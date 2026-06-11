Sân Azteca mở màn cho kỳ World Cup đặc biệt với ba lễ khai mạc

Lễ khai mạc World Cup 2026 được tổ chức vào lúc 11h30 ngày 11/6 theo giờ địa phương, tương đương 0h30 ngày 12/6 theo giờ Việt Nam, trước trận đấu mở màn giữa đội tuyển Mexico và Nam Phi.

Lễ khai mạc năm nay được FIFA đầu tư với quy mô lớn nhằm đánh dấu kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội tuyển tham dự. Chương trình dự kiến kéo dài khoảng 60 phút, bao gồm các phần trình diễn nghệ thuật, nghi thức chính thức và hoạt động giới thiệu văn hóa Mexico đến hàng tỷ khán giả trên toàn thế giới.

Sân Azteca tại Mexico là sân bóng khai mạc World Cup

Sân Azteca trở thành tâm điểm của bóng đá toàn cầu khi lần thứ ba trong lịch sử đăng cai trận khai mạc World Cup. Trước đó, sân vận động này từng tổ chức những sự kiện quan trọng tại World Cup 1970 và 1986. Sau quá trình nâng cấp phục vụ giải đấu, Azteca hiện có sức chứa gần 88.000 khán giả và được kỳ vọng sẽ kín chỗ trong ngày khai hội.

Không chỉ là địa điểm diễn ra trận đấu đầu tiên, sân Azteca còn được lựa chọn làm nơi khởi động cho hành trình kéo dài hơn một tháng của World Cup 2026. FIFA muốn biến lễ khai mạc thành sự kiện kết nối bóng đá với văn hóa, âm nhạc và tinh thần của nước chủ nhà.

Điểm đáng chú ý của kỳ World Cup năm nay là FIFA lần đầu tiên tổ chức ba lễ khai mạc tại ba quốc gia đồng chủ nhà gồm Mexico, Mỹ và Canada. Sau chương trình tại Mexico City, Canada sẽ tổ chức lễ khai mạc ở Toronto trước trận đội tuyển Canada gặp Bosnia & Herzegovina. Mỹ cũng thực hiện sự kiện tương tự tại Los Angeles trước trận đấu giữa đội tuyển Mỹ và Paraguay.

World Cup 2026 năm nay là FIFA lần đầu tiên tổ chức ba lễ khai mạc

Lễ khai mạc tại Canada diễn ra lúc 0h30 ngày 13/6/2026: Trước trận Canada vs Bosnia & Herzegovina, 2h00 cùng ngày. Lễ khai mạc tại Mỹ diễn ra lúc 6h30 ngày 13/6/2026: Trước trận Mỹ vs Paraguay, 8h00 cùng ngày.

Quyết định này tạo nên dấu mốc mới trong lịch sử World Cup khi giải đấu không chỉ diễn ra trên nhiều quốc gia mà còn có nhiều trung tâm tổ chức các hoạt động mở màn.

Dàn sao quốc tế góp mặt, tôn vinh âm nhạc và văn hóa Mexico

FIFA xác nhận lễ khai mạc World Cup 2026 sẽ có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trên thế giới. Trong đó, ca sĩ Shakira và Burna Boy là hai cái tên được chú ý nhất khi cùng trình diễn ca khúc chính thức của giải đấu.

Bên cạnh đó, chương trình còn quy tụ nhiều nghệ sĩ đến từ khu vực Mỹ Latin và quốc tế như J Balvin, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs, nhóm nhạc Los Ángeles Azules, ban nhạc rock Maná và ca sĩ Nam Phi Tyla.

Ca sĩ Shakira sẽ là tâm điểm của lễ khai mạc World Cup 2026

Các tiết mục được xây dựng theo hướng kết hợp giữa âm nhạc hiện đại với những yếu tố văn hóa truyền thống của Mexico. Ban tổ chức cho biết chương trình sẽ giới thiệu hình ảnh đất nước, con người và bản sắc bản địa thông qua các màn trình diễn được dàn dựng riêng cho ngày khai mạc.

Đơn vị sản xuất Balich Wonder Studio đảm nhiệm việc xây dựng chương trình với sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên và tình nguyện viên. Gần 900 nhân sự được huy động để phục vụ các hoạt động khai mạc tại ba nước chủ nhà.

Bên cạnh sân khấu chính trong sân vận động, FIFA cũng chuẩn bị nhiều khu vực trải nghiệm dành cho người hâm mộ bên ngoài Azteca. Khán giả được khuyến khích đến sớm để tham gia các hoạt động giải trí, giao lưu bóng đá và chương trình cộng đồng trước khi trận đấu bắt đầu.

Lễ khai mạc được kỳ vọng thu hút hàng tỷ người theo dõi

World Cup luôn là một trong những sự kiện thể thao có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Với việc mở rộng lên 48 đội tuyển, FIFA kỳ vọng World Cup 2026 sẽ tạo ra lượng khán giả kỷ lục trên truyền hình và các nền tảng số.

Lễ khai mạc tại Mexico được xem là một trong những điểm nhấn quan trọng nhất của giải đấu. Không chỉ mở màn cho trận Mexico gặp Nam Phi, chương trình còn đánh dấu sự thay đổi về quy mô tổ chức của World Cup trong thời kỳ mới.

World Cup 2026 mở màn bằng trận đấu giữa Mexico và Nam Phi

Theo kế hoạch, sau lễ khai mạc, đội tuyển Mexico sẽ gặp Nam Phi lúc 2h ngày 12/6 theo giờ Việt Nam trong trận đấu đầu tiên của bảng A. Cuộc đối đầu này cũng gợi lại kỷ niệm tại World Cup 2010, khi hai đội từng gặp nhau ở trận khai mạc và hòa với tỷ số 1-1.

Tuy nhiên, sự chú ý lớn nhất trước giờ bóng lăn vẫn thuộc về sân khấu khai mạc. Với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ quốc tế, sự đầu tư về công nghệ trình diễn và việc lần đầu có ba lễ khai mạc, FIFA kỳ vọng World Cup 2026 sẽ bắt đầu bằng một dấu ấn đặc biệt trong lịch sử bóng đá thế giới.