Chứng khoán Nhật Bản, Hàn Quốc lập đỉnh mới

Chứng khoán Nhật, Hàn lập đỉnh giữa căng thẳng Iran

Các thị trường chứng khoán châu Á – Thái Bình Dương đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 27/5, bất chấp căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông chưa hạ nhiệt. Đáng chú ý, hai chỉ số lớn của Nhật Bản và Hàn Quốc tiếp tục thiết lập các mức cao lịch sử mới nhờ lực kéo từ nhóm công nghệ và bán dẫn.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 1,49%, lên vùng đỉnh mới quanh 65.396 điểm. Chỉ số Topix cũng tăng 0,57%. Tại Hàn Quốc, Kospi tăng mạnh 4,84%, trong khi Kosdaq giảm 0,68%.

Diễn biến này cho thấy dòng tiền toàn cầu vẫn đang ưu tiên các tài sản rủi ro, đặc biệt là cổ phiếu công nghệ, ngay cả khi Mỹ vừa tiến hành thêm các cuộc tấn công quân sự tại miền nam Iran.

Theo thông tin từ Lầu Năm Góc, lực lượng Mỹ đã thực hiện các cuộc không kích nhằm vào các địa điểm phóng tên lửa và tàu Iran bị nghi triển khai thủy lôi. Washington khẳng định đây là hành động “tự vệ”, song động thái này tiếp tục làm dấy lên lo ngại về tính mong manh của thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran.

Tuy nhiên, thị trường dường như đang đặt cược vào khả năng hai bên vẫn đạt được thỏa thuận cuối cùng. Tổng thống Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán với Iran đang “tiến triển tốt đẹp”, dù ông cũng cảnh báo Mỹ có thể chủ động tấn công nếu đàm phán đổ vỡ.

Cổ phiếu công nghệ tiếp tục dẫn sóng

Tại Hàn Quốc, cổ phiếu Samsung Electronics tăng khoảng 6% sau khi công đoàn thông qua thỏa thuận tiền lương tạm thời, qua đó tránh nguy cơ đình công kéo dài có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.

Đà tăng của Samsung cũng phản ánh tâm lý lạc quan đối với nhóm công nghệ sau khi Nvidia tiếp tục công bố kết quả kinh doanh tích cực. Nhu cầu chip AI và bộ nhớ băng thông cao vẫn duy trì ở mức mạnh, giúp nhóm bán dẫn trở thành tâm điểm hút vốn trên toàn cầu.

Tại Nhật Bản, nhóm cổ phiếu công nghệ và xuất khẩu hưởng lợi từ kỳ vọng nhu cầu AI tiếp tục mở rộng. Đồng yen duy trì ở vùng thấp cũng giúp cải thiện triển vọng lợi nhuận của các tập đoàn xuất khẩu lớn.

Trong khi đó, thị trường Trung Quốc diễn biến phân hóa. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 0,85%, còn CSI 300 gần như đi ngang. Chỉ số Shanghai Composite giảm hơn 1%, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước áp lực tăng trưởng kinh tế và căng thẳng thương mại kéo dài.

Tại Úc, chỉ số S&P/ASX 200 tăng nhẹ 0,21%, còn Nifty 50 của Ấn Độ tăng 0,18%.

Phố Wall tiếp tục hỗ trợ tâm lý thị trường

Diễn biến tích cực của thị trường châu Á diễn ra sau phiên tăng mạnh của chứng khoán Mỹ. Trong phiên gần nhất, chỉ số S&P 500 tăng 0,61% lên mức kỷ lục 7.519 điểm, còn Nasdaq Composite tăng 1,19% lên 26.656 điểm.

Nhóm cổ phiếu công nghệ tiếp tục dẫn dắt đà tăng trên Phố Wall khi nhà đầu tư kỳ vọng AI sẽ duy trì chu kỳ tăng trưởng lợi nhuận mới cho ngành bán dẫn và hạ tầng số.

Ở chiều ngược lại, chỉ số Dow Jones giảm nhẹ 0,23%, cho thấy dòng tiền vẫn đang tập trung chủ yếu vào nhóm công nghệ tăng trưởng cao thay vì các cổ phiếu công nghiệp truyền thống.

Chứng khoán Việt Nam hưởng lợi từ tâm lý toàn cầu

Diễn biến tích cực của thị trường quốc tế cũng góp phần hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư trong nước. Những phiên gần đây, nhóm công nghệ, bán dẫn, logistics và khu công nghiệp trên thị trường Việt Nam ghi nhận dòng tiền cải thiện rõ rệt.

Giới phân tích cho rằng nếu căng thẳng Trung Đông không leo thang thành xung đột diện rộng và giá dầu duy trì ổn định, thị trường chứng khoán toàn cầu có thể tiếp tục duy trì trạng thái tích cực trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, rủi ro địa chính trị vẫn là biến số lớn. Bất kỳ diễn biến quân sự bất ngờ nào giữa Mỹ và Iran đều có thể tác động mạnh đến giá dầu, lạm phát toàn cầu và chính sách lãi suất của các ngân hàng trung ương lớn.