Gia đình các nhạc sĩ Hoàng Vân, Hoàng Long, Hoàng Lân trao tặng các tư liệu âm nhạc quý

Gia đình nhạc sĩ Hoàng Vân trao tặng gần 20 ấn phẩm, là các tập bài hát và tờ nhạc rời của nhạc sĩ Hoàng Vân cùng các tập có tác phẩm của ông xuất bản từ năm 1959 đến 1991, mới sưu tập được từ năm 2022 tới nay.

Bìa tập nhạc 10 ca khúc của nhạc sĩ Hoàng Vân ấn hành năm 1986.

Trong số này, có các tài liệu, bản thảo và hiện vật có giá trị đặc biệt: bản thảo viết tay “Nói chuyện về sáng tác ca khúc” (1964 – tư liệu chưa từng công bố), bản nhạc bỏ túi “Quảng Bình quê ta ơi!” do Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc ấn hành, bản viết tay của nhạc sĩ Hoàng Vân cho tác phẩm “Quảng Bình quê ta ơi!” (1964).

Ngoài ra còn có một số tài liệu khác, đặc biệt là một số tài liệu về các chương trình biểu diễn, hòa nhạc Hoàng Vân đã có trong quá khứ. Đây là những tư liệu có giá trị đặc biệt, góp phần làm phong phú Bộ sưu tập Hoàng Vân - di sản tư liệu thế giới được UNESCO ghi danh.

Các ấn phẩm âm nhạc của nhạc sĩ Hoàng Vân.

Theo bà Lê Y Linh (con gái của nhạc sĩ Hoàng Vân), các tài liệu này một phần do gia đình nhạc sĩ Trương Đình Quang - người từng cùng nhạc sĩ Hoàng Vân có tác phẩm giao hưởng trình diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội năm 1961 gìn giữ suốt hơn 60 năm, về sau đã trao tặng lại cho gia đình nhạc sĩ Hoàng Vân. Một số tài liệu khác gia đình nhạc sĩ Hoàng Vân tập hợp, phục hồi trong khoảng 3 năm trở lại đây.

Nhạc sĩ Hoàng Long và nhạc sĩ Hoàng Lân là cặp nhạc sĩ song sinh nổi tiếng với hơn 700 ca khúc, phần lớn dành cho lứa tuổi thiếu nhi với âm nhạc trong sáng, hồn nhiên, dễ thuộc và dễ phổ biến. Các tác phẩm của hai nhạc sĩ gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ Việt Nam như “Đi học về”, “Bác Hồ - Người cho em tất cả”… Đây là đợt tiếp nhận tài liệu lần thứ hai do hai nhạc sĩ và gia đình tiếp tục bổ sung và đóng góp sau đợt bàn giao lần đầu vào tháng 4. Nội dung tài liệu của hai nhạc sĩ là những tài liệu sáng tác, bao gồm cả kịch - thơ - múa - hát, bản nhạc, phim hoạt hình, hợp xướng, sách âm nhạc...

Các nhạc sĩ Hoàng Long, Hoàng Lân cùng gia đình, Tiến sĩ Lê Y Linh và Tiến sĩ Trần Việt Hoa tại buổi lễ trao tặng.

Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia III Trần Việt Hoa cho biết, việc Trung tâm Lưu trữ quốc gia III được tiếp nhận tài liệu, tư liệu của các nhạc sĩ là một vinh dự. Đây là những tài liệu, tư liệu đã được gia đình và bản thân các nhạc sĩ gìn giữ, trân quý rất nhiều năm và nay tin tưởng trao lại cho trung tâm.

Các tài liệu, tư liệu này sẽ được lư trữ, bản quản ở điều kiện tốt nhất; được số hóa, lưu vào phông lưu trữ của riêng các nhạc sĩ, được bảo vệ bản quyền; phần tài liệu được số hóa sẽ trao lại cho gia đình các nhạc sĩ để sử dụng khi cần.

“Các tài liệu, tư liệu này sẽ được giới thiệu rộng rãi công chúng rộng rãi thông qua các hoạt động của Trung tâm Lưu trữ quốc gia III như mở cửa cho công chúng đến đọc hằng ngày; tổ chức các triển lãm, trưng bày theo chuyên đề… Đó cũng là cách để các thế hệ sau và thế giới biết đến, trân trọng những di sản âm nhạc quý của các thế hệ đi trước” - bà Trần Việt Hoa chia sẻ.