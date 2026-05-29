Thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào chu kỳ tăng trưởng mới

Chu kỳ tăng trưởng mới đang hình thành

Đó là chia sẻ của Giám đốc Phân Công ty Chứng khoán Nhất Việt Nguyễn Minh Hoàng tại hội thảo chuyên đề “Chu kỳ tăng trưởng mới - Cơ hội từ phân hóa và chất lượng tăng trưởng” diễn ra chiều 28/5.

Theo ông Nguyễn Minh Hoàng, thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua giai đoạn điều chỉnh mạnh kéo dài từ cuối tháng 8/2025 đến cuối tháng 3/2026, với mức chiết khấu sâu phản ánh phần lớn các rủi ro vĩ mô; VN-Index giảm 16,38%, trong khi nhiều nhóm ngành ghi nhận mức điều chỉnh trung bình khoảng 26%.

Giám đốc Phân Công ty Chứng khoán Nhất Việt Nguyễn Minh Hoàng chia sẻ tại hội thảo.

Tuy nhiên, diễn biến gần đây cho thấy VN-Index đã phục hồi về vùng đỉnh cũ nhờ nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là bất động sản với mức tăng hơn 52%. Ông Nguyễn Minh Hoàng cho biết, phần lớn các nhóm ngành đã ngừng giảm và bắt đầu hình thành xu hướng hồi phục, cho thấy thị trường đang tích lũy, tạo nền cho chu kỳ tăng mới.

Một trong những động lực quan trọng nhất của thị trường giai đoạn tới tiếp tục là tăng trưởng tín dụng, với mục tiêu tăng trưởng tín dụng 15% trong năm 2026. Làn sóng tăng vốn của ngành ngân hàng đang trở thành xu hướng tất yếu nhằm chuẩn bị cho chu kỳ tăng trưởng tín dụng mới, đồng thời nâng cao năng lực tài chính và đáp ứng các chuẩn mực quản trị rủi ro cao hơn. Trong bối cảnh định giá nhiều cổ phiếu ngân hàng đã chiết khấu về vùng hấp dẫn, nhóm ngân hàng được kỳ vọng tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt thị trường.

Ngoài ra, nhiều chính sách lớn đang tạo nền tảng cho chu kỳ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026-2030. Nổi bật là Nghị quyết 68-NQ/TW thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân, Nghị quyết 79-NQ/TW liên quan đến doanh nghiệp nhà nước, hay Nghị quyết 29/2026/QH16 tháo gỡ pháp lý cho hơn 3.300 dự án bất động sản trên cả nước.

Cùng với đó, tiến độ giải ngân khoảng 1 triệu tỷ đồng vốn đầu tư công cùng việc thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng trong tháng 9/2026 được xem là các động lực quan trọng hỗ trợ dòng tiền.

Hội thảo chuyên đề “Chu kỳ tăng trưởng mới - Cơ hội từ phân hóa và chất lượng tăng trưởng”.

“Cơ hội đầu tư sẽ tập trung vào những doanh nghiệp đầu ngành có khả năng hưởng lợi đồng thời từ nhiều động lực tăng trưởng và thu hút dòng vốn tổ chức. Trong đó bao gồm nhóm doanh nghiệp tư nhân quy mô lớn như Vingroup, Gelex, Masan; nhóm ngân hàng hưởng lợi từ tăng trưởng tín dụng và tăng vốn; nhóm xây dựng - vật liệu - bất động sản hưởng lợi từ đầu tư công; nhóm chứng khoán hưởng lợi từ thanh khoản cải thiện và câu chuyện nâng hạng thị trường” - ông Nguyễn Minh Hoàng nhận định.

Cơ hội và rủi ro song hành

Năm 2026, kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều biến số khó lường, các xung đột địa chính trị kéo dài, xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng, cùng những rủi ro liên quan đến chu kỳ lãi suất, tỷ giá, dòng vốn quốc tế... Những biến động này tạo áp lực không nhỏ lên hoạt động thương mại, đầu tư và tăng trưởng kinh tế tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

TS. Cấn Văn Lực - Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ quốc gia dự báo, GDP năm 2026 của Việt Nam có thể đạt mức 9 - 9,2% trong kịch bản cơ sở, vẫn theo sát mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt mức 10%/năm nhờ chuyển dịch mô hình phát triển từ chiều rộng sang chiều sâu dựa trên năng suất các nhân tố tổng hợp.

TS. Cấn Văn Lực - Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ quốc gia.

Để hiện thực hóa các mục tiêu, Chính phủ tập trung triển khai “bộ tứ trụ cột” cải cách bao gồm các nghị quyết về đột phá khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế, cải cách pháp luật và phát triển kinh tế tư nhân; đồng thời đẩy mạnh kinh tế và an ninh năng lượng.

Bên cạnh những điểm sáng về kinh tế, TS. Cấn Văn Lực cũng lưu ý những rủi ro bên ngoài có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu cũng như Việt Nam. Trong đó, chiến sự Iran - Trung Đông kéo theo giá dầu Brent tăng mạnh, tạo áp lực lên lạm phát, tỷ giá và chi phí đầu vào của doanh nghiệp, đồng thời ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng xuất khẩu và thu hút FDI của Việt Nam.

Cũng theo TS. Cấn Văn Lực, thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào giai đoạn tái định giá dựa trên nền tảng tăng trưởng kinh tế và cải cách thể chế. Việc đẩy mạnh nâng hạng thị trường, phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, cùng quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính - chứng khoán được kỳ vọng sẽ tạo ra động lực mới cho dòng vốn trong và ngoài nước. Tuy vậy, thị trường vẫn có thể xuất hiện các nhịp biến động mạnh trước những yếu tố khó lường từ bên ngoài như chiến tranh thương mại, biến động giá dầu hay xu hướng lãi suất toàn cầu.

Ngoài ra, TS. Cấn Văn Lực cũng khuyến nghị doanh nghiệp chủ động nâng cao năng lực quản trị rủi ro, đa dạng hóa thị trường và chuỗi cung ứng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và ESG để nâng cao sức cạnh tranh trong bối cảnh mới. “Giai đoạn 2026-2027 được đánh giá là cơ hội lớn song hành cùng những biến động mạnh hơn của thị trường. Nhà đầu tư cần ưu tiên chiến lược đầu tư dài hạn, lựa chọn doanh nghiệp có nền tảng tài chính lành mạnh, hưởng lợi từ xu hướng tăng trưởng mới và có khả năng thích ứng tốt với môi trường kinh tế biến động” - TS. Cấn Văn Lực chia sẻ.