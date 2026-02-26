Galaxy S26 Ultra hay S25 Ultra - 6 câu hỏi giúp bạn quyết định trước khi 'xuống tiền'

Mỗi năm, Samsung ra mắt một thế hệ Galaxy S Ultra mới và câu hỏi muôn thuở lại vang lên: nâng cấp lần này có thực sự xứng đáng hay chỉ là màn phô diễn thông số? Với sự chuyển giao từ Galaxy S25 Ultra sang Galaxy S26 Ultra, câu trả lời phức tạp hơn những gì bảng thống kê kỹ thuật có thể diễn đạt. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm, Samsung thay đổi không chỉ phần cứng mà còn tái định nghĩa triết lý vận hành của một chiếc điện thoại hàng đầu.

Bảng so sánh thông số cơ bản giữa Samsung Galaxy S26 Ultra và S25 Ultra

Tính năng Samsung Galaxy S25 Ultra Samsung Galaxy S26 Ultra Chất liệu / Khung titan Nhôm bọc thép tiên tiến Kích thước 162,8 x 77,6 x 8,2 mm 163,6 x 78,1 x 7,9 mm Trọng lượng 218 g khoảng 214 g Kích thước màn hình 6,9 inch (AMOLED) 6,9 inch (Dynamic AMOLED 2X) Độ phân giải màn hình 3120 x 1440 pixel 3.120 x 1.440 pixel (Quad HD+) Bộ xử lý Snapdragon 8 Elite (tốc độ lên đến 4.47 GHz) Snapdragon 8 Elite Gen 5 dành cho Galaxy (tốc độ lên đến 4.74 GHz) Bộ nhớ 12 GB 12 GB / 16 GB (LPDDR5X) Camera chính 200 MP (khẩu độ F1.7) 200 MP (khẩu độ F1.4) Dung lượng pin 5.000 mAh 5.000 mAh Sạc có dây công suất tối đa 45 watt công suất tối đa 60 watt Sạc không dây công suất tối đa 15 watt công suất tối đa 25 watt Phần mềm khi phát hành Android 15 Android 16 (One UI 8.5)

Nhìn bề ngoài, S26 Ultra trông quen thuộc. Nhưng cầm trên tay trải nghiệm, bạn sẽ nhận ra thứ đã thay đổi không phải là màn hình hay camera, mà là cách chiếc máy "nghĩ" và hành động thay cho người dùng. Bài viết này phân tích sáu 6 yếu tố so sánh quan trọng giữa hai flagship, dựa trên các thông số kỹ thuật đã được Samsung công bố chính thức.

Vì sao Samsung nói: “Galaxy S26 Series là dòng Galaxy AI Phone trực quan nhất”?

1. Thiết kế: Nhôm thay Titanium và cuộc tranh luận chưa có hồi kết

Galaxy S25 Ultra ra đời với khung Titanium Grade 5, vật liệu mà Samsung từng quảng bá như một biểu tượng của đẳng cấp và độ bền. Chưa đầy một năm sau, S26 Ultra quay trở lại dùng Armor Aluminum, một hợp kim nhôm được gia cố thêm lớp thép. Quyết định này lập tức chia rẽ cộng đồng người dùng, song nhìn vào con số thực tế, logic của Samsung hoàn toàn rõ ràng.

S26 Ultra chỉ dày 7,9mm, nhẹ 214gam, mỏng hơn 0,3mm và nhẹ hơn 4gam so với S25 Ultra ở mức 8,2mm và 218gam. Với màn hình 6,9 inch, 4 gam trên thực tế cầm nắm tạo ra cảm giác khác biệt rõ nét sau hai đến ba giờ sử dụng liên tục, đặc biệt khi xem phim hoặc đọc tài liệu dài.

Armor Aluminum trong tay Samsung không phải nhôm thông thường. Hợp kim này được thiết kế để chịu lực tốt hơn nhôm chuẩn, tuy nhiên về độ cứng và khả năng chống trầy xước bề mặt ở điều kiện thực tế, titanium vẫn nhỉnh hơn một bậc. Giới công nghệ nhận định.

Thay đổi đáng chú ý thứ hai là cụm camera. S25 Ultra dùng thiết kế các ống kính nổi riêng lẻ theo phong cách "floating" quen thuộc, trong khi S26 Ultra gom tất cả vào một đảo hình viên thuốc liền mạch. Ngoài tính thẩm mỹ hiện đại hơn, thiết kế này giải quyết triệt để vấn đề bụi tích tụ quanh các kẽ hở giữa các ống kính, một điểm trừ nhỏ nhưng gây khó chịu thường xuyên trên thế hệ trước.

Góc máy cũng được bo tròn với bán kính cong lớn hơn. Đây là chi tiết ít được nhắc đến nhưng tác động trực tiếp đến trải nghiệm cầm nắm dài ngày: những ai từng dùng S25 Ultra trong hai giờ chơi game sẽ biết cảm giác "cấn" nhẹ ở lòng bàn tay từ các góc vuông vức là thực sự tồn tại.

2. Màn hình: Privacy Display lần đầu tiên bảo mật được tích hợp ở tầng phần cứng

Cả hai máy dùng tấm nền Dynamic AMOLED 2X, 6,9 inch, độ phân giải 1440 x 3120 pixel, tần số quét thích ứng 1-120Hz và độ sáng đỉnh 2.600 nits. Trên giấy tờ, màn hình không thay đổi. Nhưng S26 Ultra bổ sung một tính năng mà S25 Ultra hoàn toàn vắng mặt: Privacy Display.

Privacy Display không phải miếng dán chống nhìn trộm thông thường. Tính năng này hoạt động ở tầng phần cứng, kiểm soát góc nhìn của từng điểm ảnh. Khi kích hoạt, màn hình thu hẹp góc quan sát ngang, khiến người đứng cạnh chỉ thấy vùng tối mờ, trong khi người dùng nhìn thẳng vào máy vẫn thấy hiển thị sắc nét và trong trẻo. So với các giải pháp phần mềm hay phim dán vật lý, cách tiếp cận này không làm suy giảm chất lượng màu sắc hay độ sáng cho chủ nhân.

Độ chính xác màu sắc trên S26 Ultra cũng được Samsung nâng lên nhờ công nghệ mDNIe thế hệ mới.

3. Hiệu năng: CPU nhanh hơn 19%, nhưng AI mới là câu chuyện thực sự

S25 Ultra dùng chip Snapdragon 8 Elite for Galaxy. S26 Ultra nâng lên Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, tiến trình sản xuất 3nm được tối ưu thêm một bước. CPU nhanh hơn 19%, GPU mạnh hơn 24% và hệ thống tản nhiệt bằng buồng hơi mới cải thiện khả năng thoát nhiệt khoảng 20-21%.

Nhưng con số quan trọng nhất không phải CPU hay GPU. Bộ xử lý thần kinh NPU trên S26 Ultra tăng 39% so với thế hệ trước. Đây là nền tảng cho sự thay đổi triết lý AI mà Samsung gọi là Agentic AI.

Nếu Galaxy AI trên S25 Ultra hoạt động theo mô hình thụ động, chờ người dùng mở ứng dụng, ra lệnh từng bước, rồi trả kết quả thì Agentic AI trên S26 Ultra tiếp cận theo hướng hoàn toàn khác. AI tự hiểu ngữ cảnh, chuỗi nhiều hành động lại và thực thi toàn bộ mà người dùng không cần chạm vào màn hình qua từng bước.

Một ví dụ cụ thể: thay vì bạn phải mở ứng dụng lịch, xem giờ họp tiếp theo, mở ứng dụng gọi xe, nhập địa chỉ và xác nhận đặt chuyến, S26 Ultra có thể xử lý toàn bộ chuỗi đó chỉ qua một câu nói. Tính năng Now Brief được cải tiến cho phép AI tự nghe máy, nhận diện cuộc gọi lừa đảo và cúp máy hoặc tóm tắt nội dung từ shipper gửi đến mà không cần tương tác thủ công.

S26 Ultra chạy Android 16 với One UI 8.5 ngay khi xuất xưởng, trong khi S25 Ultra ban đầu ra mắt với Android 15 và One UI 7.

NPU mạnh hơn 39% tạo điều kiện cho Agentic AI, nhưng giá trị thực tế của nó phụ thuộc vào mức độ Samsung triển khai và cập nhật phần mềm liên tục. Tuy nhiên, hiệu quả của Agentic AI trong môi trường tiếng Việt, với các ứng dụng nội địa như Grab, Zalo hay MoMo, cần thêm thời gian kiểm chứng thực tế.

4. Camera: 200MP giữ nguyên, nhưng ánh sáng thu được tăng 47%

Cả S25 Ultra và S26 Ultra đều có camera chính 200MP. Nhưng đây là điểm mà việc nhìn vào số megapixel mà không đọc kỹ thông số kỹ thuật sẽ khiến bạn đánh giá sai lệch hoàn toàn.

S25 Ultra dùng khẩu độ f/1.7. S26 Ultra mở rộng lên f/1.4. Khẩu độ lớn hơn có nghĩa là ống kính thu được nhiều ánh sáng hơn, cụ thể là 47% nhiều hơn. Camera tele tiêu cự 5x cũng được nâng từ f/3.4 lên f/2.9, cải thiện 37% lượng sáng thu vào.

Kết hợp với NPU mạnh hơn 39%, tính năng Nightography trên S26 Ultra xử lý ảnh chụp trong điều kiện thiếu sáng ở tầm mức khác biệt rõ. Ít nhiễu hạt hơn, giữ chi tiết vùng tối tốt hơn và màu sắc tự nhiên hơn là những cải thiện có thể thấy bằng mắt thường khi so sánh trực tiếp hai máy.

Vì sao Samsung nói: “Galaxy S26 Series là dòng Galaxy AI Phone trực quan nhất”?

Về video, S26 Ultra bổ sung khả năng quay 4K ở 120 khung hình/giây trong chế độ Pro Video, thông số mà S25 Ultra không có. Định dạng APV (Advanced Professional Video) được thêm vào để giữ nhiều chi tiết và dải tương phản hơn cho hậu kỳ, hướng đến nhóm người dùng sáng tạo nội dung chuyên nghiệp.

Tính năng Horizontal Lock cho phép xoay thiết bị 360 độ mà khung hình quay vẫn luôn cân bằng, biến S26 Ultra thành một camera hành động đẳng cấp không cần phụ kiện thêm.

Sạc pin Galaxy S26 Ultra được nâng lên 60W

5. Sạc: Từ 45W lên 60W và sự thay đổi trong thói quen sử dụng

S25 Ultra hỗ trợ sạc có dây tối đa 45W và sạc không dây 15W. S26 Ultra nâng lên 60W có dây (Super Fast Charging 3.0) và 25W không dây. Dung lượng pin 5.000mAh giữ nguyên ở cả hai máy.

Sạc 60W giúp S26 Ultra đạt 75% pin chỉ trong 30 phút, trong khi S25 Ultra đạt khoảng 65% ở cùng khoảng thời gian đó. Mười phần trăm pin này không chỉ là con số: nó là khoảng cách giữa việc bạn có thể rời khỏi ổ điện và tiếp tục ngày làm việc, hay phải ngồi chờ thêm.

Ở thời đại "sạc tranh thủ" thay vì "sạc qua đêm", tốc độ sạc trở thành một trong những thông số ảnh hưởng trực tiếp đến nhịp sinh hoạt hàng ngày. 15 phút sạc buổi sáng trong lúc chuẩn bị sẽ mang lại lượng pin đủ dùng đến tận giữa buổi chiều với S26 Ultra, điều mà S25 Ultra cần thêm khoảng 7 đến 8 phút để đạt cùng mức.

Vì sao Samsung nói: “Galaxy S26 Series là dòng Galaxy AI Phone trực quan nhất”?

6. Giá bán và bài toán nâng cấp

Tại thị trường Việt Nam, S26 Ultra khởi điểm từ 36,99 triệu đồng cho bản 256GB/12GB RAM, lên tới 51,99 triệu đồng cho bản 1TB/16GB RAM. So với mức giá ra mắt của S25 Ultra, mức tăng dao động từ 3 đến 7 triệu đồng tùy phiên bản. Samsung áp dụng chính sách nâng cấp bộ nhớ miễn phí trong giai đoạn ra mắt (mua bản 512GB với giá 256GB), tiết kiệm khoảng 6 triệu đồng.

Với người đang dùng S25 Ultra: mức cải thiện không đủ lớn để biện minh cho chi phí nâng cấp, trừ khi Privacy Display hoặc khả năng quay 4K/120fps là thứ bạn thực sự cần. Với người đang dùng S22 Ultra hoặc S23 Ultra: đây là thời điểm phù hợp để nâng cấp, bởi khoảng cách về hiệu năng, AI và camera là thực chất theo đúng nghĩa.

Với người dùng văn phòng, nhân viên ngân hàng hay bất kỳ ai thường xuyên dùng điện thoại ở nơi công cộng để xử lý thông tin nhạy cảm: Privacy Display trên S26 Ultra là lý do đủ thuyết phục.

Thay cho lời kết

So sánh Galaxy S26 Ultra và Galaxy S25 Ultra, điều rõ ràng nhất là Samsung không chỉ cải tiến phần cứng mà đang thay đổi định nghĩa về công việc mà một chiếc điện thoại hàng đầu phải làm được. S25 Ultra là một công cụ mạnh mẽ chờ lệnh. S26 Ultra là một trợ lý có khả năng tự phán đoán và hành động.

Sự chuyển mình đó không đến miễn phí: giá cao hơn, vật liệu khung thay đổi và một số tính năng AI còn cần thời gian thực tế để kiểm chứng hiệu quả trong môi trường tiếng Việt. Nhưng nếu nhìn tổng thể từ thiết kế, camera, sạc nhanh đến triết lý AI, S26 Ultra đặt nền tảng cho thứ mà Samsung gọi là kỷ nguyên smartphone không cần chạm. Liệu nền tảng đó có biến thành trải nghiệm thực tế trơn tru, hay chỉ là hứa hẹn còn dở dang, đó là câu hỏi mà chỉ thời gian sử dụng thực tế mới trả lời được.