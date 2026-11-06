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Đại học Thái Nguyên và Lào Cai kết nối hơn 20 trường đại học Trung Quốc trong tháng 11

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
16:25 | 06/11/2026
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Trong tháng 11/2026, Lào Cai phối hợp với Đại học Thái Nguyên tổ chức 3 sự kiện hợp tác quốc tế, tập trung vào giáo dục, trí tuệ nhân tạo, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Đại học Thái Nguyên đưa công nghệ, STEAM và y tế số đến xã biên giới Trường Hà Đại học Thái Nguyên đưa công nghệ, STEAM và y tế số đến xã biên giới Trường Hà
Hai trung tâm mới của Đại học Thái Nguyên tại Cao Bằng: Cú hích cho đào tạo và đổi mới sáng tạo Hai trung tâm mới của Đại học Thái Nguyên tại Cao Bằng: Cú hích cho đào tạo và đổi mới sáng tạo
Đại học Thái Nguyên mở rộng hợp tác khoa học công nghệ tại Lào Cai Đại học Thái Nguyên mở rộng hợp tác khoa học công nghệ tại Lào Cai

Ba sự kiện kết nối giáo dục, khoa học công nghệ và quốc tế

Sáng 6/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Vũ Thị Hiền Hạnh chủ trì buổi làm việc với Đoàn công tác Đại học Thái Nguyên do Giám đốc Đại học Thái Nguyên Hoàng Văn Hùng làm Trưởng đoàn. Hai bên rà soát nội dung, thống nhất phương án tổ chức chuỗi sự kiện hợp tác trọng điểm trong tháng 11/2026, cụ thể hóa Thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2026–2030.

Đại học Thái Nguyên và Lào Cai kết nối hơn 20 trường đại học Trung Quốc trong tháng 11
Toàn cảnh hội nghị.

Theo kế hoạch, chuỗi hoạt động tập trung vào ba sự kiện có sự tham gia của các cơ sở giáo dục, chuyên gia và đối tác quốc tế, tạo diễn đàn trao đổi học thuật, kết nối nghiên cứu và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực có ý nghĩa đối với phát triển địa phương.

Cụ thể, từ ngày 11–13/11, Hội thảo quốc tế “Đối thoại chiến lược quốc tế và trao đổi học thuật (ISDAE) 2026 - Hợp tác Philippines - Việt Nam trong các lĩnh vực môi trường, giáo dục, kinh doanh và công nghệ” sẽ được tổ chức, hướng tới tăng cường trao đổi kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác giữa các bên.

Ngày 16/11, Hội thảo quốc tế “Tăng cường liên kết Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp trong đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, phát triển tỉnh Lào Cai và hội nhập quốc tế” sẽ tập trung vào mô hình liên kết giữa cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp. Đây là diễn đàn trao đổi về định hướng đào tạo, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ, gắn hoạt động của nhà trường với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đáng chú ý, trong hai ngày 15 và 16/11, Diễn đàn hợp tác giáo dục Việt Nam - Trung Quốc năm 2026 sẽ diễn ra với chủ đề “Hợp tác giáo dục đại học Việt Nam - Trung Quốc trong kỷ nguyên AI: Kết nối toàn cầu, đổi mới sáng tạo, kiến tạo tương lai”. Diễn đàn dự kiến có hơn 20 trường đại học lớn của Trung Quốc tham gia cùng đại diện các cơ quan ngoại giao, chuyên gia quốc tế và lưu học sinh.

Bên cạnh các phiên thảo luận chuyên đề, chuỗi sự kiện còn có hoạt động kết nối, giao lưu học thuật, tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục mở rộng quan hệ hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm đào tạo và nghiên cứu khoa học. Qua đó, Đại học Thái Nguyên tiếp tục phát huy vai trò của một cơ sở giáo dục đại học quan trọng tại vùng Trung du và miền núi phía Bắc, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Lào Cai năng động, chủ động hội nhập.

Mở rộng hợp tác đào tạo, hình thành các trung tâm chuyên sâu tại Lào Cai

Không dừng ở các hoạt động trao đổi học thuật, chuỗi sự kiện tháng 11/2026 còn gắn với những nội dung hợp tác cụ thể giữa tỉnh Lào Cai và Đại học Thái Nguyên. Tại buổi làm việc, hai bên thống nhất nội dung công bố quyết định thành lập, ra mắt Trung tâm Đào tạo, Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo Đại học Thái Nguyên; Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện kỹ năng y khoa và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại Lào Cai.

Đại học Thái Nguyên và Lào Cai kết nối hơn 20 trường đại học Trung Quốc trong tháng 11
Đồng chí Hoàng Văn Hùng -Giám đốc Đại học Thái Nguyên phát biểu tại buổi làm việc.

Đây là những nội dung hợp tác hướng tới mở rộng hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển nguồn nhân lực, gắn với nhu cầu thực tiễn của địa phương. Cùng với đó, hai bên dự kiến triển khai kế hoạch tập huấn và trao tặng cơ sở vật chất phục vụ giáo dục STEAM tại một số trường học trên địa bàn tỉnh.

Những hoạt động này góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa địa phương và cơ sở giáo dục đại học đi vào các lĩnh vực cụ thể, từ đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học đến ứng dụng công nghệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Bảo đảm tiến độ, rõ trách nhiệm trong từng nhiệm vụ

Để chuỗi sự kiện diễn ra đúng kế hoạch, thời gian qua, các sở, ban, ngành của tỉnh Lào Cai đã chủ động phối hợp với Đại học Thái Nguyên triển khai công tác chuẩn bị. Tại buổi làm việc ngày 6/11, hai bên thống nhất phương châm thực hiện “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thời gian hoàn thành”. Các nhiệm vụ trọng tâm gồm hoàn thiện nội dung hội thảo, chuẩn bị công tác lễ tân, hậu cần, đón tiếp đại biểu, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn thông tin và đẩy mạnh tuyên truyền về các hoạt động hợp tác.

Đại học Thái Nguyên và Lào Cai kết nối hơn 20 trường đại học Trung Quốc trong tháng 11
Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh ghi nhận, biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm của các sở, ngành và Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai trong công tác chuẩn bị. Trước thời điểm tổ chức chuỗi sự kiện đang đến gần, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường phối hợp, khẩn trương hoàn thiện từng nhiệm vụ, bảo đảm công tác tổ chức chặt chẽ, không để xảy ra sai sót.

Việc tổ chức chuỗi sự kiện hợp tác trọng điểm trong tháng 11/2026 được kỳ vọng góp phần củng cố quan hệ hợp tác toàn diện giữa Lào Cai và Đại học Thái Nguyên giai đoạn 2026–2030. Đồng thời, đây cũng là cơ hội mở rộng kết nối quốc tế, thúc đẩy đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, tạo thêm nguồn lực tri thức phục vụ mục tiêu phát triển của địa phương.

Đại học Thái Nguyên hợp tác quốc tế đổi mới sáng tạo Trí tuệ nhân tạo Lao Cai Lào Cai,

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Nghệ An

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Phan Thiết

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Hà Nội - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Đà Nẵng - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Miền Tây - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Tây Nguyên - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Đông Nam Bộ - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Cập nhật: 06/11/2026 17:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,800 ▼150K 14,100 ▼150K
Miếng SJC Nghệ An 13,800 ▼150K 14,100 ▼150K
Miếng SJC Thái Bình 13,800 ▼150K 14,100 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,650 ▼200K 14,050 ▼200K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,650 ▼200K 14,050 ▼200K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,650 ▼200K 14,050 ▼200K
Trang sức 99.9 13,330 ▼200K 13,930 ▼200K
Trang sức 99.99 13,340 ▼200K 13,940 ▼200K
Vàng 99.9 12,750 ▼100K
Vàng 99.99 12,900 ▼100K
Cập nhật: 06/11/2026 17:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 138 ▼1257K 14,102 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 138 ▼1257K 14,103 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,365 ▲1227K 1,405 ▲1263K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,365 ▲1227K 1,406 ▼15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,345 ▲1209K 1,395 ▲1254K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 131,119 ▼1485K 138,119 ▼1485K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 94,985 ▼1126K 104,785 ▼1126K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,219 ▲76595K 95,019 ▲85415K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,454 ▼915K 85,254 ▼915K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,687 ▼874K 81,487 ▼874K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,527 ▼626K 58,327 ▼626K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Cập nhật: 06/11/2026 17:00
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Cập nhật: 06/11/2026 17:00
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Cập nhật: 06/11/2026 17:00

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