Chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương phục hồi mạnh nhờ kỳ vọng Fed sớm cắt giảm lãi suất

Đức Thuận

Đức Thuận

11:12 | 24/11/2025
Thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương mở đầu tuần mới trong sắc xanh, được thúc đẩy bởi tín hiệu tích cực từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ khi khả năng giảm lãi suất lần thứ ba trong năm đang trở nên rõ ràng hơn.
Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương phục hồi mạnh nhờ kỳ vọng Fed sớm cắt giảm lãi suất
Thị trường chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương bắt đầu tuần tăng điểm sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang New York báo hiệu rằng có thể sẽ có đợt cắt giảm lãi suất lần thứ ba trong năm nay. Ảnh minh họa: Getty.

Cuối tuần trước, Chủ tịch Fed New York John Williams cho biết cơ quan này có thể tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ do thị trường lao động Mỹ suy yếu, yếu tố được đánh giá là mối đe dọa kinh tế lớn hơn so với nguy cơ lạm phát tăng. Fed chỉ còn một cuộc họp trong năm 2025, dự kiến diễn ra vào ngày 9 và 10 tháng 12, với lãi suất mục tiêu hiện ở mức 3,75 - 4,00%.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, các hợp đồng tương lai quỹ Fed đang định giá khoảng 70% khả năng Fed sẽ hạ lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp tới.

Kỳ vọng này đã giúp thị trường khu vực hồi phục sau tuần giảm điểm trước đó, khi nhóm cổ phiếu công nghệ bị bán mạnh với sự lao dốc của Softbank, Samsung ElectronicsBaidu.

Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi tăng 1,13%, trong khi Kosdaq quay đầu giảm 0,41% sau nhịp hồi đầu phiên. Samsung Electronics dẫn dắt đà tăng khi bật hơn 4,1%.

Tại Úc, chỉ số S&P/ASX 200 tăng 0,94%, chấm dứt chuỗi giảm sâu trước đó. Cổ phiếu Qube Holdings gây chú ý khi bật gần 20% sau khi Macquarie Asset Management đề xuất thương vụ mua lại trị giá 11,6 tỷ AUD (7,49 tỷ USD). Gã khổng lồ khai khoáng BHP cũng tăng 0,4% khi tuyên bố không tiếp tục theo đuổi kế hoạch sáp nhập Anglo American.

Thị trường Trung Quốc và Hồng Kông giao dịch tích cực, với Hang Seng tăng 1,06% và CSI 300 tăng 0,16%. Thị trường Nhật Bản đóng cửa nghỉ lễ.

Trước đó tại Mỹ, chứng khoán Wall Street đồng loạt phục hồi mạnh trong phiên cuối tuần: Dow Jones tăng 1,08%, Nasdaq Composite tăng 0,88% và S&P 500 tăng 0,98%, tạo tâm lý ổn định cho thị trường toàn cầu.

