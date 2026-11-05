PVOIL lãi 1.272 tỷ, dòng tiền kinh doanh âm 2.611 tỷ đồng

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 của Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL, UPCoM: OIL) ghi nhận doanh thu thuần quý đạt 90.407 tỷ đồng, gấp khoảng 2,76 lần cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý III đạt 773,7 tỷ đồng, gấp 5,57 lần mức 138,9 tỷ đồng của quý III/2025.

Lũy kế 9 tháng, PVOIL đạt 226.976 tỷ đồng doanh thu thuần và 1.272,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, trong đó phần thuộc cổ đông công ty mẹ là 1.099,8 tỷ đồng. Trong văn bản giải trình gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, doanh nghiệp cho biết giá dầu Brent bình quân quý III ở mức 97 USD/thùng, tăng 40% so với cùng kỳ, kéo giá các sản phẩm xăng tăng bình quân từ 40% đến 42%.

Biên lãi vẫn mỏng. Quý III, lợi nhuận gộp đạt 2.439,6 tỷ đồng, nghĩa là cứ 100 đồng doanh thu, PVOIL giữ lại khoảng 2,7 đồng sau khi trừ giá vốn, thấp hơn mức khoảng 3,05 đồng của quý III/2025.

Lãi nghìn tỷ nhưng dòng tiền kinh doanh âm hơn 2.600 tỷ đồng

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 9 tháng âm 2.611,7 tỷ đồng, sâu hơn mức âm 993,5 tỷ đồng cùng kỳ. Tiền và các khoản tương đương tiền giảm từ 5.400 tỷ đồng đầu năm xuống còn 3.257 tỷ đồng tại ngày 30/9/2026.

Báo cáo tài chính PVOIL ghi nhận lợi nhuận trước thuế chín tháng 1.564 tỷ đồng nhưng dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 2.611 tỷ đồng. Ảnh chụp BCTC

Tiền mặt co lại khi công nợ phình ra. Phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng từ 11.625 tỷ đồng lên 21.454 tỷ đồng, với hai đối tác mới có số dư lớn là Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn 8.965,7 tỷ đồng và Sahara Energy International 5.361,5 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng gấp 2,83 lần lên 7.902,8 tỷ đồng, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đạt 12.148 tỷ đồng.

Chi phí lãi vay 9 tháng lên 499,5 tỷ đồng, gấp 2,19 lần cùng kỳ. Thuyết minh nợ khó đòi ghi tổng giá gốc 900,9 tỷ đồng, trong khi giá trị có thể thu hồi chỉ còn 11,6 tỷ đồng, nhiều khoản như Công ty Cổ phần Dầu khí và Chất đốt Miền Bắc 124,2 tỷ đồng hay Công ty Cổ phần ĐT và PT Xăng dầu Tiền Phong 118,5 tỷ đồng giữ nguyên từ đầu năm.

Bảng chi tiết phải thu khách hàng còn có một điểm chưa khớp. Tên Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Ninh Bình xuất hiện ở hai dòng, cùng số dư 626,7 tỷ đồng, và phép cộng tổng 21.454 tỷ đồng tính cả hai dòng, trong khi bảng số dư với các bên liên quan chỉ ghi một khoản 626,7 tỷ đồng với đơn vị này.

Với khối công nợ hơn 21.000 tỷ đồng trải qua hàng chục đối tác trong và ngoài nước, độ khớp giữa các bảng dữ liệu có thể liên quan đến năng lực đối soát công nợ trên nền tảng số. Khoản phí lưu tàu, tức chi phí phát sinh khi tàu nằm chờ quá thời hạn, ghi nhận 67,5 tỷ đồng chi ra so với 28,6 tỷ đồng thu về, một cách lý giải là khâu điều phối lịch tàu vẫn còn độ trễ.

Phần mềm 84 tỷ đồng giữa khối tài sản gần 65.000 tỷ đồng

Thuyết minh tài sản cố định vô hình ghi nguyên giá phần mềm máy tính của PVOIL đạt 210,6 tỷ đồng, tăng 42,6 tỷ đồng trong 9 tháng, chủ yếu từ 35,8 tỷ đồng kết chuyển các hạng mục xây dựng dở dang và 5,9 tỷ đồng mua mới. Hao mòn lũy kế đã lên 126,4 tỷ đồng, tương đương 60% nguyên giá.

Giá trị còn lại của toàn bộ phần mềm dừng ở 84,2 tỷ đồng, bằng khoảng 0,13% tổng tài sản 64.980 tỷ đồng. Cùng thời điểm, nguyên giá quyền sử dụng đất đạt 1.819,1 tỷ đồng, gấp khoảng 8,6 lần nguyên giá phần mềm.

Phải thu ngắn hạn khách hàng của PVOIL tăng từ 11.625 tỷ đồng lên 21.454 tỷ đồng sau chín tháng. Bảng chi tiết ghi hai dòng cùng tên Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Ninh Bình với cùng số dư 626,7 tỷ đồng. Ảnh chụp BCTC

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tăng từ 9,7 tỷ đồng đầu năm lên 29,6 tỷ đồng, theo chính sách trích tối đa 10% thu nhập tính thuế. Số dư quỹ tương đương khoảng 0,013% doanh thu thuần 9 tháng, còn chi phí lãi vay cùng kỳ gấp gần 17 lần số dư quỹ.

Một số khoản mục trong báo cáo còn thiếu dữ liệu đầu vào. PVOIL chưa trình bày giá trị hợp lý của 92,1 tỷ đồng bất động sản đầu tư dù Chuẩn mực kế toán số 05 yêu cầu, với lý do chưa tìm được đơn vị tư vấn phù hợp. Doanh nghiệp cũng không thu thập được thông tin tài chính quý III của Công ty Cổ phần Hóa dầu và Nhiên liệu sinh học Dầu khí, nơi khoản đầu tư ghi 86,8 tỷ đồng.

Hơn 239,3 tỷ đồng và hơn 3,77 triệu USD tiền gửi tại Ngân hàng Đại Dương, nay là Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV), vẫn nằm trong diện hạn chế chi trả từ năm 2015. Cơ quan có thẩm quyền đến nay vẫn chưa phê duyệt quyết toán cổ phần hóa tại thời điểm PVOIL chuyển thành công ty cổ phần năm 2018.

Quỹ bình ổn giá xăng dầu tại PVOIL âm 1.788,7 tỷ đồng, nghĩa là số đã chi vượt số đã trích, trong đó 411,4 tỷ đồng tạm ứng từ ngân sách nằm ở tài khoản phong tỏa tại SHB. Theo chính sách kế toán, mức sử dụng quỹ tính bằng sản lượng thực tế tiêu thụ nhân với mức chi trên mỗi lít, khiến dữ liệu sản lượng từng lít trở thành căn cứ quyết toán.

9 tháng 2026, PVOIL ghi nhận 1.272,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, trong khi giá trị còn lại của toàn bộ phần mềm máy tính chỉ đạt 84,2 tỷ đồng. Hai con số ấy thuộc về một hệ thống gồm công ty mẹ và 26 công ty con trải từ Thanh Hóa, Cà Mau tới Lào, Campuchia, Singapore, với doanh thu từ thị trường quốc tế 9 tháng đạt 106.488 tỷ đồng.