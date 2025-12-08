FPT đầu tư vào công ty SAP hàng đầu Hàn Quốc

Thông qua hợp tác này, hai bên đặt mục tiêu tăng cường năng lực triển khai SAP/ERP, nâng cao chuyên môn tư vấn và củng cố vị thế cạnh tranh tại thị trường Hàn Quốc. Cụ thể, FPT và Blueward sẽ phát huy thế mạnh của từng bên để cùng triển khai các chương trình chuyển đổi số quy mô lớn cho những doanh nghiệp hàng đầu tại Hàn Quốc.

Blueward có lợi thế về tư vấn SAP/ERP, mạng lưới quan hệ khách hàng vững mạnh và hiểu biết sâu sắc về môi trường doanh nghiệp Hàn Quốc. Còn FPT sẽ mang đến đội ngũ gần 2.000 chuyên gia SAP cùng bề dày kinh nghiệm quốc tế trong triển khai các chương trình chuyển đổi số và chuyển đổi kinh doanh quy mô lớn. Hai bên sẽ áp dụng mô hình đồng cung cấp sản phẩm, dịch vụ và đồng triển khai, nhằm đẩy nhanh tiến độ, tối ưu chi phí và nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng doanh nghiệp.

Đại diện FPT và Blueward tại Lễ Ký kết Thỏa thuận Đầu tư Chiến lược và Thỏa thuận Dịch vụ Tổng thể (MSA).

Hợp tác này cũng sẽ hỗ trợ FPT mở rộng các dự án và dịch vụ SAP/ERP chiến lược trên nhiều mảng, từ tư vấn, triển khai S/4HANA (Giải pháp quản trị nguồn lực doanh nghiệp thế hệ mới dựa trên cơ sở dữ liệu SAP HANA), SAP BTP (Nền tảng công nghệ doanh nghiệp SAP), SAP AI (Sản phẩm và dịch vụ SAP tích hợp AI) và quản lý vận hành hệ thống… Bên cạnh đó, dựa trên thế mạnh tư vấn tài chính của Blueward cùng năng lực về dữ liệu, AI và đám mây của FPT, hai bên cũng sẽ mở rộng hợp tác sang lĩnh vực tài chính và thị trường vốn để cung cấp các giải pháp tích hợp cho hoạt động môi giới, bù trừ - thanh toán, quản lý rủi ro, giám sát thị trường, báo cáo IFRS và tích hợp SAP FI/CO.

“Ở Hàn Quốc và khu vực APAC nói chung, nhu cầu về các giải pháp SAP tích hợp ngày càng gia tăng, đặc biệt khi ngày càng nhiều doanh nghiệp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang nền tảng ERP thế hệ mới – SAP S/4HANA. Kết hợp sự am hiểu thị trường sâu sắc của Blueward cùng năng lực toàn cầu của FPT trong SAP và các dự án chuyển đổi số quy mô lớn, chúng tôi hướng đến hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng mô hình vận hành linh hoạt, thông minh và cạnh tranh hơn trong tương lai.” Ông Nguyễn Khải Hoàn, Phó Tổng Giám đốc FPT Software, Tập đoàn FPT cho biết.

Ông Kim Jong-do, CEO Blueward, chia sẻ: “Khoản đầu tư này sẽ giúp tối ưu chi phí và củng cố niềm tin cho khách hàng, đồng thời đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình trở thành doanh nghiệp AI và cloud-native của Blueward. Kết hợp nguồn lực toàn cầu của FPT với kinh nghiệm triển khai thực tế của Blueward, chúng tôi sẽ đổi mới mô hình phát triển và thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc hỗ trợ khách hàng nâng cao lợi thế cạnh tranh trong kỷ nguyên số.”