Canon ra mắt máy quay EOS R6 V và ống kính Power Zoom dòng L cho nhà sáng tạo nội dung

Nội dung video sẽ bước vào kỷ nguyên vàng

Theo đại diện Canon Marketing Việt Nam, EOS R6 V sở hữu hiệu năng chụp ảnh tĩnh và quay video mạnh mẽ tương đương EOS R6 Mark III, được tích hợp trong thân máy tối ưu chuyên biệt cho sáng tạo video. Trong đó, EOS R6 V có những nâng cấp đáng chú ý bao gồm: Quạt tản nhiệt tích hợp và ngàm gắn tripod dọc, đặc biệt phù hợp cho các định dạng nội dung mạng xã hội; Cảm biến CMOS full-frame với độ phân giải hiệu dụng lên đến 32,5 megapixel; và khả năng quay 7K Open Gate, cho phép người dùng khai thác toàn bộ góc nhìn của các ống kính siêu rộng, từ đó mở ra nhiều khả năng sáng tạo hình ảnh mới.

Canon ra mắt máy quay EOS R6 V & ống kính Power Zoom dòng L sẽ là bộ đôi lý tưởng cho nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp

Đáng chú ý, sự kết hợp hoàn hảo giữa EOS R6 V và ống kính RF20-50mm F4 L IS USM PZ mang đến một hệ thống nhỏ gọn, lý tưởng cho di chuyển nhưng vẫn đảm bảo tính đa dụng cao. Với dải tiêu cự 20-50mm, bộ đôi này đáp ứng từ các khung hình toàn cảnh đến các góc máy hội thoại cận cảnh, power zoom tích hợp giúp các chuyển cảnh zoom luôn mượt mà, điện ảnh, trong khi khẩu độ f/4 cố định đảm bảo độ phơi sáng ổn định xuyên suốt dải zoom.

Chia sẻ về sản phẩm mới ông Imasaka Daido, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Canon Marketing Việt Nam cho biết: “EOS R6 V và RF20-50mm F4 L IS USM PZ tạo thành một bộ công cụ sáng tạo nội dung mạnh mẽ, mở rộng tối đa khả năng biểu đạt cho người dùng, từ những nhà sáng tạo giàu kinh nghiệm đến những ai đang tìm kiếm một hệ thống ưu việt để phát triển trong tương lai”.

EOS R6 V hỗ trợ quay 7K Open Gate RAW/MP4, ghi hình bằng toàn bộ cảm biến, giúp người dùng dễ dàng chuyển đổi nội dung ngang sang dọc mà không cần quay lại.

Cũng theo đại diện Canon, EOS R6 V hỗ trợ quay 7K Open Gate RAW/MP4, ghi hình bằng toàn bộ cảm biến, giúp người dùng dễ dàng chuyển đổi nội dung ngang sang dọc mà không cần quay lại.

Đồng thời với quạt tản nhiệt tích hợp, thời gian quay 7K Open Gate MP4 sẽ kéo dài gấp khoảng 3 lần so với EOS R6 Mark III, lý tưởng cho các buổi ghi hình phỏng vấn dài, sự kiện trực tiếp hoặc các cảnh quay liền mạch.

EOS R6 V được thiết kế ngay từ đầu để sản xuất video dọc nên ngàm gắn tripod dọc chuyên dụng cho phép lắp đặt trực tiếp, ổn định mà không cần đến ngàm chuyển đổi bổ sung

EOS R6 V cũng được thiết kế ngay từ đầu để sản xuất video dọc. Theo đó, ngàm gắn tripod dọc chuyên dụng cho phép lắp đặt trực tiếp, ổn định mà không cần đến ngàm chuyển đổi bổ sung, đồng thời giao diện người dùng (UI) tự động xoay theo chiều máy, đảm bảo trải nghiệm quay/chụp liền mạch từ đầu đến cuối. Thân máy cũng được thiết kế thẳng hơn, tạo sự gọn gàng, hạn chế tối đa chi tiết nhô ra cũng giúp EOS R6 V dễ dàng tích hợp với rig, phụ kiện và các hệ thống gắn kèm khác một cách gọn gàng và hiệu quả.

Để dễ dàng tạo nên những video sống động, EOS R6 V và RF20-50mm F4 L IS USM PZ với thân hình nhỏ gọn mang đến sự di chuyển dễ dàng. Đi cùng đó là hệ thống chống rung tích hợp, bộ đôi này cũng rất thuận tiện koi quay/chụp cầm tay hoặc sử dụng cùng gimbal và rig.

Hệ thống chống rung dịch chuyển cảm biến 5 trục tích hợp trong thân máy (In-Body IS) và Digital Movie IS của EOS R6 V phối hợp cùng chống rung quang học (Optical IS) trên RF20-50mm F4 L IS USM PZ giúp ổn định cảnh quay khi tác nghiệp trong lúc di chuyển. Hệ thống này cũng hỗ trợ chế độ Subject Tracking IS, tính toán vị trí chủ thể trong quá trình chống rung. Ngoài ra, EOS R6 V vẫn duy trì thiết kế tay cầm lớn, công thái học, mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái và vững chắc khi quay tay.

Cùng với ống kính RF20-50mm F4 L IS USM PZ, bộ đôi rất lý tưởng để tạo nên những khung hình mở đầu ấn tượng, giàu chiều sâu phối cảnh

Với tiêu cự góc rộng 20mm của ống kính RF20-50mm F4 L IS USM PZ rất lý tưởng để tạo nên những khung hình mở đầu ấn tượng, giàu chiều sâu phối cảnh, giúp thể hiện trọn vẹn bối cảnh, đặc biệt là các không gian nội thất rộng lớn và đẹp mắt. Bên cạnh đó, tiêu cự 50mm cho phép lấy nét ở khoảng cách tối thiểu 0,24m, giúp ghi lại các cảnh cận cảnh với góc nhìn tự nhiên.

Người dùng cũng có thể sử dụng vòng zoom trên ống kính hoặc cần zoom trên EOS R6 V để chuyển đổi mượt mà từ đầu rộng đến đầu tele trong một cú máy liền mạch. Đồng thời, mức độ xoay vòng hoặc độ nhấn cần zoom có thể được điều chỉnh để chuyển đổi giữa hai tốc độ zoom nhanh và chậm, với mỗi tốc độ có thể tinh chỉnh lên đến 15 mức khác nhau.

Công tắc chọn chế độ zoom mới cho phép người dùng linh hoạt chuyển đổi giữa zoom điện tử (Power Zoom) và zoom tay truyền thống như trên các ống kính zoom thông thường. Đặc biệt, chiều dài thân ống kính không thay đổi khi zoom, giúp các hệ thống hỗ trợ như gimbal hay rig không cần cân chỉnh lại trong quá trình sử dụng.

EOS R6 V sở hữu hiệu năng mạnh mẽ tương đương với EOS R6 Mark III và EOS C50

Với những cải tiến chi tiết về phần cứng kể trên, EOS R6 V còn sở hữu hiệu năng mạnh mẽ tương đương với EOS R6 Mark III và EOS C50. Cảm biến full-frame độ phân giải cao 32,5 MP cho khả năng ghi nhận chi tiết xuất sắc và dải tương phản rộng, cho phép người dùng thoải mái crop ảnh hoặc in ảnh khổ A3 ở độ phân giải 300 dpi. Hệ thấu kính cao cấp chuẩn chuyên nghiệp của RF20-50mm F4 L IS USM PZ được thiết kế để hạn chế hiệu quả méo hình, quang sai màu, lóa sáng và hiện tượng bóng ma, đảm bảo chất lượng hình ảnh vượt trội.

Màn trập điện tử của EOS R6 V cũng hỗ trợ chụp liên tiếp lên đến 40 hình/giây cùng tính năng pre-shooting, với hệ thống và khả năng lấy nét tự động tương đương EOS R6 Mark III. Khi chụp ảnh tĩnh, hệ thống chống rung trong thân máy (In-Body IS) đạt hiệu quả ổn định lên đến 7,5 stop tại trung tâm và 7,0 stop ở rìa ảnh. (1) RF20-50mm F4 L IS USM PZ thể hiện hiệu suất vượt trội trong điều kiện ánh sáng yếu, với hệ thống chống rung quang học (Optical IS) tích hợp giúp bù rung tay lên đến 6 stop tương đương (2). Khi kết hợp với máy ảnh dòng EOS R có In-Body IS, hệ thống chống rung tổng thể có thể đạt hiệu quả lên đến 8,0 stop tại trung tâm và 8,0 stop ở rìa ảnh(3).

EOS R6 V được trang bị nút quay phía trước cùng đèn tally hiển thị khi đang ghi hình, còn vòng zoom của RF20-50mm F4 L IS USM PZ được thiết kế để có thể thao tác thuận tiện

Bộ đôi EOS R6 V và RF20-50mm F4 L IS USM PZ còn giúp các nhà sáng tạo tự quay một cách dễ dàng. Trong đó, EOS R6 V được trang bị nút quay phía trước cùng đèn tally hiển thị khi đang ghi hình, còn vòng zoom của RF20-50mm F4 L IS USM PZ được thiết kế để có thể thao tác thuận tiện từ phía trước ống kính. Người dùng có nhu cầu điều khiển máy ảnh và zoom từ xa có thể thực hiện thông qua ứng dụng Camera Connect. Ngoài ra, một lựa chọn khác đáng cân nhắc là Wireless Remote Controller BR-E2 mới, cho phép bố trí máy ảnh linh hoạt và sáng tạo hơn.

Bộ điều khiển không dây Wireless Remote Controller BR-E2 kết nối bluetooth mang đến cho người dùng khả năng kiểm soát nâng cao cho cả chụp ảnh tĩnh và quay video

Bộ điều khiển không dây Wireless Remote Controller BR-E2 kết nối bluetooth mang đến cho người dùng khả năng kiểm soát nâng cao cho cả chụp ảnh tĩnh và quay video so với phiên bản tiền nhiệm Wireless Remote Shutter BR-E1. Thiết bị được trang bị nút quay phim chuyên dụng cùng các chức năng có thể gán tùy chỉnh, đáp ứng linh hoạt nhiều nhu cầu sáng tạo.

BR-E2 được bán kèm với Tripod Grip HG-200TBR mới - một tay cầm tripod di động đa năng, có thể sử dụng như tripod để bàn hoặc gậy selfie, mang lại sự linh hoạt tối đa trong quá trình tác nghiệp.

Canon cũng mang đến cho bộ đôi EOS R6 V và RF20-50mm F4 L IS USM PZ nhiều công nghệ mạnh mẽ nhất hiện nay của hãng. Cụ thể, bộ đôi được thiết kế cho quy trình làm phim nâng cao, nên EOS R6 V hỗ trợ đầy đủ Canon Log 2/3, Custom Picture, LUT tùy chỉnh, hiển thị waveform, ghi âm 4 kênh và cổng HDMI Type‑A tiêu chuẩn. Bên cạnh đó, các công cụ sáng tạo như Color Filters và chế độ S&F (Slow & Fast Motion) mang đến cho nhà làm phim những phương tiện trực quan để xây dựng phong cách hình ảnh riêng.

Canon EOS R6 V còn được trang bị hệ thống tản nhiệt hiệu năng cao

Với thiết kế nhỏ gọn và nhẹ, chỉ khoảng 98,4mm về chiều dài và 420g trọng lượng, RF20-50mm F4 L IS USM PZ mang lại hiệu suất quang học vượt trội, tương đương - thậm chí nhỉnh hơn ống kính RF24‑105mm F4 L IS USM phổ biến.

Khẩu độ f/4 cố định linh hoạt cùng các tính năng chuyên biệt cho video như Power Zoom giúp ống kính đáp ứng hiệu quả nhiều quy trình sáng tạo khác nhau, trong khi cấu trúc chống bụi và chống ẩm đảm bảo độ bền bỉ, sẵn sàng đồng hành những nhà sáng tạo nội dung mọi lúc mọi nơi.

Giá bán của máy quay EOS R6 V & ống kính Power Zoom dòng L tại Việt Nam

Bộ đôi máy quay EOS R6 V và ống kính RF20-50mm F4 L IS USM PZ chính thức lên kệ từ hôm nay 15/5/2026 với giá bán lần lượt là 56,999,000 đồng và 41,980,000 đồng.

Ngoài ra, người dùng cũng có thể mua thêm Tripod Grip HG-200TBR với giá: 3,440,000 đồng và Wireless Remote-Control BR-E2 với giá 1,610,000 đồng để tạo nên một hệ thống hoàn hảo cho nhu cầu sáng tạo nội dung chuyên nghiệp của mình.

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