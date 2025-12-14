AIP Foundation giới thiệu công nghệ chống bó cứng phanh cho xe máy

Dự án do Tổ chức AIP Foundation phối hợp triển khai cùng Học viện chiến lược và bồi dưỡng cán bộ xây dựng (ACST) thực hiện với mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng, tăng cường sự tham gia của các bên liên quan, nhằm thúc đẩy chính sách dựa trên cơ sở nghiên cứu về hiệu quả của hệ thống ABS dành cho xe máy trong việc giảm thiểu rủi ro về tai nạn giao thông đường bộ tại Việt Nam.

Trước đó, công nghệ ABS đã được chứng minh là một trong những giải pháp góp phần đảm bảo sự an toàn đối với những người điều khiển xe máy (Nghiên cứu của Tổ chức Y Tế Thế Giới, Văn phòng khu vực tại Đông Nam Á, 2020).

Sự kiện đã mang đến cho các nhà hoạch định chính sách, đại diện các cơ quan quản lý nhà nước thuộc nhóm chuyên gia cố vấn, truyền thông và công chúng cơ hội được trải nghiệm, quan sát trực tiếp cách hệ thống ABS vận hành nhằm duy trì tính ổn định và khả năng kiểm soát trong những tình huống phanh khẩn cấp.

Trong phiên mô phỏng, các chuyên gia đã minh họa trực quan điểm khác biệt về khả năng phanh giữa xe máy có trang bị và không có trang bị hệ thống ABS, làm nổi bật hiệu quả của công nghệ này trong việc ngăn bánh xe bị khóa cứng khi phanh gấp, từ đó giúp người lái giữ được khả năng điều khiển phương tiện và hạn chế tình trạng trượt bánh nguy hiểm gây ra tai nạn giao thông.

Có thể nói, hệ thống chống bó cứng phanh dành cho xe máy (M-ABS) hoạt động bằng cách ngăn bánh xe bị khóa cứng trong những tình huống phanh gấp hoặc phanh mạnh/gắt. Khi người điều khiển phương tiện phanh đột ngột, đặc biệt trong trường hợp khẩn cấp, thiết bị ABS sẽ liên tục theo dõi tốc độ bánh xe và tự động điều chỉnh lực phanh để bánh xe vẫn tiếp tục quay. Điều này giúp duy trì độ bám đường, cho phép người lái giữ thăng bằng, tránh chướng ngại vật và dừng xe an toàn hơn. Trên thực tế, công nghệ này cải thiện đáng kể sự ổn định và khả năng kiểm soát xe, giảm nguy cơ trượt ngã và các vụ tai nạn nghiêm trọng.

Trong hơn 10 năm qua, Chính phủ Việt Nam đã nỗ lực không ngừng trong việc giảm thiểu số ca tử vong do tai nạn giao thông (từ hơn 11.000 xuống còn khoảng 8.000 ca mỗi năm). Chiến lược Quốc gia về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021–2030 (gọi tắt là Chiến lược Quốc gia) đã được ban hành vào tháng 12/2020 và Kế hoạch hành động của Bộ Giao thông Vận tải, công bố vào tháng 3/2021, đã ghi nhận ABS là một trong những giải pháp nâng cao an toàn giao thông và đặt mục tiêu ban hành quy định về ABS (và/hoặc CBS) tại Việt Nam.

Dự án Nghiên cứu và truyền thông nâng cao nhận thức nhằm hỗ trợ việc xây dựng Bộ Quy chuẩn bắt buộc về Hệ thống chống bó cứng phanh dành cho xe máy (M-ABS) tại Việt Nam là một sáng kiến kéo dài nhiều năm, bắt đầu thực hiện từ tháng 11 năm 2023 tới tháng 10 năm 2026.

Mục tiêu của dự án nhằm đánh giá mức độ hiệu quả của công nghệ chống bó cứng phanh dành cho xe máy (M-ABS) trong việc giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông đường bộ và hỗ trợ thúc đẩy áp dụng bộ quy chuẩn rộng rãi cho thiết bị này tại Việt Nam. Qua đó kết nối với các bên liên quan và nâng cao nhận thức cộng đồng, dự án hướng đến nỗ lực thúc đẩy chính sách dựa trên các cơ sở bằng chứng để đưa việc trang bị hệ thống ABS trở thành yêu cầu bắt buộc dành cho xe máy mới.

Thông qua những nỗ lực phối hợp liên ngành, sáng kiến trọng tâm hướng tới việc thực hiện ba mục tiêu chính là:

Nghiên cứu tác động của công nghệ ABS dành cho xe máy trong việc giảm thiểu tỷ lệ tai nạn và tử vong giao thông;

Nâng cao nhận thức cộng đồng về lợi ích của hệ thống ABS và khuyến khích sử dụng thông qua các chiến dịch truyền thông toàn quốc;

Thúc đẩy sự tham gia của các cơ quan chính phủ và các chuyên gia kỹ thuật trong quá trình thảo luận chính sách và nâng cao các tiêu chuẩn an toàn cho phương tiện xe hai bánh gắn máy.