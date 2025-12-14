MeKo trở thành nhà phân phối MOVESPEED tại Việt Nam

MOVESPEED là thương hiệu phụ kiện công nghệ cao cấp trực thuộc Aohai Technology, tập đoàn dẫn đầu trong các giải pháp năng lượng và tiết kiệm điện cho nhiều thương hiệu công nghệ lớn trên toàn cầu.

AOHAI Technology và MOVESPEED – Nền tảng công nghệ và định hướng phát triển

Aohai Technology là doanh nghiệp công nghệ năng lượng hàng đầu Trung Quốc, với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giải pháp sạc và quản lý nguồn. Tập đoàn hiện giữ thị phần nổi bật trong ngành sạc smartphone toàn cầu và là đối tác sản xuất chiến lược của nhiều thương hiệu thiết bị di động quốc tế.

Hiện tại Aohai chiếm khoảng 18% thị phần sạc smartphone toàn cầu, duy trì vị trí dẫn đầu ngành trên toàn thế giới, đồng thời là đối tác sản xuất của nhiều thương hiệu thiết bị di động lớn. Cùng với hơn 60 kỹ sư R&D và hơn 614 bằng sáng chế, hệ thống nhà máy quy mô quốc tế đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt.

Mỗi năm, AOHAI xuất xưởng hàng trăm triệu thiết bị sạc và giải pháp năng lượng, khẳng định vị thế “ông lớn” dẫn dắt thị trường với năng lực sản xuất và đổi mới vượt trội.

AOHAI thành lập MOVESPEED với mục tiêu đưa các giải pháp công nghệ sáng tạo, hiệu quả và an toàn đến người dùng toàn cầu

AOHAI thành lập MOVESPEED với mục tiêu đưa các giải pháp công nghệ sáng tạo, hiệu quả và an toàn đến người dùng toàn cầu. Là thương hiệu tập trung vào các sản phẩm công nghệ cao và đổi mới liên tục trong các lĩnh vực: hệ thống sạc & lưu trữ năng lượng, truyền dữ liệu, lưu trữ dữ liệu và các giải pháp sống thông minh. MOVESPEED cam kết mang đến những sản phẩm có chất lượng vượt chuẩn, đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của người dùng trong kỷ nguyên công nghệ mới.

MOVESPEED đã phục vụ hơn 50 triệu người dùng tại hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ

Thông qua hệ thống phân phối bán lẻ rộng khắp và các nền tảng trực tuyến, MOVESPEED đã phục vụ hơn 50 triệu người dùng tại hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trên các sàn thương mại điện tử, MOVESPEED liên tục giữ vị trí Top 1 ngành hàng lưu trữ trên JD.com - một trong những nền tảng lớn nhất tại Trung Quốc và toàn cầu, đồng thời dẫn đầu danh mục sạc dự phòng trên TikTok Shop.

Sở hữu hơn 20 năm kinh nghiệm nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực sạc và lưu trữ, MOVESPEED không ngừng kiến tạo những chuẩn mực mới thông qua các thiết bị sạc chất lượng cao, giải pháp lưu trữ năng lượng bền bỉ cùng các sản phẩm sạc dự phòng hiện đại, đáp ứng đầy đủ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

MeKo là một trong những nhà phân phối phụ kiện công nghệ uy tín tại Việt Nam

MeKo là một trong những nhà phân phối phụ kiện công nghệ uy tín tại Việt Nam, hợp tác cùng các tên tuổi quốc tế hàng đầu như Belkin, ESR, SteelSeries, Genius, Philips, …

Đằng sau MeKo là đội ngũ sáng lập với hơn 20 năm kinh nghiệm dày dặn trong ngành, mang theo tinh thần đổi mới không ngừng và luôn kiến tạo những chuẩn mực phân phối hiện đại, minh bạch và chất lượng hơn cho người tiêu dùng Việt.

MeKo sẽ phân phối các danh mục sản phẩm của MOVESPEED, bao gồm: cáp - sạc nhanh, pin dự phòng, thiết bị chuyển đổi, phụ kiện điện thoại và các dòng sản phẩm công nghệ mới dự kiến ra mắt vào năm 2026.

Sự hợp tác lần này giữa MeKo và MOVESPEED hứa hẹn mở ra những giải pháp công nghệ sáng tạo, hiệu quả và an toàn hơn cho người dùng Việt. Đây cũng là bước tiến quan trọng giúp MOVESPEED khẳng định vai trò người dẫn đường trong hành trình đưa công nghệ tiên tiến đến gần hơn với người tiêu dùng.