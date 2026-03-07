Gần 700 tay vợt tham dự Giải Pickleball PPA Asia 1000 – MB Hanoi Cup 2026 tại Hà Nội

Sáng 6/3 tại khách sạn Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake, Ban tổ chức chính thức công bố Giải Pickleball PPA Asia 1000 – MB Hanoi Cup 2026, một trong những sự kiện pickleball quốc tế lớn nhất từng được tổ chức tại Việt Nam. Giải đấu do UPA Asia và Công ty Cổ phần New Sports phối hợp tổ chức, với Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) là nhà tài trợ danh xưng.

Ông Nguyễn Hải Long, Quản lý điều hành bộ môn Pickleball của Công ty Cổ phần New Sports phát biểu tại họp báo.

Theo Ban tổ chức, giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 5/4/2026 tại Cung Điền kinh trong nhà Mỹ Đình, với sức chứa khoảng 3.000 khán giả. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 680 tay vợt đăng ký tham dự, trong khi cổng đăng ký vẫn còn ba ngày trước khi chính thức khép lại.

PPA Asia 1000 – MB Hanoi Cup 2026 dự kiến quy tụ đông đảo vận động viên chuyên nghiệp thuộc hệ thống PPA Tour, trong đó có nhiều tên tuổi nổi bật của làng pickleball thế giới.

Sự góp mặt của các tay vợt hàng đầu hứa hẹn mang đến những trận đấu chất lượng cao, đồng thời nâng tầm vị thế của Việt Nam trên bản đồ pickleball khu vực. Đây cũng là lần đầu tiên một chặng PPA Asia 1000 được tổ chức tại trung tâm Thủ đô, đồng thời mở màn cho mùa giải PPA Tour Asia 2026.

Quang cảnh họp báo.

Ông Nguyễn Hải Long, Quản lý điều hành bộ môn Pickleball của Công ty Cổ phần New Sports, cho biết: “Chưa đầy một năm sau khi công bố giải đấu PPA Tour Asia đầu tiên tại Việt Nam, chúng tôi tiếp tục ra mắt một giải đấu ở cấp độ cao hơn trong hệ thống. Đặc biệt, Thủ đô Hà Nội được lựa chọn là chặng mở màn cho hành trình 2026”.

Theo ông Long, việc giải đấu liên tiếp được tổ chức tại Việt Nam cho thấy sự phát triển nhanh chóng của phong trào pickleball trong nước, khi ngày càng có nhiều vận động viên, câu lạc bộ và cộng đồng người chơi tham gia.

Lan tỏa phong trào pickleball trong cộng đồng

Chia sẻ tại sự kiện, bà Kimberly Koh, Giám đốc điều hành UPA Asia, cho biết việc hợp tác với các đối tác tại Việt Nam nhằm phát triển pickleball không chỉ ở cấp độ chuyên nghiệp mà còn trong cộng đồng.

“Chúng ta đều chia sẻ chung một tầm nhìn: phát triển pickleball không chỉ ở cấp độ chuyên nghiệp mà còn trong cộng đồng, thông qua thể thao để xây dựng những xã hội khỏe mạnh và hạnh phúc hơn”, bà Kimberly Koh nhấn mạnh.

Bà Kimberly Koh, Giám đốc điều hành UPA Asia phát biểu tại họp báo.

Đồng hành cùng giải đấu với vai trò nhà tài trợ danh xưng, bà Nguyễn Thị Việt Nga - Giám đốc Marketing Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) cho biết, việc tiếp tục hỗ trợ hệ thống giải đấu pickleball chuyên nghiệp là một phần trong chiến lược dài hạn nhằm gắn kết thương hiệu với lối sống tích cực, nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy kết nối cộng đồng.

Song song với các hoạt động thi đấu, Ban Tổ chức cũng công bố kế hoạch mở bán vé chính thức vào 12:00 trưa ngày 06/03/2026 thông qua nền tảng phân phối vẻ độc quyền Ticketbox. Các hạng vé được thiết kế đa dạng, bao gồm khu vực khán đài và courtside, mang đến nhiều lựa chọn trải nghiệm cho người hâm mộ khi theo dõi trực tiếp các trận đấu tại nhà thi đấu.

Đối với khán giả không có điều kiện theo dõi trực tiếp tại sân, các trận đấu thuộc nội dung Pro của giải sẽ được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng của FPT Play, đơn vị truyền thông và độc quyền phát sóng của giải đấu.

Thông qua việc tổ chức các giải đấu quy mô quốc tế như PPA Asia 1000 – MB Hanoi Cup 2026, UPA Asia và New Sports kỳ vọng sẽ thúc đẩy sự phát triển bền vững của pickleball tại châu Á, đồng thời mở rộng cộng đồng người chơi và nâng cao chất lượng hệ thống thi đấu chuyên nghiệp trong khu vực.