Thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương giao dịch trái chiều bởi dữ liệu GDP mới nhất của Nhật Bản

Thị trường Châu Á - Thái Bình Dương giảm điểm khi các nhà đầu tư phân tích dữ liệu GDP mới nhất của Nhật Bản. Ảnh minh họa: Getty.

Tại Tokyo, chỉ số Nikkei giảm 0,63 phần trăm sau khi báo cáo cho thấy GDP Nhật Bản suy giảm 0,4 phần trăm trong quý kết thúc vào tháng chín, thấp hơn dự báo của giới phân tích. Chỉ số Topix cũng lùi 0,44 phần trăm.

Trái ngược với Nhật Bản, thị trường Hàn Quốc có diễn biến tích cực hơn. Chỉ số Kospi tăng 1,78 phần trăm và chỉ số Kosdaq tăng 0,68 phần trăm.

Tại Hồng Kông, hợp đồng tương lai Hang Seng giữ ở mức 26.500 điểm, thấp hơn nhẹ so với mốc đóng cửa gần nhất là 26.572,46 điểm. Còn tại Sydney, chỉ số chuẩn S&P/ASX 200 của Úc giảm 0,26 phần trăm.

Nhà đầu tư trong khu vực cũng hướng sự chú ý đến dữ liệu GDP quý ba của Thái Lan và cán cân thương mại của Singapore, dự kiến công bố vào cuối ngày.

Tại Hoa Kỳ, phiên giao dịch cuối tuần trước ghi nhận sự phục hồi của nhóm công nghệ sau cú giảm mạnh một ngày trước đó. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,13 phần trăm lên 22.900,59 điểm, chấm dứt chuỗi ba phiên giảm liên tiếp. Chỉ số S & P 500 gần như đi ngang, chỉ giảm 0,05 phần trăm xuống 6.734,11 điểm. Dow Jones mất 309,74 điểm tương đương 0,65 phần trăm, đóng cửa tại 47.147,48 điểm.

Cả ba chỉ số chính của Mỹ đều hồi phục đáng kể từ mức thấp trong phiên, khi Nasdaq từng giảm tới 1,9 phần trăm và S P 500 mất khoảng 1,4 phần trăm. Dow Jones có lúc giảm gần 600 điểm, tương đương khoảng 1,3 phần trăm.

Như vậy, Thị trường châu Á - Thái Bình Dương đã giao dịch trái chiều vào thứ Hai khi các nhà đầu tư hướng đến loạt dữ liệu kinh tế khu vực.