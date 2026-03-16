Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột thúc đẩy nghiên cứu khoa học qua hội nghị thường niên

Tham dự Hội nghị có đại diện của nhiều đơn vị y tế uy tín như Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội, Bệnh viện Trung ương Huế cùng đông đảo cán bộ y tế, giảng viên và học viên trong lĩnh vực y học. Sự kiện được tổ chức nhằm tạo diễn đàn học thuật để các chuyên gia, nhà khoa học chia sẻ kết quả nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn và cập nhật những tiến bộ mới của y học hiện đại.

Phát biểu khai mạc hội nghị, BS.CKII Võ Minh Thành, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, cho biết hội nghị khoa học thường niên là hoạt động chuyên môn quan trọng của bệnh viện. Thông qua sự kiện, đội ngũ cán bộ y tế có cơ hội tiếp cận những thành tựu mới của y học, tăng cường trao đổi học thuật, thúc đẩy nghiên cứu khoa học và ứng dụng các kỹ thuật cao trong công tác khám chữa bệnh. Đồng thời, đây cũng là dịp để tăng cường kết nối và hợp tác chuyên môn giữa Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột với các bệnh viện và cơ sở đào tạo y khoa trên cả nước.

Tại Hội nghị năm nay, ban tổ chức tiếp nhận và trình bày tổng cộng 108 báo cáo khoa học chuyên sâu thuộc nhiều lĩnh vực của y học lâm sàng và cận lâm sàng. Nội dung các báo cáo tập trung cập nhật những tiến bộ mới trong chẩn đoán, điều trị và ứng dụng công nghệ hiện đại trong y học.

Trong lĩnh vực sản khoa và hỗ trợ sinh sản, nhiều báo cáo đề cập đến các kỹ thuật tiên tiến như chẩn đoán trước sinh, can thiệp bào thai, bảo tồn khả năng sinh sản và phương pháp nuôi trưởng thành noãn trong ống nghiệm (IVM). Những nghiên cứu này cho thấy xu hướng phát triển mạnh mẽ của y học sinh sản, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị vô sinh hiếm muộn và chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Các chuyên gia, bác sĩ và đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị khoa học thường niên lần thứ IV năm 2026 của Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột

Đối với chuyên ngành can thiệp điện quang, các chuyên gia giới thiệu nhiều phương pháp can thiệp nội mạch ít xâm lấn, kỹ thuật nút mạch điều trị phì đại tuyến tiền liệt, đồng thời ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán hình ảnh nhằm nâng cao độ chính xác và hiệu quả điều trị.

Ở lĩnh vực gan mật tụy, các báo cáo nhấn mạnh vai trò của tầm soát sớm và các phương pháp điều trị hiện đại đối với ung thư gan, một trong những bệnh lý phổ biến tại Việt Nam. Bên cạnh đó, nhiều nghiên cứu về ngoại khoa cũng được trình bày, tập trung vào các kỹ thuật phẫu thuật nội soi, điều trị ung thư đại trực tràng và các phương pháp phẫu thuật thần kinh tiên tiến.

Trong khối nội khoa và hồi sức tích cực - chống độc, các báo cáo đề cập đến nhiều bệnh lý thường gặp như hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), nhồi máu cơ tim, cùng các phương pháp điều trị và hồi sức hiện đại nhằm nâng cao khả năng cứu sống và cải thiện chất lượng điều trị cho người bệnh.

Ngoài các chuyên đề chính, hội nghị còn tổ chức nhiều phiên báo cáo bằng tiếng Anh nhằm tăng cường trao đổi học thuật quốc tế. Các chuyên đề khác như nhi khoa, tai mũi họng, mắt, răng hàm mặt, gây mê hồi sức, dược, xét nghiệm và quản lý chất lượng bệnh viện cũng được thảo luận với nhiều nội dung thực tiễn.

Các chuyên gia, bác sĩ, giảng viên và sinh viên tham dự Hội nghị khoa học thường niên lần thứ IV năm 2026 do Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột tổ chức

Song song với các phiên báo cáo khoa học, khu vực triển lãm thiết bị và công nghệ y tế cũng được tổ chức trong khuôn khổ hội nghị. Tại đây, nhiều doanh nghiệp và tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực y tế và dược phẩm giới thiệu các thiết bị, vật tư y tế và công nghệ mới phục vụ công tác chẩn đoán và điều trị. Hoạt động này tạo cơ hội để các cơ sở y tế tiếp cận những giải pháp công nghệ hiện đại, đồng thời thúc đẩy hợp tác và chuyển giao kỹ thuật trong ngành y tế.

Hội nghị khoa học thường niên lần thứ IV năm 2026 của Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột không chỉ là diễn đàn học thuật quan trọng của đội ngũ y khoa mà còn góp phần khẳng định vai trò và vị thế của bệnh viện trong hệ thống y tế khu vực Tây Nguyên. Thông qua việc lan tỏa tri thức, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn và thúc đẩy hợp tác giữa các cơ sở y tế, hội nghị góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người dân trong khu vực cũng như trên phạm vi cả nước.