Doanh nghiệp số

Thanh tra NHNN yêu cầu ABBank khắc phục 9 sai sót

Hà Tứ

Hà Tứ

17:11 | 04/11/2026
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Báo cáo tài chính quý III/2026 của ABBank cho thấy ngân hàng này có lợi nhuận trước thuế đạt 1.285,1 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 1.028,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, nợ xấu cũng tăng hơn 35%, riêng nợ có khả năng mất vốn lên tới 993 tỷ đồng.
Giao dịch tại ABBank thuận tiện hơn với mô hình Số hóa giao dịch tại quầy Giao dịch tại ABBank thuận tiện hơn với mô hình Số hóa giao dịch tại quầy
NHNN chấp thuận ABBank tăng thêm hơn 10.765 tỷ đồng vốn điều lệ NHNN chấp thuận ABBank tăng thêm hơn 10.765 tỷ đồng vốn điều lệ
9 tháng đầu năm tăng trưởng hiệu quả, ABBank đẩy mạnh bứt tốc 9 tháng đầu năm tăng trưởng hiệu quả, ABBank đẩy mạnh bứt tốc

Nợ xấu ABBank tăng nhanh

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, ABBank ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 1.028,1 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng, lợi nhuận sau thuế đạt 3.440,3 tỷ đồng. Tổng tài sản tính đến 30/9/2026 đạt 276.575 tỷ đồng, tăng 25,5% so với cuối năm 2025; dư nợ cho vay khách hàng đạt 134.592 tỷ đồng, tăng 18,2%.

ABBank cũng ghi nhận khoản lỗ 100,8 tỷ đồng từ mua bán chứng khoán đầu tư, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 160,1 tỷ đồng. Diễn biến này phần nào ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh chung. Ngoài ra, tốc độ gia tăng nợ xấu của ABBank đang vượt xa tốc độ mở rộng tín dụng cũng dấy lên sự lo ngại đáng kể.

Tổng nợ xấu (nhóm 3 đến nhóm 5) của ABBank tại cuối quý III đạt khoảng 3.664 tỷ đồng, tăng hơn 35% so với cuối năm 2025. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng theo đó tăng lên khoảng 2,72%, cao hơn mức 2,38% ghi nhận hồi đầu năm.

Nợ xấu ABBank tăng nhanh hơn cho vay, Thanh tra NHNN yêu cầu khắc phục 9 nội dung

Diễn biến tăng mạnh nhất nằm ở nhóm nợ dưới tiêu chuẩn. Trong đó, nợ nhóm 3 tăng từ 869,4 tỷ đồng đầu năm lên 2.296,6 tỷ đồng vào cuối tháng 9, tương đương tăng hơn 164%. Đây là nhóm nợ đã có dấu hiệu suy giảm khả năng thu hồi, có nguy cơ tiếp tục chuyển sang các nhóm nợ rủi ro cao hơn nếu khách hàng không cải thiện được tình hình tài chính và khả năng trả nợ. Nợ nhóm 4 - nợ nghi ngờ - cũng tăng lên 375,6 tỷ đồng, cao hơn gần 50% so với cuối năm trước.

Đặc biệt, nợ nhóm 5 - nợ có khả năng mất vốn - vẫn ở mức gần 1.000 tỷ đồng, cụ thể là 993 tỷ đồng. Dù con số này giảm nhẹ so với mức 1.008 tỷ đồng hồi đầu năm, đây vẫn là khoản nợ có mức độ rủi ro cao nhất trong cơ cấu phân loại nợ của ngân hàng.

Theo phân tích của các chuyên gia, nợ nhóm 5 của ABBank chiếm gần 1.000 tỷ đồng đang đặt ra áp lực đáng kể đối với khả năng thu hồi vốn của ABBank. Đây là những khoản nợ mà khả năng thu hồi được đánh giá ở mức rất thấp, ngân hàng có thể phải xử lý thông qua các biện pháp thu hồi, phát mại tài sản bảo đảm hoặc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro nếu không thể thu hồi.

Một yếu tố khác, khả năng tạo bộ đệm để hấp thụ rủi ro của ABBank cũng là vấn đề cần quan tâm. Tại ngày 30/9/2026, số dư dự phòng rủi ro tín dụng của ngân hàng đạt khoảng 665,7 tỷ đồng. So với tổng nợ xấu khoảng 3.664 tỷ đồng, tỷ lệ bao phủ nợ xấu chỉ ở mức 18,2%. Điều này đồng nghĩa với việc quy mô dự phòng hiện có chỉ tương đương chưa đến 1/5 tổng nợ xấu nội bảng. Trong khi đó, riêng nợ có khả năng mất vốn đã lên tới 993 tỷ đồng, cao hơn khoảng 327 tỷ đồng so với số dư dự phòng nêu trên.

Mặc dù dự phòng rủi ro tín dụng và nợ nhóm 5 không phải hai khoản mục có thể đối chiếu trực tiếp để xác định chính xác số vốn sẽ mất, sự chênh lệch này vẫn cho thấy bộ đệm dự phòng của ABBank đang tương đối mỏng so với quy mô rủi ro tín dụng hiện hữu.

Lộ hạn chế trong thẩm định và giám sát vốn vay

Những vấn đề về chất lượng tín dụng của ABBank càng đáng quan tâm khi Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 9 vừa công bố kết luận thanh tra đối với ABBank - Chi nhánh Đà Nẵng.

Ngày 14/10/2026, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 9 đã ban hành Kết luận thanh tra số 328/KL-TTNH đối với ABBank - Chi nhánh Đà Nẵng.

Nợ xấu ABBank tăng nhanh hơn cho vay, Thanh tra NHNN yêu cầu khắc phục 9 nội dung
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Kết luận thanh tra chỉ ra rằng, ABBank Đà Nẵng còn tồn tại một số hạn chế, thiếu sót trong công tác thẩm định và quyết định cho vay; kiểm tra, giám sát vốn vay; cũng như việc thực hiện các nghị quyết của Hội sở. Kết luận thanh tra cũng ghi nhận một số khoản vay có dấu hiệu tiềm ẩn rủi ro liên quan đến tình hình tài chính, nguồn trả nợ và tài sản bảo đảm của khách hàng.

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 9 yêu cầu ABBank - Chi nhánh Đà Nẵng và Hội sở ngân hàng thực hiện 9 nội dung kiến nghị nhằm khắc phục các hạn chế, thiếu sót, bảo đảm hoạt động an toàn, hiệu quả và tuân thủ quy định pháp luật. Đoàn thanh tra cũng yêu cầu ABBank - Chi nhánh Đà Nẵng báo cáo, giải trình các sai sót và chủ động triển khai biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro.

Ngoài ra, kết luận thanh tra cũng ghi nhận những nỗ lực của ABBank - Chi nhánh Đà Nẵng trong công tác xử lý, thu hồi nợ xấu và việc chấp hành các quy định về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố.

Có thể khẳng định, ABBank đang có một năm kinh doanh tăng trưởng tích cực. Tuy nhiên, những con số về nợ xấu cho thấy ABBank vẫn đang đối mặt với áp lực đáng kể trong việc kiểm soát chất lượng tín dụng. Việc nợ nhóm 3 tăng hơn 2,6 lần, nợ nhóm 5 duy trì gần 1.000 tỷ đồng trong khi tỷ lệ bao phủ nợ xấu chỉ đạt 18,2% cho thấy áp lực xử lý nợ của ABBank chưa thuyên giảm. Điều này càng thể hiện rõ, nếu ABBank không sớm cải thiện khả năng thu hồi nợ, hạn chế các khoản vay suy giảm chất lượng và củng cố bộ đệm dự phòng, lợi nhuận các qúy tiếp theo cũng dần trở nên áp lực.

Bài toán tổng thể của ABBank vì vậy không chỉ là duy trì tốc độ tăng trưởng lợi nhuận, mà còn là kiểm soát được những rủi ro đang tích tụ trong danh mục cho vay, nhất là với gần 1.000 tỷ đồng nợ có khả năng mất vốn.

ABBank nợ xấu

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,600 ▲1700K 140,600 ▲1700K
Hà Nội - PNJ 136,600 ▲1700K 140,600 ▲1700K
Đà Nẵng - PNJ 136,600 ▲1700K 140,600 ▲1700K
Miền Tây - PNJ 136,600 ▲1700K 140,600 ▲1700K
Tây Nguyên - PNJ 136,600 ▲1700K 140,600 ▲1700K
Đông Nam Bộ - PNJ 136,600 ▲1700K 140,600 ▲1700K
Cập nhật: 04/11/2026 19:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,940 ▲180K 14,240 ▲180K
Miếng SJC Nghệ An 13,940 ▲180K 14,240 ▲180K
Miếng SJC Thái Bình 13,940 ▲180K 14,240 ▲180K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,680 ▲150K 14,080 ▲150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,680 ▲150K 14,080 ▲150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,680 ▲150K 14,080 ▲150K
Trang sức 99.9 13,360 ▲150K 13,960 ▲150K
Trang sức 99.99 13,370 ▲150K 13,970 ▲150K
Vàng 99.9 12,650
Vàng 99.99 12,800
Cập nhật: 04/11/2026 19:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▲18K 1,424 ▲18K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,394 ▲18K 14,242 ▲180K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,394 ▲18K 14,243 ▲180K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,365 ▲28K 1,405 ▲28K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,365 ▲28K 1,406 ▲28K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,345 ▲28K 1,395 ▲28K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 131,119 ▲2772K 138,119 ▲2772K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 94,985 ▲2100K 104,785 ▲2100K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,219 ▲1904K 95,019 ▲1904K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,454 ▲1709K 85,254 ▲1709K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,687 ▲1633K 81,487 ▲1633K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,527 ▲43791K 58,327 ▲52611K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▲18K 1,424 ▲18K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▲18K 1,424 ▲18K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▲18K 1,424 ▲18K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▲18K 1,424 ▲18K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▲18K 1,424 ▲18K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▲18K 1,424 ▲18K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▲18K 1,424 ▲18K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▲18K 1,424 ▲18K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▲18K 1,424 ▲18K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▲18K 1,424 ▲18K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▲18K 1,424 ▲18K
Cập nhật: 04/11/2026 19:00
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Cập nhật: 04/11/2026 19:00
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