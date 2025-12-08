HONOR X9d chuẩn hóa mới của smartphone ‘nồi đồng cối đá’

Trước đó vào tháng 1, HONOR đã trình làng mẫu smartphone nồi đồng cối đá đầu tiên của họ mang tên HONOR X9c. Rất nhanh sau đó, thị trường smartphone đã chào đón những tân binh mới, những cái tên như Motorola Moto G57 Power 5G, realme C85 5G, hay OPPO A5 Pro đã trở thành những thành viên tiếp theo gia nhập thị trường smartphone siêu bền bỉ.

Đây là dòng sản phẩm hướng đến nhóm người dùng thường xuyên làm việc trong những môi trường khắc nghiệt như shipper, người chạy xe công nghệ, hay những người thường xuyên phải đi đến những khu vực xa xôi, hẻo lánh, và cả những người dùng bình thường khác cần một chiếc smartphone bền bỉ, pin lâu và máy khỏe…

Sự kiện ra mắt HONOR X7d

Sau thành công của phiên bản đầu tiên, HONOR cũng đã tiếp tục mang đến một chiến binh nặng ký khác là HONOR X7d. Sự kiện ra mắt HONOR X7d cũng đã phần nào gây được sự chú ý của cộng đồng công nghệ khi lần đầu tiên một chiếc smartphone được mang ra để chịu những màn thử thách cực kỳ khốc liệt. Nhưng có lẽ ấn tượng hơn và tạo được dấu ấn đậm nét hơn cả chính là sự kiện ra mắt HONOR X9d vừa được tổ chức cách đây vài ngày.

Sự kiện ra mắt HONOR X9d tại phố đi bộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi với màn thử thách có 1 không 2

Không chỉ ấn tượng với những màn thử thách có 1 không 2, sự kiện ra mắt HONOR X9d còn được tổ chức rất hoành tráng với sự góp mặt của nhiều ca sĩ tên tuổi tại phố đi bộ Nguyễn Huệ vào đúng dịp cuối tuần, đã thu hút đông đảo người dân cùng tham gia và hàng ngàn người xem livestreams.

Chắc không ít người sẽ có chung câu hỏi “HONOR đã làm gì để HONOR X9d có thể trở nên ‘bất bại’ đến như vậy?

HONOR X9d trở thành chiếc smartphone bền bỉ nhất trên thị trường ở thời điểm hiện tại

Thực tế, sau khi trải nghiệm thì HONOR X9d xứng đáng trở thành chiếc smartphone bền bỉ nhất trên thị trường ở thời điểm hiện tại. Bên cạnh viên pin cực khủng lên đến 8.300mAh, cao nhất trên thị trường smartphone hiện nay, đi cùng công nghệ sạc nhanh 66W, thì HONOR X9d còn sở hữu nhiều thông số ấn tượng khác. Ví dụ như khả năng đạt chuẩn kháng bụi và nước lên đến IP69K, cho khả năng chịu được va đập ở độ cao 2.5 mét, màn hình AMOLED 6,79” 120Hz độ sáng cao và camera chính 108MP.

Đáng chú ý là dù có thể chịu được trong nhiều điều kiện thời tiết khắc nghiệt với biên độ rất rộng, từ - 30oC đến 85oC, chịu được ngâm trong nước đá hoặc nước nóng lên đến 85oC, nhưng HONOR X9d vẫn có vẻ ngoài đẹp mắt, sang trọng, được trang bị đầy đủ các tính năng thời thượng cùng hiệu năng cao.

HONOR X9d đã được trang bị chuẩn IP69K

Theo HONOR, để có thể vượt qua tất cả những màn thử thách ‘vô tiền khoáng hậu’ này họ đã trang bị cho X9d hệ thống bảo vệ toàn diện với Hệ thống chống rơi siêu đàn hồi HONOR (Ultra-Bounce Anti-Drop), kết hợp cùng vật liệu chất lỏng phi Newton và kính cường lực thế hệ mới để tăng khả năng chống sốc và chống trầy xước. Máy cũng sở hữu cấu trúc chống nước ba lớp 2.0, cho phép chịu được xịt rửa áp lực cao, nước nóng, nước bẩn hay tia nước phun mạnh. Bên cạnh đó, thì công nghệ cảm ứng nước và công nghệ cảm ứng khi đeo găng tay cũng cho phép người dùng có thể thao tác mượt mà ngay cả khi trời mưa lớn hoặc khi đang đeo găng tay.

Trong một số tình huống trải nghiệm thực tế, HONOR X9d vẫn bình an vô sự khi bị rơi từ tay xuống nền ở độ cao hơn 2m hay trong thử nghiệm ngay tại sự kiện, khi bị bỏ vào máy trộn bê tông, máy vẫn vận hành mượt mà và không có dấu hiệu nứt vỡ màn hình. Thậm chí, khi tiếp xúc với nước mưa lớn hay được rửa dưới vòi nước thì X9d hoạt động bình thường. Để có thể trải qua tất cả những điều kiện trải nghiệm thực tế trên HONOR X9d đã được trang bị chuẩn IP69K. Cùng với một loạt chứng nhận IP66|68, cùng chuẩn IP69K sẽ là cơ sở để người dùng có thể yên tâm sử dụng máy trong bất cứ điều kiện thực tế khắc nghiệt nào.

HONOR X9d cũng sở hữu viên pin siêu lớn, lên đến 8.300mAh cùng công nghệ HONOR SuperCharge 66W

Bên cạnh đó thì HONOR X9d cũng sở hữu viên pin siêu lớn, lên đến 8.300mAh, tương đương hoặc thậm chí hơn cả viên pin của một chiếc tablet phổ thông. Với viên pin này, HONOR X9d có thể sử dụng để nghe nhạc liên tục trong 52,5 giờ, xem video trực tuyến đến 23,8 giờ, chơi game liên tục trong 16,8 giờ và gọi video call trong 12,3 giờ. Song song với đó, thì HONOR X9d cũng được tích hợp công nghệ HONOR SuperCharge 66W, giúp rút ngắn đáng kể thời gian sạc, đồng thời hỗ trợ sạc ngược để chia sẻ năng lượng cho các thiết bị khác như smartphone, tai nghe hay đồng hồ thông minh, mang lại sự tiện lợi trong nhiều tình huống cấp thiết.

Dù sở hữu viên pin siêu khủng, nhưng HONOR X9d vẫn giữ được độ mỏng và trọng lượng vừa tầm tay

Dù sở hữu viên pin siêu khủng, nhưng máy vẫn giữ được độ mỏng và trọng lượng vừa tầm tay, cùng hàng loạt công nghệ AI mới giúp nâng tầm trải nghiệm camera. Cụ thể, với camera chính 108MP cùng cảm biến lớn 1/1.67” có hỗ trợ OIS + EIS, HONOR X9d có thể cải thiện chất lượng hình ảnh ngay cả trong điều kiện thiếu sáng. Hệ thống AI tích hợp giúp người dùng chỉnh sửa hình ảnh bằng AI dễ dàng như xóa vật thể AI, sửa mắt nhắm AI, xóa phản chiếu AI, tách nền AI và nâng cấp ảnh AI… mang đến khả năng chỉnh sửa nhanh chóng, linh hoạt và sáng tạo.

Màn hình của máy cũng được chú trọng để gia tăng sự bền bỉ cũng như khả năng bảo vệ mắt người dùng

Màn hình của máy cũng được chú trọng để gia tăng sự bền bỉ cũng như khả năng bảo vệ mắt người dùng khi được hỗ trợ 1,07 tỷ màu với độ phân giải 1.5K. Đi cùng màn hình AMOLED 6,79inch là viền siêu mỏng 1,3mm và độ sáng HDR tối đa 6.000 nits, kết hợp tần số quét 120Hz và công nghệ khử nháy PWM Dimming 3840Hz, giúp bảo vệ mắt, mang đến trải nghiệm hiển thị mượt mà và sống động.

Để gia tăng hiệu năng của máy, HONOR cũng trang bị cho X9d vi xử lý Snapdragon 6 Gen 4, cải thiện 29% GPU và 11% CPU, đi kèm RAM Turbo lên tới 12GB và bộ nhớ trong tối đa 512GB, cho khả năng xử lý đa nhiệm, chơi game, xem phim hay làm việc nặng mượt mà, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sử dụng của người dùng hiện đại.

HONOR X9d bền bất bại được bán ra với 3 phiên bản màu cùng 3 dung lượng bộ nhớ

Có thể nói, với 3 phiên bản màu (Vàng Bình Minh, Đen Bóng Đêm và Đỏ Đôn Hoàng) cùng 3 dung lượng bộ nhớ bao gồm 8GB + 256GB, 12GB + 256GB và 12GB + 512GB với giá bán lần lượt là 9.990.000 đồng, 10.990.000 đồng và 11.990.000 đồng, HONOR X9d sẽ trở thành đối thủ nặng ký trong phân khúc tầm trung, là lựa chọn cực kỳ hợp lý cho những ai cần một chiếc smartphone có viên pin siêu lớn, siêu bền bỉ cùng thiết kế đẹp, màn hình lớn, độ sáng cao.