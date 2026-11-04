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MyTV chính thức sở hữu bản quyền phát sóng VCK FIFA U-17 World Cup Qatar 2026

Anh Tuấn

Anh Tuấn

14:55 | 04/11/2026
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Và như vậy, khán giả Việt Nam có thể xem trọn vẹn các trận đấu của đội tuyển U-17 Việt Nam trong lần đầu tiên góp mặt tại VCK FIFA U-17 World Cup Qatar 2026™.
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MyTV chính thức sở hữu bản quyền phát sóng VCK FIFA U-17 World Cup Qatar 2026™
MyTV chính thức sở hữu bản quyền phát sóng VCK FIFA U-17 World Cup Qatar 2026™

Đây là cơ hội để đông đảo người hâm mộ cùng nhau cổ vũ cho các cầu thủ trẻ Việt Nam ngay tại nhà, qua màn hình MyTV quen thuộc, tiếp thêm động lực cho các cầu thủ khi thi đấu, khẳng định mình trên đấu trường quốc tế và lan tỏa niềm tự hào dân tộc trong từng pha bóng, từng bàn thắng của đội tuyển.

Với bản quyền phát sóng FIFA U-17 World Cup Qatar 2026™, MyTV tiếp tục mở rộng danh mục nội dung thể thao quốc tế, mang đến cho người hâm mộ cơ hội theo dõi trọn vẹn hành trình của các đội tuyển tại giải đấu.

Khán giả có thể xem trực tiếp các trận đấu, cập nhật Highlights và xem lại toàn bộ trận đấu (Full Match Replay) trên MyTV. Những tính năng này giúp người hâm mộ không bỏ lỡ các khoảnh khắc đáng chú ý, đồng thời chủ động thưởng thức những trận cầu hấp dẫn theo thời gian phù hợp.

MyTV chính thức sở hữu bản quyền phát sóng VCK FIFA U-17 World Cup Qatar 2026™
MyTV hỗ trợ trải nghiệm xem trên nhiều thiết bị, từ Smart TV, TV Box đến điện thoại thông minh, máy tính bảng và máy tính

Đặc biệt, MyTV hỗ trợ trải nghiệm xem trên nhiều thiết bị, từ Smart TV, TV Box đến điện thoại thông minh, máy tính bảng và máy tính. Khách hàng sử dụng Internet VNPT cũng như Internet của các nhà mạng khác đều có thể đăng ký gói cước MyTV để theo dõi giải đấu.

Sự linh hoạt về nền tảng, thiết bị và khả năng tiếp cận dịch vụ giúp MyTV đưa FIFA U-17 World Cup Qatar 2026™ đến gần hơn với đông đảo người hâm mộ trên cả nước.

Để theo dõi VCK FIFA U-17 World Cup Qatar 2026™ trên dịch vụ truyền hình MyTV và ứng dụng MyTV, khán giả mở ứng dụng MyTV → vào mục Sự kiện trực tiếp → đón xem VCK FIFA U-17 World Cup Qatar 2026™ ngay từ những lượt trận đầu tiên.

VCK FIFA U-17 World Cup Qatar 2026™ diễn ra từ ngày 19/11 đến 13/12/2026 tại Qatar. Giải đấu quy tụ 48 đội tuyển, được chia thành 12 bảng và tổ chức tổng cộng 104 trận đấu. Đây là kỳ FIFA U-17 World Cup thứ hai áp dụng thể thức 48 đội, sau khi giải được mở rộng từ năm 2025. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 1/16; từ vòng này trở đi, giải đấu áp dụng thể thức loại trực tiếp.

Điều đáng chú ý là U-17 Việt Nam là đội tuyển duy nhất đến từ Đông Nam Á giành quyền dự giải sau khi vượt qua vòng loại châu Á, đồng thời là lần đầu tiên U-17 Việt Nam góp mặt tại vòng chung kết. Theo kết quả bốc thăm, thầy trò U-17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng Bỉ, New Zealand và Mali – ba đối thủ mang đến những thử thách khác nhau: Bỉ được đánh giá cao ở nền tảng kỹ thuật, phối hợp và tư duy chiến thuật; New Zealand có thể gây sức ép bằng thể hình, tranh chấp và bóng bổng; còn Mali sở hữu tốc độ, sức mạnh và cường độ hoạt động cao.

Lịch thi đấu (giờ Việt Nam) của đội tuyển U-17 Việt Nam như sau:

20h00 ngày 20/11/2026: U-17 Bỉ – U-17 Việt Nam.

22h30 ngày 23/11/2026: U-17 Việt Nam – U-17 New Zealand.

20h00 ngày 26/11/2026: U-17 Việt Nam – U-17 Mali.

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MyTV bản quyền phát sóng VCK FIFA U-17 World Cup Qatar 2026™ đội tuyển U-17 Việt Nam

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,600 ▲1700K 140,600 ▲1700K
Hà Nội - PNJ 136,600 ▲1700K 140,600 ▲1700K
Đà Nẵng - PNJ 136,600 ▲1700K 140,600 ▲1700K
Miền Tây - PNJ 136,600 ▲1700K 140,600 ▲1700K
Tây Nguyên - PNJ 136,600 ▲1700K 140,600 ▲1700K
Đông Nam Bộ - PNJ 136,600 ▲1700K 140,600 ▲1700K
Cập nhật: 04/11/2026 19:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,940 ▲180K 14,240 ▲180K
Miếng SJC Nghệ An 13,940 ▲180K 14,240 ▲180K
Miếng SJC Thái Bình 13,940 ▲180K 14,240 ▲180K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,680 ▲150K 14,080 ▲150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,680 ▲150K 14,080 ▲150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,680 ▲150K 14,080 ▲150K
Trang sức 99.9 13,360 ▲150K 13,960 ▲150K
Trang sức 99.99 13,370 ▲150K 13,970 ▲150K
Vàng 99.9 12,650
Vàng 99.99 12,800
Cập nhật: 04/11/2026 19:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▲18K 1,424 ▲18K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,394 ▲18K 14,242 ▲180K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,394 ▲18K 14,243 ▲180K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,365 ▲28K 1,405 ▲28K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,365 ▲28K 1,406 ▲28K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,345 ▲28K 1,395 ▲28K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 131,119 ▲2772K 138,119 ▲2772K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 94,985 ▲2100K 104,785 ▲2100K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,219 ▲1904K 95,019 ▲1904K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,454 ▲1709K 85,254 ▲1709K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,687 ▲1633K 81,487 ▲1633K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,527 ▲43791K 58,327 ▲52611K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▲18K 1,424 ▲18K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▲18K 1,424 ▲18K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▲18K 1,424 ▲18K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▲18K 1,424 ▲18K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▲18K 1,424 ▲18K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▲18K 1,424 ▲18K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▲18K 1,424 ▲18K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▲18K 1,424 ▲18K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▲18K 1,424 ▲18K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▲18K 1,424 ▲18K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▲18K 1,424 ▲18K
Cập nhật: 04/11/2026 19:00
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