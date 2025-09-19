Được biết, ngành ngân hàng tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc chuyển đổi số, và kỳ vọng của khách hàng ngày càng cao, dữ liệu đang trở thành tài sản quan trọng. Điều này đòi hỏi hệ thống phải đáp ứng đồng thời các yêu cầu: bảo mật, siêu cá nhân hóa, tối ưu đa kênh và tích hợp các giải pháp thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Juniper giúp nâng cao năng lực chuyển đổi số của các ngân hàng

Trọng tâm của sự chuyển đổi này chính là AI. Từ các dịch vụ tài chính cá nhân hóa, dự báo rủi ro đến phát hiện gian lận, AI cho phép phân tích dữ liệu theo thời gian thực, nâng cao hiệu quả vận hành và khả năng phục hồi. Việc tích hợp AI vào quản trị mạng, phân tích dự đoán và chăm sóc khách hàng đang mở ra cho ngành tài chính những cấp độ mới về sự linh hoạt và khả năng cạnh tranh.

Juniper Mist™ AI được hoàn thiện từ chính nền tảng Mist™ của Juniper Networks được ra đời hơn một thập kỷ trước. Nay nhờ tiên phong sử dụng AI trong hoạt động mạng mà Mist™ được thiết kế chuyên biệt hơn, giúp tự động hóa quy trình, tối ưu trải nghiệm người dùng và đơn giản hóa quản trị CNTT trên toàn bộ hệ thống.

Sau khi trở thành một phần của Hewlett Packard Enterprise (HPE), Juniper kết hợp lợi thế về mạng AI-native với năng lực đổi mới và quy mô toàn cầu của HPE, để hỗ trợ doanh nghiệp toàn cầu, trong đó có các doanh nghiệp tại Việt Nam trong việc tăng tốc tăng trưởng, đơn giản hóa vận hành và chuẩn bị sẵn sàng cho hệ sinh thái số.

Hiệu quả của Juniper Mist™ đã được ghi nhận trên toàn cầu. Ví dụ như tại Mỹ, ngân hàng cộng đồng Seacoast Bank, có trụ sở tại bang Florida, đã triển khai các giải pháp của Juniper để tích hợp nhanh các chi nhánh mới sáp nhập. Ông Stuart Thacker, Phó Chủ tịch Kỹ thuật CNTT của ngân hàng, chia sẻ: “Sự đơn giản trong triển khai mạng Juniper đã giúp hỗ trợ đáng kể quá trình hợp nhất sau sáp nhập”.

Hay tại châu Á, PayNet là mạng thanh toán quốc gia của Malaysia, với giá trị giao dịch hơn 1 nghìn tỷ ringgit mỗi năm đã cải thiện năng lực hạ tầng bằng Juniper Mist™ và trợ lý AI Marvis®. Có thể nói, giải pháp giúp giám sát khả năng hiển thị mạng theo thời gian thực, chủ động xử lý sự cố và vận hành trơn tru hơn.

“Juniper Mist™ giống như có một chuyên gia mạng ảo trực 24/7, giúp tăng khả năng hiển thị tốt hơn, khắc phục sự cố nhanh hơn và giảm phiền toái,” ông Preman Padmanabhan, Trưởng phòng Mạng của PayNet, cho biết.

Juniper Mist™ cũng sẽ được giới thiệu tại sự kiện Smart Banking 2025 diễn ra vào ngày 25/9 tới

Juniper Mist™ cũng sẽ được giới thiệu tại sự kiện Smart Banking 2025 diễn ra vào ngày 25/9 tới đây tại khách sạn JW Marriott Hà Nội. Đây cũng là dịp để Juniper kết nối với các ngân hàng, tổ chức tài chính Việt Nam, đồng thời giới thiệu nền tảng Juniper Mist™ giúp các tổ chức chuyển đổi hạ tầng mạng thành hệ thống thông minh, an toàn và sẵn sàng cho tương lai.

“Đây sẽ là cơ hội để hãng chứng minh cách thức mạng AI-native đang góp phần định hình tương lai ngành dịch vụ tài chính.” Đại diện Juniper cho biết.