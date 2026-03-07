Chuyển động số
Gần 700 tay vợt tham dự Giải Pickleball PPA Asia 1000 - MB Hanoi Cup 2026 tại Hà Nội

Lê Giang

Lê Giang

14:00 | 07/03/2026
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Giải Pickleball PPA Asia 1000 - MB Hanoi Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 1–5/4 tại Cung Điền kinh trong nhà Mỹ Đình (Hà Nội), quy tụ gần 700 vận động viên trong và ngoài nước. Sự kiện đánh dấu lần thứ ba một giải thuộc hệ thống PPA Tour Asia được tổ chức tại Việt Nam, góp phần đưa Hà Nội trở thành điểm nhấn mới trên bản đồ pickleball khu vực.
Hơn 300 vận động viên nhí tranh tài tại giải pickleball trẻ đầu tiên ở Hà Nội VPC Future Stars 2026 - Nơi ươm mầm những 'ngôi sao' pickleball tương lai MB Bank tiếp tục là Nhà tài trợ Danh xưng PPA Asia 1000 - MB Hanoi Cup 2026

Sáng 6/3 tại khách sạn Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake, Ban tổ chức chính thức công bố Giải Pickleball PPA Asia 1000 – MB Hanoi Cup 2026, một trong những sự kiện pickleball quốc tế lớn nhất từng được tổ chức tại Việt Nam. Giải đấu do UPA Asia và Công ty Cổ phần New Sports phối hợp tổ chức, với Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) là nhà tài trợ danh xưng.

Gần 700 tay vợt tham dự Giải Pickleball PPA Asia 1000 – MB Hanoi Cup 2026 tại Hà Nội
Ông Nguyễn Hải Long, Quản lý điều hành bộ môn Pickleball của Công ty Cổ phần New Sports phát biểu tại họp báo.

Theo Ban tổ chức, giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 5/4/2026 tại Cung Điền kinh trong nhà Mỹ Đình, với sức chứa khoảng 3.000 khán giả. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 680 tay vợt đăng ký tham dự, trong khi cổng đăng ký vẫn còn ba ngày trước khi chính thức khép lại.

PPA Asia 1000 – MB Hanoi Cup 2026 dự kiến quy tụ đông đảo vận động viên chuyên nghiệp thuộc hệ thống PPA Tour, trong đó có nhiều tên tuổi nổi bật của làng pickleball thế giới.

Sự góp mặt của các tay vợt hàng đầu hứa hẹn mang đến những trận đấu chất lượng cao, đồng thời nâng tầm vị thế của Việt Nam trên bản đồ pickleball khu vực. Đây cũng là lần đầu tiên một chặng PPA Asia 1000 được tổ chức tại trung tâm Thủ đô, đồng thời mở màn cho mùa giải PPA Tour Asia 2026.

Gần 700 tay vợt tham dự Giải Pickleball PPA Asia 1000 – MB Hanoi Cup 2026 tại Hà Nội
Quang cảnh họp báo.

Ông Nguyễn Hải Long, Quản lý điều hành bộ môn Pickleball của Công ty Cổ phần New Sports, cho biết: “Chưa đầy một năm sau khi công bố giải đấu PPA Tour Asia đầu tiên tại Việt Nam, chúng tôi tiếp tục ra mắt một giải đấu ở cấp độ cao hơn trong hệ thống. Đặc biệt, Thủ đô Hà Nội được lựa chọn là chặng mở màn cho hành trình 2026”.

Theo ông Long, việc giải đấu liên tiếp được tổ chức tại Việt Nam cho thấy sự phát triển nhanh chóng của phong trào pickleball trong nước, khi ngày càng có nhiều vận động viên, câu lạc bộ và cộng đồng người chơi tham gia.

Lan tỏa phong trào pickleball trong cộng đồng

Chia sẻ tại sự kiện, bà Kimberly Koh, Giám đốc điều hành UPA Asia, cho biết việc hợp tác với các đối tác tại Việt Nam nhằm phát triển pickleball không chỉ ở cấp độ chuyên nghiệp mà còn trong cộng đồng.

“Chúng ta đều chia sẻ chung một tầm nhìn: phát triển pickleball không chỉ ở cấp độ chuyên nghiệp mà còn trong cộng đồng, thông qua thể thao để xây dựng những xã hội khỏe mạnh và hạnh phúc hơn”, bà Kimberly Koh nhấn mạnh.

Gần 700 tay vợt tham dự Giải Pickleball PPA Asia 1000 – MB Hanoi Cup 2026 tại Hà Nội
Bà Kimberly Koh, Giám đốc điều hành UPA Asia phát biểu tại họp báo.

Đồng hành cùng giải đấu với vai trò nhà tài trợ danh xưng, bà Nguyễn Thị Việt Nga - Giám đốc Marketing Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) cho biết, việc tiếp tục hỗ trợ hệ thống giải đấu pickleball chuyên nghiệp là một phần trong chiến lược dài hạn nhằm gắn kết thương hiệu với lối sống tích cực, nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy kết nối cộng đồng.

Song song với các hoạt động thi đấu, Ban Tổ chức cũng công bố kế hoạch mở bán vé chính thức vào 12:00 trưa ngày 06/03/2026 thông qua nền tảng phân phối vẻ độc quyền Ticketbox. Các hạng vé được thiết kế đa dạng, bao gồm khu vực khán đài và courtside, mang đến nhiều lựa chọn trải nghiệm cho người hâm mộ khi theo dõi trực tiếp các trận đấu tại nhà thi đấu.

Gần 700 tay vợt tham dự Giải Pickleball PPA Asia 1000 – MB Hanoi Cup 2026 tại Hà Nội

Đối với khán giả không có điều kiện theo dõi trực tiếp tại sân, các trận đấu thuộc nội dung Pro của giải sẽ được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng của FPT Play, đơn vị truyền thông và độc quyền phát sóng của giải đấu.

Thông qua việc tổ chức các giải đấu quy mô quốc tế như PPA Asia 1000 – MB Hanoi Cup 2026, UPA Asia và New Sports kỳ vọng sẽ thúc đẩy sự phát triển bền vững của pickleball tại châu Á, đồng thời mở rộng cộng đồng người chơi và nâng cao chất lượng hệ thống thi đấu chuyên nghiệp trong khu vực.

Giải Pickleball PPA Asia 1000 – MB Hanoi Cup 2026 Giải Pickleball

MB Bank tiếp tục là Nhà tài trợ Danh xưng PPA Asia 1000 - MB Hanoi Cup 2026

MB Bank tiếp tục là Nhà tài trợ Danh xưng PPA Asia 1000 - MB Hanoi Cup 2026

VPC Future Stars 2026 - Nơi ươm mầm những

VPC Future Stars 2026 - Nơi ươm mầm những 'ngôi sao' pickleball tương lai

Giải Pickleball đầu tiên vì cộng đồng khởi tranh tại Việt Nam

Giải Pickleball đầu tiên vì cộng đồng khởi tranh tại Việt Nam

Tuyên truyền đa dạng về người ứng cử để cử tri sáng suốt lựa chọn đại biểu

Tuyên truyền đa dạng về người ứng cử để cử tri sáng suốt lựa chọn đại biểu

Cuộc sống số
Thời điểm này, cử tri tại Hải Phòng đang hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 với tinh thần phấn khởi và trách nhiệm cao. Công tác chuẩn bị cơ bản đã hoàn tất, song các đoàn kiểm tra nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục tăng cường thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức về người ứng cử, giúp cử tri nắm rõ thông tin để sáng suốt lựa chọn những đại biểu xứng đáng.
Quà tặng 8/3 độc lạ: 7 món đồ công nghệ ít người nghĩ tới nhưng ai cũng thích

Quà tặng 8/3 độc lạ: 7 món đồ công nghệ ít người nghĩ tới nhưng ai cũng thích

Cuộc sống số
Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là dịp để gửi lời chúc yêu thương bằng những món quà ý nghĩa. Bên cạnh hoa hay mỹ phẩm, các thiết bị công nghệ nhỏ gọn, tiện ích đang trở thành lựa chọn mới mẻ và thiết thực.

'Đại ngàn chạm biển xanh': Gia Lai viết câu chuyện du lịch mới

Cuộc sống số
Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh” sẽ bao gồm 244 sự kiện, trong đó: 18 sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức; 117 sự kiện phối hợp từ 22 tỉnh/thành phố trong cả nước; 109 sự kiện do tỉnh Gia Lai thực hiện.
Hà Nội bay thử UAV phục vụ quản lý Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026

Hà Nội bay thử UAV phục vụ quản lý Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026

Phần mềm - Ứng dụng
Ngày 5/3, chính quyền xã Hương Sơn (Hà Nội) phối hợp với Công ty TNHH MTV Ứng dụng kỹ thuật và Sản xuất (Tecapro – Bộ Quốc phòng) tổ chức bay thực nghiệm thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý và tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương năm 2026.
8/3 và thông điệp

8/3 và thông điệp 'Give to Gain: Phụ nữ trong công nghệ, khi hiện diện tạo nên ảnh hưởng'

AI
Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, bà Sujatha S Iyer, quản lý AI trong Bảo mật tại ManageEngine cho rằng: Trong ngành công nghệ, sự thăng tiến không chỉ đến từ năng lực mà còn từ mức độ hiện diện trong các cuộc thảo luận chiến lược. Khi phụ nữ được trao cơ hội tham gia vào các vấn đề như AI và an ninh mạng, doanh nghiệp sẽ có thêm động lực đổi mới và đội ngũ lãnh đạo mạnh mẽ hơn.
Đấu trường Danh Vọng Mùa Xuân 2026 chính thức khởi tranh với nhiều thay đổi mới

Đấu trường Danh Vọng Mùa Xuân 2026 chính thức khởi tranh với nhiều thay đổi mới

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh làm Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh làm Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam

Chuyển đổi số năm 2026: Từ

Chuyển đổi số năm 2026: Từ 'số hóa' đến 'kiến tạo không gian phát triển mới'

Resident Evil Requiem: Ứng viên nặng ký đầu tiên cho danh hiệu GOTY 2026

Resident Evil Requiem: Ứng viên nặng ký đầu tiên cho danh hiệu GOTY 2026

Galaxy S26 Ultra hay S25 Ultra - 6 câu hỏi giúp bạn quyết định trước khi

Galaxy S26 Ultra hay S25 Ultra - 6 câu hỏi giúp bạn quyết định trước khi 'xuống tiền'

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

