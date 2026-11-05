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Trường Đại học Sao Đỏ thành lập phân hiệu tại Hà Nội, mở rộng không gian đào tạo

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
12:07 | 05/11/2026
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Việc thành lập phân hiệu tại Hà Nội trên cơ sở Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội mở ra cơ hội phát huy thế mạnh đào tạo của hai cơ sở giáo dục, đồng thời đặt ra yêu cầu đổi mới quản trị, chương trình và chất lượng đào tạo.

Ngày 4/11, Trường Đại học Sao Đỏ tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Phân hiệu Trường Đại học Sao Đỏ tại thành phố Hà Nội trên cơ sở Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội. Sự kiện đánh dấu một bước thay đổi trong tổ chức mạng lưới cơ sở giáo dục trực thuộc Bộ Công Thương, hướng tới sử dụng hiệu quả nguồn lực, phát huy thế mạnh đào tạo và đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Quang Hồng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Công Thương), cho biết việc công bố quyết định thành lập phân hiệu có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình xây dựng và phát triển của Trường Đại học Sao Đỏ, đồng thời mở ra chặng đường phát triển mới đối với Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội.

Theo ông Nguyễn Quang Hồng, việc thành lập phân hiệu là kết quả của quá trình nghiên cứu, đánh giá và sắp xếp lại các cơ sở giáo dục trực thuộc Bộ, nhằm đổi mới hệ thống giáo dục quốc dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng hợp lý các nguồn lực. Qua đó, mỗi cơ sở giáo dục có điều kiện phát huy tốt hơn tiềm năng, thế mạnh, mở rộng quy mô và đa dạng hóa ngành nghề, trình độ đào tạo.

Trường Đại học Sao Đỏ thành lập phân hiệu tại Hà Nội, mở rộng không gian đào tạo

TS. Nguyễn Thị Kim Nguyên, Hiệu trưởng Trường Đại học Sao Đỏ tại sự kiện. Nguồn ảnh: Báo Công thương

Việc kết hợp thế mạnh của hai nhà trường được kỳ vọng tạo thêm điều kiện để phân hiệu nâng cao chất lượng đào tạo, mở rộng cơ hội học tập và đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động. Ở góc độ nhà trường, TS. Nguyễn Thị Kim Nguyên, Hiệu trưởng Trường Đại học Sao Đỏ, cho rằng việc thành lập phân hiệu tại Hà Nội không đơn thuần là thay đổi mô hình tổ chức hay địa điểm hoạt động. Đây còn là bước phát triển mới trong tư duy quản trị, tổ chức nguồn lực và mở rộng không gian đào tạo. Quá trình này cũng tạo điều kiện kế thừa, kết nối những giá trị được xây dựng qua nhiều thế hệ tại hai cơ sở giáo dục công lập.

Trải qua 57 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Sao Đỏ đã chuyển mình từ cơ sở đào tạo công nhân kỹ thuật thành trường đại học công lập đào tạo đa ngành theo định hướng ứng dụng. Nhà trường thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng đồng. Trong quá trình phát triển, các thế hệ cán bộ, giảng viên và người học đã từng bước đổi mới phương pháp quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo. Nhiều cựu học sinh, sinh viên của trường hiện đảm nhiệm các vị trí tại cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội.

Trong khi đó, Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội có quá trình hình thành và phát triển gắn với ngành công nghiệp và ngành Công Thương Việt Nam. Nhà trường đã tham gia đào tạo, bồi dưỡng nhân lực trong các lĩnh vực kinh tế, quản lý và những ngành nghề liên quan; từng bước mở rộng quy mô, đa dạng hóa ngành nghề và tăng cường hợp tác với cơ quan, doanh nghiệp. Những kinh nghiệm và thành quả tích lũy của hai cơ sở giáo dục được xác định là nền tảng để phân hiệu tại Hà Nội tiếp tục phát triển.

Đổi mới đào tạo, ứng dụng công nghệ và gắn kết doanh nghiệp

Sự phát triển của khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và kinh tế số đang làm thay đổi cơ cấu ngành nghề, phương thức sản xuất, kinh doanh cũng như yêu cầu về kiến thức, kỹ năng của người lao động. Trong bối cảnh đó, giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp phải đáp ứng tốt hơn nhu cầu nhân lực của nền kinh tế.

Trường Đại học Sao Đỏ thành lập phân hiệu tại Hà Nội, mở rộng không gian đào tạo

Đại diện Bộ Công Thương chúc mừng Trường Đại học Sao Đỏ công bố thành lập Phân hiệu tại Hà Nội. Nguồn ảnh: Báo Công thương

Theo ông Nguyễn Quang Hồng, ngành Công Thương đang có nhu cầu ngày càng cao về nhân lực chất lượng trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, cơ khí, điện - điện tử, công nghệ thông tin, thương mại, logistics, năng lượng và các lĩnh vực công nghệ mới. Trước yêu cầu này, Trường Đại học Sao Đỏ và phân hiệu tại Hà Nội cần tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm tính kế thừa, đồng thời phát huy những giá trị truyền thống của hai nhà trường. Cùng với đó, nâng cao chất lượng đào tạo phải được xác định là nhiệm vụ trung tâm, quyết định uy tín và thương hiệu của cơ sở giáo dục.

Các chương trình đào tạo cần được rà soát, phát triển theo hướng hiện đại, liên thông và linh hoạt, phù hợp với định hướng phát triển của ngành Công Thương cũng như đặc thù của Thủ đô Hà Nội. Một yêu cầu đáng chú ý là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong quản lý, giảng dạy và đào tạo. Bên cạnh kiến thức chuyên môn, nhà trường cần chú trọng phát triển năng lực thực hành, kỹ năng nghề nghiệp, ngoại ngữ, kỹ năng số, tư duy sáng tạo và khả năng thích ứng của người học.

Hợp tác với doanh nghiệp cũng được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Theo định hướng của Bộ Công Thương, doanh nghiệp cần tham gia sâu hơn vào quá trình đào tạo, từ khảo sát nhu cầu nhân lực, xây dựng chương trình, tổ chức thực hành, thực tập đến đánh giá chất lượng đầu ra và giải quyết việc làm cho sinh viên.

Song song với đổi mới chương trình, nhà trường cần quan tâm phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, đầu tư cơ sở vật chất, hiện đại hóa trang thiết bị và nâng cao hiệu quả quản trị. Về kế hoạch triển khai, TS. Nguyễn Thị Kim Nguyên cho biết Trường Đại học Sao Đỏ xác định 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, gồm kiện toàn tổ chức bộ máy; phát triển đội ngũ giảng viên; đầu tư cơ sở vật chất; đổi mới chương trình đào tạo; bảo đảm sự thống nhất trong quản trị và chất lượng giữa trụ sở chính với phân hiệu; xây dựng tập thể đoàn kết, chuyên nghiệp, chủ động đổi mới sáng tạo.

Nhà trường chú trọng thu hút giảng viên có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm thực tiễn, đồng thời kết hợp luân chuyển giảng viên nòng cốt từ trụ sở chính. Hệ thống phòng thí nghiệm, phòng thực hành, thư viện số và hệ sinh thái học tập thông minh cũng được định hướng từng bước hoàn thiện.

Đối với chương trình đào tạo, nhà trường định hướng tăng thời lượng thực hành, trải nghiệm thực tế, tích hợp công nghệ mới và kỹ năng số, phát huy lợi thế đào tạo đa ngành để đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. Việc thành lập Phân hiệu Trường Đại học Sao Đỏ tại Hà Nội mở rộng không gian hoạt động của nhà trường, đồng thời tạo cơ sở để kết nối các thế mạnh đào tạo kỹ thuật, công nghệ, kinh tế và quản lý. Trong giai đoạn tới, việc ổn định tổ chức, bảo đảm chất lượng đào tạo giữa hai cơ sở, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và tăng cường hợp tác với doanh nghiệp là những nhiệm vụ quan trọng để phân hiệu thực hiện tốt mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trường Đại học Sao Đỏ phân hiệu Đại học Sao Đỏ tại Hà Nội giáo dục đại học giáo dục số ứng dụng AI trong giáo dục

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 138,000 ▲1400K 142,000 ▲1400K
Hà Nội - PNJ 138,000 ▲1400K 142,000 ▲1400K
Đà Nẵng - PNJ 138,000 ▲1400K 142,000 ▲1400K
Miền Tây - PNJ 138,000 ▲1400K 142,000 ▲1400K
Tây Nguyên - PNJ 138,000 ▲1400K 142,000 ▲1400K
Đông Nam Bộ - PNJ 138,000 ▲1400K 142,000 ▲1400K
Cập nhật: 05/11/2026 19:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,950 ▲10K 14,250 ▲10K
Miếng SJC Nghệ An 13,950 ▲10K 14,250 ▲10K
Miếng SJC Thái Bình 13,950 ▲10K 14,250 ▲10K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,850 ▲170K 14,250 ▲170K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,850 ▲170K 14,250 ▲170K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,850 ▲170K 14,250 ▲170K
Trang sức 99.9 13,530 ▲170K 14,130 ▲170K
Trang sức 99.99 13,540 ▲170K 14,140 ▲170K
Vàng 99.9 12,850 ▲200K
Vàng 99.99 13,000 ▲200K
Cập nhật: 05/11/2026 19:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,395 ▲1K 14,252 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,395 ▲1K 14,253 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 138 ▼1227K 142 ▼1263K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 138 ▼1227K 1,421 ▲15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 136 ▼1209K 141 ▼1254K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 132,604 ▲1485K 139,604 ▲1485K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 96,111 ▲1126K 105,911 ▲1126K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,624 ▼76595K 9,604 ▼85415K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 76,369 ▲915K 86,169 ▲915K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 72,561 ▲874K 82,361 ▲874K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,153 ▲626K 58,953 ▲626K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Cập nhật: 05/11/2026 19:00
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Cập nhật: 05/11/2026 19:00
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