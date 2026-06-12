Mỹ đối đầu Paraguay: Chủ nhà quyết tận dụng lợi thế sân nhà

Tại bảng D World Cup 2026, đội tuyển Mỹ sẽ chạm trán Paraguay trong trận đấu mở màn diễn ra tại Los Angeles. Với tư cách một trong ba quốc gia đồng đăng cai giải đấu, đội bóng Bắc Mỹ đặt mục tiêu giành chiến thắng để tạo lợi thế trong cuộc cạnh tranh tấm vé vào vòng loại trực tiếp.

Đội tuyển Mỹ bước vào World Cup với sự chuẩn bị dài hạn khi không phải thi đấu vòng loại. Huấn luyện viên Mauricio Pochettino có nhiều thời gian xây dựng lực lượng và thử nghiệm chiến thuật. Trước giải đấu, Mỹ giành chiến thắng 3-2 trước Senegal nhưng sau đó thất bại 1-2 trước Đức trong trận giao hữu cuối cùng.

Bên kia chiến tuyến, Paraguay trở lại sân chơi World Cup sau 16 năm vắng bóng. Đội bóng Nam Mỹ giành quyền tham dự sau khi đứng thứ sáu tại vòng loại CONMEBOL. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Gustavo Alfaro, Paraguay cho thấy khả năng cạnh tranh khi từng đánh bại Argentina với tỷ số 2-1.

Lịch thi đấu World Cup 2026: Mỹ - Paraguay

Paraguay được đánh giá là đội bóng thực dụng, chú trọng phòng ngự và tận dụng các tình huống cố định. Dù không kiểm soát bóng nhiều, đại diện Nam Mỹ vẫn có thể gây khó khăn cho Mỹ nhờ khả năng tổ chức lối chơi chặt chẽ.

Về lực lượng, Mỹ nhiều khả năng sử dụng hàng thủ ba người với Tim Ream làm trung tâm. Ở tuyến giữa, Tyler Adams, Weston McKennie và Malik Tillman sẽ đóng vai trò quan trọng, trong khi Christian Pulisic tiếp tục là niềm hy vọng lớn trên hàng công.

Paraguay dự kiến dựa vào bộ đôi trung vệ Gustavo Gomez - Omar Alderete cùng khả năng tạo đột biến của Miguel Almiron, Julio Enciso và tiền đạo Tonny Sanabria.

Canada gặp Bosnia & Herzegovina: Cuộc đấu giữa sức trẻ và kinh nghiệm

Ở bảng B, Canada sẽ mở màn chiến dịch World Cup 2026 bằng trận đấu với Bosnia & Herzegovina. Có lợi thế sân nhà, đội bóng Bắc Mỹ được kỳ vọng tạo ra màn trình diễn tích cực, nhưng đối thủ đến từ châu Âu cũng sở hữu nhiều yếu tố đáng chú ý.

Canada không phải thi đấu vòng loại do là một trong những nước đăng cai. Đội bóng của huấn luyện viên Jesse Marsch có thêm thời gian hoàn thiện đội hình và xây dựng lối chơi giàu tốc độ. Trong 10 trận sân nhà gần nhất, Canada chỉ nhận một thất bại.

Hàng công là điểm mạnh của Canada với Jonathan David, Cyle Larin và Tajon Buchanan. Những cầu thủ này được kỳ vọng sẽ tạo ra sức ép lớn nhờ khả năng di chuyển linh hoạt và tốc độ trong các pha tấn công.

Lịch thi đấu World Cup 2026: Canada gặp Bosnia - Herzegovina

Tuy nhiên, Bosnia & Herzegovina không phải đối thủ dễ vượt qua. Đội bóng này trải qua hành trình vòng loại đầy khó khăn khi phải thi đấu play-off UEFA. Bosnia lần lượt đánh bại Wales và Italia để giành vé dự World Cup.

Kinh nghiệm thi đấu trong những trận cầu áp lực cao là lợi thế của Bosnia. Dù không sở hữu nhiều ngôi sao hàng đầu, đội bóng châu Âu vẫn có nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm và duy trì phong độ ổn định.

Canada dự kiến sử dụng Jonathan David và Cyle Larin trên hàng công, trong khi Stephen Eustaquio cùng Ismael Kone chịu trách nhiệm kiểm soát tuyến giữa. Bên phía Bosnia, Sead Kolasinac sẽ là chốt chặn quan trọng ở hàng phòng ngự, còn Esmir Bajraktarevic và Armin Alajbegovic được kỳ vọng tạo ra khác biệt.