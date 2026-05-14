Điện tử tiêu dùng
E-Fashion

Canon ra mắt máy quay EOS R6 V và ống kính Power Zoom dòng L cho nhà sáng tạo nội dung

Hồng Nhung

Hồng Nhung

21:15 | 14/05/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Theo đó, máy quay full-frame thế hệ mới EOS R6 V và ống kính RF20-50mm F4 L IS USM PZ, ống kính dòng L full-frame đầu tiên của Canon được trang bị tích hợp Power Zoom chính thức lên kệ.
Canon ra mắt bộ đôi máy ảnh cho nhà sáng tạo nội dung Canon ra mắt máy ảnh EOS R6 Mark III và ống kính RF 45mm f/1.2 STM Canon EOS R1 sẽ là model máy ảnh đỉnh cao tiếp theo
Canon ra mắt máy quay EOS R6 V & ống kính Power Zoom dòng L
Nội dung video sẽ bước vào kỷ nguyên vàng

Theo đại diện Canon Marketing Việt Nam, EOS R6 V sở hữu hiệu năng chụp ảnh tĩnh và quay video mạnh mẽ tương đương EOS R6 Mark III, được tích hợp trong thân máy tối ưu chuyên biệt cho sáng tạo video. Trong đó, EOS R6 V có những nâng cấp đáng chú ý bao gồm: Quạt tản nhiệt tích hợp và ngàm gắn tripod dọc, đặc biệt phù hợp cho các định dạng nội dung mạng xã hội; Cảm biến CMOS full-frame với độ phân giải hiệu dụng lên đến 32,5 megapixel; và khả năng quay 7K Open Gate, cho phép người dùng khai thác toàn bộ góc nhìn của các ống kính siêu rộng, từ đó mở ra nhiều khả năng sáng tạo hình ảnh mới.

Canon ra mắt máy quay EOS R6 V & ống kính Power Zoom dòng L
Canon ra mắt máy quay EOS R6 V & ống kính Power Zoom dòng L sẽ là bộ đôi lý tưởng cho nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp

Đáng chú ý, sự kết hợp hoàn hảo giữa EOS R6 V và ống kính RF20-50mm F4 L IS USM PZ mang đến một hệ thống nhỏ gọn, lý tưởng cho di chuyển nhưng vẫn đảm bảo tính đa dụng cao. Với dải tiêu cự 20-50mm, bộ đôi này đáp ứng từ các khung hình toàn cảnh đến các góc máy hội thoại cận cảnh, power zoom tích hợp giúp các chuyển cảnh zoom luôn mượt mà, điện ảnh, trong khi khẩu độ f/4 cố định đảm bảo độ phơi sáng ổn định xuyên suốt dải zoom.

Chia sẻ về sản phẩm mới ông Imasaka Daido, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Canon Marketing Việt Nam cho biết: “EOS R6 V và RF20-50mm F4 L IS USM PZ tạo thành một bộ công cụ sáng tạo nội dung mạnh mẽ, mở rộng tối đa khả năng biểu đạt cho người dùng, từ những nhà sáng tạo giàu kinh nghiệm đến những ai đang tìm kiếm một hệ thống ưu việt để phát triển trong tương lai”.
Canon ra mắt máy quay EOS R6 V & ống kính Power Zoom dòng L
EOS R6 V hỗ trợ quay 7K Open Gate RAW/MP4, ghi hình bằng toàn bộ cảm biến, giúp người dùng dễ dàng chuyển đổi nội dung ngang sang dọc mà không cần quay lại.

Cũng theo đại diện Canon, EOS R6 V hỗ trợ quay 7K Open Gate RAW/MP4, ghi hình bằng toàn bộ cảm biến, giúp người dùng dễ dàng chuyển đổi nội dung ngang sang dọc mà không cần quay lại.

Đồng thời với quạt tản nhiệt tích hợp, thời gian quay 7K Open Gate MP4 sẽ kéo dài gấp khoảng 3 lần so với EOS R6 Mark III, lý tưởng cho các buổi ghi hình phỏng vấn dài, sự kiện trực tiếp hoặc các cảnh quay liền mạch.

Canon ra mắt máy quay EOS R6 V & ống kính Power Zoom dòng L
Canon ra mắt máy quay EOS R6 V & ống kính Power Zoom dòng L

EOS R6 V được thiết kế ngay từ đầu để sản xuất video dọc nên ngàm gắn tripod dọc chuyên dụng cho phép lắp đặt trực tiếp, ổn định mà không cần đến ngàm chuyển đổi bổ sung

EOS R6 V cũng được thiết kế ngay từ đầu để sản xuất video dọc. Theo đó, ngàm gắn tripod dọc chuyên dụng cho phép lắp đặt trực tiếp, ổn định mà không cần đến ngàm chuyển đổi bổ sung, đồng thời giao diện người dùng (UI) tự động xoay theo chiều máy, đảm bảo trải nghiệm quay/chụp liền mạch từ đầu đến cuối. Thân máy cũng được thiết kế thẳng hơn, tạo sự gọn gàng, hạn chế tối đa chi tiết nhô ra cũng giúp EOS R6 V dễ dàng tích hợp với rig, phụ kiện và các hệ thống gắn kèm khác một cách gọn gàng và hiệu quả.

Để dễ dàng tạo nên những video sống động, EOS R6 V và RF20-50mm F4 L IS USM PZ với thân hình nhỏ gọn mang đến sự di chuyển dễ dàng. Đi cùng đó là hệ thống chống rung tích hợp, bộ đôi này cũng rất thuận tiện koi quay/chụp cầm tay hoặc sử dụng cùng gimbal và rig.

Hệ thống chống rung dịch chuyển cảm biến 5 trục tích hợp trong thân máy (In-Body IS) và Digital Movie IS của EOS R6 V phối hợp cùng chống rung quang học (Optical IS) trên RF20-50mm F4 L IS USM PZ giúp ổn định cảnh quay khi tác nghiệp trong lúc di chuyển. Hệ thống này cũng hỗ trợ chế độ Subject Tracking IS, tính toán vị trí chủ thể trong quá trình chống rung. Ngoài ra, EOS R6 V vẫn duy trì thiết kế tay cầm lớn, công thái học, mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái và vững chắc khi quay tay.

Canon ra mắt máy quay EOS R6 V & ống kính Power Zoom dòng L
Canon ra mắt máy quay EOS R6 V & ống kính Power Zoom dòng L

Cùng với ống kính RF20-50mm F4 L IS USM PZ, bộ đôi rất lý tưởng để tạo nên những khung hình mở đầu ấn tượng, giàu chiều sâu phối cảnh

Với tiêu cự góc rộng 20mm của ống kính RF20-50mm F4 L IS USM PZ rất lý tưởng để tạo nên những khung hình mở đầu ấn tượng, giàu chiều sâu phối cảnh, giúp thể hiện trọn vẹn bối cảnh, đặc biệt là các không gian nội thất rộng lớn và đẹp mắt. Bên cạnh đó, tiêu cự 50mm cho phép lấy nét ở khoảng cách tối thiểu 0,24m, giúp ghi lại các cảnh cận cảnh với góc nhìn tự nhiên.

Người dùng cũng có thể sử dụng vòng zoom trên ống kính hoặc cần zoom trên EOS R6 V để chuyển đổi mượt mà từ đầu rộng đến đầu tele trong một cú máy liền mạch. Đồng thời, mức độ xoay vòng hoặc độ nhấn cần zoom có thể được điều chỉnh để chuyển đổi giữa hai tốc độ zoom nhanh và chậm, với mỗi tốc độ có thể tinh chỉnh lên đến 15 mức khác nhau.

Công tắc chọn chế độ zoom mới cho phép người dùng linh hoạt chuyển đổi giữa zoom điện tử (Power Zoom) và zoom tay truyền thống như trên các ống kính zoom thông thường. Đặc biệt, chiều dài thân ống kính không thay đổi khi zoom, giúp các hệ thống hỗ trợ như gimbal hay rig không cần cân chỉnh lại trong quá trình sử dụng.

Canon ra mắt máy quay EOS R6 V & ống kính Power Zoom dòng L
Canon ra mắt máy quay EOS R6 V & ống kính Power Zoom dòng L

EOS R6 V sở hữu hiệu năng mạnh mẽ tương đương với EOS R6 Mark III và EOS C50

Với những cải tiến chi tiết về phần cứng kể trên, EOS R6 V còn sở hữu hiệu năng mạnh mẽ tương đương với EOS R6 Mark III và EOS C50. Cảm biến full-frame độ phân giải cao 32,5 MP cho khả năng ghi nhận chi tiết xuất sắc và dải tương phản rộng, cho phép người dùng thoải mái crop ảnh hoặc in ảnh khổ A3 ở độ phân giải 300 dpi. Hệ thấu kính cao cấp chuẩn chuyên nghiệp của RF20-50mm F4 L IS USM PZ được thiết kế để hạn chế hiệu quả méo hình, quang sai màu, lóa sáng và hiện tượng bóng ma, đảm bảo chất lượng hình ảnh vượt trội.

Màn trập điện tử của EOS R6 V cũng hỗ trợ chụp liên tiếp lên đến 40 hình/giây cùng tính năng pre-shooting, với hệ thống và khả năng lấy nét tự động tương đương EOS R6 Mark III. Khi chụp ảnh tĩnh, hệ thống chống rung trong thân máy (In-Body IS) đạt hiệu quả ổn định lên đến 7,5 stop tại trung tâm và 7,0 stop ở rìa ảnh. (1) RF20-50mm F4 L IS USM PZ thể hiện hiệu suất vượt trội trong điều kiện ánh sáng yếu, với hệ thống chống rung quang học (Optical IS) tích hợp giúp bù rung tay lên đến 6 stop tương đương (2). Khi kết hợp với máy ảnh dòng EOS R có In-Body IS, hệ thống chống rung tổng thể có thể đạt hiệu quả lên đến 8,0 stop tại trung tâm và 8,0 stop ở rìa ảnh(3).

Canon ra mắt máy quay EOS R6 V & ống kính Power Zoom dòng L
EOS R6 V được trang bị nút quay phía trước cùng đèn tally hiển thị khi đang ghi hình, còn vòng zoom của RF20-50mm F4 L IS USM PZ được thiết kế để có thể thao tác thuận tiện

Bộ đôi EOS R6 V và RF20-50mm F4 L IS USM PZ còn giúp các nhà sáng tạo tự quay một cách dễ dàng. Trong đó, EOS R6 V được trang bị nút quay phía trước cùng đèn tally hiển thị khi đang ghi hình, còn vòng zoom của RF20-50mm F4 L IS USM PZ được thiết kế để có thể thao tác thuận tiện từ phía trước ống kính. Người dùng có nhu cầu điều khiển máy ảnh và zoom từ xa có thể thực hiện thông qua ứng dụng Camera Connect. Ngoài ra, một lựa chọn khác đáng cân nhắc là Wireless Remote Controller BR-E2 mới, cho phép bố trí máy ảnh linh hoạt và sáng tạo hơn.

Canon ra mắt máy quay EOS R6 V & ống kính Power Zoom dòng L
Bộ điều khiển không dây Wireless Remote Controller BR-E2 kết nối bluetooth mang đến cho người dùng khả năng kiểm soát nâng cao cho cả chụp ảnh tĩnh và quay video

Bộ điều khiển không dây Wireless Remote Controller BR-E2 kết nối bluetooth mang đến cho người dùng khả năng kiểm soát nâng cao cho cả chụp ảnh tĩnh và quay video so với phiên bản tiền nhiệm Wireless Remote Shutter BR-E1. Thiết bị được trang bị nút quay phim chuyên dụng cùng các chức năng có thể gán tùy chỉnh, đáp ứng linh hoạt nhiều nhu cầu sáng tạo.

BR-E2 được bán kèm với Tripod Grip HG-200TBR mới - một tay cầm tripod di động đa năng, có thể sử dụng như tripod để bàn hoặc gậy selfie, mang lại sự linh hoạt tối đa trong quá trình tác nghiệp.

Canon cũng mang đến cho bộ đôi EOS R6 V và RF20-50mm F4 L IS USM PZ nhiều công nghệ mạnh mẽ nhất hiện nay của hãng. Cụ thể, bộ đôi được thiết kế cho quy trình làm phim nâng cao, nên EOS R6 V hỗ trợ đầy đủ Canon Log 2/3, Custom Picture, LUT tùy chỉnh, hiển thị waveform, ghi âm 4 kênh và cổng HDMI Type‑A tiêu chuẩn. Bên cạnh đó, các công cụ sáng tạo như Color Filters và chế độ S&F (Slow & Fast Motion) mang đến cho nhà làm phim những phương tiện trực quan để xây dựng phong cách hình ảnh riêng.

Canon ra mắt máy quay EOS R6 V & ống kính Power Zoom dòng L
Canon EOS R6 V còn được trang bị hệ thống tản nhiệt hiệu năng cao

Với thiết kế nhỏ gọn và nhẹ, chỉ khoảng 98,4mm về chiều dài và 420g trọng lượng, RF20-50mm F4 L IS USM PZ mang lại hiệu suất quang học vượt trội, tương đương - thậm chí nhỉnh hơn ống kính RF24‑105mm F4 L IS USM phổ biến.

Khẩu độ f/4 cố định linh hoạt cùng các tính năng chuyên biệt cho video như Power Zoom giúp ống kính đáp ứng hiệu quả nhiều quy trình sáng tạo khác nhau, trong khi cấu trúc chống bụi và chống ẩm đảm bảo độ bền bỉ, sẵn sàng đồng hành những nhà sáng tạo nội dung mọi lúc mọi nơi.

Canon ra mắt máy quay EOS R6 V & ống kính Power Zoom dòng L
Giá bán của máy quay EOS R6 V & ống kính Power Zoom dòng L tại Việt Nam

Bộ đôi máy quay EOS R6 V và ống kính RF20-50mm F4 L IS USM PZ chính thức lên kệ từ hôm nay 15/5/2026 với giá bán lần lượt là 56,999,000 đồng và 41,980,000 đồng.

Ngoài ra, người dùng cũng có thể mua thêm Tripod Grip HG-200TBR với giá: 3,440,000 đồng và Wireless Remote-Control BR-E2 với giá 1,610,000 đồng để tạo nên một hệ thống hoàn hảo cho nhu cầu sáng tạo nội dung chuyên nghiệp của mình.

Chi tiết về sản phẩm, các chương trình khuyến mại, xem thêm tại https://vn.canon/

Canon ống kính RF20-50mm F4 L IS USM PZ máy quay EOS R6 V Canon Marketing Việt Nam Nhà sáng tạo nội dung Kỷ nguyên vàng cho sáng tạo nội dung video

Bài liên quan

Hướng tới chuyên nghiệp hóa lực lượng sáng tạo tiếp thị liên kết TikTok Shop ra mắt

Hướng tới chuyên nghiệp hóa lực lượng sáng tạo tiếp thị liên kết TikTok Shop ra mắt 'Hội Chủ Chốt'

Canon ra mắt EOS R8 Mark II, chiếc máy ảnh full-frame nhỏ gọn dành cho người dùng mới

Canon ra mắt EOS R8 Mark II, chiếc máy ảnh full-frame nhỏ gọn dành cho người dùng mới

Kreator Shops giúp nhà sáng tạo nội dung có thêm thu nhập trên nền tảng Klook

Kreator Shops giúp nhà sáng tạo nội dung có thêm thu nhập trên nền tảng Klook

Có thể bạn quan tâm

Những cải tiến mới trên HUAWEI WATCH GT 7 Series có thật sự đáng giá ?

Những cải tiến mới trên HUAWEI WATCH GT 7 Series có thật sự đáng giá ?

E-Fashion
Thật ra, thế giới công nghệ luôn là một bước tiến không hồi kết, mỗi năm đều ra sản phẩm mới, mỗi sản phẩm mới không nhất thiết phải đổi mới hoàn toàn.Thông thường các nhà sản xuất sẽ cải tiến một vài chi tiết trong thiết kế, nâng cấp thêm về công nghệ và tính năng mà những thế hệ trước không thể, hoặc không được nâng cấp ngay lập tức. Đó chính là sức hấp dẫn của các thiết bị công nghệ, nơi người dùng sẵn sàng móc hầu bao để chi trả cho những thiết bị mới hàng năm.
HUAWEI WATCH GT 7 Series chính thức lên kệ

HUAWEI WATCH GT 7 Series chính thức lên kệ

E-Fashion
Bộ đôi sản phẩm dự kiến sẽ được mở bán vào ngày 1/10 tới đây cùng chương trình đặt hàng kèm quà tặng hấp dẫn kể từ hôm nay, 22 tháng 9 năm 2026.
Laifen ra mắt loạt sản phẩm với thông điệp

Laifen ra mắt loạt sản phẩm với thông điệp 'Tóc đẹp, Bật chất riêng'

E-Fashion
Sự kiện thu hút đông đảo KOL, KOC trong lĩnh vực công nghệ, làm đẹp cùng các đối tác và khách hàng, mở ra hành trình mới của Laifen tại Việt Nam.
Tận hưởng bữa tiệc âm nhạc cùng LG xboom Stage 501

Tận hưởng bữa tiệc âm nhạc cùng LG xboom Stage 501

E-Fashion
Với hàng loạt tính năng AI mới như AI Karaoke Master với AI Vocal Remover và Key Changer giúp loại bỏ giọng hát và điều chỉnh tone mà không cần bản karaoke riêng, bên cạnh AI Sound, Space Calibration Pro và AI Lighting tự động tối ưu âm thanh, không gian và ánh sáng theo nội dung.
COLOR DISTRICT ra mắt mô hình bán lẻ kết hợp làm đẹp, nghệ thuật và giải trí

COLOR DISTRICT ra mắt mô hình bán lẻ kết hợp làm đẹp, nghệ thuật và giải trí

E-Fashion
Không gian trải nghiệm COLOR DISTRICT chính thức ra mắt tại số 5F đường Trần Nhật Duật, phường Tân Định, TP.HCM, với sự đồng hành của hai thương hiệu làm đẹp 3CE và Maybelline New York.
Xem thêm

Đọc nhiều

Thị trường xe Việt tháng 9: VinFast VF 2 lần đầu vào Top 10

Thị trường xe Việt tháng 9: VinFast VF 2 lần đầu vào Top 10

Cận cảnh chiếc laptop trị giá gần 200 triệu đồng của ASUS

Cận cảnh chiếc laptop trị giá gần 200 triệu đồng của ASUS

Hyundai Elantra N Monochrome ra mắt với thiết kế đơn sắc

Hyundai Elantra N Monochrome ra mắt với thiết kế đơn sắc

Trí tuệ 18 quốc gia hội tụ tại ATC 2026

Trí tuệ 18 quốc gia hội tụ tại ATC 2026

Ô tô bay thế hệ mới Tesla Roadster có gì đặc biệt?

Ô tô bay thế hệ mới Tesla Roadster có gì đặc biệt?

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Hà Nội

26°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ năm, 29/10/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 29/10/2026 03:00
30°C
Thứ năm, 29/10/2026 06:00
31°C
Thứ năm, 29/10/2026 09:00
30°C
Thứ năm, 29/10/2026 12:00
27°C
Thứ năm, 29/10/2026 15:00
25°C
Thứ năm, 29/10/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 29/10/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 30/10/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 30/10/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 30/10/2026 06:00
32°C
Thứ sáu, 30/10/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 30/10/2026 12:00
27°C
Thứ sáu, 30/10/2026 15:00
27°C
Thứ sáu, 30/10/2026 18:00
26°C
Thứ sáu, 30/10/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 31/10/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 31/10/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 31/10/2026 06:00
30°C
Thứ bảy, 31/10/2026 09:00
30°C
Thứ bảy, 31/10/2026 12:00
27°C
Thứ bảy, 31/10/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 31/10/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 31/10/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 01/11/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 01/11/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 01/11/2026 06:00
31°C
Chủ nhật, 01/11/2026 09:00
31°C
Chủ nhật, 01/11/2026 12:00
27°C
Chủ nhật, 01/11/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 01/11/2026 18:00
25°C
Chủ nhật, 01/11/2026 21:00
25°C
TP Hồ Chí Minh

27°C

Cảm giác: 30°C
mây đen u ám
Thứ năm, 29/10/2026 00:00
29°C
Thứ năm, 29/10/2026 03:00
32°C
Thứ năm, 29/10/2026 06:00
34°C
Thứ năm, 29/10/2026 09:00
36°C
Thứ năm, 29/10/2026 12:00
30°C
Thứ năm, 29/10/2026 15:00
26°C
Thứ năm, 29/10/2026 18:00
26°C
Thứ năm, 29/10/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 30/10/2026 00:00
26°C
Thứ sáu, 30/10/2026 03:00
28°C
Thứ sáu, 30/10/2026 06:00
30°C
Thứ sáu, 30/10/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 30/10/2026 12:00
27°C
Thứ sáu, 30/10/2026 15:00
26°C
Thứ sáu, 30/10/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 30/10/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 31/10/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 31/10/2026 03:00
29°C
Thứ bảy, 31/10/2026 06:00
30°C
Thứ bảy, 31/10/2026 09:00
25°C
Thứ bảy, 31/10/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 31/10/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 31/10/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 31/10/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 01/11/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 01/11/2026 03:00
27°C
Chủ nhật, 01/11/2026 06:00
29°C
Chủ nhật, 01/11/2026 09:00
25°C
Chủ nhật, 01/11/2026 12:00
24°C
Chủ nhật, 01/11/2026 15:00
24°C
Chủ nhật, 01/11/2026 18:00
24°C
Chủ nhật, 01/11/2026 21:00
23°C
Đà Nẵng

25°C

Cảm giác: 26°C
mây rải rác
Thứ năm, 29/10/2026 00:00
27°C
Thứ năm, 29/10/2026 03:00
29°C
Thứ năm, 29/10/2026 06:00
28°C
Thứ năm, 29/10/2026 09:00
28°C
Thứ năm, 29/10/2026 12:00
27°C
Thứ năm, 29/10/2026 15:00
26°C
Thứ năm, 29/10/2026 18:00
26°C
Thứ năm, 29/10/2026 21:00
26°C
Thứ sáu, 30/10/2026 00:00
26°C
Thứ sáu, 30/10/2026 03:00
27°C
Thứ sáu, 30/10/2026 06:00
27°C
Thứ sáu, 30/10/2026 09:00
27°C
Thứ sáu, 30/10/2026 12:00
27°C
Thứ sáu, 30/10/2026 15:00
26°C
Thứ sáu, 30/10/2026 18:00
26°C
Thứ sáu, 30/10/2026 21:00
26°C
Thứ bảy, 31/10/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 31/10/2026 03:00
27°C
Thứ bảy, 31/10/2026 06:00
28°C
Thứ bảy, 31/10/2026 09:00
28°C
Thứ bảy, 31/10/2026 12:00
27°C
Thứ bảy, 31/10/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 31/10/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 31/10/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 01/11/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 01/11/2026 03:00
27°C
Chủ nhật, 01/11/2026 06:00
28°C
Chủ nhật, 01/11/2026 09:00
28°C
Chủ nhật, 01/11/2026 12:00
27°C
Chủ nhật, 01/11/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 01/11/2026 18:00
25°C
Chủ nhật, 01/11/2026 21:00
25°C
Khánh Hòa

24°C

Cảm giác: 24°C
mây rải rác
Thứ năm, 29/10/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 29/10/2026 03:00
33°C
Thứ năm, 29/10/2026 06:00
34°C
Thứ năm, 29/10/2026 09:00
30°C
Thứ năm, 29/10/2026 12:00
25°C
Thứ năm, 29/10/2026 15:00
25°C
Thứ năm, 29/10/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 29/10/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 30/10/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 30/10/2026 03:00
32°C
Thứ sáu, 30/10/2026 06:00
31°C
Thứ sáu, 30/10/2026 09:00
27°C
Thứ sáu, 30/10/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 30/10/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 30/10/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 30/10/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 31/10/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 31/10/2026 03:00
25°C
Thứ bảy, 31/10/2026 06:00
25°C
Thứ bảy, 31/10/2026 09:00
24°C
Thứ bảy, 31/10/2026 12:00
23°C
Thứ bảy, 31/10/2026 15:00
23°C
Thứ bảy, 31/10/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 31/10/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 01/11/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 01/11/2026 03:00
32°C
Chủ nhật, 01/11/2026 06:00
33°C
Chủ nhật, 01/11/2026 09:00
27°C
Chủ nhật, 01/11/2026 12:00
24°C
Chủ nhật, 01/11/2026 15:00
23°C
Chủ nhật, 01/11/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 01/11/2026 21:00
22°C
Nghệ An

19°C

Cảm giác: 19°C
mây thưa
Thứ năm, 29/10/2026 00:00
20°C
Thứ năm, 29/10/2026 03:00
28°C
Thứ năm, 29/10/2026 06:00
28°C
Thứ năm, 29/10/2026 09:00
25°C
Thứ năm, 29/10/2026 12:00
22°C
Thứ năm, 29/10/2026 15:00
21°C
Thứ năm, 29/10/2026 18:00
21°C
Thứ năm, 29/10/2026 21:00
20°C
Thứ sáu, 30/10/2026 00:00
21°C
Thứ sáu, 30/10/2026 03:00
28°C
Thứ sáu, 30/10/2026 06:00
26°C
Thứ sáu, 30/10/2026 09:00
25°C
Thứ sáu, 30/10/2026 12:00
22°C
Thứ sáu, 30/10/2026 15:00
21°C
Thứ sáu, 30/10/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 30/10/2026 21:00
20°C
Thứ bảy, 31/10/2026 00:00
21°C
Thứ bảy, 31/10/2026 03:00
28°C
Thứ bảy, 31/10/2026 06:00
28°C
Thứ bảy, 31/10/2026 09:00
26°C
Thứ bảy, 31/10/2026 12:00
22°C
Thứ bảy, 31/10/2026 15:00
22°C
Thứ bảy, 31/10/2026 18:00
22°C
Thứ bảy, 31/10/2026 21:00
21°C
Chủ nhật, 01/11/2026 00:00
22°C
Chủ nhật, 01/11/2026 03:00
28°C
Chủ nhật, 01/11/2026 06:00
30°C
Chủ nhật, 01/11/2026 09:00
27°C
Chủ nhật, 01/11/2026 12:00
23°C
Chủ nhật, 01/11/2026 15:00
22°C
Chủ nhật, 01/11/2026 18:00
22°C
Chủ nhật, 01/11/2026 21:00
21°C
Phan Thiết

25°C

Cảm giác: 26°C
mây cụm
Thứ năm, 29/10/2026 00:00
26°C
Thứ năm, 29/10/2026 03:00
30°C
Thứ năm, 29/10/2026 06:00
30°C
Thứ năm, 29/10/2026 09:00
30°C
Thứ năm, 29/10/2026 12:00
27°C
Thứ năm, 29/10/2026 15:00
26°C
Thứ năm, 29/10/2026 18:00
26°C
Thứ năm, 29/10/2026 21:00
26°C
Thứ sáu, 30/10/2026 00:00
27°C
Thứ sáu, 30/10/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 30/10/2026 06:00
30°C
Thứ sáu, 30/10/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 30/10/2026 12:00
27°C
Thứ sáu, 30/10/2026 15:00
26°C
Thứ sáu, 30/10/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 30/10/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 31/10/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 31/10/2026 03:00
28°C
Thứ bảy, 31/10/2026 06:00
27°C
Thứ bảy, 31/10/2026 09:00
27°C
Thứ bảy, 31/10/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 31/10/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 31/10/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 31/10/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 01/11/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 01/11/2026 03:00
28°C
Chủ nhật, 01/11/2026 06:00
29°C
Chủ nhật, 01/11/2026 09:00
27°C
Chủ nhật, 01/11/2026 12:00
25°C
Chủ nhật, 01/11/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 01/11/2026 18:00
24°C
Chủ nhật, 01/11/2026 21:00
24°C
Quảng Bình

20°C

Cảm giác: 21°C
mây cụm
Thứ năm, 29/10/2026 00:00
21°C
Thứ năm, 29/10/2026 03:00
22°C
Thứ năm, 29/10/2026 06:00
22°C
Thứ năm, 29/10/2026 09:00
22°C
Thứ năm, 29/10/2026 12:00
21°C
Thứ năm, 29/10/2026 15:00
20°C
Thứ năm, 29/10/2026 18:00
21°C
Thứ năm, 29/10/2026 21:00
21°C
Thứ sáu, 30/10/2026 00:00
21°C
Thứ sáu, 30/10/2026 03:00
24°C
Thứ sáu, 30/10/2026 06:00
26°C
Thứ sáu, 30/10/2026 09:00
25°C
Thứ sáu, 30/10/2026 12:00
21°C
Thứ sáu, 30/10/2026 15:00
21°C
Thứ sáu, 30/10/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 30/10/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 31/10/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 31/10/2026 03:00
26°C
Thứ bảy, 31/10/2026 06:00
27°C
Thứ bảy, 31/10/2026 09:00
25°C
Thứ bảy, 31/10/2026 12:00
21°C
Thứ bảy, 31/10/2026 15:00
20°C
Thứ bảy, 31/10/2026 18:00
20°C
Thứ bảy, 31/10/2026 21:00
20°C
Chủ nhật, 01/11/2026 00:00
21°C
Chủ nhật, 01/11/2026 03:00
28°C
Chủ nhật, 01/11/2026 06:00
28°C
Chủ nhật, 01/11/2026 09:00
26°C
Chủ nhật, 01/11/2026 12:00
21°C
Chủ nhật, 01/11/2026 15:00
21°C
Chủ nhật, 01/11/2026 18:00
20°C
Chủ nhật, 01/11/2026 21:00
20°C
Thừa Thiên Huế

26°C

Cảm giác: 27°C
mưa nhẹ
Thứ năm, 29/10/2026 00:00
27°C
Thứ năm, 29/10/2026 03:00
30°C
Thứ năm, 29/10/2026 06:00
28°C
Thứ năm, 29/10/2026 09:00
28°C
Thứ năm, 29/10/2026 12:00
27°C
Thứ năm, 29/10/2026 15:00
23°C
Thứ năm, 29/10/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 29/10/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 30/10/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 30/10/2026 03:00
27°C
Thứ sáu, 30/10/2026 06:00
27°C
Thứ sáu, 30/10/2026 09:00
26°C
Thứ sáu, 30/10/2026 12:00
23°C
Thứ sáu, 30/10/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 30/10/2026 18:00
22°C
Thứ sáu, 30/10/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 31/10/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 31/10/2026 03:00
24°C
Thứ bảy, 31/10/2026 06:00
29°C
Thứ bảy, 31/10/2026 09:00
27°C
Thứ bảy, 31/10/2026 12:00
23°C
Thứ bảy, 31/10/2026 15:00
22°C
Thứ bảy, 31/10/2026 18:00
21°C
Thứ bảy, 31/10/2026 21:00
20°C
Chủ nhật, 01/11/2026 00:00
22°C
Chủ nhật, 01/11/2026 03:00
29°C
Chủ nhật, 01/11/2026 06:00
31°C
Chủ nhật, 01/11/2026 09:00
28°C
Chủ nhật, 01/11/2026 12:00
23°C
Chủ nhật, 01/11/2026 15:00
22°C
Chủ nhật, 01/11/2026 18:00
22°C
Chủ nhật, 01/11/2026 21:00
21°C
Hà Giang

23°C

Cảm giác: 23°C
mây đen u ám
Thứ năm, 29/10/2026 00:00
22°C
Thứ năm, 29/10/2026 03:00
29°C
Thứ năm, 29/10/2026 06:00
30°C
Thứ năm, 29/10/2026 09:00
28°C
Thứ năm, 29/10/2026 12:00
23°C
Thứ năm, 29/10/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 29/10/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 29/10/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 30/10/2026 00:00
22°C
Thứ sáu, 30/10/2026 03:00
27°C
Thứ sáu, 30/10/2026 06:00
32°C
Thứ sáu, 30/10/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 30/10/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 30/10/2026 15:00
23°C
Thứ sáu, 30/10/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 30/10/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 31/10/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 31/10/2026 03:00
26°C
Thứ bảy, 31/10/2026 06:00
29°C
Thứ bảy, 31/10/2026 09:00
26°C
Thứ bảy, 31/10/2026 12:00
24°C
Thứ bảy, 31/10/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 31/10/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 31/10/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 01/11/2026 00:00
23°C
Chủ nhật, 01/11/2026 03:00
25°C
Chủ nhật, 01/11/2026 06:00
28°C
Chủ nhật, 01/11/2026 09:00
28°C
Chủ nhật, 01/11/2026 12:00
24°C
Chủ nhật, 01/11/2026 15:00
23°C
Chủ nhật, 01/11/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 01/11/2026 21:00
23°C
Hải Phòng

23°C

Cảm giác: 24°C
mây thưa
Thứ năm, 29/10/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 29/10/2026 03:00
29°C
Thứ năm, 29/10/2026 06:00
29°C
Thứ năm, 29/10/2026 09:00
28°C
Thứ năm, 29/10/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 29/10/2026 15:00
25°C
Thứ năm, 29/10/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 29/10/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 30/10/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 30/10/2026 03:00
29°C
Thứ sáu, 30/10/2026 06:00
29°C
Thứ sáu, 30/10/2026 09:00
28°C
Thứ sáu, 30/10/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 30/10/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 30/10/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 30/10/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 31/10/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 31/10/2026 03:00
29°C
Thứ bảy, 31/10/2026 06:00
29°C
Thứ bảy, 31/10/2026 09:00
28°C
Thứ bảy, 31/10/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 31/10/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 31/10/2026 18:00
26°C
Thứ bảy, 31/10/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 01/11/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 01/11/2026 03:00
29°C
Chủ nhật, 01/11/2026 06:00
30°C
Chủ nhật, 01/11/2026 09:00
29°C
Chủ nhật, 01/11/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 01/11/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 01/11/2026 18:00
25°C
Chủ nhật, 01/11/2026 21:00
25°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 140,600
Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
Cập nhật: 28/10/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,870 14,200
Miếng SJC Nghệ An 13,870 14,200
Miếng SJC Thái Bình 13,870 14,200
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,700 14,100
Trang sức 99.9 13,380 13,980
Trang sức 99.99 13,390 13,990
Vàng 99.9 12,900
Vàng 99.99 13,060
Cập nhật: 28/10/2026 06:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 139 14,202
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 139 14,203
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 135 139
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 135 1,391
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 133 138
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 129,634 136,634
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,386 10,366
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,199 93,999
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 74,538 84,338
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,812 80,612
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,902 57,702
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Cập nhật: 28/10/2026 06:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17632 17905 18484
CAD 17901 18176 18793
CHF 30536 30912 31554
CNY 0 3832 3928
EUR 28169 28384 29467
GBP 33599 33987 34919
HKD 0 3162 3365
JPY 157 160 167
KRW 0 18 20
NZD 0 14415 15000
SGD 19625 19906 20475
THB 681 744 797
USD (1,2) 25571 0 0
USD (5,10,20) 25609 0 0
USD (50,100) 25636 25650 26020
Cập nhật: 28/10/2026 06:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,645 25,645 26,025
USD(1-2-5) 24,620 - -
USD(10-20) 24,620 - -
EUR 28,257 28,280 29,622
JPY 159.2 159.49 169.13
GBP 33,797 33,888 35,074
AUD 17,793 17,857 18,533
CAD 18,076 18,134 18,806
CHF 30,799 30,895 31,820
SGD 19,738 19,799 20,586
CNY - 3,799 3,945
HKD 3,226 3,236 3,373
KRW 17.98 18.75 20.4
THB 729.13 738.14 790.41
NZD 14,378 14,512 14,949
SEK - 2,549 2,639
DKK - 3,791 3,925
NOK - 2,724 2,823
LAK - 0.88 1.22
MYR 5,905.23 - 6,665.94
TWD 717.38 - 869.2
SAR - 6,765.18 7,127.26
KWD - 81,577 86,813
AED - 6,779 7,306
Cập nhật: 28/10/2026 06:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,630 25,660 26,040
EUR 28,282 28,424 29,653
GBP 33,838 34,008 35,042
HKD 3,221 3,240 3,358
CHF 30,669 30,823 31,770
JPY 159.16 160.77 168.75
AUD 17,752 17,877 18,475
SGD 19,730 19,909 20,506
THB 734 749 786
CAD 18,052 18,179 18,776
NZD 14,461 15,018
KRW 18.84 20.83
Cập nhật: 28/10/2026 06:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25604 25634 26034
AUD 17793 17893 18824
CAD 18074 18174 19188
CHF 30782 30812 32389
CNY 3814.6 3839.6 3974.6
CZK 0 1140 0
DKK 0 3860 0
EUR 28332 28362 30089
GBP 33893 33943 35701
HKD 0 3300 0
JPY 160.31 160.81 171.34
KHR 0 6.097 0
KRW 0 19 0
LAK 0 1.0945 0
MYR 0 6445 0
NOK 0 2730 0
NZD 0 14502 0
PHP 0 380 0
SEK 0 2605 0
SGD 19776 19906 20628
THB 0 710 0
TWD 0 785 0
SJC 9999 13900000 13900000 14200000
SBJ 12500000 12500000 14200000
Cập nhật: 28/10/2026 06:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
GXO mở rộng robot hình người Digit tới hai kho tại Mỹ từ năm 2027

GXO mở rộng robot hình người Digit tới hai kho tại Mỹ từ năm 2027

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Dự thảo Luật An ninh dữ liệu đề xuất 5 cấp độ rủi ro

Dự thảo Luật An ninh dữ liệu đề xuất 5 cấp độ rủi ro

GRECO 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh tại TP.HCM

GRECO 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh tại TP.HCM

Công nghệ số

AI Blockchain Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Singapore ngừng dùng số căn cước để xác thực danh tính

Singapore ngừng dùng số căn cước để xác thực danh tính

PHP phát hành lại bốn gói Windows để vá lỗi bảo mật Brotli

PHP phát hành lại bốn gói Windows để vá lỗi bảo mật Brotli

Sun Group ra mắt ứng dụng tuyển dụng Sun Career Growth có chatbot AI

Sun Group ra mắt ứng dụng tuyển dụng Sun Career Growth có chatbot AI

Khoa học

Khoa học quân sự Vũ trụ - Thiên văn Công trình khoa học Phát minh khoa học
Lockheed Martin hé lộ 7 công nghệ định hình quốc phòng tương lai

Lockheed Martin hé lộ 7 công nghệ định hình quốc phòng tương lai

7 phát bắn tỉa xa nhất thế giới từng được ghi nhận

7 phát bắn tỉa xa nhất thế giới từng được ghi nhận

ATC 2026 đưa công nghệ truyền thông tiên tiến thế giới về Quy Nhơn

ATC 2026 đưa công nghệ truyền thông tiên tiến thế giới về Quy Nhơn

Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của máy bay chiến đấu không người lái U740 Valkyrie

Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của máy bay chiến đấu không người lái U740 Valkyrie

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
GRECO 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh tại TP.HCM

GRECO 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh tại TP.HCM

EVN ký hợp đồng thiết bị hơn 4.462 tỷ đồng cho thủy điện tích năng Bác Ái

EVN ký hợp đồng thiết bị hơn 4.462 tỷ đồng cho thủy điện tích năng Bác Ái

Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

Mỹ dự kiến tài trợ 389 triệu USD cho nghiên cứu bán dẫn năng lượng

Mỹ dự kiến tài trợ 389 triệu USD cho nghiên cứu bán dẫn năng lượng

Kinh tế số

Fintech Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

AI kéo lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng mạnh, tiêu dùng hụt hơi

AI kéo lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng mạnh, tiêu dùng hụt hơi

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

Chery giới thiệu Omoda X, mẫu SUV sở hữu công nghệ quan sát ban đêm

Chery giới thiệu Omoda X, mẫu SUV sở hữu công nghệ quan sát ban đêm

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026