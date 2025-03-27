Canon ra mắt bộ đôi máy ảnh cho nhà sáng tạo nội dung

Các tính năng mới này được thiết kế để giúp người dùng dễ dàng hiện thực hóa ý tưởng, đồng thời nâng cao chất lượng và độ linh hoạt trong quy trình sản xuất video.

EOS R50V và PowerShot V1

Trong đó, EOS R50V là chiếc máy ảnh có ống kính thay đổi được, sở hữu cảm biến APS-C 24.2 megapixel tương tự như cảm biến Super 35mm được sử dụng trong các máy quay phim như EOS C70. Sản phẩm này được thiết kế dành cho những nhà sáng tạo bán chuyên nghiệp, những người khao khát khả năng điều khiển tốt hơn và tính linh hoạt trong quy trình làm phim.

Còn PowerShot V1 là chiếc máy ảnh nhỏ gọn tập trung vào video, được trang bị cảm biến 22.3 megapixel loại 1.4 inch, lớn gấp khoảng hai lần so với cảm biến loại 1 inch của hầu hết các dòng máy ảnh compact khác. PowerShot V1 được trang bị ống kính zoom tích hợp, cung cấp góc nhìn tương đương 17-52mm trong quá trình quay video và 16-50mm cho chụp ảnh tĩnh.

Ông Imasaka Daido, Tổng Giám đốc Điều Hành của Canon Marketing Việt Nam

Chia sẻ về bộ đôi sản phẩm mới, ông Imasaka Daido, Tổng Giám đốc Điều Hành của Canon Marketing Việt Nam, cho biết: “Trước sự gia tăng nhu cầu sáng tạo nội dung video hiện nay, chúng tôi tự tin nâng tầm khả năng sáng tạo của họ với các sản phẩm PowerShot V và EOS V mới. Những chiếc máy ảnh tập trung vào quay video này sẽ tiếp sức cho những nhà sáng tạo tinh thần khát khao, giúp họ sản xuất nội dung nổi bật giữa đám đông.”

Cả EOS R50V và PowerShot V1 đều được thiết kế nhỏ gọn, mỏng nhẹ cùng kiểu dáng gọn gàng

Đáng chú ý, cả EOS R50V và PowerShot V1 đều được thiết kế nhỏ gọn, mỏng nhẹ cùng kiểu dáng gọn gàng, dễ dàng hỗ trợ khi quay tay (handheld) hoặc với gimbal. Thêm vào đó, các nút chính được thiết kế để ghi hình một tay dễ dàng.

Việc bố trí các phím điều khiển cũng được thiết kế mới để tập trung vào video. Ví dụ ở EOS R50V là núm chọn chế độ tập trung vào phim, các nút chuyên dụng cung cấp truy cập một chạm tới livestreaming và các chế độ màu, cùng với cần gạt zoom để điều chỉnh zoom trên ống kính. Chức năng zoom này cũng có trên RF-S14-30mm f/4-6.3 IS STM PZ mới, ống kính đầu tiên của Canon với zoom điện tích hợp. Sản phẩm cũng được tối ưu hóa hơn cho việc chụp dọc so với các model đời trước, với lỗ gắn chân máy chụp dọc ở bên, màn hình thông tin chụp tự động xoay, thiết kế tay cầm và bố cục phím điều khiển. Điều này cho phép người dùng dễ dàng bắt đầu và dừng ghi hình ngay cả khi quay theo chiều dọc.

Còn với PowerShot V1, không chỉ mỏng nehj và di động, ống kính zoom góc siêu rộng f/2.8 đến f/4.5 với khoảng tiêu cự tương đương 16-50mm là combo lý tưởng cho nhiều mục đích khác nhau như vlog, livestream, video ngắn hoặc thậm chí phim tài liệu ngắn. Đồng thời quạt làm mát bên trong, cũng được tìm thấy trong các máy quay phim chuyên nghiệp, giúp giải tỏa nhiệt bên trong và cho phép thời gian livestream và ghi hình lâu hơn.

Canon EOS R50V

Chia sẻ về các tính năng sáng tạo, đại diện Canon Marketing Việt Nam cho biết, cả EOS R50V và PowerShot V1 đều có nhiều tính năng giúp sản xuất video đẹp dễ dàng như chế độ Làm Mịn Da và 14 bộ lọc màu. Những tính năng này cho phép người dùng dễ dàng biến hóa hình ảnh video ngay từ máy ảnh. Máy cũng được trang bị hệ thống lấy nét tự động Dual Pixel CMOS AF II mạnh mẽ, chế độ Phim cho Demo Cận Cảnh hữu ích, và Movie Digital IS sẽ tối ưu hóa việc lấy nét và ổn định hình ảnh, giúp người dùng tập trung vào việc tạo nội dung.

Canon PowerShot V1

Đồng thời, cả hai máy đều được trang bị các chế độ ghi hình nhằm đáp ứng nhu cầu hậu kỳ nâng cao như 10-bit Canon Log 3. Chế độ này ghi lại dải động rộng hơn, phù hợp cho việc chỉnh màu, video 4K 30p chất lượng cao không crop, và video 4K 60p crop; cũng như chế độ quay slow motion lên tới Full HD 100p/120p. Ngoài ra, hai sản phẩm này còn đi kèm với chế độ chụp ảnh tĩnh và các tính năng bao gồm các chế độ PASM truyền thống và hỗ trợ chụp hình RAW.

Việc kết nối với ứng dụng Camera Connect trên smartphone qua Bluetooth/USB-C rất dễ dàng để có thể sử dụng như một webcam để livestreaming chỉ với một kết nối USB-C tới máy tính.

EOS R50V là chiếc máy ảnh đầu tiên trong phân khúc có tích hợp nhiều tính năng từ dòng Cinema EOS

Chi tiết hơn về EOS R50V. Đây là chiếc máy ảnh đầu tiên trong phân khúc có tích hợp nhiều tính năng từ dòng Cinema EOS mà các máy ảnh tiên tiến dòng EOS R Series như EOS R1 sở hữu, có thể kể đến như hỗ trợ Hình ảnh Tùy chỉnh và LUTs, hai chế độ ghi hình HDR video tiêu chuẩn trong ngành (HDR PQ và HLG), sử dụng định dạng ghi XF-HEVC S / XF-AVC S, và các hỗ trợ hiển thị chuyên nghiệp như màu sắc giả.

EOS R50V còn có chế độ quay phim Slow và Fast Motion mới, là một cách trực quan để tạo ra những bộ phim chậm Full HD và 4K, với tốc độ chậm lại tới 1/5x và 1/2.5x, cũng như sản xuất video time lapse 4K với tốc độ tăng lên tới 60x.

Đặc biệt khi kết hợp với các bộ lọc màu và tính năng Cinema View mới, người dùng có thể thiết lập góc nhìn và tốc độ khung hình điện ảnh, người dùng có thể tạo ra những bộ phim tuyệt đẹp, biểu cảm như phim điện ảnh. Chế độ ghi hình Full HD 100p/120p có âm thanh cũng có sẵn để mở rộng khả năng xử lý hình ảnh chậm.

Để hỗ trợ livestreaming UVC và UAC 4K 60p thông qua một cáp USB-C duy nhất đến PC giúp người dùng có thể phát trực tiếp các buổi hòa nhạc và sự kiện thể thao

EOS R50V cũng được trang bị công nghệ giảm nhiễu với 3 mic, giúp phát hiện và giảm thiểu tiếng ồn không mong muốn bên trong máy ảnh. Hỗ trợ đầu vào âm thanh LPCM 24-bit 4-kênh giúp đơn giản hóa quy trình hậu kỳ cho các dự án có nhiều nguồn âm thanh như phỏng vấn, các cảnh quay ngoài trời có đối thoại và buổi hòa nhạc.

Người dùng chụp ảnh tĩnh và quay video trong các cảnh đông đúc như sự kiện, buổi hòa nhạc và thể thao… đừng quên sử dụng chế độ Ưu Tiên Người Đăng Ký. Chế độ này, thường có ở các mẫu máy ảnh tiên tiến hơn, ưu tiên các cá nhân đã đăng ký trước cho việc phát hiện và theo dõi.

Để hỗ trợ livestreaming UVC và UAC 4K 60p thông qua một cáp USB-C duy nhất đến PC giúp người dùng có thể phát trực tiếp các buổi hòa nhạc và sự kiện thể thao. Điều này đảm bảo hành động và hình ảnh mượt mà ở chi tiết sống động, làm cho nó lý tưởng để xem trên màn hình rạp hát gia đình lớn. EOS R50V tương thích với ứng dụng Live Switcher Mobile Multi-Camera, cho phép người dùng kết hợp phát trực tiếp video từ máy ảnh với các thiết bị thông minh khác để livestream đa góc.

PowerShot V1 là sự kết hợp khái niệm tập trung vào video của PowerShot V10 với tính linh hoạt của PowerShot G7 X Mark III

PowerShot V1 là sự kết hợp khái niệm tập trung vào video của PowerShot V10 với tính linh hoạt của PowerShot G7 X Mark III. Nhà sáng tạo có thể chụp hình ảnh chất lượng cao hơn và tận hưởng khả năng chụp trong điều kiện ánh sáng yếu tốt hơn với chiếc máy ảnh compact mới này. PowerShot V1 được trang bị cảm biến hình ảnh loại 1.4 inch lớn hơn, hệ thống lấy nét tự động Dual Pixel CMOS AF II mạnh mẽ dành riêng cho PowerShot, và bộ lọc ND 3-stop tích hợp hữu ích cho việc ghi hình video trong điều kiện sáng.

Đối với việc ghi hình video, PowerShot V1 có dải ISO gốc lên đến 12.800, rộng hơn 2 stop so với PowerShot G7 X Mark III

Đối với việc ghi hình video, PowerShot V1 có dải ISO gốc lên đến 12.800, rộng hơn 2 stop so với PowerShot G7 X Mark III. Ngoài ra, còn có tính năng Theo Dõi Đối Tượng IS độc đáo mới, sử dụng vị trí của đối tượng để giữ cho đối tượng ổn định trong khung hình trong quá trình ổn định hình ảnh.

Canon ra mắt bộ đôi máy ảnh cho nhà sáng tạo nội dung

Giá bán của EOS R50V và PowerShot V1 tại thị trường Việt Nam

Canon cũng đồng thời ra mắt mẫu ống kính RF-S14-30mm f/4-6.3 IS STM PZ, ống kính RF đầu tiên với zoom điện tích hợp. Với thiết kế nhỏ gọn, chiều dài khoảng 6cm và trọng lượng khoảng 181g, RF-S14-30mm f/4-6.3 IS STM PZ là ống kính đầu tiên của Canon có tính năng zoom điện tích hợp. Qua đó, người dùng có thể thực hiện zoom servo điều khiển trên cả vòng zoom của ống kính hoặc cần gạt zoom trên EOS R50V.

RF-S14-30mm f/4-6.3 IS STM PZ mang đến 15 giá trị tốc độ có thể được chọn trong quá trình hoạt động với công tắc 2 mức. Về tốc độ của vòng zoom và cần gạt zoom, người dùng có thể tùy chỉnh chúng riêng biệt.

Kiểm soát zoom từ xa thông qua ứng dụng Camera Connect trên smartphone cũng là một tùy chọn cho các nhà sáng tạo. Thiết kế cố định giúp giữ trọng tâm ổn định khi zoom, một tính năng quan trọng khi sử dụng với gimbal hoặc thiết bị tương tự.

Ống kính cũng được trang bị cho việc chụp ảnh tĩnh và video cầm tay, cung cấp tới 5 stop ổn định hình ảnh tích hợp cho ảnh tĩnh và ổn định hình ảnh 5 trục cho video khi hoạt động trên máy ảnh với Movie Digital IS. Nó cũng tăng cường việc ổn định hình ảnh hiệu quả hơn thông qua Coordinated Control IS khi kết hợp với máy ảnh có IS trong thân máy.

Ống kính cung cấp góc nhìn tương đương 22.4mm ở đầu rộng, mang lại khả năng sử dụng tốt hơn cho việc ghi hình video so với các ống kính kit thông thường. Nó zoom đến 30mm (tương đương 48mm) ở đầu dài, tạo ra những hình chóp tự nhiên, đẹp mắt hơn khi chụp gần gương mặt. Đầu này cũng cung cấp khoảng cách lấy nét gần nhất là 0.15m và độ phóng đại tối đa 0.38x, lý tưởng cho việc giới thiệu sản phẩm, chi tiết và các đối tượng nhỏ gần.