Thị trường châu Á Thái Bình Dương giảm điểm khi xuất khẩu Nhật Bản suy yếu

Thị trường Châu Á - Thái Bình Dương phần lớn giảm khi các nhà đầu tư đánh giá dữ liệu thương mại của Nhật Bản và kế hoạch của Trump dành cho Powell.

Cụ thể, xuất khẩu của Nhật Bản trong tháng Sáu giảm 0,5 phần trăm so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu tháng suy giảm thứ hai liên tiếp sau mức giảm 1,7 phần trăm trong tháng Năm. Con số này gây thất vọng khi đi ngược lại kỳ vọng tăng trưởng 0,5 phần trăm của các chuyên gia kinh tế được Reuters khảo sát. Đáng chú ý, xuất khẩu sang Trung Quốc giảm 4,7 phần trăm còn xuất khẩu sang Hoa Kỳ lao dốc 11,4 phần trăm, khiến giới phân tích lo ngại về khả năng suy thoái kinh tế của Nhật Bản nếu tình trạng này kéo dài.

Trong bối cảnh đó, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,6 phần trăm, còn chỉ số Topix giảm nhẹ 0,11 phần trăm vào lúc 8 giờ 11 phút sáng theo giờ Singapore. Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi mất 0,26 phần trăm trong khi chỉ số Kosdaq không biến động. Trái lại, thị trường Úc ghi nhận sắc xanh khi chỉ số S&P ASX 200 tăng 0,35 phần trăm.

Thị trường tương lai cũng phản ánh sự thận trọng. Hợp đồng tương lai Nikkei 225 tại Chicago và Osaka đều thấp hơn mức đóng cửa phiên trước. Chỉ số Hang Seng tương lai của Hồng Kông lại cho thấy tín hiệu khởi sắc nhẹ.

Ngoài dữ liệu thương mại, thị trường còn bị chi phối bởi thông tin từ Washington. Trong cuộc gặp với Thái tử Bahrain Salman bin Hamad Al Khalifa tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump tuyên bố không có kế hoạch sa thải Jerome Powell, dù trước đó ông từng nói với các nhà lập pháp Cộng hòa rằng sẽ làm điều đó. “Tôi không loại trừ bất cứ điều gì, nhưng tôi nghĩ điều đó rất khó xảy ra, trừ khi ông ấy phải ra đi vì tội gian lận”, Trump nói.

Ông cũng khẳng định mức thuế 25 phần trăm sẽ được áp dụng với hàng hóa nhập khẩu từ Nhật Bản và không kỳ vọng đạt được thỏa thuận thương mại lớn hơn với quốc gia này trong thời gian tới. Những phát ngôn trên càng khiến giới đầu tư bất an, đặc biệt khi xuất khẩu của Nhật đang sụt giảm và không có tín hiệu cải thiện trong quan hệ thương mại song phương.

Trong một diễn biến khác, giao dịch cổ phiếu Seven and i Holdings tại Nhật Bản bị tạm dừng sau khi tập đoàn bán lẻ Canada Couche Tard tuyên bố rút lại đề xuất mua lại công ty với giá 47 tỷ đô la. Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo yêu cầu doanh nghiệp xác minh tính xác thực của các báo cáo truyền thông liên quan. Couche Tard cho biết không nhận được phản hồi thiện chí hay mang tính xây dựng từ phía Seven and i, trái ngược với các tuyên bố công khai của công ty Nhật.

Tại thị trường Mỹ, các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch đầu ngày tại châu Á. Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 0,17 phần trăm, hợp đồng tương lai Nasdaq 100 giảm 0,18 phần trăm trong khi Dow Jones mất khoảng 80 điểm, tương đương 0,18 phần trăm.

Trước đó, thị trường Phố Wall đã phục hồi mạnh mẽ trong phiên thứ Tư sau một phiên biến động. Chỉ số S&P 500 tăng 0,32 phần trăm lên 6.263,70 điểm. Dow Jones tăng 231,49 điểm, tương đương 0,53 phần trăm, lên 44.254,78 điểm. Nasdaq Composite thiên về công nghệ cũng tăng 0,26 phần trăm lên 20.730,49 điểm, đánh dấu phiên đóng cửa cao kỷ lục thứ chín liên tiếp.

Các nhà đầu tư sẽ tiếp tục theo dõi dữ liệu kinh tế sắp công bố trong ngày, bao gồm cán cân thương mại tháng Sáu của Nhật Bản, số liệu xuất khẩu phi dầu mỏ của Singapore và tỷ lệ thất nghiệp của Úc. Dự báo cho thấy Nhật Bản sẽ chuyển từ thâm hụt sang thặng dư 353,9 tỷ yên, trong khi tỷ lệ thất nghiệp của Úc được kỳ vọng giữ nguyên ở mức 4,1 phần trăm.

Trong bối cảnh dữ liệu kinh tế không đồng nhất và bất ổn chính sách gia tăng, thị trường châu Á tiếp tục thể hiện tâm lý phòng thủ khi bước vào nửa cuối tháng Bảy.