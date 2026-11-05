Hà Tĩnh chấp thuận EVNNPC đầu tư trạm biến áp số Vũ Quang

Ngày 4/11/2026, Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh cho biết UBND tỉnh đã ban hành quyết định chấp thuận Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) làm nhà đầu tư dự án Đường dây và Trạm biến áp 110 kV Vũ Quang, triển khai tại xã Vũ Quang.

Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 71,775 tỷ đồng, nhằm nâng cao năng lực truyền tải, phân phối điện và bảo đảm cung cấp điện ổn định cho khu vực Vũ Quang cùng các địa bàn lân cận.

Theo quy mô được chấp thuận, dự án sẽ xây dựng trạm biến áp 110/35/22 kV với hai máy biến áp, mỗi máy có công suất 25 MVA, tương ứng tổng công suất lắp đặt 50 MVA. Công trình áp dụng công nghệ trạm biến áp kỹ thuật số, kết hợp hệ thống đường dây đấu nối và đường giao thông kết nối vào trạm.

Phần đường dây 110 kV được thiết kế mạch kép, sử dụng dây dẫn AC240, chiều dài khoảng 0,365 km, đấu nối chuyển tiếp trên tuyến đường dây 110 kV Hương Sơn - Thủy điện Ngàn Trươi.

Nhân viên ngành điện kiểm tra thiết bị tại một trạm biến áp 110 kV do EVNNPC đầu tư. Ảnh minh họa: EVNNPC/Báo Chính phủ.

Tổng diện tích đất dự kiến sử dụng khoảng 1,7436 ha, trong đó diện tích trạm biến áp chiếm 0,9592 ha, hành lang tuyến 0,5757 ha, đất móng cột 0,0768 ha và đường kết nối 0,1319 ha. Ranh giới sử dụng đất sẽ tiếp tục được xác định trong quá trình hoàn thiện các thủ tục liên quan.

Điểm đáng chú ý của dự án là việc áp dụng công nghệ trạm biến áp kỹ thuật số, thay vì chỉ tập trung đầu tư thiết bị điện truyền thống.

Về nguyên lý, công nghệ này cho phép số hóa thông tin đo lường, trạng thái thiết bị và tín hiệu điều khiển, tạo điều kiện tích hợp dữ liệu phục vụ giám sát, vận hành và bảo trì. Hệ thống có thể hỗ trợ phát hiện bất thường, phân tích sự cố và giảm nhu cầu kiểm tra trực tiếp tại hiện trường nếu được triển khai đồng bộ.

Tuy nhiên, việc tăng cường kết nối và trao đổi dữ liệu cũng đặt ra yêu cầu về an toàn thông tin, bảo vệ hệ thống điều khiển, phân quyền truy cập và duy trì khả năng vận hành khi xảy ra sự cố truyền thông.

Thông tin công bố hiện chưa nêu chi tiết kiến trúc hệ thống số, các tiêu chuẩn truyền thông, giải pháp an ninh mạng hoặc tỷ lệ thiết bị được số hóa tại trạm Vũ Quang.

Theo UBND tỉnh Hà Tĩnh, dự án có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được quyết định giao đất, cho thuê đất và phấn đấu hoàn thành, đưa vào vận hành trong quý IV/2027.

EVNNPC có trách nhiệm cân đối, huy động đủ nguồn vốn, thực hiện các thủ tục về đất đai, xây dựng, môi trường và phòng cháy, chữa cháy. Các cơ quan chức năng được giao phối hợp hoàn thiện quy hoạch, giải phóng mặt bằng và giám sát tiến độ.

Đến thời điểm công bố, dự án mới được chấp thuận nhà đầu tư, chưa có thông tin xác nhận khởi công hoặc giải ngân vốn.