution

Đại diện phía Jfrog, ông Sunny Rao, Phó Chủ tịch cấp cao khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, JFrog, nhận định: “Hoạt động phát triển phần mềm có sự hỗ trợ của AI đã vượt xa năng lực kiểm soát về bảo mật và quản trị mà phần lớn doanh nghiệp được xây dựng dựa trên đó. Chúng tôi không phải là thêm một công cụ quét hay một lớp kiểm soát được gắn bên ngoài. Đó là lớp tin cậy của chuỗi cung ứng phần mềm agentic - một hệ thống dữ liệu chuẩn duy nhất, nơi mọi artifact, dù do con người hay máy móc tạo ra, dù là code hay model, đều được quản trị theo một chính sách thống nhất, được khắc phục với tốc độ agentic và được xác thực trên một chuỗi bằng chứng duy nhất có chữ ký. Thông qua Softribution, các đội ngũ phát triển tại Việt Nam có thể tích hợp lớp tin cậy này trực tiếp vào pipeline ngay từ đầu, với sự hỗ trợ của đội ngũ am hiểu môi trường pháp lý và quy định trong nước.”

Nền tảng JFrog hiện sẵn sàng phân phối tại Việt Nam dưới dạng SaaS, Hybrid và Self-hosted. Các tính năng tự động khắc phục sự cố bằng AI tiên tiến dự kiến sẽ tiếp tục được triển khai tới khách hàng trong quý IV/2026.

Thông tin thêm về JFrog Software Supply Chain Platform, xem tại JFrog.com.