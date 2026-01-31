HUAWEI MatePad 12 X: Máy tính bảng cận cao cấp mới của Huawei có gì thú vị?

Hãy cùng Điện tử & Ứng dụng tìm hiểu xem mẫu tablet mới nhất nhà Huawei có gì thú vị?

Nâng cao trải nghiệm từ màn hình đến thiết kế

Có thể nói HUAWEI MatePad 12 X là phiên bản thừa hưởng và nâng cao trải nghiệm người dùng từ các dòng MatePad thế hệ trước của hãng.

Thiết kế chỉn chu là yếu tố đầu tiên bạn có thể cảm nhận ngay ở ngoại hình của máy. HUAWEI MatePad 12 X có bộ khung kim loại được đúc nguyên khối phủ lớp ánh ngọc trai mềm mịn, mang lại cảm giác liền mạch, chắc chắn và độ hoàn thiện tốt của một sản phẩm cao cấp. Máy có trọng lượng nhẹ đáng ngạc nhiên với 555 gram và độ mỏng 5,9mm.

HUAWEI MatePad 12 X là một chiếc tablet có màn hình lớn lý tưởng, sở hữu tấm nền LCD 12 inch, độ phân giải 2,8K, tần số quét có thể thay đổi linh hoạt từ 30Hz đến 144Hz giúp mọi tác vụ trên màn hình trở nên mượt mà và thời lượng pin cũng được tối ưu.

Điểm đáng chú ý là máy được trang bị màn hình PaperMatte thế hệ mới sử dụng công nghệ khắc nano giúp giảm phản xạ ánh sáng khi nhìn vào màn hình. Trong thực tế, khi làm việc ngoài trời hay ngồi lâu dài với máy thì mắt mình cũng đỡ mỏi và xem nội dung hiển thị cũng rõ ràng hơn. Ở thời điểm hiện tại, PaperMatte dường như đã trở thành công nghệ màn hình chuẩn mực mới cho máy tính bảng của Huawei, giúp nâng cao trải nghiệm làm việc, học tập và sáng tạo mà vẫn bảo vệ mắt người dùng tối ưu.

Không chỉ có bên ngoài đẹp mắt và độ hoàn thiện tốt, độ bền bỉ trong của máy cũng được chú trọng với kiến trúc tản nhiệt 3D tiên tiến, cùng quy trình phân phối nhiệt 3D chuẩn PCBA chính xác, giúp tăng hiệu năng tổng thể lên đến 27% so với thế hệ tiền nhiệm.

Hệ sinh thái phần mềm toàn diện cho công việc và sáng tạo

Một điểm cộng đáng chú ý khác của HUAWEI MatePad 12 X là hệ sinh thái phần mềm toàn diện, nổi bật với WPS Office PC 3.0 mang giao diện và trải nghiệm gần với máy tính, cho phép người dùng xử lý tài liệu, bảng tính và trình chiếu một cách chuyên nghiệp ngay trên máy tính bảng. Như vậy, người dùng có thể chuyển đổi công việc từ máy tính sang máy tính bảng một cách linh hoạt và tiện lợi trong nhiều tình huống.

Ngoài ra, HUAWEI MatePad 12 X cũng được trang bị các tính năng thông minh như Đa Cửa Sổ Động (Floating Multi-Window) hay Siêu Thiết Bị (Super Device)… nhờ đó mà người dùng có thể dễ dàng chuyển đổi giữa các tác vụ một cách mượt mà.

Bên cạnh màn hình lớn, máy cũng sở hữu viên pin dung lượng lớn với 10.100mAh, hoàn toàn đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng suốt cả ngày dài, từ công việc văn phòng, giải trí, xem phim thư giản hay sáng tạo khắp mọi nơi. Dung lượng RAM 12GB và bộ nhớ trong mặc định 256GB cũng giúp người dùng có thể thoải mái sáng tạo các tác phẩm và lưu trữ tài liệu mà không cần phải lo lắng nhiều tới dung lượng lưu trữ.

Mua 1 được 3 và hơn thế nữa...

Một điểm cộng rất đáng giá của HUAWEI MatePad 12 X đó là bút cảm ứng M-Pencil Pro và bàn phím từ tính thông minh tặng kèm theo máy, giúp nó trở thành một chiếc máy tính bảng hoàn hảo và đáng giá hơn hẳn trong phân khúc 12 -15 triệu đồng.

Chiếc bút HUAWEI M-Pencil Pro được trang bị đến ba đầu bút, dành cho các mục đích khác nhau như viết tiêu chuẩn, viết nét nhỏ và vẽ tranh, cùng với 16.384 mức cảm ứng lực, mang lại cảm giác gần gũi như dùng bút thật trên giấy.

Ngoài ra, HUAWEI M-Pencil Pro cũng được trang bị nhiều tính năng đặc trưng thú vị, mang đến khả năng ghi chú và sáng tạo khi kết hợp với HUAWEI MatePad 12 X. Phím tắt ở đuôi bút có thiết kế Star Ring độc đáo, giúp dễ dàng chuyển đến ứng dụng HUAWEI Notes chỉ với 2 lần bấm. Hay chỉ với thao tác bóp nhẹ thân bút, giao diện sẽ hiện lên menu tròn, cung cấp quyền truy cập vào cọ vẽ, bảng màu và các công cụ khác. Thậm chí, người dùng chỉ cần thao tác xoay bút, áp dụng riêng cho ứng dụng vẽ độc quyền GoPaint là đã có thể sẵn sàng đến ngay với những bản vẽ đầy chân thực, độc đáo.

Bàn phím từ tính đi kèm có trọng lượng chỉ 308g với thiết kế mỏng và dễ dàng kết nối cũng như tháo rời. Bộ ốp bàn phím này cũng cho 2 mức độ nghiêng, giúp người dùng có thể lựa chọn góc nghiêng phù hợp với nhu cầu và góc nhìn của mỗi người.

Và một ưu điểm không được nhắc đến nhiều nhưng lại vô cùng đáng giá đó là người dùng có thể sạc bàn phím trực tiếp từ thân máy, nhờ đó mà có thể yên tâm sử dụng ở bất cứ đâu. Công nghệ NearLink giúp tối ưu độ trễ khi gõ phím, hành trình phím 1.5mm cho trải nghiệm êm ái.

Nếu bạn đang cần một chiếc tablet toàn diện, có thể thay thế được các tác vụ cơ bản nhất của một chiếc laptop khi cần học tập hay làm việc, thì HUAWEI MatePad 12 X hoàn toàn có thể đáp ứng được điều đó. Ngoài ra, HUAWEI MatePad 12 X còn có thể giúp bạn giải trí, sáng tạo mọi lúc mọi nơi mà vẫn bảo vệ được mắt nhờ công nghệ màn hình PaperMatte thế hệ mới.