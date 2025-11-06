Canon ra mắt máy ảnh EOS R6 Mark III và ống kính RF 45mm f/1.2 STM

Canon EOS R6 Mark III được bán ra với giá 71.830.000 đồng

Là phiên bản kế nhiệm của EOS R6 Mark II được ra mắt vào năm 2023, EOS R6 Mark III sở hữu cảm biến độ phân giải cao 32.5MP cùng với tốc độ, hiệu suất và độ tin cậy cao hơn. Máy cũng tích hợp các tính năng quay video mạnh mẽ, hỗ trợ quy trình làm việc chuyên nghiệp.

Canon EOS R6 Mark III và ống kính RF 45mm f/1.2 STM

Trong khi ống kính RF 45mm f/1.2 STM là ống kính có khẩu độ lớn nhất trong dòng RF không chuyên của Canon. Với tiêu cự 45mm trên máy ảnh Full-frame, ống kính này mang đến trải nghiệm f/1.2 dễ tiếp cận hơn cho người dùng. Trên máy ảnh APS-C như EOS R50 72mm rất lý tưởng cho chụp chân dung.

Có thể nói, sự ra mắt của EOS R6 Mark III, đã ghi dấu một hành trình bền bỉ của Canon trong việc mang đến cho người dùng chuyên nghiệp một sản phẩm chất lượng, giúp họ có thể dễ dàng ‘kể chuyện bằng hình ảnh’. Và ở thế hệ thứ 3 này, Canon đã tích hợp cho EOS R6 Mark III nhiều công nghệ hình ảnh và video mới nhất của hãng, giúp máy trở thành công cụ mạnh mẽ và linh hoạt.

Canon ra mắt máy ảnh EOS R6 Mark III có hệ thống chống rung mạnh mẽ

Cảm biến 32.5 MP trên EOS R6 Mark III cho phép người dùng ghi lại chi tiết sắc nét hơn và linh hoạt hơn trong việc crop ảnh. Độ phân giải cao đặc biệt hữu ích khi cần cắt cận các đối tượng ở xa.

Máy có thể chụp liên tiếp khoảng 150 ảnh ở tốc độ lên đến 40 khung hình/giây với màn trập điện tử. Dù xử lý dữ liệu lớn hơn, máy vẫn duy trì tốc độ chụp liên tục cao: lên đến 40 fps (màn trập điện tử) và 12 fps (màn trập cơ học hoặc màn trập điện tử màn đầu).

Nhờ được trang bị tính năng chụp trước (pre-continuous shooting) EOS R6 Mark III cho phép người dùng có thể ghi lại tới 20 khung hình liên tiếp ở bất kỳ định dạng ảnh tĩnh nào, bao gồm RAW, C-RAW và HEIF, với mọi chế độ lấy nét tự động. Các khung hình này có thể được xử lý hậu kỳ như ảnh thông thường.

Được trang bị 14 bộ lọc màu

Thuật toán lấy nét tự động cũng được cải tiến giúp theo dõi chủ thể chính xác hơn, tăng tỷ lệ thành công khi chụp các đối tượng khó và đơn giản hóa quy trình hậu kỳ. Máy cũng kế thừa tính năng ưu tiên người đã đăng ký (Register People Priority) từ dòng cao cấp EOS R1, cho phép ưu tiên nhận diện và theo dõi những người đã được đăng ký trước trong các tình huống nhóm như sự kiện, hòa nhạc hoặc thể thao đồng đội.

Để thuận tiện hơn cho người sử dụng, Canon cũng cung cấp cho EOS R6 Mark III nhiều tùy chọn ghi hình và hậu kỳ hơn, phù hợp với nhiều mục đích sử dụng khác nhau. Máy còn hỗ trợ quay video RAW trực tiếp trong máy 7K 60p lên thẻ CFexpress Type B và là máy ảnh thuộc hệ thống EOS R đầu tiên hỗ trợ quay Open Gate tỉ lệ 3:2 (tối đa 7K 30p RAW). Điều này mang lại sự linh hoạt tối đa trong hậu kỳ, đặc biệt khi tạo video ngang và dọc từ cùng một cảnh quay. Trong khi quay RAW 7K 60p, người dùng cũng có thể đồng thời ghi một file proxy MP4 nhỏ hơn hoặc một sub movie 4K DCI Fine vào khe thẻ SD.

Cùng thời lượng pin dài

Tương tự EOS R5 Mark II, EOS R6 Mark III hỗ trợ hiển thị waveform, cùng với false colour và zebra để kiểm tra phơi sáng chính xác. Các tính năng mới như AWB Response và Shockless WB giúp chuyển đổi cân bằng trắng mượt mà trong quá trình quay video, dù sử dụng AWB hay điều chỉnh thủ công.

Ngoài ra, máy cũng tích hợp sẵn 14 bộ lọc màu để người dùng có thể áp dụng hiệu ứng màu nhanh chóng cho ảnh hoặc video, hoặc xem trước cách video sẽ hiển thị sau hậu kỳ. Ngoài ra, chế độ S&F cho phép quay video chuyển động nhanh gấp 60 lần (4K) và chuyển động chậm gấp 5 lần (4K) hoặc 7.5 lần (2K DCI).

EOS R6 Mark III còn được cải thiện khả năng tùy chỉnh nút và công thái học khi chụp dọc

Với khả năng vận hành, độ tin cậy và thiết kế bền bỉ, EOS R6 Mark III còn được cải thiện khả năng tùy chỉnh nút và công thái học khi chụp dọc. Máy sử dụng pin LP-E6P và hỗ trợ tay cầm pin BG-R20/BG-R20EP, giúp gia tăng thời gian chụp và cải thiện thao tác khi cầm dọc.

Đi cùng với EOS R6 Mark III, Canon cũng chính thức ra mắt mẫu ống kính đầu tiên trong phân khúc phổ thông, mang đến lựa chọn mới, nhỏ gọn, và hợp túi tiền. Ống kính cũng mang lại khả năng chụp thiếu sáng linh hoạt hơn và hỗ trợ lấy nét tự động hiệu quả.

Canon cũng đồng thời ra mắt ống kính RF 45mm f/1.2 STM

Tiêu cự 45mm cho phép ghi lại góc nhìn tự nhiên, dễ dàng chuyển đổi giữa cảnh rộng và cận cảnh chỉ với một bước chân. Trên máy ảnh APS-C, tiêu cự tương đương 72mm rất lý tưởng cho chụp chân dung, vật thể và ảnh đường phố. Với khẩu độ f/1.2, người dùng dễ dàng tạo nên những khung hình đậm chất nghệ thuật. Khi khép khẩu đến f/8, ống kính mang lại độ sắc nét cao từ rìa đến rìa.

Ống kính có trọng lượng khoảng 346g và là ống kính f/1.2 nhỏ nhất trong cả hai dòng EF và RF. Với thiết kế nhỏ gọn và nhẹ nhàng này, người dùng có thể sử dụng RF 45mm f/1.2 STM kết hợp với các máy ảnh full-frame như EOS R6 Mark III và các máy APS-C nhỏ gọn như EOS R50, tạo nên bộ đôi linh hoạt cho người dùng năng động.

Người dùng EOS R6 Mark III có thể sử dụng tối ưu hai ống kính RF85mm F1.4 VCM hoặc RF 45mm f/1.2 STM

Đáng chú ý, bộ đôi EOS R6 Mark III và RF 45mm f/1.2 STM đều mang lại hiệu suất vượt trội so với chi phí, tích hợp nhiều tính năng mạnh mẽ từ các dòng cao cấp. Đặc biệt là khi kết hợp với hệ thống chống rung 5 trục của EOS R6 Mark III, RF 45mm f/1.2 STM mang lại hình ảnh sắc nét, rõ ràng ngay cả khi chụp ở tốc độ màn trập thấp và ISO thấp. Đây là bộ đôi lý tưởng cho những người đam mê nhiếp ảnh nâng cao, tìm kiếm sự cân bằng giữa hiệu năng, tính linh hoạt và giá trị đầu tư.