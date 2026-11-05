12 công trình khoa học được đề nghị trao giải thưởng cao quý

Tại họp báo thường kỳ tháng 10 của Bộ Khoa học và Công nghệ, diễn ra sáng 4/11, bà Nguyễn Thị Huệ, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cho biết, Hội đồng cấp Nhà nước đã xem xét, đánh giá các công trình được đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 7.

Kết quả, có 11 công trình, cụm công trình được đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và một cụm công trình được đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ. Đây là các công trình thuộc diện hồ sơ thông thường, không bao gồm các công trình mật.

Theo bà Nguyễn Thị Huệ, các công trình được đề nghị xét tặng lần này liên quan đến 413 tác giả. Trong đó, 404 người nằm trong danh sách tác giả được xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh; 9 người là tác giả, đồng tác giả của cụm công trình được xét tặng Giải thưởng Nhà nước.

Đáng chú ý, công trình có số lượng tác giả đông nhất là "Nền tảng công nghệ và thiết kế, chế tạo hạ tầng mạng viễn thông 5G phục vụ lưỡng dụng cho hạ tầng số quốc gia và quốc phòng, an ninh", với tổng cộng 153 đồng tác giả.

Cuộc họp báo diễn ra dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ KH-CN Trần Trung Tính. Ảnh: TRẦN BÌNH

Theo đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ, quá trình xét tặng giải thưởng được triển khai theo quy trình chặt chẽ, từ tiếp nhận, rà soát hồ sơ đến công khai danh sách tác giả, đồng tác giả và báo cáo tóm tắt các công trình.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ và tổ chức xem xét, đánh giá tại Hội đồng chuyên ngành và Hội đồng cấp Nhà nước, Bộ Khoa học và Công nghệ đã công khai thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và Báo VnExpress.

Từ thời điểm công khai thông tin đến nay, Bộ chưa nhận được khiếu nại, kiến nghị liên quan đến quy trình xét tặng cũng như đóng góp của các tác giả đối với những công trình được đề nghị trao giải. "Bộ đã đủ điều kiện báo cáo Thủ tướng xem xét các bước tiếp theo đối với những công trình được đề nghị xét tặng giải thưởng", bà Nguyễn Thị Huệ cho biết.

Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ là hai giải thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước nhằm tôn vinh các tác giả, đồng tác giả có công trình khoa học và công nghệ xuất sắc, đặc biệt xuất sắc. Trong đó, công trình xuất sắc được xét tặng Giải thưởng Nhà nước; công trình đặc biệt xuất sắc được xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh.

Từ năm 1996 đến nay, qua 6 đợt xét tặng, đã có 107 công trình được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh và 1.029 công trình được trao Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ. Các công trình được vinh danh đều có những đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của đất nước.