Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột thúc đẩy nghiên cứu khoa học qua hội nghị thường niên

Hoàng Anh

18:00 | 16/03/2026
Ngày 15/3/2026, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột tổ chức Hội nghị khoa học thường niên lần thứ IV năm 2026 với sự tham dự của hơn 900 đại biểu là các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên và bác sĩ đến từ nhiều bệnh viện, cơ sở đào tạo y khoa lớn trên cả nước.
Tham dự Hội nghị có đại diện của nhiều đơn vị y tế uy tín như Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội, Bệnh viện Trung ương Huế cùng đông đảo cán bộ y tế, giảng viên và học viên trong lĩnh vực y học. Sự kiện được tổ chức nhằm tạo diễn đàn học thuật để các chuyên gia, nhà khoa học chia sẻ kết quả nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn và cập nhật những tiến bộ mới của y học hiện đại.

Phát biểu khai mạc hội nghị, BS.CKII Võ Minh Thành, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, cho biết hội nghị khoa học thường niên là hoạt động chuyên môn quan trọng của bệnh viện. Thông qua sự kiện, đội ngũ cán bộ y tế có cơ hội tiếp cận những thành tựu mới của y học, tăng cường trao đổi học thuật, thúc đẩy nghiên cứu khoa học và ứng dụng các kỹ thuật cao trong công tác khám chữa bệnh. Đồng thời, đây cũng là dịp để tăng cường kết nối và hợp tác chuyên môn giữa Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột với các bệnh viện và cơ sở đào tạo y khoa trên cả nước.

Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, Bác sĩ CKII Võ Minh Thành, phát biểu tại hội nghị. Nguồn:
Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, Bác sĩ CKII Võ Minh Thành, phát biểu tại hội nghị. Nguồn: Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột

Tại Hội nghị năm nay, ban tổ chức tiếp nhận và trình bày tổng cộng 108 báo cáo khoa học chuyên sâu thuộc nhiều lĩnh vực của y học lâm sàng và cận lâm sàng. Nội dung các báo cáo tập trung cập nhật những tiến bộ mới trong chẩn đoán, điều trị và ứng dụng công nghệ hiện đại trong y học.

Trong lĩnh vực sản khoa và hỗ trợ sinh sản, nhiều báo cáo đề cập đến các kỹ thuật tiên tiến như chẩn đoán trước sinh, can thiệp bào thai, bảo tồn khả năng sinh sản và phương pháp nuôi trưởng thành noãn trong ống nghiệm (IVM). Những nghiên cứu này cho thấy xu hướng phát triển mạnh mẽ của y học sinh sản, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị vô sinh hiếm muộn và chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Các chuyên gia, bác sĩ và đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị khoa học thường niên lần thứ IV năm 2026 của Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột.
Các chuyên gia, bác sĩ và đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị khoa học thường niên lần thứ IV năm 2026 của Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột

Đối với chuyên ngành can thiệp điện quang, các chuyên gia giới thiệu nhiều phương pháp can thiệp nội mạch ít xâm lấn, kỹ thuật nút mạch điều trị phì đại tuyến tiền liệt, đồng thời ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán hình ảnh nhằm nâng cao độ chính xác và hiệu quả điều trị.

Ở lĩnh vực gan mật tụy, các báo cáo nhấn mạnh vai trò của tầm soát sớm và các phương pháp điều trị hiện đại đối với ung thư gan, một trong những bệnh lý phổ biến tại Việt Nam. Bên cạnh đó, nhiều nghiên cứu về ngoại khoa cũng được trình bày, tập trung vào các kỹ thuật phẫu thuật nội soi, điều trị ung thư đại trực tràng và các phương pháp phẫu thuật thần kinh tiên tiến.

Trong khối nội khoa và hồi sức tích cực - chống độc, các báo cáo đề cập đến nhiều bệnh lý thường gặp như hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), nhồi máu cơ tim, cùng các phương pháp điều trị và hồi sức hiện đại nhằm nâng cao khả năng cứu sống và cải thiện chất lượng điều trị cho người bệnh.

Ngoài các chuyên đề chính, hội nghị còn tổ chức nhiều phiên báo cáo bằng tiếng Anh nhằm tăng cường trao đổi học thuật quốc tế. Các chuyên đề khác như nhi khoa, tai mũi họng, mắt, răng hàm mặt, gây mê hồi sức, dược, xét nghiệm và quản lý chất lượng bệnh viện cũng được thảo luận với nhiều nội dung thực tiễn.

Các chuyên gia, bác sĩ, giảng viên và sinh viên tham dự Hội nghị khoa học thường niên lần thứ IV năm 2026 do Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột tổ chức.
Các chuyên gia, bác sĩ, giảng viên và sinh viên tham dự Hội nghị khoa học thường niên lần thứ IV năm 2026 do Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột tổ chức

Song song với các phiên báo cáo khoa học, khu vực triển lãm thiết bị và công nghệ y tế cũng được tổ chức trong khuôn khổ hội nghị. Tại đây, nhiều doanh nghiệp và tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực y tế và dược phẩm giới thiệu các thiết bị, vật tư y tế và công nghệ mới phục vụ công tác chẩn đoán và điều trị. Hoạt động này tạo cơ hội để các cơ sở y tế tiếp cận những giải pháp công nghệ hiện đại, đồng thời thúc đẩy hợp tác và chuyển giao kỹ thuật trong ngành y tế.

Hội nghị khoa học thường niên lần thứ IV năm 2026 của Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột không chỉ là diễn đàn học thuật quan trọng của đội ngũ y khoa mà còn góp phần khẳng định vai trò và vị thế của bệnh viện trong hệ thống y tế khu vực Tây Nguyên. Thông qua việc lan tỏa tri thức, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn và thúc đẩy hợp tác giữa các cơ sở y tế, hội nghị góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người dân trong khu vực cũng như trên phạm vi cả nước.

Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột y tế số hội nghị khoa học thường niên về y tế Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội Bệnh viện Việt Đức những tiến bộ mới của y học

Hướng tới kỷ nguyên số, Đại học Y Hà Nội dự kiến mở ngành mới

Hướng tới kỷ nguyên số, Đại học Y Hà Nội dự kiến mở ngành mới

Việt Nam tham gia mạng lưới toàn cầu về AI y tế minh bạch

Việt Nam tham gia mạng lưới toàn cầu về AI y tế minh bạch

Bệnh viện Việt Đức: Khám bệnh không giấy tờ, chỉ cần điện thoại

Bệnh viện Việt Đức: Khám bệnh không giấy tờ, chỉ cần điện thoại

Microsoft tung AI tổng hợp hồ sơ sức khỏe cá nhân từ thiết bị đeo và bệnh án

Microsoft tung AI tổng hợp hồ sơ sức khỏe cá nhân từ thiết bị đeo và bệnh án

Dữ liệu sức khỏe cá nhân hiện tồn tại rải rác trên thiết bị đeo thông minh, ứng dụng theo dõi thể chất và hồ sơ bệnh viện. Microsoft ra mắt Copilot Health nhằm kết nối các nguồn thông tin này vào một bản tóm tắt thống nhất, giúp người dùng quan sát tình trạng cơ thể rõ ràng trước mỗi lần thăm khám.
Cập nhật xu thế mới trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình tại Bệnh viện E

Cập nhật xu thế mới trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình tại Bệnh viện E

Hội thảo khoa học “Xu thế mới trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình” do Bệnh viện E tổ chức đã quy tụ nhiều chuyên gia đầu ngành, cập nhật các kỹ thuật phẫu thuật hiện đại và xu hướng điều trị mới trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình và y học thể thao.
Hội Nội khoa TP Hà Nội kỷ niệm 50 năm thành lập, thúc đẩy nghiên cứu khoa học và chuyển đổi số y tế

Hội Nội khoa TP Hà Nội kỷ niệm 50 năm thành lập, thúc đẩy nghiên cứu khoa học và chuyển đổi số y tế

Ngày 14/3, tại Bệnh viện Thanh Nhàn, Hội Nội khoa TP Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập (26/3/1976 – 26/3/2026) và Hội nghị khoa học chuyên ngành. Sự kiện đánh dấu chặng đường nửa thế kỷ xây dựng, phát triển và đóng góp của Hội đối với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân Thủ đô.
Bệnh viện K vận hành hệ thống xạ trị hiện đại tại cơ sở Quán Sứ

Bệnh viện K vận hành hệ thống xạ trị hiện đại tại cơ sở Quán Sứ

Ngày 10/3, tại cơ sở 1, Bệnh viện K đã tổ chức thành công Lễ khai trương đưa vào vận hành máy xạ trị và trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác khám chữa bệnh tại cơ sở Quán Sứ. TS.BS Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế dự và phát biểu chỉ đạo.
Kết nối dữ liệu khám sức khỏe định kỳ hoàn thiện Sổ sức khỏe điện tử

Kết nối dữ liệu khám sức khỏe định kỳ hoàn thiện Sổ sức khỏe điện tử

Chiều 10/3/2026, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về đề xuất phương án tổ chức thực hiện kết nối, liên thông dữ liệu kiểm tra sức khỏe định kỳ và lập sổ sức khỏe điện tử cho người dân.
Hướng dẫn khai hồ sơ cấp thẻ nhà báo trên hệ thống dịch vụ công

Hướng dẫn khai hồ sơ cấp thẻ nhà báo trên hệ thống dịch vụ công

Ngày bầu cử toàn dân: 99,38% cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu

Ngày bầu cử toàn dân: 99,38% cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu

UAV bầy đàn: Giải pháp chữa cháy cho ngõ hẻm đô thị tại Việt Nam

UAV bầy đàn: Giải pháp chữa cháy cho ngõ hẻm đô thị tại Việt Nam

Thái Nguyên rộn ràng

Thái Nguyên rộn ràng 'Ngày hội non sông': Hơn 1,27 triệu cử tri nô nức đi bầu cử

Apple âm thầm khai tử 15 thiết bị khỏi Apple Store

Apple âm thầm khai tử 15 thiết bị khỏi Apple Store

Samsung duy trì vị thế thương hiệu loa thanh số 1 toàn cầu 12 năm liên tiếp

Samsung duy trì vị thế thương hiệu loa thanh số 1 toàn cầu 12 năm liên tiếp

Card đồ họa iGame GeForce RTX 50 Ultra Series: Thiết kế hip-hop với đèn Graffiti RGB

Card đồ họa iGame GeForce RTX 50 Ultra Series: Thiết kế hip-hop với đèn Graffiti RGB

Sony Be Alpha Day 2026: Ngày hội nhiếp ảnh mang đậm bản sắc Việt

Sony Be Alpha Day 2026: Ngày hội nhiếp ảnh mang đậm bản sắc Việt

Cảnh báo nguy cơ lộ thông tin cá nhân khi đăng tải thẻ cử tri lên mạng xã hội

Cảnh báo nguy cơ lộ thông tin cá nhân khi đăng tải thẻ cử tri lên mạng xã hội

Ninh Bình: Giữ vững mạch thông tin trong ngày bầu cử

Ninh Bình: Giữ vững mạch thông tin trong ngày bầu cử

Google Maps

Google Maps 'hiểu chuyện' với Gemini: Điều hướng 3D và gợi ý thông minh khi kẹt xe

FPT nhận bằng sáng chế AI quốc tế, góp mặt bảng xếp hạng dịch vụ phần mềm toàn cầu

FPT nhận bằng sáng chế AI quốc tế, góp mặt bảng xếp hạng dịch vụ phần mềm toàn cầu

Thủ tướng dự lễ khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và Diễn đàn vũ trụ Việt Nam - Nhật Bản

Thủ tướng dự lễ khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và Diễn đàn vũ trụ Việt Nam - Nhật Bản

Vật liệu dựa trên công nghệ nano của MIT có thể bảo vệ phi hành gia khỏi bức xạ vũ trụ

Vật liệu dựa trên công nghệ nano của MIT có thể bảo vệ phi hành gia khỏi bức xạ vũ trụ

Máy tính dùng nhiệt độ phòng tính toán, tiêu tốn ít điện hơn máy tính thông thường

Máy tính dùng nhiệt độ phòng tính toán, tiêu tốn ít điện hơn máy tính thông thường

Công nghệ lượng tử: Bước đột phá thay đổi ngành khoa học sự sống

Công nghệ lượng tử: Bước đột phá thay đổi ngành khoa học sự sống

Apple âm thầm khai tử 15 thiết bị khỏi Apple Store

Apple âm thầm khai tử 15 thiết bị khỏi Apple Store

Kinh tế Trung Quốc khởi đầu năm 2026 mạnh hơn dự báo

Kinh tế Trung Quốc khởi đầu năm 2026 mạnh hơn dự báo

Tăng vốn lên gần 14.000 tỷ đồng, ABBank tăng tốc tái cấu trúc toàn diện

Tăng vốn lên gần 14.000 tỷ đồng, ABBank tăng tốc tái cấu trúc toàn diện

Tăng vốn lên gần 14.000 tỷ đồng, ABBank tăng tốc tái cấu trúc toàn diện

Tăng vốn lên gần 14.000 tỷ đồng, ABBank tăng tốc tái cấu trúc toàn diện

Diễn đàn 'Văn hóa với Doanh nghiệp' 2026: Lan tỏa giá trị văn hóa kinh doanh Việt Nam

Thanh tra VRG: Hàng nghìn tỷ đồng vốn nhà nước tồn tại rủi ro, hơn 1.600 ha đất bị lấn chiếm tranh chấp

Thanh tra VRG: Hàng nghìn tỷ đồng vốn nhà nước tồn tại rủi ro, hơn 1.600 ha đất bị lấn chiếm tranh chấp

FPT nhận bằng sáng chế AI quốc tế, góp mặt bảng xếp hạng dịch vụ phần mềm toàn cầu

FPT nhận bằng sáng chế AI quốc tế, góp mặt bảng xếp hạng dịch vụ phần mềm toàn cầu

UAV bầy đàn: Giải pháp chữa cháy cho ngõ hẻm đô thị tại Việt Nam

UAV bầy đàn: Giải pháp chữa cháy cho ngõ hẻm đô thị tại Việt Nam

Lynk & Co 02 EV nhận đặt cọc tại Việt Nam, giá bán dưới 1 tỷ đồng

Lynk & Co 02 EV nhận đặt cọc tại Việt Nam, giá bán dưới 1 tỷ đồng

Geely EX5 EM-i xuất hiện tại đại lý Việt Nam, giá dự kiến từ 840 triệu đồng

Geely EX5 EM-i xuất hiện tại đại lý Việt Nam, giá dự kiến từ 840 triệu đồng

Ford Việt Nam và Vietmap ký kết hợp tác chiến lược

Ford Việt Nam và Vietmap ký kết hợp tác chiến lược

Card đồ họa iGame GeForce RTX 50 Ultra Series: Thiết kế hip-hop với đèn Graffiti RGB

Card đồ họa iGame GeForce RTX 50 Ultra Series: Thiết kế hip-hop với đèn Graffiti RGB

Valve đối mặt với vụ kiện về vấn đề bản quyền âm nhạc trên nền tảng Steam

Valve đối mặt với vụ kiện về vấn đề bản quyền âm nhạc trên nền tảng Steam

Tựa game Indie thuần Việt

Tựa game Indie thuần Việt 'Hoa' công bố phần 2

ASUS ROG Flow Z13-KJP mở đặt hàng, giá từ 109,99 triệu đồng

ASUS ROG Flow Z13-KJP mở đặt hàng, giá từ 109,99 triệu đồng