Đức hướng tới chiến thắng trước Curacao

Vào lúc 0h00 ngày 15/6, đội tuyển Đức sẽ gặp Curacao trong khuôn khổ bảng E World Cup 2026. Đây được xem là trận đấu mà “Cỗ xe tăng” có nhiều cơ hội giành trọn 3 điểm khi đối thủ sở hữu lực lượng và kinh nghiệm thi đấu quốc tế hạn chế hơn.

Dưới thời huấn luyện viên Julian Nagelsmann, tuyển Đức duy trì lối chơi kiểm soát bóng chủ động, tăng tốc nhanh trong các pha tấn công và cải thiện khả năng gây áp lực lên đối thủ.

Phong độ trước giải đấu cũng mang đến nhiều tín hiệu tích cực khi Đức sở hữu chuỗi 9 trận thắng liên tiếp. Hàng công với những cái tên như Jamal Musiala, Florian Wirtz, Leroy Sane và Kai Havertz được kỳ vọng sẽ tạo ra khác biệt. Musiala tiếp tục đóng vai trò quan trọng nhờ khả năng xử lý bóng cá nhân, trong khi Havertz mang đến sự linh hoạt ở vị trí cao nhất trên hàng công.

World Cup 2026: Đức đối đầu Curacao

Tuy nhiên, Đức vẫn cần cải thiện sự tập trung ở hàng phòng ngự. Những trận đấu gần đây cho thấy họ đôi lúc để lộ khoảng trống trước các tình huống phản công nhanh.

Ở phía đối diện, Curacao lần đầu tiên góp mặt tại World Cup và tạo nên dấu mốc lịch sử cho bóng đá nước này. Đội hình của họ có một số cầu thủ thi đấu tại châu Âu như Tahith Chong hay Leandro Bacuna. Dù vậy, sự chênh lệch giữa hai đội vẫn rất rõ ràng.

Curacao nhiều khả năng sẽ ưu tiên phòng ngự số đông và chờ đợi cơ hội phản công. Trước sức ép từ tuyển Đức, mục tiêu khả thi nhất của đại diện CONCACAF là hạn chế bàn thua và tìm kiếm bất ngờ.

Thời gian thi đấu: 0 giờ sáng ngày 15/6

Nhật Bản đối đầu Hà Lan trong trận đấu được chờ đợi

Lúc 3h00 ngày 15/6, Nhật Bản sẽ bước vào thử thách lớn khi chạm trán Hà Lan. Đại diện châu Á đang nhận được nhiều sự chú ý sau những bước tiến mạnh mẽ trong những năm gần đây.

Nhật Bản đặt mục tiêu cao tại World Cup 2026 và không còn bị xem là đội bóng dễ bị đánh bại. Tuy nhiên, họ gặp tổn thất trước giải khi nhiều trụ cột như Takumi Minamino, Kaoru Mitoma hay Wataru Endo không thể góp mặt vì chấn thương. Dù vậy, huấn luyện viên Hajime Moriyasu vẫn thể hiện sự tự tin nhờ chiều sâu đội hình.

World Cup 2026: Hà Lan đụng độ Nhật Bản

Hà Lan vẫn được đánh giá cao hơn nhờ chất lượng nhân sự và kinh nghiệm. Tuy nhiên, đội bóng áo cam hiểu rõ sự nguy hiểm của Nhật Bản. Trong những lần gặp nhau trước đây, khoảng cách giữa hai đội đã dần thu hẹp khi Nhật Bản từng cầm hòa Hà Lan trong trận giao hữu năm 2013.

Phong độ trước giải cũng giúp Nhật Bản có thêm niềm tin khi họ thắng liên tiếp trước nhiều đối thủ mạnh. Trong khi đó, Hà Lan vẫn cần tìm lại sự ổn định sau những kết quả chưa thuyết phục ở loạt trận chuẩn bị.

Giới chuyên môn nhận định trận đấu có thể diễn ra với thế trận chặt chẽ. Cả hai đội đều sử dụng hệ thống phòng ngự nhiều lớp, khiến khả năng xuất hiện nhiều bàn thắng không được đánh giá cao.

Thời gian thi đấu: 3 giờ sáng ngày 15/6

Ecuador, Bờ Biển Ngà và cuộc cạnh tranh tại bảng E

Cũng trong ngày 15/6, Ecuador sẽ gặp Bờ Biển Ngà lúc 6h00. Đây được xem là trận đấu có ý nghĩa quan trọng khi hai đội nhiều khả năng cạnh tranh trực tiếp cho vị trí thứ hai tại bảng E.

Ecuador giành vé dự World Cup sau vòng loại Nam Mỹ với thành tích ấn tượng. Đội bóng này sở hữu lực lượng cân bằng, nổi bật với tiền vệ Moises Caicedo, trung vệ Piero Hincapie và hậu vệ Pervis Estupinan.

World Cup 2026: Bờ Biển Ngà cạnh tranh Ecuador

Trong khi đó, Bờ Biển Ngà trở lại sân chơi World Cup sau nhiều năm vắng mặt. Đại diện châu Phi gây ấn tượng ở vòng loại khi đứng đầu bảng đấu của mình. Đội hình của họ có nhiều cầu thủ chất lượng, trong đó Amad Diallo là gương mặt được kỳ vọng tạo đột biến.

Ecuador nổi bật với lối chơi kỷ luật và khả năng phòng ngự chắc chắn, còn Bờ Biển Ngà sở hữu tốc độ cùng sức mạnh thể chất. Với tính chất quan trọng của trận mở màn, hai đội nhiều khả năng sẽ nhập cuộc thận trọng.

Thời gian thi đấu: 6 giờ sáng ngày 15/6

Thụy Điển và Tunisia tìm lợi thế tại bảng F

Ở trận đấu lúc 9h00 ngày 15/6, Thụy Điển sẽ gặp Tunisia trong khuôn khổ bảng F. Một chiến thắng sẽ mở ra cơ hội lớn cho cả hai đội trong bảng đấu được đánh giá khó đoán.

Thụy Điển trở lại World Cup với đội hình giàu kinh nghiệm và được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Graham Potter. Điểm mạnh của đội bóng Bắc Âu nằm ở hàng công với bộ đôi Alexander Isak và Viktor Gyokeres.

World Cup 2026: Thụy Điển so tài Tunisia

Tuy nhiên, hàng phòng ngự vẫn là vấn đề cần giải quyết khi Thụy Điển liên tiếp nhận bàn thua trong giai đoạn chuẩn bị. Ngược lại, Tunisia sở hữu hàng thủ chắc chắn tại vòng loại châu Phi nhưng lại gặp khó khăn trong các trận giao hữu trước giải.

Với chất lượng tấn công vượt trội, Thụy Điển được đánh giá nhỉnh hơn. Dù vậy, Tunisia có thể gây khó khăn nếu duy trì được khả năng tổ chức phòng ngự chặt chẽ.

Các trận đấu trong ngày khai màn World Cup 2026 hứa hẹn tạo ra nhiều kịch bản khác nhau. Những đội bóng được đánh giá cao sẽ phải chứng minh năng lực, trong khi các đại diện bị xem là yếu hơn đều có cơ hội tạo bất ngờ nếu tận dụng tốt thời cơ.

Thời gian thi đấu: 6 giờ sáng ngày 15/6

Tây Ban Nha hướng đến chiến thắng đậm trước Cape Verde

Lúc 23h00 ngày 15/6, Tây Ban Nha sẽ chạm trán Cape Verde tại bảng H World Cup 2026. Đội bóng xứ bò tót được đánh giá vượt trội và hướng tới một khởi đầu thuận lợi trong hành trình cạnh tranh chức vô địch.

Tây Ban Nha đang sở hữu phong độ ấn tượng với chuỗi 20 trận bất bại. Dưới sự dẫn dắt của HLV Luis de la Fuente, đội bóng này tiếp tục duy trì lối chơi kiểm soát bóng, triển khai tấn công chủ động và tạo sức ép lớn lên đối thủ. Sự trở lại của Lamine Yamal và Nico Williams giúp hàng công Tây Ban Nha có thêm nhiều phương án tấn công. Bên cạnh đó, những cái tên như Pedri, Rodri hay Ferran Torres giúp đội bóng duy trì khả năng kiểm soát trận đấu.

Cape Verde tạo nên dấu ấn khi lần đầu tiên góp mặt tại World Cup sau chiến dịch vòng loại thành công. Đội bóng châu Phi cũng có màn chạy đà tích cực với hai chiến thắng giao hữu trước giải.

Tuy nhiên, trước một Tây Ban Nha có đẳng cấp vượt trội, Cape Verde nhiều khả năng sẽ gặp khó khăn trong việc chống đỡ sức ép. Nếu tận dụng tốt cơ hội, đội bóng châu Âu có thể tạo ra chiến thắng cách biệt để mở màn giải đấu.

Thời gian thi đấu: 23 giờ tối ngày 15/6