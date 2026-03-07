Dù sở hữu thân hình siêu mẫu nhưng HONOR X8d vẫn có viên pin lớn lên đến 7000mAh, bên cạnh chuẩn kháng nước IP65 cùng chứng nhận độ bền 5 sao từ SGS Thụy Sĩ với khả năng chống rơi ở độ cao lên tới 2 mét.

Siêu mẫu HONOR X8d chính thức ra mắt

Trở lại với thị trường smartphone khoảng 3 năm nay, cuộc đua trên thị trường smartphone đang có sự dịch chuyển theo hành vi người dùng. Nghĩa là thay vì nâng cấp thiết bị mỗi năm theo xu hướng, nhiều người dùng chọn giữ điện thoại lâu hơn, ưu tiên độ bền và dung lượng pin lớn.

Một báo cáo của GSMA được tổng hợp dữ liệu từ IDC và Gartner cho thấy, chu kỳ thay mới smartphone toàn cầu đã kéo dài lên khoảng 3 đến 5 năm, thậm chí ở một số thị trường phát triển có thể vượt 40 tháng (khoảng 3,3 năm).

Chính vì thế mà hầu hết các dòng smartphone của HONOR đều hướng đến sự bền bỉ mà vẫn thanh lịch, đẹp mắt, cùng loạt tính năng AI tiện ích/

Là phiên bản mới nhất của phân khúc tầm trung, với loạt thông số ấn tượng kể trên, HONOR X8d đã trở thành lựa chọn sáng giá mới nhất phân khúc 8 -10 triệu đồng.

HONOR X8d sở hữu viên pin 7000mAh với thiết kế mỏng nhẹ nhất phân khúc.

Theo HONOR, với thiết kế siêu mỏng, cùng trọng lượng nhẹ, HONOR X8d mang đến sự cân bằng giữa vẻ ngoài thanh lịch và cảm giác cầm nắm thoải mái. Mặt lưng của HONOR X8d được ứng dụng công nghệ excimer tiên tiến kết hợp các họa tiết micro–nano, tạo nên bề mặt có độ bóng cao, hiện đại.

Dù rất mỏng nhưng HONOR X8d được trang bị viên pin dung lượng lớn 7000mAh, thiết bị có thời hạn sử dụng đến 52 giờ ở chế độ tiết kiệm năng lượng và xem video lên đến 31 giờ liên tục chỉ với một lần sạc.

Công bố từ phòng thí nghiệm của HONOR cho thấy, thiết bị có khả năng duy trì độ bền pin lên đến 6 năm, giúp nâng cao tuổi thọ sử dụng sản phẩm. Và được tối ưu bằng hệ thống quản lý pin để giảm nhiệt lượt khi sạc, hạn chế hao pin và duy trì hiệu suất bền bỉ theo thời gian trong dải nhiệt độ từ -20°C đến 45°C. Đi kèm đó là sạc nhanh HONOR Supercharge 45W cho phép nạp năng lượng nhanh chóng cho thiết bị.

ONOR X8d là chiến binh mới của dòng X Series

Là chiến binh mới của dòng X Series, HONOR X8d cũng gây ấn tượng mạnh khi đạt chứng nhận SGS Thuỵ Sĩ cao cấp cho khả năng bảo vệ rơi vỡ từ độ cao 2m. Cùng khả năng kháng nước chuẩn IP65, giúp xử lý tốt nhiều tình huống tiếp xúc với nước như rửa, bắn nước hoặc tia nước áp lực cao. Theo thử nghiệm, HONOR X8d có thể hoạt động ngay cả khi ngâm nước ở độ sâu 0,5m trong 1 phút. Ngoài ra, thiết bị còn có công nghệ Wet-Hand Touch Enhancement (Cảm Ứng Tay Ướt ) cho phép chạm lướt trên màn hình ngay cả khi tay đang ướt hoặc dính dầu.

Một trong những thành công lớn của HONOR trên thị trường smartphone khoảng 2 năm trở lại đây đó chính là các tính năng AI, trong đó HONOR X8d với Nút AI thông minh 2.0 vật lý được bố trí ở bên cạnh, hỗ trợ người dùng truy cập nhanh các ứng dụng và truy cập các công cụ AI chỉ bằng một lần nhấn.

Cụ thể HONOR X8d sở hữu rất nhiều tính năng AI tiện ích như: AI Memory cho phép người dùng vuốt ba ngón tay để lưu nhanh nội dung quan trọng trên màn hình. Và có AI Settings Agent đóng vai trò như một trợ lý thông minh, cho phép người dùng tìm và điều chỉnh các cài đặt thông qua giọng nói hoặc văn bản, đặc biệt hữu ích với người dùng lớn tuổi hoặc chưa quen với các thao tác công nghệ phức tạp.

HONOR X8d sở hữu loạt tính năng AI tiện lợi cho phép người dùng thỏa sức sáng tạo.

Các tính năng AI trên còn hỗ trợ hiệu quả trong công việc như AI dịch thuật, AI ghi chú, tóm tắt nội dung và tạo phụ đề tự động. Thiết bị được hoạt động trên nền tảng MagicOS 10 dựa trên Android 16 và trang bị các tính năng như Magic Capsule, Magic Portal, cùng trợ lý Google Gemini, góp phần mang đến trải nghiệm công nghệ linh hoạt, tiện lợi hơn trong cuộc sống hằng ngày.

Về khả năng chụp ảnh, với hệ thống camera được hỗ trợ bởi AI, cùng độ phân giải 108MP, zoom 3x mang đến những bức ảnh giàu chi tiết và độ sáng cao, chụp nét trong điều kiện ánh sáng ban ngày lẫn ban đêm. Loạt tính năng AI trong việc chỉnh sửa hình ảnh như AI Eraser (Xóa Vật Thể AI) cho phép xóa vật thể hoặc người qua đường khỏi khung hình, AI Cutout (Tách Nền AI) hỗ trợ tách nền chủ thể, AI Eye Fix (Sửa Nhắm Mắt AI) giúp sửa ảnh mắt nhắm hay AI Upscale (Nâng Cấp Ảnh AI) phục hồi chất lượng ảnh cũ hoặc ảnh độ phân giải thấp… giúp người dùng dễ dàng tạo ra những bức ảnh chất lượng chuyên nghiệp.

Một điều thú vị là người dùng HONOR X8d có thể chia sẻ hình ảnh sang các thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS một cách liền mạch thông qua HONOR Connect, phá vỡ rào cản lâu nay giữa các nền tảng khác nhau.

HONOR X8d sở hữu màn hình OLED 6,77 inch, hỗ trợ 1,07 tỷ màu, tần số quét 120Hz cùng độ sáng HDR tối đa 3000 nits, mang lại hình ảnh sống động. Có công nghệ khử nháy PWM Dimming 3840Hz giúp bảo vệ mắt, mang đến trải nghiệm hiển thị mượt mà và sống động, giảm ánh sáng xanh và chế độ đọc sách, giúp hạn chế mỏi mắt khi sử dụng. Đồng thời máy cũng sở hữu vi xử lý Snapdragon 6s 4G Gen 2, mang lại khả năng xử lý mượt mà và hiệu suất đồ họa ổn định. Công nghệ RAM Turbo của HONOR cho phép mở rộng 8GB RAM vật lý lên tương đương 16GB (8GB + 8GB ảo), giúp đa nhiệm và chuyển đổi ứng dụng nhanh chóng. Bên cạnh đó, thiết bị hỗ trợ bộ nhớ trong tối đa 256GB, mang lại không gian lưu trữ rộng rãi cho dữ liệu và nội dung cá nhân.